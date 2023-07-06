Контрнаступ України сповільнився через укріплену російську оборону, - Зеленський
Українські військові хотіли б, щоб контрнаступ розпочався раніше, щоб не дати окупантам можливість укріпити оборону. Але для цього було потрібне західне озброєння.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вдячний США як лідерам за нашу підтримку, але я сказав їм, а також європейським лідерам, що ми хотіли б почати наш контрнаступ раніше, і нам потрібна вся зброя. і матеріальні засоби для цього. Просто тому, що якщо ми почнемо пізніше, це піде повільніше", - наголосив Зеленський.
Він додав, що в деяких районах країни військові не можуть "навіть думати про початок", оскільки не мають "відповідного озброєння".
"Я хотів, щоб наш контрнаступ був набагато раніше, тому що всі розуміли, що якщо контрнаступ розгорнеться пізніше, то більша частина нашої території буде замінована. Ми даємо ворогу час і можливість закласти більше мін і підготувати свої оборонні рубежі. У будь-якому напрямку, який Україна обере для наступу, час - це ворог", - сказав Зеленський.
"Чим пізніше ми почнемо, тим важче нам буде", - додав він.
Президент звернувся до західних урядів з проханням надати більш сучасне озброєння - наприклад, американські тактичні ракетні комплекси дальнього радіуса дії - причому зараз, а не пізніше.
"На деяких напрямках це дасть нам можливість розпочати контрнаступ, - сказав він. - На деяких напрямках ми не можемо навіть думати про його початок, оскільки у нас немає відповідного озброєння. А кидати наших людей на смерть від російської далекобійної зброї було б просто негуманно".
Він також наголосив на своєму проханні щодо американських винищувачів F-16.
"Ідеться навіть не про українську перевагу в небі над росіянами, - зауважив Зеленський. - Ідеться лише про те, щоб урівняти можливості. F-16 допомагають просуватися вперед не лише тим, хто на полі бою. Без прикриття з повітря просто дуже важко".
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- Хіба ми від початку не розуміли, що коли той, на кого наступають, має перевагу в артилерії та особливо - в авіації, то успіх при цьому неможливий, або не надовго?
Це не схоже на наступ. Скоріше на розвідку можливостей оборони.
А от зміст заяви дійсно геніальний, кому б ідея не належала.
Постскріптум: - я не зелебот, як тут прийнято висловлюватись. Я взагалі не бот.
1. який ідіот побачив сир в очах хутіна?
2. який кретин розмінував Чонгар та Перекоп? 👿
І це правда
А народ зуби шкіре шукає винного у цій війні
Винний це путлер і смердюча рашистська ідеологія спрямована на захоплення інших країн
Україна не підготувалась ?
Підготувалась як могла але без допомоги заходу не могло бути й мови
СРСР в роки війни теж залежав від американського ленд- лізу особливо в перші дні
Тільки кацапи це не пам'ятають
В ту епоху в розв'язанні війни били злочинці це Гітлер і Сталін
Дві тварюки які знищили мільйони людей
А народ звісно воював не за Сталіна а за свою землю бо коли він здох народ був в радості що позбулися тирана
А зараз інше уявлення щодо війни
Україна звісно боронить свої землі але кацапи вважали і вважатимуть ще довгий час що Україна належить їм це на ментальному рівні живуть імперією
І коли Україна остаточно звільнить свої землі і позбудеться всього російського тоді зрозуміють що Україна для них втрачена назавжди як і Польща в 1918
Отвод наших войск на Донбассе, разминирование на Юге. Сокращение финансирования ракетной программы и ВПК... На армию денег не дадим, а то на дороги не хватит... Причем дороги строились именно на тех направлениях где россияне наступали, это наверное просто совпадение.
Винуваті всі, Гітлер, Сталін, Захід... а Рафик ні в чому не винуватий! )
ЗЄліка з під землі дістануть за державну зраду !
І те що ворог зарився глибоко в землю
А може якось можна зайти з тилу
І не дивиться і слухать що скаже --ес оон
Щовони кажуть про розбиті наші міста школи лікарні і.т.д.п.
А то вони хвилюються щоб ракета не залетіла ''випадково'' на территорію рф
Роби по десять відосиків на день, і відразу покращає
При цьому, наступ важкою бронетехнікою на позиції рашистів поки що не ведеться, оскільки це вже буде кінцевий етап контрнаступу, якщо в цьому взагалі буде потреба, зважаючи на успішні дії української піхоти практично голими руками.