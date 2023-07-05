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Росіяни готуються вивозити експонати Херсонесу-Таврійського , - Центр нацспротиву

херсонес,таврический

Окупанти готують документи, щоб вивезти експонати з музею-заповідника "Херсонес Таврійський".

Про це повідомляє Центр національного спротиву із посиланням на дані підпілля, передає Цензор.НЕТ. 

Окупаційна адміністрація музею готує акти передачі на реставрацію для подальшого експонування за межами музею на 300 тис. експонатів із фондів заповідника.

Кому планується передавати фонди поки невідомо, але відомо, що це за межами півострова. При цьому варто зазначити, що на кінець 2014-го в фондах всього зберігалося близько 500 тис. одиниць зберігання (основний і допоміжний фонд), з них 300 тис. – це весь основний фонд.

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"Відтак ворог фактично готує документи на вивезення більшості експонатів музею", - резюмує ЦНС.

історія (1071) Крим (14190) музей (442) Центр національного спротиву (830)


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Топ коментарі
+4
Кто бы сомневался? Эти суки воруют все - историю, название, язык, выдающихся людей, открытия и прочее, прочее, прочее, включая носки и унитазы.
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05.07.2023 16:25 Відповісти
+3
При всей моей не любви к Ткаченко - это не Херсон, а Херсонес, т.е. Севастополь.
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05.07.2023 16:27 Відповісти
+2
вот за этот вывоз должен присесть ткаченко!
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05.07.2023 16:24 Відповісти
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вот за этот вывоз должен присесть ткаченко!
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05.07.2023 16:24 Відповісти
При всей моей не любви к Ткаченко - это не Херсон, а Херсонес, т.е. Севастополь.
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05.07.2023 16:27 Відповісти
почитайте что орки утащили из музеев Юго-Востока. а ведь зеленский говорил что знали о начале войны! значит, ткаченко умышлено оставил музеи на разграбление!?
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05.07.2023 16:34 Відповісти
нет никакого Юго-Востока, ну разве что в воспаленном мозгу рашепропагандонов и их прихлебателей! Есть временно оккупированные регионы Украины!
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05.07.2023 16:47 Відповісти
И Запада нет. И Севера.
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05.07.2023 17:03 Відповісти
Знали и молчали. Теперь все НАТО и весь ЕС в этом виноват.
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05.07.2023 17:02 Відповісти
Причем здесь конкретный вывоз из оккупированного в 2014 Севастополя к факапам Ткаченко?
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05.07.2023 17:54 Відповісти
а конкретного вывоза музейных экспонатов с Херсона и Мариуполя не было? или министром тогда не ткаченко был? или тебя и твоего кислого друга Mr Stepanova M это не возбуждает!?
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05.07.2023 18:12 Відповісти
Я терпеть не могу гнидуТкаченко и прекрасно знаю его роль в судьбе музеев юга, севера и востока страны во время большого вторженияя 2022. Но дебильный высер "вот за этот вывоз должен присесть ткаченко" не имеет никакого отношения к Севастопольскому заповеднику. Ему достаточно и своего чтобы сесть. Хватит тут дурковать и пытаться тупо манипулировать. Надеюсь, достаточно доступно объяснил?
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05.07.2023 21:39 Відповісти
а как же покричать и побросать говно на вентилятор?
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05.07.2023 16:45 Відповісти
Кто бы сомневался? Эти суки воруют все - историю, название, язык, выдающихся людей, открытия и прочее, прочее, прочее, включая носки и унитазы.
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05.07.2023 16:25 Відповісти
центр нацспротиву. как сопротивляется
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05.07.2023 16:29 Відповісти
Якби могли то весь Крим вивезли б перед втечею.
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05.07.2023 16:30 Відповісти
Они и вывезут. Что не смогут - тупо уничтожат. Посмотрите на освобожденные или оккупированные территории. Их принцип - "после нас должна остаться пустыня". Они это говорят прямо и не скрывают.
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05.07.2023 21:42 Відповісти
"Лєгєдарний Сєвастопаль, нєпріступний для врагов..."
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05.07.2023 16:32 Відповісти
Это шо, навеяло?
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05.07.2023 17:21 Відповісти
Було б дивно якби окупанти не намагались вивезти награбоване, це була б аномалія! Тож нам у цьомо сумному факті краще вбачати позитив який полягає в тому що вони знають що будуть тікати. Хай це надихає нас і деморалізує ворогів!
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05.07.2023 16:50 Відповісти
Если кацап не ****** - это не кацап.
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05.07.2023 17:07 Відповісти
 
 