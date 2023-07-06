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Новини Агресія Росії проти України
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Контрнаступ України сповільнився через укріплену російську оборону, - Зеленський

зеленський

Українські військові хотіли б, щоб контрнаступ розпочався раніше, щоб не дати окупантам можливість укріпити оборону. Але для цього було потрібне західне озброєння.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вдячний США як лідерам за нашу підтримку, але я сказав їм, а також європейським лідерам, що ми хотіли б почати наш контрнаступ раніше, і нам потрібна вся зброя. і матеріальні засоби для цього. Просто тому, що якщо ми почнемо пізніше, це піде повільніше", - наголосив Зеленський.

Він додав, що в деяких районах країни військові не можуть "навіть думати про початок", оскільки не мають "відповідного озброєння".

"Я хотів, щоб наш контрнаступ був набагато раніше, тому що всі розуміли, що якщо контрнаступ розгорнеться пізніше, то більша частина нашої території буде замінована. Ми даємо ворогу час і можливість закласти більше мін і підготувати свої оборонні рубежі. У будь-якому напрямку, який Україна обере для наступу, час - це ворог", - сказав Зеленський.

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"Чим пізніше ми почнемо, тим важче нам буде", - додав він.

Президент звернувся до західних урядів з проханням надати більш сучасне озброєння - наприклад, американські тактичні ракетні комплекси дальнього радіуса дії - причому зараз, а не пізніше.

"На деяких напрямках це дасть нам можливість розпочати контрнаступ, - сказав він. - На деяких напрямках ми не можемо навіть думати про його початок, оскільки у нас немає відповідного озброєння. А кидати наших людей на смерть від російської далекобійної зброї було б просто негуманно".

Він також наголосив на своєму проханні щодо американських винищувачів F-16.

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"Ідеться навіть не про українську перевагу в небі над росіянами, - зауважив Зеленський. - Ідеться лише про те, щоб урівняти можливості. F-16 допомагають просуватися вперед не лише тим, хто на полі бою. Без прикриття з повітря просто дуже важко".

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) CNN (119) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+65
геніальний висновок! а ми думали все навпаки і тому ви перед вторгненнем і розмінували Чонгар і війська відвели щоб московити не пройшли
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06.07.2023 07:08 Відповісти
+56
Навіть коментувати цю маячню вже в падло.
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06.07.2023 07:05 Відповісти
+55
От що і тобі треба було робити перед вторгненням. А ти не зробив. Все по Буковелях їздив. Тому це державна зрада і тебе чекає суд.
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06.07.2023 07:11 Відповісти
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Навіть коментувати цю маячню вже в падло.
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06.07.2023 07:05 Відповісти
Контрнаступ повільний бо наступати на укріплення без достатньої кількості артилерії неможливо. Потрібно шукати слабкі ділянки оборони і проривати їх, розвиваючи успіх, а ми довбимось в найбільш укріплених районах оборони і прогнозовано в'язнемо в наступі. Погане планування контрнаступу, недостатня кваліфікація генералів.
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06.07.2023 09:26 Відповісти
я думав що асфальт не застиг ... чи шашлики не готові ! стратег оманський .
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06.07.2023 07:06 Відповісти
геніальний висновок! а ми думали все навпаки і тому ви перед вторгненнем і розмінували Чонгар і війська відвели щоб московити не пройшли
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06.07.2023 07:08 Відповісти
Це являється висновком тільки на перший погляд, якщо без підтексту.
- Хіба ми від початку не розуміли, що коли той, на кого наступають, має перевагу в артилерії та особливо - в авіації, то успіх при цьому неможливий, або не надовго?
Це не схоже на наступ. Скоріше на розвідку можливостей оборони.
А от зміст заяви дійсно геніальний, кому б ідея не належала.
Постскріптум: - я не зелебот, як тут прийнято висловлюватись. Я взагалі не бот.
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06.07.2023 07:43 Відповісти
Забув додати: - якщо говорити про політику. Бо ж і справді зброю не дають, а на цій платформі можна зробити ще багато заяв.
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06.07.2023 07:46 Відповісти
якщо говорит про політику:

