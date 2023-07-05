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Ексгенпрокурора Луценка знято з військового обліку через інвалідність

луценко

Генеральний прокурор України в 2016-2019 рр. Юрій Луценко заявив, що військова лікарська комісія встановила його непридатність до військової служби, що призвело до зняття з військового обліку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Він зазначив: "Київ, Миколаївщина, Бахмут. Честь було служити в такій Армії, з такими людьми, в такий час.

Але фізіологія невблаганна - військова лікарська комісія встановила непридатність до військової служби через інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку.

Тепер буду наближати Перемогу в якості волонтера".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужний призначив Луценка командиром взводу ударних дронів

Автор: 

Луценко Юрій (3447) ЗСУ (7669) військово-лікарська комісія (221)


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Топ коментарі
+74
Таких людей Україні бракує
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05.07.2023 21:57 Відповісти
+70
Дякую пану Юрій Луценко за службу, за добровільний чин. Бажаю здоров'я, бажаю плідного часу з родиною і відновлення.

Сподіваюся, пан Юрій зможе вільніше висловлювати свою думку тепер, коли кожен його пост не впливатиме на долю підрозділу, у якому він служить.

Будь які вислови з приводу його здоров'я лишаю на совісті авторів. Вони нічого нам не кажуть про пана Юрія, зате дуже багато про самих критиків. https://t.me/nuts_roses/2944 https://t.me/nuts_roses/2944

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05.07.2023 22:10 Відповісти
+62
Пане Юрію, респект за вашу звитягу. Докладайте зусиль і в подальшому на користь ЗСУ. Сил і здоров'я.
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05.07.2023 22:00 Відповісти
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пане Луценку, дякуємо Вам за сміливість.

Але, зважаючи на велику кількість блаЗЄнських коментаторів під цією статтею, мабуть ліпше б Вам було не йти воювати, а тихенько сидіти дома.

Це блаЗЄнське кодло, що обливає Вас брудом, не заслуговує на те, щоб Ви ризикували життям.
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05.07.2023 22:29 Відповісти
зате маркус в нас гєрой!
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05.07.2023 22:38 Відповісти
Ага , шнапс -сержант 2%
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05.07.2023 22:48 Відповісти
Для мене молодець і Луценко і Маркус, тільки на Луценко лляєть лайно єрмаківська обслуга алкашня Іванов та Петров (та інші покидьки), а на Маркуса чомусь багато хто з форумчан Цензора...
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05.07.2023 22:53 Відповісти
Хлопці, Маркус також справжній герой. Він воював після 2014р. Зараз воює вдруге. Не протиставляйте воїнів. Бо це на руку лише блаЗЄнським.
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05.07.2023 23:03 Відповісти
Це Ананій воював після 2014. Але Ананій скінчився, а його соцкапітал привласнив маркус, і успішно конвертує його, вилизуючи зелену ОПу.
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05.07.2023 23:38 Відповісти
А у вас герои только те, кто из обоймы Парашенка?) Или они особенные герои среди других героев?
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05.07.2023 23:09 Відповісти
Що вам заважає назвати своїх героїв
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05.07.2023 23:28 Відповісти
Для меня что Маркус, что Луценко герои, хоть мне второй как чиновник абсолютно не нравится.

И их делить на категории по своим политическим предпочтениям не приемлемо, или одних обсирать, а других славить. Все герои, пока не доказано обратного.
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05.07.2023 23:39 Відповісти
Луценко зробив реформу Генпрокуратури. Його на посаду призначили, бо не з системи. По тій же причині, що Яресько і Супрун. Прокурорів в Генпрокуратуру набрали через конкурс і комісію доброчесності, тих, хто пройшов АТО. Зелені зразу усіх звільнили і поставили 100% своїх.
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06.07.2023 07:14 Відповісти
Да, точно. Человек, который был министром МВД, депутатом ВР - не из системы!
Ну а по поводу комиссий и АТО особенно смешно.
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06.07.2023 12:42 Відповісти
Хто бере у руки зброю захищати державу, той не думає в ту мить про кодло.
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05.07.2023 22:42 Відповісти
Звісно. Це -- вибір справжніх чоловіків.

Але я написав про справжню ціну цього "кодла".
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05.07.2023 23:01 Відповісти
***.. Я ходить не могу - полу-лежачий, и то ТЦК признает годным. До слез... сук...

Зеленский - ты мразь.
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05.07.2023 22:30 Відповісти
Таваріщь Імя-Фамілія, краще помовч...
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05.07.2023 22:32 Відповісти
Була зустріч Луценко з Беней ВИПАДКОВА В Амстердамі
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05.07.2023 22:53 Відповісти
На фронті було як треба: захищав Україну. Є кому свідчити.
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05.07.2023 22:49 Відповісти
Юрій і на цьому дякуємо, хоча ти забув про злодіїв..
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05.07.2023 22:30 Відповісти
Коррупция и не справедливость.

