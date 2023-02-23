Залужный назначил Луценко командиром взвода ударных дронов

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 20 февраля назначил эксгенпрокурора Юрия Луценко командиром взвода ударных беспилотных авиакомплексов.

Об этом сообщила представитель Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Приказом Главнокомандующего Вооруженными силами Украины от 20 февраля 2023 года капитан Луценко Ю. В. назначен командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных беспилотных авиационных комплексов воинской части #… ВСУ", - говорится в сообщении.

8 февраля Луценко сообщил, что получил воинское звание капитана.

По словам его жены Ирины, Луценко сначала был в ТРО Киева, позже в Николаеве и Херсонском направлении. Уже больше трех месяцев служит в Бахмуте и Соледаре.

Юрий Луценко дважды занимал должность главы МВД Украины (2005-2006, 2007-2010), а также занимал должность генпрокурора в 2016-2019 годах.

Читайте: Отказ генпрокурора Венедиктовой подписать и публично поддержать подозрение Порошенко – лучшее доказательство юридической ничтожности этого подозрения, - Луценко