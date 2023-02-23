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Залужний призначив Луценка командиром взводу ударних дронів

луценко

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 20 лютого призначив ексгенпрокурора Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіакомплексів.

Про це повідомила речниця Луценка Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Наказом Головнокомандувача Збройних сил України від 20 лютого 2023 року капітана Луценка Ю. В. призначено командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини #… ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

8 лютого Луценко повідомив, що отримав військове звання капітана. 

За словами його дружини Ірини, Луценко спочатку був у ТРО Києва, пізніше у Миколаєві та на Херсонському напрямку. Вже більше трьох місяців служить у Бахмуті і Соледарі.

Юрій Луценко двічі обіймав посаду глави МВС України (2005-2006, 2007-2010), а також обіймав посаду генпрокурора у 2016-2019 роках.

Читайте: Кабмін призначив Дейнегу і Шевченка заступниками міністра оборони

Автор: 

Луценко Юрій (3447) призначення (2290) Сарган Лариса (379) Залужний Валерій (725)


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Топ коментарі
+62
Шана і повага.
Як час розставляє все по своїх місцях, е? Де зараз Юра Луценко, і де ****** клоуни, які його висміювали в своєму ******** кварталі для дегенератів?
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23.02.2023 10:52
+45
Сколько говна было вылито на Юрия, мол он пиарится, блаблабла, от диванных мамкиных икспердов. Но вот реально воююет с самого начала. И как говорил он сам в интервью, да, не на нуле, но рядом - то есть абсолютно не какая нибудь тыловая крыса.
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23.02.2023 10:52
+42
людина не перший місяць воює, щось конкретне є?
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23.02.2023 10:53
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Пашуть, на кацапів та свої кишені.

Шабунін: Частина "Слуг народу" хоче дозволити "дерибан" заарештованих російських активів
Джерело:
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23.02.2023 11:17 Відповісти
там де їх обрав мудрий нарід 73
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23.02.2023 10:58 Відповісти
З яких пір комвзводу призначається Головнокомандуючим?
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23.02.2023 10:59 Відповісти
с тех пор как военные стали документы проверять
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23.02.2023 11:02 Відповісти
Может быть в знак особого уважения?
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23.02.2023 11:03 Відповісти
Там спецпідрозділ, структурно відокремлений (не сухопут, ні повітря), тому прямий наказ головкома
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23.02.2023 11:13 Відповісти
Тримайся, КАМРАД!!!
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23.02.2023 11:05 Відповісти
А де Сєня? той що в чеченську воював
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23.02.2023 11:07 Відповісти
Мені цікавіше, де цей?
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23.02.2023 11:20 Відповісти
Хомчак заступник секретаря РНБО ... наче ...
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23.02.2023 12:06 Відповісти
"Офігеть", - кричали гості".
Зрадник, причетний до розвалу обороноздатності країни, в РНБО.
Хоча, чого від плісняви чекати, окрім колаборантів, ворогів та любих друзів, на всіх керівних посадах.
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23.02.2023 14:03 Відповісти
І ще один був, якого Гриценко лоббиював для слуг . Той замаскувався - знае що за развал армії буде сидіти
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23.02.2023 13:15 Відповісти
а нічого, що беня босс зеленського?
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23.02.2023 13:56 Відповісти
як у фільмі "Термінал"? ой лишенько..бідолашний
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23.02.2023 13:38 Відповісти
Хто не в курсі. У Луценка вища технічна і він працював на заводі у Луцьку, здається..
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23.02.2023 11:08 Відповісти
І що?
В когось освіта економіста, в когось електрика, в когось вчителя або іншої, далекої від війни спеціальності.
До лютого 2022 зброї в руках не тримали, а тепер воюють.
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23.02.2023 11:16 Відповісти
Хех ... Не очікував від Вас ... У мене гуманітарна освіта - я можу через місяць бути танкістом ??

Нуу ... теоретично ... може бути ... але так не прийнято. Можу бути тільки у піхоті.

А тут взвод ударних дронів.
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23.02.2023 12:12 Відповісти
Луценко не танкіст.
Скільки часу він знаходиться в лавах ЗСУ і в підрозділі якого профілю?
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23.02.2023 12:22 Відповісти
у ТРО, потім у ЗСУ, мабуть місяців 7-8

Крім того була строкова служба у РА, за якою спеціальністю не знаю
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23.02.2023 12:55 Відповісти
Про профіль ви написали "А тут взвод ударних дронів."
Хіба це НЕ профіль, близький до освіти Луценка?

