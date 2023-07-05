Ексгенпрокурора Луценка знято з військового обліку через інвалідність

Генеральний прокурор України в 2016-2019 рр. Юрій Луценко заявив, що військова лікарська комісія встановила його непридатність до військової служби, що призвело до зняття з військового обліку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Київ, Миколаївщина, Бахмут. Честь було служити в такій Армії, з такими людьми, в такий час.

Але фізіологія невблаганна - військова лікарська комісія встановила непридатність до військової служби через інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку.

Тепер буду наближати Перемогу в якості волонтера".

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