1. який ідіот побачив сир в очах хутіна?
2. який кретин розмінував Чонгар та Перекоп? 👿
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06.07.2023 09:05 Відповісти
Ну він напевно уявляв "сир" не в очах пуйла, а в себе на рилі. Десь так для нього закінчувалися виступи в бані перед януковощем.
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06.07.2023 10:17 Відповісти
От що і тобі треба було робити перед вторгненням. А ти не зробив. Все по Буковелях їздив. Тому це державна зрада і тебе чекає суд.
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06.07.2023 07:11 Відповісти
Да ну, не может быть! Там же мобики-чмобики алкоголики, которые бегут с поля боя
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06.07.2023 07:11 Відповісти
ті мобики-чмобики,вчились на полігонах..навіть якщо половина алкоголіки, то все одно 100 чи 200тис. чомусь таки і навчилились
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06.07.2023 07:16 Відповісти
А ви що думали,що рашисти будуть водку піть? звичайно пів-року робили укріплення,і не одне
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06.07.2023 07:13 Відповісти
Винуватий Захід що кацапи готувались і мін натикали
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06.07.2023 07:13 Відповісти
в Заходу одна болячка--боягузство..в тому числі і в наданні зброї ,і постійні обмеження в далекобійності ракет
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06.07.2023 07:19 Відповісти
То був сарказм, а твоя ненависть до наших західних союзників (які пів року перед війною вимагали будувати такі ж самі укріплення на кримському перешийку) уже дійшла до маразму
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06.07.2023 08:16 Відповісти
Воб правильно боїться бо є загроза що на другий день ця новітня зброя буде в орків або як розгромлена в Хмельницькому і інших місцях, слуги ж закріплені за військовими частинами
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06.07.2023 09:01 Відповісти
Бо вони готувалися не до «шашликів».
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06.07.2023 07:19 Відповісти
І це всі реалії сьогоднішньої війни
І це правда
А народ зуби шкіре шукає винного у цій війні
Винний це путлер і смердюча рашистська ідеологія спрямована на захоплення інших країн
Україна не підготувалась ?
Підготувалась як могла але без допомоги заходу не могло бути й мови
СРСР в роки війни теж залежав від американського ленд- лізу особливо в перші дні
Тільки кацапи це не пам'ятають
В ту епоху в розв'язанні війни били злочинці це Гітлер і Сталін
Дві тварюки які знищили мільйони людей
А народ звісно воював не за Сталіна а за свою землю бо коли він здох народ був в радості що позбулися тирана
А зараз інше уявлення щодо війни
Україна звісно боронить свої землі але кацапи вважали і вважатимуть ще довгий час що Україна належить їм це на ментальному рівні живуть імперією
І коли Україна остаточно звільнить свої землі і позбудеться всього російського тоді зрозуміють що Україна для них втрачена назавжди як і Польща в 1918
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06.07.2023 07:21 Відповісти
Действительно, готовились как могли...
Отвод наших войск на Донбассе, разминирование на Юге. Сокращение финансирования ракетной программы и ВПК... На армию денег не дадим, а то на дороги не хватит... Причем дороги строились именно на тех направлениях где россияне наступали, это наверное просто совпадение.
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06.07.2023 07:27 Відповісти
"А народ зуби шкіре шукає винного у цій війні"

