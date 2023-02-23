Залужний призначив Луценка командиром взводу ударних дронів
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 20 лютого призначив ексгенпрокурора Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіакомплексів.
Про це повідомила речниця Луценка Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.
"Наказом Головнокомандувача Збройних сил України від 20 лютого 2023 року капітана Луценка Ю. В. призначено командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини #… ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
8 лютого Луценко повідомив, що отримав військове звання капітана.
За словами його дружини Ірини, Луценко спочатку був у ТРО Києва, пізніше у Миколаєві та на Херсонському напрямку. Вже більше трьох місяців служить у Бахмуті і Соледарі.
Юрій Луценко двічі обіймав посаду глави МВС України (2005-2006, 2007-2010), а також обіймав посаду генпрокурора у 2016-2019 роках.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Шабунін: Частина "Слуг народу" хоче дозволити "дерибан" заарештованих російських активів
Джерело:
Зрадник, причетний до розвалу обороноздатності країни, в РНБО.
Хоча, чого від плісняви чекати, окрім колаборантів, ворогів та любих друзів, на всіх керівних посадах.
В когось освіта економіста, в когось електрика, в когось вчителя або іншої, далекої від війни спеціальності.
До лютого 2022 зброї в руках не тримали, а тепер воюють.
Нуу ... теоретично ... може бути ... але так не прийнято. Можу бути тільки у піхоті.
А тут взвод ударних дронів.
Скільки часу він знаходиться в лавах ЗСУ і в підрозділі якого профілю?
Крім того була строкова служба у РА, за якою спеціальністю не знаю
Хіба це НЕ профіль, близький до освіти Луценка?
Луценко "Закінчив Львівський політехнічний інститут (факультет електронної техніки), за фахом - інженер електронної техніки."
Мені видалось, що ви вважаєте невідповідними його освіту та профіль служби в ЗСУ.
Вересень https://uk.wikipedia.org/wiki/1982 1982 - серпень https://uk.wikipedia.org/wiki/1984 1984 , жовтень https://uk.wikipedia.org/wiki/1986 1986 - серпень https://uk.wikipedia.org/wiki/1989 1989 - студент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB Львівського політехнічного інституту . Закінчив Львівський політехнічний інститут (факультет електронної техніки), за фахом - інженер електронної техніки.Листопад https://uk.wikipedia.org/wiki/1984 1984 - жовтень https://uk.wikipedia.org/wiki/1986 1986 - служба в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Радянській армії .Серпень https://uk.wikipedia.org/wiki/1989 1989 - червень https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 - інженер-технолог, майстер дільниці Рівненського заводу імені 60-річчя Жовтня.Червень https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 - липень https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 - начальник техбюро цеху, головний конструктор заводу «Газотрон» (місто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5 Рівне ).
І те не так і це…
Прийде час і напишуть сагу про те, як в непрості часи, коли багатьох людей здувало як сміття, змивало в нечистоти, а Юрій Луценко зберіг стержень життя, врешті решт не піддався спокусам, не скористався як інші...
Чесноти переважили егоїстичне... Тепер все смердюче стане мстити Луценку і всім, хто скаже про нього добре слово.
Така природа зла.
Йозеф Кнехт
*Давати оцінку офіцеру намагається імбіцил, який за все життя не зумів вивчити мову країни в якій проживає, а послуговується язиком окупанта!
В якщо менше красти і переписувати активи на дружину - буде більше поваги.
Не подобається мені це, щоб знов не підсунули Главкому якісь незрозумілі папірці на підпис. Може розраховували на Ігора Луценка, він спец по дронах, а у пана Юрія написано у профілі" стрілець".
Луценків переплутали...
Мушу зауважити,що Ігор Луценко,-спеціаліст по зрадах порошенківських часів.
Що на паркані написано,-усім відомо🙄
Офіцер,панянко,не буде на посаді стрільця.
Дивно інше,:КАПІТАН на посаді командира взводу.Не зовсім відповідно.
Це сам Юрій написав у профілі фб "Стрілок батальйону ТРО З 21 лютого 2022 р. дотепер".
Можете перевірити самі https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/?locale=uk_UA
Ніхто про це зараз навіть не згадає.
потрiбно зробити, як в Iзраiлi - нi одна паскуда, яка не служила, не захищала країну не має
займати державну посаду !
гнид з Кварталу - на смiтник, грати цюцюрками на ярмарках !
Крім того, поки що, у нас інша система призову і мобілізації.
Крім того, на посаді Президента у нас сидить чотири рази уклоніст !!! Мені це у голову не заходить !
Думаю воно так і було у певного числа.
Про кого писали ще ?
Отож різницю відчуваю.
Дивлюся, як тявкають гівнюки, які сидять на зарплаті Банкової, на тих публичних осіб, хто сьогодні служать у ЗСУ. ******, які в армію не пішли, а пішли відпрацьовувати замовлення влади проти колишніх політиків та посадовців. Ці гандони і проти мене тявкали, знімали відео та займалися булінгом. І зараз таке роблять. Цей гній дозволяє собі щось патякати на тих, хто сьогодні захищає і їх теж. Щось ці здорові ****** не пішли до лав ЗСУ, не пішли захищати Україну, але розповідають, що хтось не так служить, не так воює, не так нищить окупантів та якось не так поранений. Автомат взяли до рук та вперед, захищати Неньку. Але вони можуть лише брехати, ******* та ненавидити тих, хто з публічних осіб пішов до ЗСУ. Їм самим лячно воювати. ******, мабуть потребують трохи виховання. І таке теж буде. Карма, вона така. Прийде до *******. Тихо, але невідворотньо. А поки нехай завалять свої ******* та мовчки поважають тих, хто боронить Украину!
https://t.me/BerezaJuice/28327 екс-солдат ЗСУ Борислав Береза
Твітер "панянки секретарки" наповнений незрозумілими постановочними відео з окопів, де луцик нібито в окопах, але навіть не забруднений.
Короче, юрік це конєшно все добре лаятись на "шлюх народу", але давай по суті, не тому що ти хочеш на їх місце. Давай бери свого дрона чи автомата або що там в тебе і вперед. Тобі ще кров'ю змивати старі грішки. Всі пам'ятають як ти відмазував бойка і ще кучму по справі Гонгадзе. Відплата має бути так чи інакше