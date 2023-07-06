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Новини Агресія Росії проти України
11 013 59

Загроза катастрофи на ЗАЕС починає спадати, - Буданов

заес,аес,запорізька

Загроза російського теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції "зменшується"

Про це в інтерв'ю The Times розповів глава Головного управління розвідки Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

Він відмовився називати причини такого висновку, але заявив, що до цього призвели "певні публічні та непублічні дії в цій сфері". Буданов сказав, що Україна робить певні публічні та непублічні дії в "цій сфері". На думку глави розвідки, наразі зменшується загроза техногенної катастрофи з боку загарбників.

"І я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи тихенько спадає", – зауважив він.

Автор: 

Буданов Кирило (496) теракт (1027) Запорізька АЕС (1429)


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Топ коментарі
+21
Как только Гросси заявил о том, что вроде бы все нормально, тут же и зеленые крокодилы начали летать ниже. Бывают же такие совпадения...
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06.07.2023 07:15 Відповісти
+15
Прошлый раз он нёс, что парашнки крыши 2-х энергоблоков заминировали. Теперь у него "угроза спадает". Буданов, так что с этими 2-мя крышами- разминировали их парашники, или нет? Если нет- почему "угроза спадает"?
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06.07.2023 07:25 Відповісти
+14
Це Буданов лежачи в шезлонгу в Євпаторії розповідає?
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06.07.2023 07:22 Відповісти
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Как только Гросси заявил о том, что вроде бы все нормально, тут же и зеленые крокодилы начали летать ниже. Бывают же такие совпадения...
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06.07.2023 07:15 Відповісти
Як раз інформаційний шум в Світі, допомогає зривати плани рашистів, поки що.
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06.07.2023 07:19 Відповісти
Ось пояснення: Буданов сказав, що Україна робить певні публічні та непублічні дії в "цій сфері".

Може, якраз через це рашка і здійняла шум ...
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06.07.2023 07:55 Відповісти
Лучше заткнись , придурок ! 👅👅👅🐒Дерьмаковский прихвостень ! Занимайся своим ***********, которого , ты пРИСТРОИЛ СОВЕТНИКОМ
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06.07.2023 09:32 Відповісти
Загроза начинает спадать благодаря тому что наши правители сообщили об этой опасности всему миру. Поэтому старый дрыщ *****, срущий в чемодан, не рискнул в этот раз.
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06.07.2023 07:20 Відповісти
Буданов уже заявил, что ЗАЭС взрывать россияне не собираются.

Вот что значит команда от Байдена не мешать рушить образ «слабого, но доброго Путина» под «заморозку» войны…(Д.Корнейчук)
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06.07.2023 09:47 Відповісти
"наши правители" - крепостной?
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06.07.2023 11:30 Відповісти
Про це йому розповів арестович?
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06.07.2023 07:22 Відповісти
блогер-хер обдристович нервово смокче рошенівську чоколатку в сторонці, блогер-лейтенант буданов рулить, вдень і вночі за клавіатурою.
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06.07.2023 10:11 Відповісти
Це Буданов лежачи в шезлонгу в Євпаторії розповідає?
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06.07.2023 07:22 Відповісти
Прошлый раз он нёс, что парашнки крыши 2-х энергоблоков заминировали. Теперь у него "угроза спадает". Буданов, так что с этими 2-мя крышами- разминировали их парашники, или нет? Если нет- почему "угроза спадает"?
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06.07.2023 07:25 Відповісти
Завдяки лише зеленим зрадникам загроза катастрофи зросла і тепер знову ж таки завдяки їм почала спадати).
Працюють не покладаючи рук, однак лише у зворотньому напрямку.
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06.07.2023 09:44 Відповісти
Если нет- почему "угроза спадает"?
Здесь всё написано,почему. https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/9437562626317731
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06.07.2023 09:50 Відповісти
Так это Байден сначала заминировал, а потом разминировал? Ну даёт дед, по крышам реакторов скачет. Это вам не Обама, который только в парашных подъездах ссал.
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06.07.2023 12:58 Відповісти
Правильніше сказати--спадає на данний момент часу.
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06.07.2023 07:29 Відповісти
а ось і правда...

