Ймовірність збільшення військової присутності Росії у Придністров’ї низька, - Генштаб ЗСУ

В умовах ведення бойових дій на території України ймовірність збільшення військової присутності РФ у Придністров’ї залишається низькою.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ генерал Олексій Громов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російський військовий контингент, який перебуває на території Придністров’я, призначений для виконання миротворчих завдань та має обмежені можливості з ведення бойових дій. Збройні формування Придністровського регіону Республіки Молдова перебувають під контролем Росії, мають низький рівень оснащення та підготовки. Розгортання додаткових сил і засобів збройних сил Рф на території самопроголошеної республіки можливе виключно повітряним шляхом через повітряний простір Молдови або України. В умовах ведення бойових дій на території України, ймовірність збільшення військової присутності РФ у Придністров’ї залишається низькою", — зазначив Громов.

Генерал зауважив, що підрозділи, які перебувають у Придністров’ї, — "заручники рішень Кремля", які понад рік не мають можливості провести ротацію, перебувають у стані повної бойової готовності і в очікуванні отримання "самовбивчих наказів". На його думку, це виснажує та демотивує.

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