УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12432 відвідувача онлайн
Новини Повстання Пригожина в РФ
3 042 56

Половина росіян підтримала повстання Пригожина, - Зеленський

пригожин

Кремль вимірює підтримку ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина серед населення РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CNN повідомив президент Володимир Зеленський..

"Половина Росії підтримала Пригожина. Половина Росії підтримала Путіна. Деякі російські регіони тим часом балансували, не знаючи точно, кого підтримувати. Ми всі бачимо цей процес, який показує, що половина російського населення перебуває під серйозним сумнівом", - пояснив він.

CNN зазначає, що громадська підтримка війни проти України в Росії залишається високою, але повстання Пригожина змусило сумніватися росіян. Зокрема, на відео з Ростова у день повстання "вагнерівців" видно, як росіяни тиснули Пригожину руку, коли він їхав по місту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пригожину повернули нагородний пістолет від Шойгу та іншу зброю, - росЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) путін володимир (24125) росія (66080) Пригожин Євген (522)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Повстанці значить, ну ну.
Сепарів на стадіоні також "повстанцями" величав.
показати весь коментар
05.07.2023 15:11 Відповісти
+11
Такое ощущение что зеледент скоро объявит повара путлера народным героем Украины. Опять обкурился...
показати весь коментар
05.07.2023 15:28 Відповісти
+9
В бажанні вбивати українців , в них ніякого розколу нема. Як і нема совісті та інстинкту самозбереження у вас мерзоти, які обкрадають на десятки мільярдів під час війни народ та війскових.
показати весь коментар
05.07.2023 15:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пригожин не має значення. Он Маркусу краще танки полагодьте.
показати весь коментар
05.07.2023 15:10 Відповісти
Зеленский, а как ты это подсчитал?
Почему не 73% ?
показати весь коментар
05.07.2023 15:10 Відповісти
Такое ощущение что зеледент скоро объявит повара путлера народным героем Украины. Опять обкурился...
показати весь коментар
05.07.2023 15:28 Відповісти
...і увіллється у лави "Свобода России"...
показати весь коментар
05.07.2023 15:33 Відповісти
Не, в лави "Свободу той стороне".
показати весь коментар
05.07.2023 15:35 Відповісти
Как базарная баба - лишь бы ПИ@ДАНУТЬ ....
показати весь коментар
05.07.2023 15:34 Відповісти
Светочка, лапочка. Только базарные бабы пишут вот такое: ПИ@ДАНУТЬ. Смена на рынке закончилась? Теперь можно в инете похамить?
показати весь коментар
05.07.2023 15:37 Відповісти
Это выражение самое подходящее и я не цензурно не выражалась А вы всем форумчанам иносказательным и матерным делаете замечания ?? А тем кто поет , что путин Х ..... О , тоже замечания делаете ?? А видео в ютубе рецензируете ?? А на улице молодежь привлекаете к ответственности ??
показати весь коментар
05.07.2023 15:55 Відповісти
Только базарные бабы пишут вот такое: ПИ@ДАНУТЬ. А ***** это не ругательство, это констатация факта. Ничего я не рецензирую, а просто не люблю, когда собеседник пишет такой бред и ни слова по теме.
показати весь коментар
05.07.2023 15:59 Відповісти
Я на базар не хожу . Я матерно НЕ выражалась !!! ПО ТЕМЕ - он что , ходил по России и проводил опрос 145 млн.чел. , или кто -то ходил !! ?? - Бред какой - то !! Я никому НЕ собеседник . Мне безразлично кто и что любит . И последнее - "начни с себя" - не нужно цепляться "как базарная баба " , не нужно показывать , что ты умнее других ( да и констатация факта и матерное выражение имеют разные понятия ) О Т Ц Е П И С Ь !!!
показати весь коментар
05.07.2023 16:28 Відповісти
Ну не базарная, так не базарная, а то вон как раскудахталась. Всего-то и нужно за языком следить. Цензор не рашистский форум.
показати весь коментар
05.07.2023 16:32 Відповісти
Не пошел бы ты .... ... Высокомерно , по отчески делай замечания всем форумчанинам !!! Сходи на улицу , прицепись к кому - нибудь , тебе набьют морду и ты успокоишься ОТЦЕПИСЬ !!!
показати весь коментар
05.07.2023 16:50 Відповісти
показати весь коментар
05.07.2023 16:51 Відповісти
Не обращайте внимания На рабссее не учат правилам общения?
Больше матов, хороших и разных,
Это рабссея и там все матом заразны!
показати весь коментар
06.07.2023 14:28 Відповісти
Да-да, ключевое слово "красивая". Умная, это не для рабссиян
показати весь коментар
06.07.2023 14:44 Відповісти
Ну в общем что и требовалось доказать. Рабссияне без матов себя неуютно чувствуют даже дома под одеялом...
показати весь коментар
06.07.2023 14:42 Відповісти
Вы, тараканы рабссейские, по всему миру поразбежались, но от этого вы не перестали быть рабссиянами.
показати весь коментар
06.07.2023 14:55 Відповісти
Зачет!!! Неисправимая тупизна
показати весь коментар
06.07.2023 15:01 Відповісти
Вы точно подметили,оговорка по Фрейду,но откуда Светочке,с её 8-ми классами,знать Фрейда?
показати весь коментар
05.07.2023 17:07 Відповісти
А уявляєш - СКІЛЬКИ українців буде підтримувать "повстання проти Зеленського"?! Ніякі "телебрехуни" не перебрешуть!
показати весь коментар
05.07.2023 15:42 Відповісти
И бежать будет некуда, только сразу прятаться в СИЗО.
показати весь коментар
05.07.2023 15:44 Відповісти
показати весь коментар
05.07.2023 15:58 Відповісти
За "роботодавця" образився? Дарма "Не буде з хама - пана а дурня - генія!" А він - дурень що дорвався до влади За що і постраждає - якщо не посадять то просто вб"ють Його ж "покровителі" І тобі прийдеться шукать нового господаря - Як і Подоляку
показати весь коментар
05.07.2023 18:07 Відповісти
Чим він вас гнобить, що ви повстати хочете, чи це такі фантазії у вас?)))
показати весь коментар
06.07.2023 02:08 Відповісти
Він не "гнобить" Він просто "ніхєра" корисного для держави не робить Та ще й "кришує кацапських шпигунів та українських зрадників і злодіїв які під його "крильцем" гроблять Україну
показати весь коментар
06.07.2023 05:12 Відповісти
В загальному нічого нового, як і його п"ять попередників. хоча четвертий був реальним крадієм і зрадником.
показати весь коментар
06.07.2023 14:17 Відповісти
А десь у світі буває й таке:
"... Кінцем політичної кар'єри Меїр стала Війна судного дня 1973 р. Тоді ізраїльська розвідка (за загальним визнанням - одна з найкращих у світі) проґавила напад Єгипту і Сирії на Ізраїль. Ґолда дізналася про війну лише за кілька годин до її початку, встигла оголосити мобілізацію, проте не встигла її провести. Відтак на початку війни ізраїльтяни зазнавали поразок, загинуло 2,5 тис. вояків. І хоча вже за кілька днів євреям удалося переламати хід війни і арабів було вщент розгромлено, громадська думка в Ізраїлі не вибачила цього "проколу" не лише керівництву розвідки і військовим, а й прем'єру."
показати весь коментар
06.07.2023 14:35 Відповісти
Повстанці значить, ну ну.
Сепарів на стадіоні також "повстанцями" величав.
показати весь коментар
05.07.2023 15:11 Відповісти
На якого біса забиваєте баки людям цієюмаячнею... ???

