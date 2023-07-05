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Половина росіян підтримала повстання Пригожина, - Зеленський
Кремль вимірює підтримку ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина серед населення РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CNN повідомив президент Володимир Зеленський..
"Половина Росії підтримала Пригожина. Половина Росії підтримала Путіна. Деякі російські регіони тим часом балансували, не знаючи точно, кого підтримувати. Ми всі бачимо цей процес, який показує, що половина російського населення перебуває під серйозним сумнівом", - пояснив він.
CNN зазначає, що громадська підтримка війни проти України в Росії залишається високою, але повстання Пригожина змусило сумніватися росіян. Зокрема, на відео з Ростова у день повстання "вагнерівців" видно, як росіяни тиснули Пригожину руку, коли він їхав по місту.
Топ коментарі
+12 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар05.07.2023 15:11 Відповісти Посилання
+11 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар05.07.2023 15:28 Відповісти Посилання
+9 Энди Мир
показати весь коментар05.07.2023 15:44 Відповісти Посилання
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Больше матов, хороших и разных,
Это рабссея и там все матом заразны!
"... Кінцем політичної кар'єри Меїр стала Війна судного дня 1973 р. Тоді ізраїльська розвідка (за загальним визнанням - одна з найкращих у світі) проґавила напад Єгипту і Сирії на Ізраїль. Ґолда дізналася про війну лише за кілька годин до її початку, встигла оголосити мобілізацію, проте не встигла її провести. Відтак на початку війни ізраїльтяни зазнавали поразок, загинуло 2,5 тис. вояків. І хоча вже за кілька днів євреям удалося переламати хід війни і арабів було вщент розгромлено, громадська думка в Ізраїлі не вибачила цього "проколу" не лише керівництву розвідки і військовим, а й прем'єру."
Сепарів на стадіоні також "повстанцями" величав.
Індикаторна мета ворога, по якій він оцінюватиме свій успіх/неуспіх - це не допустити вступу України в НАТО. Не має значення, Єрмак завалить цю справу, чи хтось інший з оманської делегації..
Але ось це є САМЕ ГОЛОВНЕ НАРАЗІ !!!!
І що нам дає знання цього?
Джерело:
Вони тиснули б руки і солдатам НАТО, якби вони туди прийшли