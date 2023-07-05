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Новини Війна
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Блогери знімали роботу ППО: Вороновій дали 1 рік умовно (оновлено)

воронова

Дніпровський райсуд Києва виніс рішення у справі про публікацію кадрів з роботою ППО в Києві у травні. Блогерку та співачку Ірину Воронову вирішили покарати одним роком умовного покарання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Обвинувачена повністю визнала свою вину та уклала угоду зі слідством. Дніпровський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості та призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним терміном 1 рік", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що 16 травня 2023 року під час масованої ракетної атаки рф по території Києва, мешканці різних районів столиці здійснили відео та фото зйомку роботи протиповітряної оборони України. Відзняті фото та відео вони розмістили у соціальних мережах. Згодом вказані матеріали з’явилися на російських інтернет-ресурсах. 

За даними ЗМІ, йдеться про Ірину Воронову.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру чотирьом блогеркам, які "засвітили" роботу ППО під час атаки РФ на Київ 16 травня.

ЗМІ повідомили, що однією з блогерок є дружина наркодилера Юрія Чернецького, який нині відбуває термін у в’язниці, співачка Інна Воронова.

Пізніше чотирьох блогерок суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

Читайте: Неповнолітнього коригувальника обстрілів Бахмута відправили за ґрати на 10 років

Автор: 

ППО (3279) вирок (1092)


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Топ коментарі
+33
умовно рік під час війни ???ви суки серйозно ...
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05.07.2023 17:18 Відповісти
+21
Одним роком умовно, бо "парешалі". А так би простий селянин, по дурості, посадили би вже.
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05.07.2023 17:18 Відповісти
+19
0(нуль) покарання- прецедент для зе-посадовців, які світили в тєлєку частини, а потім туди прилітало.
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05.07.2023 17:19 Відповісти
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умовно рік під час війни ???ви суки серйозно ...
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05.07.2023 17:18 Відповісти
А те, що ця істота-співачка,це серйозно???
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05.07.2023 17:44 Відповісти
У шкіряні мікрофони співає
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05.07.2023 18:04 Відповісти
відвезти на фронт, хай "відрацьовує" термін
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05.07.2023 18:13 Відповісти
Та ви що, ми ж правова держава... Так , який-небудь нещасний випадок, чи авто аварія...
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05.07.2023 18:15 Відповісти
навіщо, вона достатньо їб.бельна, хай гріх відпрацьовує
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05.07.2023 18:18 Відповісти
А їй від цього які незручності? Звичний спосіб життя, як завжди. Навіть не помітить, що щось змінилось.. Ото якби з ними , тими, що викладають такі відео, щось раптово траплялось... інсульт там чи аварія... То може би інші трішки почали задумуватись чи варто.
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05.07.2023 18:20 Відповісти
Одним роком умовно, бо "парешалі". А так би простий селянин, по дурості, посадили би вже.
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05.07.2023 17:18 Відповісти
0(нуль) покарання- прецедент для зе-посадовців, які світили в тєлєку частини, а потім туди прилітало.
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05.07.2023 17:19 Відповісти
1. Дали мало.
2 Зря дали условно.
3. Кто снимает ПВО - *******.
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05.07.2023 17:20 Відповісти
1. Дали Дуже мало. І це ганьба.

