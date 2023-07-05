Ексгенпрокурора Луценка знято з військового обліку через інвалідність
Генеральний прокурор України в 2016-2019 рр. Юрій Луценко заявив, що військова лікарська комісія встановила його непридатність до військової служби, що призвело до зняття з військового обліку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Він зазначив: "Київ, Миколаївщина, Бахмут. Честь було служити в такій Армії, з такими людьми, в такий час.
Але фізіологія невблаганна - військова лікарська комісія встановила непридатність до військової служби через інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку.
Тепер буду наближати Перемогу в якості волонтера".
Топ коментарі
+74 Kan Kan #518965
показати весь коментар05.07.2023 21:57 Відповісти Посилання
+70 olele
показати весь коментар05.07.2023 22:10 Відповісти Посилання
+62 Sofia Vasiljeva
показати весь коментар05.07.2023 22:00 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але, зважаючи на велику кількість блаЗЄнських коментаторів під цією статтею, мабуть ліпше б Вам було не йти воювати, а тихенько сидіти дома.
Це блаЗЄнське кодло, що обливає Вас брудом, не заслуговує на те, щоб Ви ризикували життям.
И их делить на категории по своим политическим предпочтениям не приемлемо, или одних обсирать, а других славить. Все герои, пока не доказано обратного.
Ну а по поводу комиссий и АТО особенно смешно.
Але я написав про справжню ціну цього "кодла".
Зеленский - ты мразь.
ТЦК - ******
Приезжайте и воюйте.
не як ваші улюблені зЕбіли та ЖОПЗешники, пішов захищати Україну!!! Вже за це, велика пошана!
До речі, у мене також, багато питань до нього...
"... а також кожному українцю оцінити свою роль в тому, що трапилось з країною за постсовкові роки незалежності". - Це буде наказ "комітету правди", прохання чи раптове прозріння кожного українця? Утопія!
Корупції "стоп" - прямо зараз! Зрадників судити - прямо зараз! Владу міняти - завтра, але оцінювати її дії щодня!
Точно (Олександр Довженко, I, 1958, 346);
// перев. у сполуч. зі сл. так. Уживається в знач. стверджувальної частки (звичайно у військовому побуті); саме так. Комісар говорить в навушники: «Водій, у вас все в порядку?» Цюпа відповідає: «Точно!» (Юрій Яновський, I, 1954, 53); - Ви що, з одного села? - Так точно. Він голова колгоспу, а я голова сільради (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 333).
5. точніше, вищ. ст. Уживається для уточнення сказаного, перед правильнішим визначенням, позначенням. Цікавою особливістю дум є й граматичні неправильності, точніше - відхилення від загальновживаних мовних норм (Максим Рильський, IX, 1962, 228); - А як же це трапилось? Невже проспали? - Атож. Точніше сказати, дали себе приспати (Андрій Головко, II, 1957, 460).
http://sum.in.ua/p/10/217/2 Словник української мови: в 11 томах. - Том 10, 1979. - Стор. 217.
Пан Луценко лікуйтеся, боріться та поборете. Хай Вам Бог допомагає. Щира Вам подяка за захист України!
https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko Петро Порошенко
24-го лютого ти приїхав на Лаврську у 206 батальйон. Пройшов через пекло під Києвом, Херсоном і Бахмутом. Сьогодні - повернувся до цивільного життя.
Знаю, ти все здолаєш. Ми підтримаємо.
Честь маю, друже! Дякую за службу, Юра!
Дякую за захист нашої землі.