Російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, - ОВА
Російська армія обстріляла з артилерії Марганецьку громаду у Нікопольському районі Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Сьогодні під ударом була Марганецька громада. Агресор накрив її артилерійським вогнем. Випустив пів десятка снарядів", - зазначив Лисак.
За його словами, постраждалих унаслідок атаки немає. Наслідки обстрілу уточнюються.
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