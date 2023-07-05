Блогери знімали роботу ППО: Вороновій дали 1 рік умовно (оновлено)
Дніпровський райсуд Києва виніс рішення у справі про публікацію кадрів з роботою ППО в Києві у травні. Блогерку та співачку Ірину Воронову вирішили покарати одним роком умовного покарання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"Обвинувачена повністю визнала свою вину та уклала угоду зі слідством. Дніпровський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості та призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним терміном 1 рік", - йдеться в повідомленні.
У прокуратурі нагадали, що 16 травня 2023 року під час масованої ракетної атаки рф по території Києва, мешканці різних районів столиці здійснили відео та фото зйомку роботи протиповітряної оборони України. Відзняті фото та відео вони розмістили у соціальних мережах. Згодом вказані матеріали з’явилися на російських інтернет-ресурсах.
За даними ЗМІ, йдеться про Ірину Воронову.
Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру чотирьом блогеркам, які "засвітили" роботу ППО під час атаки РФ на Київ 16 травня.
ЗМІ повідомили, що однією з блогерок є дружина наркодилера Юрія Чернецького, який нині відбуває термін у в’язниці, співачка Інна Воронова.
Пізніше чотирьох блогерок суд відправив під цілодобовий домашній арешт.
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2 Зря дали условно.
3. Кто снимает ПВО - *******.
2 «Условне» це взагалі помилка, якої нема виправдання
3. Кто снимает ПВО - враг та зрадник,
якій винен у смертях українських громадян.
Скільки ж можна попереджувати?
тупа курка-наводчиця - на волі, а патріот-воїн Червінський - ні за шо й досі у СІЗО сидить та по судах тягають, замість того, щоб і надалі робити роботу воїна, боронити Україну
Суки, а ви спитали, чи цього достатньо сім'ям військовослужбовців? А самим військовослужбовцям? А людям, життя яких захищають ці військовослужбовці? Може, треба було б показово забрати громадянство, конфіскувати майно і викинути в трусіках цю самку оркам?
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Чому цієї немає на суді? Чи: "усі тварини рівні, але - свині рівніші"?
Нужно ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ жесткое наказание для всех кто хочет заработать на войне и при этом работает на врага