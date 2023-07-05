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Новини
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Податки до кінця війни не підвищуватимуть, – Шмигаль

шмигаль

Українська влада не планує підвищення податків до кінця війни, окрім повернення їх на довоєнний рівень.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Очільник уряду наголосив, що фактично повернення до довоєнного рівня податків відбулося з 1 липня, це було прописано в законодавстві.

"Частково ми очікуємо, що повернення податків до довоєнного рівня відбудеться через ухвалення відповідного закону Верховною Радою з 1 серпня", - сказав Шмигаль. Прем'єр уточнив, що йдеться про спрощену систему оподаткування, зокрема повернення до 5% замість 2%, що було запроваджено у перші місяці війни.

"Інших змін, крім повернення до довоєнного рівня, до кінця війни ми не плануємо, не прогнозуємо і, переконаний, не допустимо. Податкова система буде стабілізована на тому рівні, як до початку повномасштабної агресії", - наголосив Шмигаль.

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Нагадуємо, з 1 липня в Україні повернули оподаткування пального за довоєнними правилами та нормами. 

Автор: 

податки (3883) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+31
податки не підвищуватимуть,так а що трапилось з тарифами,про які казали що не підвищуватимуть?ви чи дурні,чи склеротики?
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05.07.2023 18:54 Відповісти
+27
Брехня на брехні і брехнею поганяє.
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05.07.2023 18:53 Відповісти
+26
Ого! Вже один обіцяв тарифи не піднімати! Красти припиніть,бюджет розпилювати припиніть! Коли ви цапи зелені вже нажретеся
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05.07.2023 18:54 Відповісти
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Брехня на брехні і брехнею поганяє.
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05.07.2023 18:53 Відповісти
А брехня запрягає.
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05.07.2023 19:00 Відповісти
Только цены и тарифы будут повышать !!!
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05.07.2023 21:55 Відповісти
Нахера їх підвищувати, якщо можна наї...ти народ іншим завуальованим способом. Наприклад повернути акциз на бензин і т.д. Правда, пане шмигаль?
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05.07.2023 19:28 Відповісти
Не. Економіка і бізнес. Так не робиться. Шмигаль робить.
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05.07.2023 19:37 Відповісти
Так акциз - це і є податок. Непрямий. 😊
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05.07.2023 21:09 Відповісти
а минималку поднять можно или 7млн так и будут жить за чертой бедности
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05.07.2023 18:53 Відповісти
До смерті так і проживем.
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05.07.2023 19:04 Відповісти
Живуть... за межею.... кордону...
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05.07.2023 19:05 Відповісти
податки не підвищуватимуть,так а що трапилось з тарифами,про які казали що не підвищуватимуть?ви чи дурні,чи склеротики?
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05.07.2023 18:54 Відповісти
Пацан сказав, пацан передумав

