Половина росіян підтримала повстання Пригожина, - Зеленський

Кремль вимірює підтримку ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина серед населення РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CNN повідомив президент Володимир Зеленський..

"Половина Росії підтримала Пригожина. Половина Росії підтримала Путіна. Деякі російські регіони тим часом балансували, не знаючи точно, кого підтримувати. Ми всі бачимо цей процес, який показує, що половина російського населення перебуває під серйозним сумнівом", - пояснив він.

CNN зазначає, що громадська підтримка війни проти України в Росії залишається високою, але повстання Пригожина змусило сумніватися росіян. Зокрема, на відео з Ростова у день повстання "вагнерівців" видно, як росіяни тиснули Пригожину руку, коли він їхав по місту.

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