ТЦК - ******
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05.07.2023 22:31 Відповісти
Порядний чоловIк вiн завжди порядний... Прийшов час одягнув вiйскову форму i пiшов захищати краiну. Щира людина не реагуе на другоряднi речi... Бореться i показуе приклад iншим як треба себе вести в вiдповiдальний час!
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05.07.2023 22:34 Відповісти
Я я що до корупцii в ТЦК ? 1200$ навiть як що хворий.
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05.07.2023 22:39 Відповісти
Скажіть, будь ласка, як нелегально покинути цей совок.
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05.07.2023 22:36 Відповісти
**** я Вашого Зеленського... Та Ваше ТцК
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05.07.2023 22:40 Відповісти


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05.07.2023 22:41 Відповісти
Все однозначно: Луценку - повага, а Ви - просто писака!
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05.07.2023 22:55 Відповісти
Как и Ляшко, через зад.
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05.07.2023 22:47 Відповісти
Не будьте схожим на мерзотника!
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05.07.2023 22:58 Відповісти
В США хорошо, там люди, так сказать живут. Вы, приезжайте сюда, под обстрелы, под коррупцию, под идиотов из ТЦК.
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05.07.2023 23:01 Відповісти
В США, Люди живут. А у нас за ранение 800 грн платят.

Приезжайте и воюйте.
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05.07.2023 23:05 Відповісти
Може статися!
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05.07.2023 23:08 Відповісти
Не ври ,за ранение . Ты был ранее? Я за ранение средней тяжести получил 60 тыс, и сотку получал каждый месяц до выздоровления.
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06.07.2023 06:48 Відповісти
А все ,понял. Глянул дату регистрации и понял что среш ты по всем веткам не просто так,а за деньгу малую,за 15 рубликов трудишься.
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06.07.2023 06:50 Відповісти
К Вам в дом врывались, военные ? С желанием сломать Вам ногу ?
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05.07.2023 23:07 Відповісти
Воно і є мерзотою з гнилим ротом
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05.07.2023 23:30 Відповісти
Так як і блазня президентом, а його другана головою СБУ. Нажаль медійність заміняє диплом.
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05.07.2023 22:57 Відповісти
Шановні, Луценко вже по віку треба знятись з військового обліку! Але він,
не як ваші улюблені зЕбіли та ЖОПЗешники, пішов захищати Україну!!! Вже за це, велика пошана!
До речі, у мене також, багато питань до нього...
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05.07.2023 22:47 Відповісти
Якщо є питання,то задавай,а не тринди!Грьобана українська толерантність до всякої владної мерзоти довела країну до її жалюгідного стану.Саме через таких толерастів найбільшим "здобутком" України залишилась КОРУПЦІЯ і розграбована країна!Саме тому об нас зараз "витирають ноги" всі кому не попадя! Саме тому,що забери у нас зараз західну зброю, і нам гаплик! І до тупого наріду ніяк не дійде,що винні в цьому не тільки теперішні "народні слуги ",а і вся попередня мерзота,починаючи з післясовкових часів,яку "вибирав" і толерував "мудрий" український нарід!
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06.07.2023 01:31 Відповісти
Кто-то говорит Луценко хороший, кто-то говорит плохой, но никто не может сказать, что он пасивньій, равнодушньій. Он настоящий боец. Героям - честь!
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05.07.2023 22:49 Відповісти
А я навпаки, тільки 73 відсотка та пу#іносмоків *****! =)
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05.07.2023 23:20 Відповісти
Якщо на речі дивитися об'єктивно - не значить бути порохоботом. І критика зрадницько-корупційної зевлади - теж не порохоботство у чистому вигляді, пане Влад Валехе.
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05.07.2023 23:20 Відповісти
Якщо на речі дивитись об'єктивно,то критикувати теперішню владу і не аналізувати причин теперішнього стану країни-ознака недалекості,відсутності критичного мислення і упередженості.Україна не вчора стала незалежною,і всі ці роки нею правила всяка мерзота,без виключення! Мінялись лише назви,зовнішній вигляд і риторика,а сутність завжди була однаковою!Зрозуміти це зараз - означає не наступати на граблі знову у майбутньому.
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06.07.2023 01:40 Відповісти
Треба робити висновки. І щось робити прямо зараз. Саме зараз держава має шанс зробити реальні речі, але зевлада їх не робить. Для критики теперішньої влади у зраді масштабів Януковича і звичайній для усіх українських влад корупції, - або навіть більшій і цинічнішій, - підстав вистачає. Має бути "стоп" цьому сьогодні, якщо ми хочемо не наступати на граблі.
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06.07.2023 02:00 Відповісти
Якщо зараз зробити "стоп" і поміняти теперішніх корупціонерів на попередніх це буде правильний крок? Як на мене це будуть чергові граблі.Робити щось потрібно,але пролюструвавши назавжди всіх представників попередніх,довоєнних "влад", дати об'єктивну,неупереджену оцінку діяльності кожного державного мерзотника,а також кожному українцю оцінити свою роль в тому,що трапилось з країною за постсовкові роки незалежності.Ми на це здатні?
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06.07.2023 02:55 Відповісти
"Робити щось потрібно, але пролюструвавши назавжди всіх представників попередніх довоєнних "влад", - комітет люстраторів буде формувати нинішня влада?
"... а також кожному українцю оцінити свою роль в тому, що трапилось з країною за постсовкові роки незалежності". - Це буде наказ "комітету правди", прохання чи раптове прозріння кожного українця? Утопія!
Корупції "стоп" - прямо зараз! Зрадників судити - прямо зараз! Владу міняти - завтра, але оцінювати її дії щодня!
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06.07.2023 04:12 Відповісти
На Фейсі про нього багато хороших і добрих слів. Слів подяки. Підтримую
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05.07.2023 23:08 Відповісти
Ух как все уверовали в луценко. Вы, что все были с ним в одной бригаде? Или вы все руские?
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05.07.2023 23:14 Відповісти
Точно рузький
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05.07.2023 23:41 Відповісти
кацап сайко, вчи мову.

