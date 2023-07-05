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Новини Корупція - ЄДАПС
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Уряд повертає голограми на акцизні марки для алкоголю та тютюну. Інформація про те, хто буде їх виготовляти є закритою. Повертаються часи ЄДАПСУ, - журналіст Ніколов

Журналіст Юрій Ніколов оприлюднив інформацію, що Уряд своєю постановою повертає голограми на акцизні марки для алкоголю та цигарок. Інформація про фірми, які будуть виготовляти ці голограми є закритою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Ніколов зазначив: "Тг-канал "Монополіст" звернув увагу на урядову постанову про зміни акцизних марок для папірос і водкі. Туди знову тулять голографічні полоски, як в старі часи ЄДПАСу. Десять років тому особисто власник консорціуму Юрій Сидоренко патентував не тільки акцизки, а й навіть обкладинки українських паспортів. Я не шучу)))

Уряд повертає голограми на акцизні марки для алкоголю та тютюну. Інформація про те, хто буде їх виготовляти є закритою. Повертаються часи ЄДАПСУ, - журналіст Ніколов 01

Оскільки єдапсівці при уряді Шмигаля знову повернулись на цю тему, то я по старій пам’яті поліз на "Укрпатент" перевірити хто ж зараз буде огрібати роялті за нові акцизки. Думав знайти Сидоренка, а може людей Шмигаля чи Іванчука, чи навіть яких-небудь репрезентантів Арахамії (кого там ще називали в цій темі)))

Але реальність виявилась геть їб#нутою.

База даних "Укрпатенту" видала десяток заявок на промислові зразки, у назві яких є слово "акцизна". І кожна з них – повністю закрита: "Для даної заявки можливий перегляд лише її стану діловодства". В середині відкривається тільки те що на скріні.

Уряд повертає голограми на акцизні марки для алкоголю та тютюну. Інформація про те, хто буде їх виготовляти є закритою. Повертаються часи ЄДАПСУ, - журналіст Ніколов 02

Всі заявки вчорашні, від 4 липня. Урядова постанова була прийнята 19 червня. Менше місяця на патентування)))

От і думай тепер хто буде барижити на голограмках)))"

Також читайте: Щороку Україна втрачає 30 млрд грн через тіньовий ринок алкоголю та тютюну. Законопроєкт про еАкциз скоро буде у ВР на другому читанні, - Федоров

Автор: 

акциз (439) ЄДАПС (19) Юрій Ніколов (101)


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Топ коментарі
+18
щоб ці зелені мразі всі поздихали!
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05.07.2023 19:55 Відповісти
+16
Скупой платит дважды. Дурак платит трижды. А лох платит всегда.

Зато "па приколу"...
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05.07.2023 20:02 Відповісти
+15
вангую-дебілохамія..
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05.07.2023 19:55 Відповісти
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вангую-дебілохамія..
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05.07.2023 19:55 Відповісти
Ванную:якась бабуся94хрічна з с.Протопоповка на 4 хати що на Кропивниччіні)))це челендж,хто наступний вангує?))))
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05.07.2023 20:18 Відповісти
Власник патенту помер за 10 років до того, як оформив цей патент
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05.07.2023 21:23 Відповісти
Гроші з повітря
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05.07.2023 19:55 Відповісти
Скільки буде коштувати та блискуча цацка ?
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05.07.2023 20:19 Відповісти
Собівартість мізерна, але кілька гривень накинуть і якщо врахувати кількість продукції на яку цей непотріб будуть клеїти - вийдуть величезні суми. Звісно, платитиме за це споживач відповідної продукції. Шалені прибутки без жодних зусилль.
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05.07.2023 21:17 Відповісти
щоб ці зелені мразі всі поздихали!
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05.07.2023 19:55 Відповісти
зелёнский пошел во все тяжкие
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05.07.2023 19:56 Відповісти
То хто ж привів війну і продовжує зараз красти?
знову клитий парашенка та порохоботи зі своєю липецькою хфабрикою.

то Південь розмінують, то гроші в диван запхають, то яйця по 17 куплять, то барабани з дизпаливом
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05.07.2023 19:58 Відповісти
Тобто про електронні акцизні марки Зелень нам, як завжди, набрехала?

