Контрнаступ України сповільнився через укріплену російську оборону, - Зеленський

Українські військові хотіли б, щоб контрнаступ розпочався раніше, щоб не дати окупантам можливість укріпити оборону. Але для цього було потрібне західне озброєння.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вдячний США як лідерам за нашу підтримку, але я сказав їм, а також європейським лідерам, що ми хотіли б почати наш контрнаступ раніше, і нам потрібна вся зброя. і матеріальні засоби для цього. Просто тому, що якщо ми почнемо пізніше, це піде повільніше", - наголосив Зеленський.

Він додав, що в деяких районах країни військові не можуть "навіть думати про початок", оскільки не мають "відповідного озброєння".

"Я хотів, щоб наш контрнаступ був набагато раніше, тому що всі розуміли, що якщо контрнаступ розгорнеться пізніше, то більша частина нашої території буде замінована. Ми даємо ворогу час і можливість закласти більше мін і підготувати свої оборонні рубежі. У будь-якому напрямку, який Україна обере для наступу, час - це ворог", - сказав Зеленський.

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"Чим пізніше ми почнемо, тим важче нам буде", - додав він.

Президент звернувся до західних урядів з проханням надати більш сучасне озброєння - наприклад, американські тактичні ракетні комплекси дальнього радіуса дії - причому зараз, а не пізніше.

"На деяких напрямках це дасть нам можливість розпочати контрнаступ, - сказав він. - На деяких напрямках ми не можемо навіть думати про його початок, оскільки у нас немає відповідного озброєння. А кидати наших людей на смерть від російської далекобійної зброї було б просто негуманно".

Він також наголосив на своєму проханні щодо американських винищувачів F-16.

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"Ідеться навіть не про українську перевагу в небі над росіянами, - зауважив Зеленський. - Ідеться лише про те, щоб урівняти можливості. F-16 допомагають просуватися вперед не лише тим, хто на полі бою. Без прикриття з повітря просто дуже важко".