Індикаторна мета ворога, по якій він оцінюватиме свій успіх/неуспіх - це не допустити вступу України в НАТО. Не має значення, Єрмак завалить цю справу, чи хтось інший з оманської делегації..
Але ось це є САМЕ ГОЛОВНЕ НАРАЗІ !!!!
показати весь коментар
05.07.2023 15:11 Відповісти
Це з серії "не все так однозначно"?
показати весь коментар
05.07.2023 15:12 Відповісти
Підтримали -- як Ємеля -- на печі .
показати весь коментар
05.07.2023 15:12 Відповісти
А те, що вони підтримували Пригожина показує, що російським громадянам не важлива демократія, тільки сильний ватажок (як у мавп).
показати весь коментар
05.07.2023 15:13 Відповісти
на території кацапії кам'яна доба тривала ще 1,5 тисячі років назад. по суті, основна маса тогдішнього кацапського населення жила первіснообщинним устроєм. звідси і вождізм, і нетерпіння до свооди та демократії, і навіть кацапський проміскуїтет.
показати весь коментар
05.07.2023 15:19 Відповісти
а мотивами пригожина командувач интересовался? восстание не всегда идет соседям на пользу. очень не всегда, даже если оно и было успешным.
показати весь коментар
05.07.2023 15:14 Відповісти
На жаль воно було не надто тривалим, тож і ані користі, ані додаткових неприємностей нам від нього не було. ХОЧА НІ, збиття гвинтокрилів та літака були для нас на краще!
показати весь коментар
05.07.2023 15:43 Відповісти
Половина росіян підтримала повстання Пригожина

