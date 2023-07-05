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Новини Війна
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В окупованому Бердянську пролунала серія вибухів, - росЗМІ

бердянськ

У тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило пропагандистське видання РИА Новости.

За даними окупаційної влади, "спрацювала система ППО".

Читайте: На території Бердянського порту постійно працює мобільний крематорій для кремації трупів окупантів без їх ідентифікації та обліку, - Генштаб

Автор: 

Бердянськ (471) вибух (4525)


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Малый чмобик спрашивает вагнера, мол, дяденька вагнеровец, дяденька вагнеровец, где мой папа? - Поц твой папа, в крематорий в галошах пошел. Видишь какой дым валит.
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05.07.2023 17:22 Відповісти
"А склади с ************-то за что ?! Оні мірно лєжалі і нікому нє мєшалі".
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05.07.2023 17:36 Відповісти
"ПВО не работает": под временно оккупированным Бердянском звучат взрывы, - соцсети
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05.07.2023 18:13 Відповісти
По данным местных жителей, в Бердянском районе прозвучало не менее 7 взрывов. Российская ПВО, как сообщается, сбила лишь одну ракету.
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05.07.2023 18:16 Відповісти
Также местные каналы https://t.me/gnilayachereha/9669 заявляют о том, что ПВО оккупантов сработала лишь один раз. Всего прозвучало 7 взрывов, 6 из которых - прилеты.

Позже стало известно, что взрывы прозвучали не в самом городе Бердянск, а в районе - вероятно, https://t.me/brdVP/11440 около населенного пункта Нововасильевка.
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05.07.2023 18:18 Відповісти
 
 