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05.07.2023 18:56 Відповісти
А тарифи - це і є приховані податки.
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05.07.2023 19:22 Відповісти
Ого! Вже один обіцяв тарифи не піднімати! Красти припиніть,бюджет розпилювати припиніть! Коли ви цапи зелені вже нажретеся
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05.07.2023 18:54 Відповісти
не пи ЗДИ бо на фронт отправлять.
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05.07.2023 18:56 Відповісти
Цапи-кацапи!
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05.07.2023 23:34 Відповісти
Він давно моніторив ціни на жратву в магазинах?Туди вже більшість ходе,як в музей.
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05.07.2023 18:55 Відповісти
Ну, в музей не в музей. Буханочку хліба ще можна купити.
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05.07.2023 18:58 Відповісти
Радий,що тебе це тішить.Смачного.
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05.07.2023 19:00 Відповісти
Драйвер ауді. Нормально. Не гібрид.
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05.07.2023 19:06 Відповісти
Окрім того, що дороге так, наприклад, вершкового масла купити неможна, щоб воно було дійсно вершкове. Пішла пошукати інфу про нього, усі марки масла виготовляють олігархи різного калібру та місцезнаходження. У всіх стоїть невеличка кількість балів по якості. Я вже забула, коли його купляла! Й це НЕ смішно! Воно все на смак огидне! Ще й відригується кокосовим маслом чи олією, як правильно сказати, або якимся дивним по смаку смальцем, короче, не масло, а лайно!
З овочами проблеми. А якщо й є, то така спека, що воно в'яне на очах, втрачає товарний вигляд, а ціни захмарні. Вишень немає. Вареника зробити чи компота зварити немає з чим, кажуть, неврожай, а що буде з помідорами... на них якась кузька напала. Хліб кисне й його на наступний день вже їсти неможна!
З кожним роком все гірше й гірше стає, а Шмигалю *****, чим нас його друзі кормлять. Як лікують.
Страшне діло...
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05.07.2023 19:09 Відповісти
ЗАРІГ.масло з молока.
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05.07.2023 19:14 Відповісти
Дякую, але такого я не бачила у нас в місті. Яке хочете є, ціни дикі, а такого ще не бачила.
Може, Ви знаєте, в якому супермаркеті його можна придбати? Сільпо, Велмарт...
Дякую ще раз)
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05.07.2023 19:20 Відповісти
в Ашані було в Маркетопт завжди є.
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05.07.2023 20:32 Відповісти
Ой. Да прям...
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06.07.2023 00:27 Відповісти
Так само як акцизи і тарифи, чи трішечки не так?
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05.07.2023 18:56 Відповісти
Ну так отріцатєльно снізілі
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05.07.2023 19:13 Відповісти
Точно нажеретеся?
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05.07.2023 18:56 Відповісти
Шмаркаль. Тарифи. Велікій лідор говорив підвищення не буде. Ти, під другим богом ходиш?
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05.07.2023 18:56 Відповісти
Елекроенергію теж не підвищювали до кінця війни.
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05.07.2023 18:57 Відповісти
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05.07.2023 19:07 Відповісти
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05.07.2023 18:59 Відповісти
Хто тобі повірить брехло ********.
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05.07.2023 18:59 Відповісти
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05.07.2023 19:00 Відповісти
Значить скоро щось нах...вертять з податками
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05.07.2023 19:00 Відповісти
Я так розумію, на виборах поставили хрест. От перед виборами знову нбуде найвеличніший про зниженя податків, тарифів, тиску у гіпертоніків, цукру у діабетиків.... А аплодуватимуть ті ж самі 73 відсотки.
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05.07.2023 21:15 Відповісти
А ціни на комуналку, продукти харчування, бензин , дизпаливо, проїзд
у транспорті ? Подоржчення палива спровоцирує підняття цін на продукти
харчування, проїзд в транспорті , а в загалі на все. Нам же на Еверест
не лізти, за консультацією лікаря- онколога.
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05.07.2023 19:01 Відповісти
🤣🤣🤣 з 3-ю групою інвалідності. І внутрішні органи там не то
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05.07.2023 19:08 Відповісти
А що тоді підвищується постійно ?
Зелені говорили що ми на порозі економічного буму і 75 % опитаних повірили.
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05.07.2023 19:01 Відповісти
Єто другоє...
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05.07.2023 19:08 Відповісти
Ми на порозі ПЕРЕМОГИ.
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05.07.2023 19:09 Відповісти
Дайте йому 300 гривень хай сходе в магазин.
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05.07.2023 19:01 Відповісти
Це так в Києві косяк коштує? Так, нехай іде. Може не повернеться?
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05.07.2023 19:12 Відповісти
А чому їх повинні підвищувати, а не зменьшувати ?
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05.07.2023 19:04 Відповісти
Як чому? Ви тільки що народились?. А в декого діти народились раніше.
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05.07.2023 19:13 Відповісти
Так ви податки може й не підвищуєте, але лохи платять підвищений акциз на бензин, цигарки, алкоголь, газовані напої та т.і. Це і є приховане підвищення податку з лохів. Вцілому за все платить кінцевий споживач, тобто прості люди.
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05.07.2023 19:07 Відповісти
