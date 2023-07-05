Росіяни готуються вивозити експонати Херсонесу-Таврійського , - Центр нацспротиву

Окупанти готують документи, щоб вивезти експонати з музею-заповідника "Херсонес Таврійський".

Про це повідомляє Центр національного спротиву із посиланням на дані підпілля, передає Цензор.НЕТ.

Окупаційна адміністрація музею готує акти передачі на реставрацію для подальшого експонування за межами музею на 300 тис. експонатів із фондів заповідника.

Кому планується передавати фонди поки невідомо, але відомо, що це за межами півострова. При цьому варто зазначити, що на кінець 2014-го в фондах всього зберігалося близько 500 тис. одиниць зберігання (основний і допоміжний фонд), з них 300 тис. – це весь основний фонд.

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"Відтак ворог фактично готує документи на вивезення більшості експонатів музею", - резюмує ЦНС.