Луценко "Закінчив Львівський політехнічний інститут (факультет електронної техніки), за фахом - інженер електронної техніки."
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23.02.2023 12:25 Відповісти
так і я ж про це - за профілем освіти прийняли у спецроту дронів
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23.02.2023 12:56 Відповісти
Тобто, все Ок.
Мені видалось, що ви вважаєте невідповідними його освіту та профіль служби в ЗСУ.
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23.02.2023 13:02 Відповісти
Він закінчив рівненьський водник і все
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23.02.2023 12:04 Відповісти
Навчався в Рівненській міській гімназії № 7[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ], яку закінчив із золотою медаллю.
Вересень https://uk.wikipedia.org/wiki/1982 1982 - серпень https://uk.wikipedia.org/wiki/1984 1984 , жовтень https://uk.wikipedia.org/wiki/1986 1986 - серпень https://uk.wikipedia.org/wiki/1989 1989 - студент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB Львівського політехнічного інституту . Закінчив Львівський політехнічний інститут (факультет електронної техніки), за фахом - інженер електронної техніки.Листопад https://uk.wikipedia.org/wiki/1984 1984 - жовтень https://uk.wikipedia.org/wiki/1986 1986 - служба в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Радянській армії .Серпень https://uk.wikipedia.org/wiki/1989 1989 - червень https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 - інженер-технолог, майстер дільниці Рівненського заводу імені 60-річчя Жовтня.Червень https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 - липень https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 - начальник техбюро цеху, головний конструктор заводу «Газотрон» (місто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5 Рівне ).
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23.02.2023 12:08 Відповісти
Після водніка ніхто більше не воює?
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23.02.2023 12:09 Відповісти
Вспоминаю как его обливали здесь грязью, а он в оличаи от многих молодых в свои 58 на фронте.
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23.02.2023 11:16 Відповісти
У диванних зебілів загострення дупоболю.
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23.02.2023 11:16 Відповісти
Вражає скільки лайна одразу вилили!
І те не так і це…
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23.02.2023 11:16 Відповісти
Юрій Луценко - людина року, справжній українець: залужний призначив Луценка командиром взводу ударних дронів.

Прийде час і напишуть сагу про те, як в непрості часи, коли багатьох людей здувало як сміття, змивало в нечистоти, а Юрій Луценко зберіг стержень життя, врешті решт не піддався спокусам, не скористався як інші...

Чесноти переважили егоїстичне... Тепер все смердюче стане мстити Луценку і всім, хто скаже про нього добре слово.
Така природа зла.
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23.02.2023 11:17 Відповісти
Наши поздравления Юрию Витальевичу ! Один из немногих чиновников и экс-чиновников , которые пошли воевать, причем не пресс-секретарем ,а реальным воином. Это вызывает уважение . Надеюсь еще и майорские погоны обмоем.
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23.02.2023 11:18 Відповісти
Я Луценка поважаю давно, пам'ятаю його участь в акції Україна без Кучми, обидва Майдани, пам'ятаю, як беркут побив його в 2014 році під Святошинським судом, він був політичним в'язнем януковича. Зараз боротьба з хворобою та захист України на фронті. Вітаю його з призначенням!