Пи₴дить і не червоніє. Бо зелений.
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05.07.2023 19:09 Відповісти
І яка війна, ви ж суки порушники усих законів і Конституції не оголосили стан війни при зовнішній агресії а який абстрактний військовий стан, ніби велике АТО?
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05.07.2023 19:09 Відповісти
Яка економіка в Україні?
Якій стрій та бачення майбутнього?
Суддівсько-олігархічно-держслужбовий стрій, в якому ніяких ринкових та вільних правил немає.
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05.07.2023 19:11 Відповісти
Зараз мене тут заплюють,але скажу-від початку барановірусу,в Польщі скасували ПДВ на ВСІ продукти харчування (з 23 відсотків до 0),щоб людям ,які і так себе непогано почували,було трішки легше.В нас же повернули все,що було і ще і зверху накинули.
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05.07.2023 19:12 Відповісти
"Податки" не повысят. Просто новые придумают.
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05.07.2023 19:13 Відповісти
На морозиво зараз введукть акциз)) Хоча те морозиво також зроблено з гівна, якщо воно не фруктове, їсти неможна, як й вершкове масло.
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05.07.2023 19:17 Відповісти
Податки підвищуватись не будуть,але ніхто не казав що нові податки не будуть видумуватись,якось так можна шоблу розуміти..
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05.07.2023 19:13 Відповісти
А що, у нас настав довоєнний рівень? Тобто війна іде, а податкам вийшли на доВОЄнний рівень. Геніально
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05.07.2023 19:19 Відповісти
"...заявил ... Шмигаль ...". А что он решает ? С сентября 2019 года в Украине как такового ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА не существует! В настоящий момент его функции осуществляет зам Ермака - Шурма.
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05.07.2023 19:21 Відповісти
Ви вже *** не підвищили на :
Електроенергію
Бензин
Не ввели під час війни мараторій на РРО ,перевірки бізнесу...
Ще що тепер не "підвищите" ??????
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05.07.2023 19:21 Відповісти
Яке ж брехло, цей ахметовський вилупок. А відновлення податків до рівня мирного часу, це що? Поверніть тоді платоспроможність моєї пенсії до довоєного рівня, поверніться до старої моделі охорони здоров'я. Доходи працюючих різко впали, пенсії знецінені через інфляцію, чверть громадян виїхало з України. Я вже місяць не можу сплатити за комунальні тарифи і платити не буду, бо нема чим. Як далі жити, не знаю.
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05.07.2023 19:28 Відповісти
Ага, ага, а мене питають, чого ви така нервна, з чого? В Україні все ок, в мене тим більш,а я нервна чогось. Сама дивуюся
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05.07.2023 19:46 Відповісти
думок багато-- ПАЦЕЛУЙМ МАЮ ЗА**ЛУ*ПУ ЧМОГИГАЛЬ
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05.07.2023 19:38 Відповісти
3,14стить як з тарифами на світло для народу України .хоча3,14стякати, це є стиль правління "зелених 3,14стунів"
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05.07.2023 19:40 Відповісти
ну все, буду за зеленского голосовать (нет)
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05.07.2023 19:46 Відповісти
Ще хто скаже, зеля українець, прокляну
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05.07.2023 19:47 Відповісти
Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
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06.07.2023 03:40 Відповісти
Амінь, чи в іудеїв щось інше?
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06.07.2023 12:16 Відповісти
Зелені ви кончені!
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05.07.2023 19:58 Відповісти
Соромно скаржитись на високі ціни людям з двома нирками
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05.07.2023 20:10 Відповісти
Не обіжайте число 3.14. Це фундаментальне число. І до п....ди не має ніякого відношення.
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05.07.2023 20:18 Відповісти
ганьба
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05.07.2023 20:18 Відповісти
Шмыга , а шо электрика ?
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05.07.2023 20:28 Відповісти
А после войны? Сразу в 10 раз повысят?
И подорожает всё тоже в разы?
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05.07.2023 20:48 Відповісти
Війна при цих хлопцях не закінчиться !
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05.07.2023 20:52 Відповісти
При наших героях не закінчаться? накуй пішов
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05.07.2023 20:57 Відповісти
Марафон то все. Як в СРСР два канала. Де слово? А слово в велікого лідора.
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05.07.2023 20:55 Відповісти
Один канал чи анал, марафон. Другий те саме.
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05.07.2023 20:56 Відповісти
Куди їх ще підвищувати? Доходи населення впало більш ніж в двічі, багато виробництва знищено, ціни й так зростають щодня, а вони ще думають податки після війни збільшити. Що вони збираються їх брати?
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05.07.2023 21:10 Відповісти
Шмыгаль это пустое место так как власть узурпировал тупой клоун.
Все решается через ОП.
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05.07.2023 21:58 Відповісти
БРЕХЛИВЕ СМЕРДЮЧЕ ПАДЛО! ВИ ВЖЕ ОБІЦЯЛИ КОМУНАЛКУ НЕ ПІДВИЩУВАТИ! ЩОБ ТИ ЗДОХ, ТВАРИНА!!!!
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06.07.2023 02:34 Відповісти
Манипуляция чистой воды. Вместо того, чтобы дать бизнесу вздохнуть и работать действительно на восстановление экономической активности, они еще больше удавку затягивают
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09.07.2023 12:29 Відповісти
 
 