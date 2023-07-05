В окупованому Бердянську пролунала серія вибухів, - росЗМІ
У тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило пропагандистське видання РИА Новости.
За даними окупаційної влади, "спрацювала система ППО".
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Позже стало известно, что взрывы прозвучали не в самом городе Бердянск, а в районе - вероятно, https://t.me/brdVP/11440 около населенного пункта Нововасильевка.