2 «Условне» це взагалі помилка, якої нема виправдання

3. Кто снимает ПВО - враг та зрадник,
якій винен у смертях українських громадян.
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05.07.2023 18:01 Відповісти
Она на этих сьемках денег подняла столько чтобы и взятеи раздать зеленым судье и прокурору и еще и в плюсе остаться
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05.07.2023 18:53 Відповісти
Як щодо пляшки? А може дві.
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05.07.2023 17:20 Відповісти
если ты губастенькая и у тебя за душой кокаина на всю братву, можешь идти в шпиёны, тебя поймут и простят.
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05.07.2023 17:20 Відповісти
Обмін камери айфону на камеру і зону...
Скільки ж можна попереджувати?
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05.07.2023 17:20 Відповісти
,,прийнятне " покарання???!!! Авже ж!!! Тобто можна іншим і далі безкарно зливати позиції ППО!!!
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05.07.2023 17:21 Відповісти
Тік Ток треба нафіг з України - китайський фуфел фід якого одні проблеми.
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05.07.2023 17:22 Відповісти
Туди ж тєлєграм, ватсап і мету, яка визначає Київ як зону кацапстану - о#уїти, а кажуть, #иди розумні
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05.07.2023 17:30 Відповісти
Та да, це треба бути луже розумний щоб Тік Ток для малоєток і дебілів ставити на один рівень з соцмережами
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05.07.2023 18:20 Відповісти
все, як і заведено у оманських засланців-зебілів:
тупа курка-наводчиця - на волі, а патріот-воїн Червінський - ні за шо й досі у СІЗО сидить та по судах тягають, замість того, щоб і надалі робити роботу воїна, боронити Україну
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05.07.2023 17:25 Відповісти
Пожурили -- включила дурочку .
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05.07.2023 17:27 Відповісти
співачку? а де вона співає? в караоке?
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05.07.2023 17:27 Відповісти
губами на кожанной флейте поет-тем кто заплатит. Как с таким судом мы сможем построить настоящее государство?
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05.07.2023 18:56 Відповісти
Мавпі дали айфончик, от і знімає усе, що може - від власної 3,14зди до роботи ппо. Ну, а шо, тіліхфончик же навіщо?
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05.07.2023 17:27 Відповісти
Вот это чучело мало того, что тупое, так оно ещё и типа поёт?
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05.07.2023 17:33 Відповісти
''Паюшая сасна''😂
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05.07.2023 17:37 Відповісти
"Поющее" опудало.
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05.07.2023 17:48 Відповісти
Піхва !
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05.07.2023 17:56 Відповісти
це якась реклама - робіть послугу кремлю і відбудетеся легким переляком
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05.07.2023 17:34 Відповісти
*****, треба було ******** показово 5ть років, шо б інших мразотам наука була
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05.07.2023 17:37 Відповісти
Краще б присудили їй смоктати рік у бомжів.
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05.07.2023 17:43 Відповісти
Тепер у них сімейка зеків - вона за ППО отримала срок, її чоловік - за наркоту... От такі у нас інста-блогєри...
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05.07.2023 17:43 Відповісти
А, вона "ізвінілась губамі", і цього достатньо?
Суки, а ви спитали, чи цього достатньо сім'ям військовослужбовців? А самим військовослужбовцям? А людям, життя яких захищають ці військовослужбовці? Може, треба було б показово забрати громадянство, конфіскувати майно і викинути в трусіках цю самку оркам?
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05.07.2023 17:44 Відповісти
"Актриса Ксенія Мішина визнала, що помилилася, коли виклала відео роботи ППО 16-го травня під час масованого обстрілу Києва. У своєму Instagram вона перепросила за свій вчинок та запевнила, що не зрадниця. "За ці два дні було багато внутрішніх процесів і стадій проживання ситуації."
=====
Чому цієї немає на суді? Чи: "усі тварини рівні, але - свині рівніші"?
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05.07.2023 18:04 Відповісти
Познущалися... вчергове...
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05.07.2023 18:09 Відповісти
У нее явно есть деньги-почему суд не присудил материальную компенсацию Украине Ведь благодаря ее антиукраинской деятельности-юбыло попадание по установке ПВО в Киеве.
Нужно ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ жесткое наказание для всех кто хочет заработать на войне и при этом работает на врага
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05.07.2023 18:51 Відповісти
Сіліконова губошльопка відкупилася....бо у нас корумпована країна....
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05.07.2023 18:57 Відповісти
******....
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05.07.2023 19:03 Відповісти
Ну все, овца визу американскую хрен получит
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05.07.2023 20:53 Відповісти
 
 