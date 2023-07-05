Податки до кінця війни не підвищуватимуть, – Шмигаль
Українська влада не планує підвищення податків до кінця війни, окрім повернення їх на довоєнний рівень.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Очільник уряду наголосив, що фактично повернення до довоєнного рівня податків відбулося з 1 липня, це було прописано в законодавстві.
"Частково ми очікуємо, що повернення податків до довоєнного рівня відбудеться через ухвалення відповідного закону Верховною Радою з 1 серпня", - сказав Шмигаль. Прем'єр уточнив, що йдеться про спрощену систему оподаткування, зокрема повернення до 5% замість 2%, що було запроваджено у перші місяці війни.
"Інших змін, крім повернення до довоєнного рівня, до кінця війни ми не плануємо, не прогнозуємо і, переконаний, не допустимо. Податкова система буде стабілізована на тому рівні, як до початку повномасштабної агресії", - наголосив Шмигаль.
Нагадуємо, з 1 липня в Україні повернули оподаткування пального за довоєнними правилами та нормами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З овочами проблеми. А якщо й є, то така спека, що воно в'яне на очах, втрачає товарний вигляд, а ціни захмарні. Вишень немає. Вареника зробити чи компота зварити немає з чим, кажуть, неврожай, а що буде з помідорами... на них якась кузька напала. Хліб кисне й його на наступний день вже їсти неможна!
З кожним роком все гірше й гірше стає, а Шмигалю *****, чим нас його друзі кормлять. Як лікують.
Страшне діло...
Може, Ви знаєте, в якому супермаркеті його можна придбати? Сільпо, Велмарт...
Дякую ще раз)
у транспорті ? Подоржчення палива спровоцирує підняття цін на продукти
харчування, проїзд в транспорті , а в загалі на все. Нам же на Еверест
не лізти, за консультацією лікаря- онколога.
Зелені говорили що ми на порозі економічного буму і 75 % опитаних повірили.
Якій стрій та бачення майбутнього?
Суддівсько-олігархічно-держслужбовий стрій, в якому ніяких ринкових та вільних правил немає.
Електроенергію
Бензин
Не ввели під час війни мараторій на РРО ,перевірки бізнесу...
Ще що тепер не "підвищите" ??????
И подорожает всё тоже в разы?
Все решается через ОП.