Точно (Олександр Довженко, I, 1958, 346);
// перев. у сполуч. зі сл. так. Уживається в знач. стверджувальної частки (звичайно у військовому побуті); саме так. Комісар говорить в навушники: «Водій, у вас все в порядку?» Цюпа відповідає: «Точно!» (Юрій Яновський, I, 1954, 53); - Ви що, з одного села? - Так точно. Він голова колгоспу, а я голова сільради (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 333).

5. точніше, вищ. ст. Уживається для уточнення сказаного, перед правильнішим визначенням, позначенням. Цікавою особливістю дум є й граматичні неправильності, точніше - відхилення від загальновживаних мовних норм (Максим Рильський, IX, 1962, 228); - А як же це трапилось? Невже проспали? - Атож. Точніше сказати, дали себе приспати (Андрій Головко, II, 1957, 460).

http://sum.in.ua/p/10/217/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 10, 1979. - Стор. 217.
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05.07.2023 23:48 Відповісти
Набігло зелених підарасів під новину.
Пан Луценко лікуйтеся, боріться та поборете. Хай Вам Бог допомагає. Щира Вам подяка за захист України!
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05.07.2023 23:18 Відповісти
Честь і шана!
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05.07.2023 23:22 Відповісти
а нагадайте на якому фронті воює ЗЕрмак? а його "мертвий" браток? а татарин-татаров??? а КАЛомойський на пару з ахметом?
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05.07.2023 23:23 Відповісти
они воюют на бюджетном фронте, пока еще есть что потянуть
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06.07.2023 08:01 Відповісти
як на якому - на оманському це усім відомо
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06.07.2023 08:16 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko

https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko Петро Порошенко

24-го лютого ти приїхав на Лаврську у 206 батальйон. Пройшов через пекло під Києвом, Херсоном і Бахмутом. Сьогодні - повернувся до цивільного життя.
Знаю, ти все здолаєш. Ми підтримаємо.
Честь маю, друже! Дякую за службу, Юра!
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05.07.2023 23:55 Відповісти
Помню, как мы иронизировали с Юрия, когда он был генпрокурором, и да у него были свои приколы, но он оказался настоящим патриотом и мужиком. Вот так война показывает, кто есть кто.
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06.07.2023 00:13 Відповісти
З початку було видно що калічка, в принципі як і усі що були та перебувають у влади
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06.07.2023 01:30 Відповісти
Судячи з коментів, до виздоровлення суспільства нам ще ой як далеко.А саме головне,нарід так нічого і не зрозумів,чому перед війною з кацапами країна залишилась розграбованою біля розбитого корита,і хто приклав до цього свої брудні лапи.
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06.07.2023 01:49 Відповісти
зрадоботы в экстазе.
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06.07.2023 03:15 Відповісти
В 2020 р Луценко лікував своє онкологічне захворювання в Німеччині.
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06.07.2023 03:34 Відповісти
Честь.
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06.07.2023 04:15 Відповісти
Тримайтеся, Юрію Віталійовичу, і одужуйте.

Дякую за захист нашої землі.
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06.07.2023 06:47 Відповісти
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