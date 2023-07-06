ЗСУ провели контрнаступ на 5 ділянках фронту, мали успіх, - ISW

5 липня українські сили провели контрнаступальні операції на п’яти ділянках фронту і досягли успіхів на деяких напрямках.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Сили оборони провели контрнаступальні операції на п'яти ділянках фронту, мали успіх, Крім того, ЗСУ провели серію ракетних ударів по російських тилових позиціях уздовж усього фронту", - йдеться в повідомленні.

Зокрема було завдано ударів по складу боєприпасів у Макіївці Донецької області. Окрім цього зафіксовано українські удари по російських позиціях поблизу Дебальцевого та по залізничній станції в Ясинуватій.

На думку аналітиків ISW, це свідчить про те, що Сили оборони розпочали скоординовану серію ударів, спрямованих на деградацію російської логістики та наземних ліній зв'язку по всьому периметру бойових дій.

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"Українські сили, схоже, зосереджені на протидії виснаженню, який зберігає українську живу силу ціною повільнішого завоювання територій, водночас поступово ослаблюючи російську живу силу і техніку", - зазначають в ISW.

Проте додають, що результати таких дій Сил оборони не будуть очевидні одразу.