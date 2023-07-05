Уряд повертає голограми на акцизні марки для алкоголю та тютюну. Інформація про те, хто буде їх виготовляти є закритою. Повертаються часи ЄДАПСУ, - журналіст Ніколов
Журналіст Юрій Ніколов оприлюднив інформацію, що Уряд своєю постановою повертає голограми на акцизні марки для алкоголю та цигарок. Інформація про фірми, які будуть виготовляти ці голограми є закритою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Ніколов зазначив: "Тг-канал "Монополіст" звернув увагу на урядову постанову про зміни акцизних марок для папірос і водкі. Туди знову тулять голографічні полоски, як в старі часи ЄДПАСу. Десять років тому особисто власник консорціуму Юрій Сидоренко патентував не тільки акцизки, а й навіть обкладинки українських паспортів. Я не шучу)))
Оскільки єдапсівці при уряді Шмигаля знову повернулись на цю тему, то я по старій пам’яті поліз на "Укрпатент" перевірити хто ж зараз буде огрібати роялті за нові акцизки. Думав знайти Сидоренка, а може людей Шмигаля чи Іванчука, чи навіть яких-небудь репрезентантів Арахамії (кого там ще називали в цій темі)))
Але реальність виявилась геть їб#нутою.
База даних "Укрпатенту" видала десяток заявок на промислові зразки, у назві яких є слово "акцизна". І кожна з них – повністю закрита: "Для даної заявки можливий перегляд лише її стану діловодства". В середині відкривається тільки те що на скріні.
Всі заявки вчорашні, від 4 липня. Урядова постанова була прийнята 19 червня. Менше місяця на патентування)))
От і думай тепер хто буде барижити на голограмках)))"
Будь ласка, зачекайте...
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знову клитий парашенка та порохоботи зі своєю липецькою хфабрикою.
то Південь розмінують, то гроші в диван запхають, то яйця по 17 куплять, то барабани з дизпаливом
Ні - я не дивуюсь, я констатую вчергове факт.
Зато "па приколу"...
Дешеве елементарне рішення.
нагадую
https://nashigroshi.org/2014/10/09/podatkivtsi-zalyshyly-shemu-chasiv-yanukovycha-na-yakij-yanhalychev-zaroblyaje-20-miljoniv-na-rik/
Що крім жадності та спроби побільше вкрасти мішає зробити цифровий акциз з ТТН як на Новій Пошті? Це коли на кожній одиниці товару є qr-код що дозволяє відслідковувати весь маршрут, термін придатності та місце і час коли товар отримав кінцевий споживач на касі.
Тоді не вийде вкрасти, продавати контрафакт, підробки, можна буде відслідкувати всю партію якщо вона виявиться наприклад отравленою і так далі. І це ЕЛЕМЕНТАРНО та ДЕШЕВО...