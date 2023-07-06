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Новини Агресія Росії проти України
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ЗСУ провели контрнаступ на 5 ділянках фронту, мали успіх, - ISW

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5 липня українські сили провели контрнаступальні операції на п’яти ділянках фронту і досягли успіхів на деяких напрямках.

Про це йдеться у звіті  Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Сили оборони провели контрнаступальні операції на п'яти ділянках фронту, мали успіх, Крім того, ЗСУ провели серію ракетних ударів по російських тилових позиціях уздовж усього фронту", - йдеться в повідомленні.

Зокрема було завдано ударів по складу боєприпасів у Макіївці Донецької області. Окрім цього зафіксовано українські удари по російських позиціях поблизу Дебальцевого та по залізничній станції в Ясинуватій.

На думку аналітиків ISW, це свідчить про те, що Сили оборони розпочали скоординовану серію ударів, спрямованих на деградацію російської логістики та наземних ліній зв'язку по всьому периметру бойових дій.

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"Українські сили, схоже, зосереджені на протидії виснаженню, який зберігає українську живу силу ціною повільнішого завоювання територій, водночас поступово ослаблюючи російську живу силу і техніку", - зазначають в ISW.

Проте додають, що результати таких дій Сил оборони не будуть очевидні одразу.

Автор: 

ЗСУ (7669) ISW (653) контрнаступ (435)


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Тактика "тисячі порізів"!
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06.07.2023 07:03 Відповісти
F-15 давайте вже, грамотєї...
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06.07.2023 07:10 Відповісти
вже хтось писав
..що Залужний змінив тактику...замість швидкого наступу,та швидкого звільнення земель,що призведе до великих втрат ЗСУ,він застосовує удари по логістиці,знищенню артсистем та виснаженню рашистів.це довго але ефективно..тим більше необхідно знищити ППО рашистів перед початком постачання нам літаків
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06.07.2023 07:11 Відповісти
Минулої осені наші також знищували склади *********** москальні, вибивали поступово.

Все правильно.
Ми не можемо кидати наших хлопців в пекло.
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06.07.2023 07:58 Відповісти
а іншого варіанту і нема після підриву дамби
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06.07.2023 09:49 Відповісти
 
 