Йозеф Кнехт
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23.02.2023 11:21 Відповісти
Так, не те що при кучмі МВС процвітало..
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23.02.2023 13:42 Відповісти
А що має одне до другого, йолопе?
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23.02.2023 11:50 Відповісти
Талановиті люди талановиті у всьому! Завалив одну справу, є ймовірність, що завалить іншу. От так, йолопе!
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23.02.2023 13:07 Відповісти
Це ти, штопаний, з нуля строчиш?
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23.02.2023 11:25 Відповісти
ухти! який "бойовий"! іди попарься, чм0
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23.02.2023 11:32 Відповісти
Гірой, а ти з якого окопу це написав?
*Давати оцінку офіцеру намагається імбіцил, який за все життя не зумів вивчити мову країни в якій проживає, а послуговується язиком окупанта!
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23.02.2023 11:41 Відповісти
Спецпідрозділ дронів, не сухопутка і не повітря, тому прямий наказ головкома
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23.02.2023 11:30 Відповісти
Так. Інколи призначає. Це не вперше.
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23.02.2023 11:51 Відповісти
Довбень, перед тим, як пукнути в воду - подивися який факультет Львівської політехніки закінчив Луценко і на якому заводі працював!
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23.02.2023 11:39 Відповісти
блть, яке ж ти упороте)))
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23.02.2023 11:39 Відповісти
Так ты у нас на подхвате, спец електронщик. Вот как встанешь с дивана, да как запишешся добровольцем, так сразу все дроны полетят.
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23.02.2023 11:48 Відповісти
Це хороша новина. Поважна людина, перевірена війною.
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23.02.2023 11:40 Відповісти
Луценко давно на передку. І вже тривалий час в Бахмуті. Хто його критикує може приєднатися. Тільки більше памперсів беріть.
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23.02.2023 11:40 Відповісти
Залужний сказав.
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23.02.2023 11:53 Відповісти
Дуже багато тих хто за Клоуна голосував на сайті пасеться. Так лайном всіх закидують і такі розумні і вмілі... тільки з дивану злізти бояться.
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23.02.2023 11:44 Відповісти
Взвод ударних дронів звучить краще ніж батальйони монако, куршавель і дивізії дубай.
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23.02.2023 11:45 Відповісти
Але ж зелених корче, ось як воно виявилось, людина на онко перехворіла тілки но - від самого початку на війні, а харі відіжрані які його поносили різними словами і пародіями, сидять дома або в кабінетах теплих, і на війну не поспішають.
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23.02.2023 11:46 Відповісти
А скільки та людина випила - якщо стільки не пити - не буде онко.
В якщо менше красти і переписувати активи на дружину - буде більше поваги.
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23.02.2023 11:51 Відповісти
А ви з ним пили? Скільки разів, чи то вам мосейчук по г+г сказала?
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23.02.2023 16:04 Відповісти
Я його в німецькому аеропорту бачив - поліція вела під руки.
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23.02.2023 16:44 Відповісти
Что-то все недовольные назначением Луценко, скромно умалчивают на каких фронтах воюют два 100% генпрокурора преЗЕдента.......говорят, что оба в Женевских котлах отстреливаются....
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23.02.2023 11:47 Відповісти
як тільки трухін здасть мандат то піде лісом на фронт
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23.02.2023 12:20 Відповісти
Справді, дивне призначення. Ще й у блогерів завгоспа пішли вкиди на кшталт "дивне призначення, але ми ж Залужному на 100+% довіряємо, так?".
Не подобається мені це, щоб знов не підсунули Главкому якісь незрозумілі папірці на підпис. Може розраховували на Ігора Луценка, він спец по дронах, а у пана Юрія написано у профілі" стрілець".
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23.02.2023 11:56 Відповісти
Цікаве припущення 🤔
Луценків переплутали...
Мушу зауважити,що Ігор Луценко,-спеціаліст по зрадах порошенківських часів.
Що на паркані написано,-усім відомо🙄
Офіцер,панянко,не буде на посаді стрільця.
Дивно інше,:КАПІТАН на посаді командира взводу.Не зовсім відповідно.
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23.02.2023 12:26 Відповісти
Офіцер,панянко,не буде на посаді стрільця(С)
Це сам Юрій написав у профілі фб "Стрілок батальйону ТРО З 21 лютого 2022 р. дотепер".
Можете перевірити самі https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/?locale=uk_UA
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23.02.2023 13:01 Відповісти
Так.Іноді люди жартують.
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23.02.2023 13:25 Відповісти
За всіх його, Луценка, недоліків, я нагадаю всім те, про що всі забули. Коли в Україні з'явився стільниковий/мобільний зв'язок, абоненти платили як за вихідні, так і вхідні дзвінки. Тобто, хтось помилково набрав ваш номер і треба було платити. Так от, саме Ю.Луценко взявся за справу створення та ухвалення закону, що скасовував плату за вхідні дзвінки. Було дуже важко, адже дочка "кучми" була серед керівників Київстару. Але Луценко був наполегливим і завдяки його старанням та наполегливості вдалося зареєструвати законопроєкт, а згодом і проголосувати у ВР.
Ніхто про це зараз навіть не згадає.
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23.02.2023 11:57 Відповісти
У пітухів сраки палають.💥
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23.02.2023 12:13 Відповісти
.

потрiбно зробити, як в Iзраiлi - нi одна паскуда, яка не служила, не захищала країну не має

займати державну посаду !


гнид з Кварталу - на смiтник, грати цюцюрками на ярмарках !
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23.02.2023 12:14 Відповісти
можливо, як варіант "керівна посада на держслужбі" ... Але й це не пройде. Багато структур на держслужбі з армією напряму не пов*язані.

Крім того, поки що, у нас інша система призову і мобілізації.

