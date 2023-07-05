Наслідки ворожих обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж

Поліція Донеччини документує наслідки ворожих атак в 12 населених пунктах, двох мешканців поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, протягом доби Росія завдала 22 удари по мирному населенню. Окупаційні війська вели вогонь із авіації, РСЗВ "Смерч", "Ураган" і"Град", артилерії.

"Агресор обстріляв міста Авдіївка, Костянтинівка, Лиман, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Північне, Удачне, села Веселий Гай, Ганнівка, Дальнє, Максимівка, Новоукраїнка. Пошкоджено приватний будинок і непрацюючу підстанцію", - йдеться у повідомленні.

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З "Ураганів" із застосуванням касетних боєприпасів російська армія накрила Курахівську громаду. У селі Дальнє поранено 73-річну жінку. Парамедики поліції за допомогою цивільних мешканців евакуювали постраждалу до лікарні.











Надійшла інформація про поранену цивільну особу в Часовому Яру, яку було травмовано внаслідок артилерійського обстрілу раніше, 3 липня.

Крім того, сьогодні після опівночі ворог вдарив по Дружківці, пошкодив адмінбудівлю. Попередньо - люди не постраждали.