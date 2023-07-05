Уряд Болгарії підтвердив інформацію про запланований візит Зеленського

Уряд Болгарії офіційно підтвердив інформацію про запланований візит президента України Володимира Зеленського до країни та висловили жаль з приводу витоку.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв, передає Цензор.НЕТ із посилання на Politico.

"До такого візиту готувалися деякий час, це не публічно. Мені шкода, що інформація просочилася у відкритий доступ", - заявив Тагарєв.

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Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Зеленський планує відвідати Болгарію, орієнтовно 6 липня.