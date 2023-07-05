УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12528 відвідувачів онлайн
Новини
3 041 12

Спецслужби РФ затримали уродженця України, якого підозрюють у фінансовій допомозі ЗСУ

фсб,рф

Громадянина Росії, уродженця України, затримали під час спроби перетину кордону в Єкатеринбурзі. Його звинувачують у державній зраді за фінансування купівлі обладнання для Збройних сил України.

Про це, як пише Цензор.НЕТ, повідомляє російський ТАСС

"Управлінням ФСБ РФ у Свердловській області спільно з Прикордонним управлінням ФСБ РФ у Челябінській області припинено протиправну діяльність уродженця України, якому висунуто обвинувачення у причетності до вчинення державної зради у формі надання фінансової допомоги ЗСУ в діяльності, спрямованій проти безпеки РФ", - йдеться у повідомленні пресслужби УФСБ у Свердловській області.

Затриманого взяли під варту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ФСБ навчилася відстежувати листування у Telegram, Signal та WhatsApp, - NYT

За даними УФСБ, 39-річний чоловік переказував кошти на банківський рахунок, що використовується для збору коштів на підтримку ЗСУ, його внески були призначені для придбання обладнання супутникового зв'язку, призначеного для організації передачі координат розташування ЗС РФ.

Максимальне покарання за відповідною статтею російського кримінального кодексу передбачає до 20 років позбавлення волі.

Також читайте: Половина росіян підтримала повстання Пригожина, - Зеленський

Автор: 

росія (66080) ФСБ (1459) ЗСУ (7669)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Дивний в тебе висновок!!!
показати весь коментар
05.07.2023 16:17 Відповісти
+3
Жаль нормальну людину яких на Московії надто мало!
показати весь коментар
05.07.2023 16:18 Відповісти
+1
а я просто попереджаю....і переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
показати весь коментар
05.07.2023 16:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як що це не агент СБУ, то і юх з ним.
показати весь коментар
05.07.2023 16:00 Відповісти
Дивний в тебе висновок!!!
показати весь коментар
05.07.2023 16:17 Відповісти
юх с теми , кто живет в Украине и кричит мы за росию ее любим. а там за такое реальный срок получают
показати весь коментар
05.07.2023 16:24 Відповісти
Жаль нормальну людину яких на Московії надто мало!
показати весь коментар
05.07.2023 16:18 Відповісти
на московії нормальний тільки кожний 200-тий
показати весь коментар
05.07.2023 16:22 Відповісти
а я просто попереджаю....і переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
показати весь коментар
05.07.2023 16:19 Відповісти
в Екатеренбурге между прочим с московитами всегда были терки и Ройзман там , бывший губернатор, как и Немцов с насральным как кость в горле срашки-террориста
показати весь коментар
05.07.2023 16:20 Відповісти
как кость в горле с Немцовым и насральным
показати весь коментар
05.07.2023 16:23 Відповісти
затримали під час спроби перетину кордону в Єкатеринбурзі.

И с кем же граничит свердловская губерния?
показати весь коментар
05.07.2023 17:13 Відповісти
З челябінською. Кордон обладнаний спецогорожею та сторожовими вежами з кулеметами. Крім цього, для надійності є мінні поля на небезпечних ділянках кордону.
показати весь коментар
05.07.2023 17:39 Відповісти
Найвірогідніше його затримали в аеропорту прикордонники на паспортному контролі при спробі вилетіти за межі рашистської недоімперії.
показати весь коментар
05.07.2023 17:43 Відповісти
Ну, так и надо писать - в аэропорту при попытке вылететь из параши...
показати весь коментар
05.07.2023 18:50 Відповісти
 
 