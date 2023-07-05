Уряд повертає голограми на акцизні марки для алкоголю та тютюну. Інформація про те, хто буде їх виготовляти є закритою. Повертаються часи ЄДАПСУ, - журналіст Ніколов

Журналіст Юрій Ніколов оприлюднив інформацію, що Уряд своєю постановою повертає голограми на акцизні марки для алкоголю та цигарок. Інформація про фірми, які будуть виготовляти ці голограми є закритою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Ніколов зазначив: "Тг-канал "Монополіст" звернув увагу на урядову постанову про зміни акцизних марок для папірос і водкі. Туди знову тулять голографічні полоски, як в старі часи ЄДПАСу. Десять років тому особисто власник консорціуму Юрій Сидоренко патентував не тільки акцизки, а й навіть обкладинки українських паспортів. Я не шучу)))

Оскільки єдапсівці при уряді Шмигаля знову повернулись на цю тему, то я по старій пам’яті поліз на "Укрпатент" перевірити хто ж зараз буде огрібати роялті за нові акцизки. Думав знайти Сидоренка, а може людей Шмигаля чи Іванчука, чи навіть яких-небудь репрезентантів Арахамії (кого там ще називали в цій темі)))

Але реальність виявилась геть їб#нутою.

База даних "Укрпатенту" видала десяток заявок на промислові зразки, у назві яких є слово "акцизна". І кожна з них – повністю закрита: "Для даної заявки можливий перегляд лише її стану діловодства". В середині відкривається тільки те що на скріні.

Всі заявки вчорашні, від 4 липня. Урядова постанова була прийнята 19 червня. Менше місяця на патентування)))

От і думай тепер хто буде барижити на голограмках)))"

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