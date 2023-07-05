УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12528 відвідувачів онлайн
Новини
1 119 5

Уряд Болгарії підтвердив інформацію про запланований візит Зеленського

зеленський

Уряд Болгарії офіційно підтвердив інформацію про запланований візит президента України Володимира Зеленського до країни та висловили жаль з приводу витоку.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв, передає Цензор.НЕТ із посилання на Politico.

"До такого візиту готувалися деякий час, це не публічно. Мені шкода, що інформація просочилася у відкритий доступ", - заявив Тагарєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія активізувала в Болгарії усі наявні активи та грає "ва-банк", - міністр оборони Тагарєв

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Зеленський планує відвідати Болгарію, орієнтовно 6 липня. 

Болгарія (788) Зеленський Володимир (24368) Тагарєв Тодор (13)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Полетит в Болгарию, а преземлится где-то под Вильнюсом.
показати весь коментар
05.07.2023 16:43 Відповісти
это точно! он такой, противоречивый!
показати весь коментар
05.07.2023 16:44 Відповісти
Лето, жара, необходимо турне. Где-нибудь на берегу теплого моря или океана. Главное вырваться из этой неблагодарной Украины. Ведь он столько для нее сделал, а рейтинги всеми возможными способами надо подкручивать.
показати весь коментар
05.07.2023 17:11 Відповісти
жаль за виток? Офис Зеленского помойка и питомник "кротов". "Крот" Баканов де переховуєтся???
показати весь коментар
05.07.2023 16:50 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2023 02:49 Відповісти
 
 