Залужний призначив Луценка командиром взводу ударних дронів

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 20 лютого призначив ексгенпрокурора Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіакомплексів.

Про це повідомила речниця Луценка Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Наказом Головнокомандувача Збройних сил України від 20 лютого 2023 року капітана Луценка Ю. В. призначено командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини #… ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

8 лютого Луценко повідомив, що отримав військове звання капітана.

За словами його дружини Ірини, Луценко спочатку був у ТРО Києва, пізніше у Миколаєві та на Херсонському напрямку. Вже більше трьох місяців служить у Бахмуті і Соледарі.

Юрій Луценко двічі обіймав посаду глави МВС України (2005-2006, 2007-2010), а також обіймав посаду генпрокурора у 2016-2019 роках.

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