Ні - я не дивуюсь, я констатую вчергове факт.
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05.07.2023 19:58 Відповісти
Завжди брешуть, це аксіома.
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05.07.2023 20:01 Відповісти
Усе закрито, "для сваих". Також мабуть будуть казати що то воєнна таємниця, і якщо ***** дізнаєть, то ми тут війну програємо.
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05.07.2023 19:59 Відповісти
Скупой платит дважды. Дурак платит трижды. А лох платит всегда.

Зато "па приколу"...
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05.07.2023 20:02 Відповісти
Обкласти мутними податками бухло та цигарки -це ознака гарного смаку для будь-якої влади ворюг та казнокрадів.
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05.07.2023 20:09 Відповісти
Панове, є дієвий спосіб залишити мафіозних спритників без грошей з "повітря". Просто почати відвідувати зібраня християн протестантських деномінацій. Це не важко , насправді.
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05.07.2023 20:22 Відповісти
На дорогах тепер багато не заробиш, тож залишилися акцизні марки. Зепотвори не можуть наїстися навіть під час війни.
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05.07.2023 20:34 Відповісти
В Європі я взагалі ніколи не бачив якихось акцизних марок - ані на горилке, ані на тютюне - нигде. Навіщо ця госмонополия взагалі потрібна?
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05.07.2023 20:38 Відповісти
може тому, що 50% курева - пiдробка? Менi бiльше хотiлося б побачити магнiтнi стрiчки як в магазинах, бо марки (з голограмами) будуть красти ще до того, як вивезуть з типографii.
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05.07.2023 22:41 Відповісти
На кожну пачку унікальний номер - цифровий акциз. Та єдину базу із відслідковуванням всього маршруту. Тобто як ТТН на Новій Пошті.

Дешеве елементарне рішення.
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06.07.2023 01:46 Відповісти
потрібно переходити на самогонку та свій тютюн
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05.07.2023 20:40 Відповісти
бухло не треба, а ось тютюн ще якось можна. Ось статистика по кримiналу за синьку та альтернативу https://zn.ua/ukr/LAW/narkozalezhni-pidtrimati-ne-mozhna-karati.html zn.ua/ukr/LAW/narkozalezhni-pidtrimati-ne-mozhna-karati.html

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05.07.2023 22:44 Відповісти
краще статистику за асфальт, яйця по 17 і інше дивіться
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06.07.2023 08:58 Відповісти
пригадую одну історію про голограми для касових апаратів...
нагадую
https://nashigroshi.org/2014/10/09/podatkivtsi-zalyshyly-shemu-chasiv-yanukovycha-na-yakij-yanhalychev-zaroblyaje-20-miljoniv-na-rik/
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05.07.2023 20:44 Відповісти
Готуймося до чергового підвищення цін на алкоголь і тютюн...вічний двигун знову запрацював.
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05.07.2023 20:55 Відповісти
Эта новость уже вовсю "заспамлена" заметками про взрыв в Шевченковском суде. Впрчем такой стиль характерен....
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05.07.2023 20:56 Відповісти
покупаю контрабанду и буду покупать тютюн. водку не пью.
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05.07.2023 21:43 Відповісти
тююю
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05.07.2023 22:17 Відповісти
а що ТЮ, 40 гривень "паленка" чi 100 "настоящие"!?
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05.07.2023 23:29 Відповісти
Та хто б сумнивавсь...
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06.07.2023 00:28 Відповісти
Тупо відсталість, ідіотизм, біомусорність та грабіж. Ну ось нащо це в час комп'ютерів, qr-кодів та іншого?

Що крім жадності та спроби побільше вкрасти мішає зробити цифровий акциз з ТТН як на Новій Пошті? Це коли на кожній одиниці товару є qr-код що дозволяє відслідковувати весь маршрут, термін придатності та місце і час коли товар отримав кінцевий споживач на касі.

Тоді не вийде вкрасти, продавати контрафакт, підробки, можна буде відслідкувати всю партію якщо вона виявиться наприклад отравленою і так далі. І це ЕЛЕМЕНТАРНО та ДЕШЕВО...
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06.07.2023 01:43 Відповісти
 
 