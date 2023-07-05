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Ймовірність збільшення військової присутності Росії у Придністров’ї низька, - Генштаб ЗСУ

рф,армія,придністров’я

В умовах ведення бойових дій на території України ймовірність збільшення військової присутності РФ у Придністров’ї залишається низькою.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ генерал Олексій Громов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російський військовий контингент, який перебуває на території Придністров’я, призначений для виконання миротворчих завдань та має обмежені можливості з ведення бойових дій. Збройні формування Придністровського регіону Республіки Молдова перебувають під контролем Росії, мають низький рівень оснащення та підготовки. Розгортання додаткових сил і засобів збройних сил Рф на території самопроголошеної республіки можливе виключно повітряним шляхом через повітряний простір Молдови або України. В умовах ведення бойових дій на території України, ймовірність збільшення військової присутності РФ у Придністров’ї залишається низькою", — зазначив Громов.

Генерал зауважив, що підрозділи, які перебувають у Придністров’ї, — "заручники рішень Кремля", які понад рік не мають можливості провести ротацію, перебувають у стані повної бойової готовності і в очікуванні отримання "самовбивчих наказів". На його думку, це виснажує та демотивує.

Також читайте: Невизнане Придністров’я просить Росію збільшити кількість "миротворців" нібито через зростання ризиків безпеки, - росЗМІ

Автор: 

армія рф (17842) Генштаб ЗС (6784) Молдова (2088) Придністров’я (476)


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Топ коментарі
+7
Генерал генштабу України оголосив російських окупантів в придністров'ї МИРОТВОРЦЯМИ! А також поскаржився на їх скрутне становище, рік без ротації - бідолашні хлопчики. Що за куйню я зараз прочитав?
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05.07.2023 21:47 Відповісти
+5
Єдине питання: як ФІЗИЧНО ******** зможуть потрапити до пмр? Навіть, якщо дуже забажають.
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05.07.2023 21:34 Відповісти
+2
"Російський військовий контингент, який перебуває на території Придністров'я, призначений для виконання миротворчих завдань ...
геть здурів, які "миротворці" блд
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05.07.2023 21:43 Відповісти
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Певно що. Відкрив очі. ВІЙ прийди.
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05.07.2023 21:23 Відповісти
таке враження що НІ ДНЯ БЕЗ СТРОКИ.. аби шось пропердіти.. лаври буденого не дають спокою
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05.07.2023 21:24 Відповісти
Это коммуняцкое гетто давно надо было прихлопнуть используя пару новых бригад специально для тренировки.
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05.07.2023 21:26 Відповісти
Ми ж не кацапи, аби переходити кордон сусідньої країни без запрошення від керівництва цієї держави!
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05.07.2023 22:41 Відповісти
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05.07.2023 21:27 Відповісти
А ЮО и Абхазия как там? Не хотят в цивилизованной мир? Вот же момент уйти от запоребриков
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05.07.2023 21:27 Відповісти
Гей а ми соколи. Не покінчите разом із Санду апендицит?
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05.07.2023 21:28 Відповісти
Санду? Час прийшов. Час. Не бійся.
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05.07.2023 21:30 Відповісти
Гей штаб. Вони молодці. Піз...жа. А, Залужний кацапа збити. Це краще.👍
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05.07.2023 21:33 Відповісти
Єдине питання: як ФІЗИЧНО ******** зможуть потрапити до пмр? Навіть, якщо дуже забажають.
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05.07.2023 21:34 Відповісти
Професіонально. Зараз моделювання на основі штучного інтелекту. Маляр брови красить.🤣
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05.07.2023 21:36 Відповісти
Навіть не чула. А что єто такоє?
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05.07.2023 21:38 Відповісти
А як взагалі кацапи пролазять в цю клоаку? Як організовують підвіз рєпи та бояри? Літаки не літають? Долом через Україну чи Румунію неможливо. Як?
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05.07.2023 21:37 Відповісти
На молодих тиснуть.
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05.07.2023 21:40 Відповісти
баби народжують
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05.07.2023 21:44 Відповісти
Не пролазять.

Там більшість - місцеві, в яких паспорти і Молдови, і московій, а може ще й Румунії.

Продукти і дизель купують на місцевому ринку.
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05.07.2023 22:44 Відповісти
"Російський військовий контингент, який перебуває на території Придністров'я, призначений для виконання миротворчих завдань ...
геть здурів, які "миротворці" блд
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05.07.2023 21:43 Відповісти
ВІЙ прийди. Кличу.
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05.07.2023 21:43 Відповісти
Повстань проти кацапні. Підніми всіх. Гоголя не позорь.
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05.07.2023 21:45 Відповісти
Генерал генштабу України оголосив російських окупантів в придністров'ї МИРОТВОРЦЯМИ! А також поскаржився на їх скрутне становище, рік без ротації - бідолашні хлопчики. Що за куйню я зараз прочитав?
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05.07.2023 21:47 Відповісти
Кому ще треба дати генерела і "засвітити" в медіапросторі? Даю ідею: заявити, що вода - мокра, коли рідка!
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05.07.2023 21:48 Відповісти
Генітальний штаб взагалі йо..нувся? Шапталі немає чим зайняти цього "дегєнєрала?
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05.07.2023 21:59 Відповісти
мені одній здається що в генштабі є довбойоби?
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05.07.2023 22:03 Відповісти
 
 