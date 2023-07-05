Російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, - ОВА

Російська армія обстріляла з артилерії Марганецьку громаду у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні під ударом була Марганецька громада. Агресор накрив її артилерійським вогнем. Випустив пів десятка снарядів", - зазначив Лисак.

За його словами, постраждалих унаслідок атаки немає. Наслідки обстрілу уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі над Дніпропетровщиною збито "Шахед", вранці окупанти завдали удару по Нікопольщині, - ОВА