Винуваті всі, Гітлер, Сталін, Захід... а Рафик ні в чому не винуватий! )
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06.07.2023 07:31 Відповісти
Рафік дійсно не винуватий, а вот
ЗЄліка з під землі дістануть за державну зраду !
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06.07.2023 09:08 Відповісти
Все вірно, плюсую. Зауважу одну деталь: коли помер Сталін, народ не радів, а плакав, і плакав щиро. Мені це переповідали батьки, які це бачили.
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06.07.2023 07:46 Відповісти
Никто не готовился. В 2018-м, когда ввели военное положение, сразу был отмобилизирован ОР-1 и ОР-2, все ведомства были приведены в полную боевую готовность. Перед полномасштабной войной готовились только патриоты-военные на местах и готовились, как могли. Не отмобилизирован даже оперативный резерв. Лично у меня давно все пазлы в голова сложились
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06.07.2023 07:59 Відповісти
А что, так и на Чонгаре в 2022-м году можно было?
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06.07.2023 07:27 Відповісти
Т.е. для того, чтобы тормозить наступление, надо укрепления строить, а не снимать. Тебя было правильно понято, или есть какие-то нюансы?
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06.07.2023 07:27 Відповісти
Если Зеленский думает, что ему простят сдачу Запорожской и Херсонской области, он глубоко ошибается. И за дружка - предателя Баканова и таких же как он, еще перед Украинцами ответить придётся.
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06.07.2023 07:28 Відповісти
Ну да - зараз в нас з озброєнням як в анекдоті --- то хер короткии - то сорочка довга .
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06.07.2023 07:30 Відповісти
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06.07.2023 07:30 Відповісти
Меньше ******* треба було про наступ, зебіли
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06.07.2023 07:37 Відповісти
А про Ленд-ліз Зеленський нічого не хоче розповісти? Чому вони з Ермаков він нього відмовились?
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06.07.2023 07:39 Відповісти
Новина з того ж ряду((("рашисти повертаються на колишні затоплені позиції в Херсонській"(((Курва,даколє?(((
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06.07.2023 07:43 Відповісти
Треба було ********* кожен день про наступ
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06.07.2023 07:50 Відповісти
Кремлівський кріт про контрнаступ.
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06.07.2023 08:05 Відповісти
Чим більше влада буде говорити про зупинку наступу ЗСУ через хорошо організовані укріплення фашистів-московитів,тим більше питань і люті ---а що ви РОБИЛИ ТРИ РОКИдо нападу?? ПОВТОРЮЮ ----ЩО РОБИЛИ???
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06.07.2023 08:06 Відповісти
Казімко вірно 10000% і міліон раз ЩО РОБИЛИ
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06.07.2023 09:06 Відповісти
... хто знает толк в людви: огромная разница между "Дам" и "На" 😁
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06.07.2023 08:09 Відповісти
а чому ж ТИ не робив так само ДО вторгнення?
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06.07.2023 08:13 Відповісти
Поступово починаю розуміти що без знищення кацапів на їх території замість тупого наступу на підготовлені позиції ворога ми не переможемо. Бити потрібно в слабкі місця! У нас тисячі кілометрів кордонів з ***********. Дір для наступу валом. Треба заходити і знищувати інфраструктуру **********.
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06.07.2023 08:20 Відповісти
Підрила трахнуте.
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06.07.2023 08:21 Відповісти
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06.07.2023 08:24 Відповісти
А що не знали що там укріплення
І те що ворог зарився глибоко в землю
А може якось можна зайти з тилу
І не дивиться і слухать що скаже --ес оон
Щовони кажуть про розбиті наші міста школи лікарні і.т.д.п.
А то вони хвилюються щоб ракета не залетіла ''випадково'' на территорію рф
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06.07.2023 08:43 Відповісти
Куди подівся баталіон НГУ що охороняв ЗАЕС ? Невже - відпустка?
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06.07.2023 09:18 Відповісти
Сповільнилося, бо погано працюєш.
Роби по десять відосиків на день, і відразу покращає
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06.07.2023 09:19 Відповісти
наш президент-телепень робить що вміє, ось і все.
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06.07.2023 10:20 Відповісти
Цих зелених тварин західні розвідки попереджали про напад задовго, а воно до шашликів готувалось. А до цього три роки асфальт шльопало замість виробництва ракет і снарядів. Або повний дебіл, або свідомий зрадник.
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06.07.2023 09:52 Відповісти
Всі роки його каденції я ніяк не можу розгадати Зе: - "Він настільки тупий ідіот чи настільки мерзенний негідник?". Останнім часом думаю, що скоріш за все і те, і інше одночасно.
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06.07.2023 10:04 Відповісти
1000% по першій і другій позиції.
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06.07.2023 10:25 Відповісти
Уся необхідна зброя, що є зараз на озброєнні була поставлена Україні ще наприкінці березня. Чому ж так довго відтягували контрнаступ? Чи не через недоміновані оборонні укріплення рашистів?
При цьому, наступ важкою бронетехнікою на позиції рашистів поки що не ведеться, оскільки це вже буде кінцевий етап контрнаступу, якщо в цьому взагалі буде потреба, зважаючи на успішні дії української піхоти практично голими руками.
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06.07.2023 10:41 Відповісти
 
 