І що нам дає знання цього?
показати весь коментар
05.07.2023 15:15 Відповісти
тайна розкрилась
показати весь коментар
05.07.2023 15:15 Відповісти
просто кацапи грали в тетріс
показати весь коментар
05.07.2023 15:20 Відповісти
/росіяни тиснули Пригожину руку, коли він їхав по місту\
Джерело:
Вони тиснули б руки і солдатам НАТО, якби вони туди прийшли
показати весь коментар
05.07.2023 15:15 Відповісти
Вова, в тебе вже немає чим по роялю стучати
показати весь коментар
05.07.2023 15:19 Відповісти
РоССійсько-нацистські пропагандисти повідомляють про критичну ситуацію для рашистів на околицях Бахмуту, де ЗСУ ведуть потужний контрнаступ. Так званий "військкор" телеканалу "РоССія 24" Сладков у своєму Telegram-каналі повідомив, що їх військові втекли з Кліщіївки, кинувши свої позиції.
показати весь коментар
05.07.2023 15:22 Відповісти
Плевать на то, кого из местных претендентов поддерживает кацапское стадо, ху*ла или зека, в поддержке войны против Украины все эти подонки едины.
показати весь коментар
05.07.2023 15:29 Відповісти
Блогер "Балу", який є ростовчанином, сказав взагалі що БІЛЬШІСТЬ мешканців Ростова підтримували "Вагнер" але кожний з різних причин. Одні тому що вірили що він краще ніж )(уйло (він же путін) органзує війну проти України, інші тому що сподівались на завершення війни проти України його руками бо той у своїх відео сповіщав про відсутність коли небуть намірів українців нападати на Московію (т.з. "роССію") та штучність початку війни з боку Москви! Тож як бачите у одному й тому ж люди бачили протилежне. Тому саме в цьому ЗЕля швидше правий, але висновок в нього, як завжди, не вірний!!!
показати весь коментар
05.07.2023 15:39 Відповісти
В бажанні вбивати українців , в них ніякого розколу нема. Як і нема совісті та інстинкту самозбереження у вас мерзоти, які обкрадають на десятки мільярдів під час війни народ та війскових.
показати весь коментар
05.07.2023 15:44 Відповісти
Дуже важлива інформація, тримай нас в курсі. Хоча, в курсі чого, бунт провалився.
показати весь коментар
05.07.2023 15:49 Відповісти
"зелений" як би половина росіян підтримала пригожина в 3,14рації вже б лялися ріки крові і кувалди ,для тих,хто підтримав пригожина50% від населення 3,14дерації потрібно булобзавозити в кількості 70 млн штук
показати весь коментар
05.07.2023 16:13 Відповісти
С Пригожиным проехали уже. Сейчас нужно думать, как нейтрализовать путина. Учитывая, что Запад имеет значительное техническое превосходство, предложить его реализовать. К примеру, уговорить И. Маска и профинансировать создание следующего проекта: огромное зеркало - отражатель солнечной энергии сфокусирует узконаправленный луч на одну из залысин путина в необлачную погоду, когда тот будет на открытой местности, это вызовет тепловой удар и инсульт, что приведет к прекращению им СВО, которую проклял уже весь мир, кроме него и его оболваненного народа. Альтернативный вариант - сверхмощный космический лазер.
показати весь коментар
05.07.2023 16:15 Відповісти
Меня тревожит,что судя по коментам последней недели,народ стал резко уставать от войны...
показати весь коментар
05.07.2023 17:10 Відповісти
"повстання Пригожина змусило сумніватися росіян" - дивний висновок.
показати весь коментар
05.07.2023 18:12 Відповісти
 
 