Крім того, на посаді Президента у нас сидить чотири рази уклоніст !!! Мені це у голову не заходить !
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23.02.2023 13:03 Відповісти
Це добра ідея
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23.02.2023 13:17 Відповісти
Ща Юра кацов отлуцедронит!
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23.02.2023 12:29 Відповісти
"Хейт проти Луценка набрав вселенських масштабів. Найбільш сумно, що хейтять людину, яка, маючи достатній статок та страшну хворобу, могла б законно спокійно собі зараз відпочивати десь в теплих краях, але він з перших днів сам на війні, а його родина займається волонтерством"
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23.02.2023 12:51 Відповісти
Схоже, що на момент початку війни у нього були нормальні показники, тому медицина таких визначає, як "формально здорові".
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23.02.2023 13:04 Відповісти
На початок війни у військкоматі ті,хто не бажав проходити ВЛК,писали заяви про те,що відчувають себе повністю здоровими,й придатними,й не матимуть претензій,і т.д.
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23.02.2023 13:24 Відповісти
Зрозуміло чому, але в значній мірі безвідповідально. У вирішальний момент може "повилазити".
Думаю воно так і було у певного числа.
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23.02.2023 13:49 Відповісти
Він не хворий,а син. У нього просто вік.
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23.02.2023 13:29 Відповісти
Нє, старший хімічив, 100%. Це навіть було видно по зовнішності.
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23.02.2023 13:46 Відповісти
івін переніс хворобу, і один син в нього хворий, навіть непридатний до служби. Другий син воює.
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23.02.2023 17:05 Відповісти
Я мала контакти до війни з дружиною Луценко, а також з Турчиновою. Наразі мої контракти це рідня в Україні, Фонд Порошенко, редактор та блоги Залужного. Ще Лицарі Зимового Походу і волонтери Койот.
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23.02.2023 17:29 Відповісти
Луценко українець, котрий захищає свою Батьківщину і цим все сказано. Головне бажаю йому і його побратимам здоров'я і залишитись живими до перемоги України над рашистами.
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23.02.2023 13:54 Відповісти
зелення зараз на гімно зійде
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23.02.2023 15:41 Відповісти
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23.02.2023 16:35 Відповісти
А про призначення кожного командира взводу пишуть у новинах ?
Про кого писали ще ?
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23.02.2023 16:46 Відповісти
це пишуть не про простого капітана, а про екс-генпрокурора та екс-міністра. Відчуй різницю.
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23.02.2023 17:13 Відповісти
Здебільшого генпрокурори мають юридичну освіту - на відміну від даного кейсу.
Отож різницю відчуваю.
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23.02.2023 17:45 Відповісти
Певно,таку юридичну освіту,як у одноокого пуштуна з адвокатською конторою без виграних справ,чи блогєра в окулярчиках,що збирає донати від довірливих громадян,або й САМОГО найвеличнішого кавеенщика...
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23.02.2023 18:49 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice Березовый сок

Дивлюся, як тявкають гівнюки, які сидять на зарплаті Банкової, на тих публичних осіб, хто сьогодні служать у ЗСУ. ******, які в армію не пішли, а пішли відпрацьовувати замовлення влади проти колишніх політиків та посадовців. Ці гандони і проти мене тявкали, знімали відео та займалися булінгом. І зараз таке роблять. Цей гній дозволяє собі щось патякати на тих, хто сьогодні захищає і їх теж. Щось ці здорові ****** не пішли до лав ЗСУ, не пішли захищати Україну, але розповідають, що хтось не так служить, не так воює, не так нищить окупантів та якось не так поранений. Автомат взяли до рук та вперед, захищати Неньку. Але вони можуть лише брехати, ******* та ненавидити тих, хто з публічних осіб пішов до ЗСУ. Їм самим лячно воювати. ******, мабуть потребують трохи виховання. І таке теж буде. Карма, вона така. Прийде до *******. Тихо, але невідворотньо. А поки нехай завалять свої ******* та мовчки поважають тих, хто боронить Украину!

https://t.me/BerezaJuice/28327 екс-солдат ЗСУ Борислав Береза
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23.02.2023 17:00 Відповісти
Складається враження що луцик бере новини з телеграм каналу "Мадяр" і підставляє туди своє ім'я. Якщо це так, тоді воно не тільки й божевільне але ще раз доводить що воно п****бол. Так, новина про нібито його нібито призначення командиром взводу з'явилась після новини "Мадяра", про формування спецроти ударних безпілотників за наказом Залужного. Інший випадок, коли луцик в етері 5 каналу видавав відео роботи безпілотників з каналу "Мадяра" за свої. Також дивні збіги в синхронністі та заголовках новин про Соледар.

Твітер "панянки секретарки" наповнений незрозумілими постановочними відео з окопів, де луцик нібито в окопах, але навіть не забруднений.

Короче, юрік це конєшно все добре лаятись на "шлюх народу", але давай по суті, не тому що ти хочеш на їх місце. Давай бери свого дрона чи автомата або що там в тебе і вперед. Тобі ще кров'ю змивати старі грішки. Всі пам'ятають як ти відмазував бойка і ще кучму по справі Гонгадзе. Відплата має бути так чи інакше
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23.02.2023 23:55 Відповісти
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