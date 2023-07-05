Блогери знімали роботу ППО: Вороновій дали 1 рік умовно (оновлено)

Дніпровський райсуд Києва виніс рішення у справі про публікацію кадрів з роботою ППО в Києві у травні. Блогерку та співачку Ірину Воронову вирішили покарати одним роком умовного покарання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Обвинувачена повністю визнала свою вину та уклала угоду зі слідством. Дніпровський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості та призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним терміном 1 рік", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що 16 травня 2023 року під час масованої ракетної атаки рф по території Києва, мешканці різних районів столиці здійснили відео та фото зйомку роботи протиповітряної оборони України. Відзняті фото та відео вони розмістили у соціальних мережах. Згодом вказані матеріали з’явилися на російських інтернет-ресурсах.

За даними ЗМІ, йдеться про Ірину Воронову.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру чотирьом блогеркам, які "засвітили" роботу ППО під час атаки РФ на Київ 16 травня.

ЗМІ повідомили, що однією з блогерок є дружина наркодилера Юрія Чернецького, який нині відбуває термін у в’язниці, співачка Інна Воронова.

Пізніше чотирьох блогерок суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

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