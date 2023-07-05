Спецслужби РФ затримали уродженця України, якого підозрюють у фінансовій допомозі ЗСУ

Громадянина Росії, уродженця України, затримали під час спроби перетину кордону в Єкатеринбурзі. Його звинувачують у державній зраді за фінансування купівлі обладнання для Збройних сил України.

Про це, як пише Цензор.НЕТ, повідомляє російський ТАСС.

"Управлінням ФСБ РФ у Свердловській області спільно з Прикордонним управлінням ФСБ РФ у Челябінській області припинено протиправну діяльність уродженця України, якому висунуто обвинувачення у причетності до вчинення державної зради у формі надання фінансової допомоги ЗСУ в діяльності, спрямованій проти безпеки РФ", - йдеться у повідомленні пресслужби УФСБ у Свердловській області.

Затриманого взяли під варту.

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За даними УФСБ, 39-річний чоловік переказував кошти на банківський рахунок, що використовується для збору коштів на підтримку ЗСУ, його внески були призначені для придбання обладнання супутникового зв'язку, призначеного для організації передачі координат розташування ЗС РФ.

Максимальне покарання за відповідною статтею російського кримінального кодексу передбачає до 20 років позбавлення волі.

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