Главу Кремля предостерег и Китай.США, Великобритания и Франция предупредили Россию об ответном ударе обычным вооружением в случае применения тактического ядерного оружия в Украине.Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники в западных странах и в России.
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06.07.2023 07:32 Відповісти
Скаже шо рашковани муляжі розставляли .
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06.07.2023 07:34 Відповісти
Цей Муданов - такий Буданов!
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06.07.2023 07:35 Відповісти
Візміть вже цього Буданова на работу на 1+1. Він вже заслужив.
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06.07.2023 07:35 Відповісти
Крыши заминированы... Там нет никаких устройств... А, ну ок. Угроза спадает.
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06.07.2023 07:36 Відповісти
прогнози головного зеленого мольфара буданова
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06.07.2023 07:43 Відповісти
Мені цікаво скіки ще довбнів вірить цим покідькам буданову,подоляку,арестовічу та іншим.
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06.07.2023 07:53 Відповісти
73% из пришедших на выборы.
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06.07.2023 08:44 Відповісти
Вчора пропонував дати посилання як взнати наявність радіації, а тутешні паприкольщики почали ржать. Ну ржіть далі і на цьому всьо.
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06.07.2023 08:01 Відповісти
Такі дані як і раніше при людиноненависницькому совку закриті від публічного доступу українців. Чи ви хочете корок і паніки на дорогах при виїзді із забрудненої території?
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06.07.2023 09:49 Відповісти
Президент Володимир Зеленський заявив, що якби влада, яка володіла даними розвідки США, попередила українців про вторгнення Російської Федерації завчасно, то "окупанти захопили б Україну за три дні".

Про це в вівторок, 16 серпня, інформує The Washington Post.

Зеленський зазначив, що від початку масштабного вторгнення Росії, Україна почала втрачати від 5 до 7 мільярдів доларів на місяць.

"Якби ми це повідомили (що Росія готує вторгнення, - "Н"), а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, тоді я б втрачали 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні.

Я не кажу, чия це була ідея, але загалом наше внутрішнє відчуття було правильним: якщо ми посіємо хаос серед людей перед вторгненням, росіяни нас зжеруть. Тому що під час хаосу люди тікають з країни", - сказав Зеленський.

"І ось що сталося, коли почалося вторгнення - ми були настільки сильними, наскільки могли бути. Частина наших людей виїхала, але більшість залишилася тут, воювали за свої домівки. І як би цинічно це не звучало, але це люди, які все зупинили", - заявив глава держави.

"Одна справа, коли хаос контрольований і це військовий час - ти керуєш державою по-іншому. Ви можете відкрити кордон, закрити кордон, атакувати, відступати, захищатися. Ви можете взяти під контроль свою інфраструктуру.

І зовсім інша ситуація, коли у вас немає військової ситуації чи надзвичайного режиму, а у вас є держава, якою керує величезна кількість різних чиновників та інституцій. А мінус 7 мільярдів доларів на місяць навіть без зброї - це вже велика війна для нашої країни", - сказав він.
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06.07.2023 10:27 Відповісти
"Частина наших людей виїхала" - а именно оборотни в погонах, местная гебня, судейские, зелёная депутня с семьями, семейство самого Зленского! - все "их" люди заблаговременно выехали!
Подставив под удар население Украины
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06.07.2023 11:40 Відповісти
як же нам перемогти з такими керівниками-довбойобами ??
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06.07.2023 08:06 Відповісти
Не каркай
А робіть все можливе і неможливе щоб запобігти катастрофі
Для України і європі а може і світу в цілому
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06.07.2023 08:33 Відповісти
Разведка донесла, шо на мину по ошибке посцал часовой и запал отсырел...
И крым к лету не возьмем, потому что кто-то разбил мост на Чонгаре и кацапы ямок накопали по пути...
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06.07.2023 08:48 Відповісти
Ну вже тільки геть лінивий чи дурний не почув, що катастрофи, такою як її описують панікери (яка їх вигода?) не буде. Але кацапи по максимуму пограбують і напаскудять, щоб неможливо було відновити роботу станції.
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06.07.2023 09:03 Відповісти
Я не ГУР, не ЦРУ та таке інше.
Тім більш - не іксперд рівня обдристовича чи принаймні маляр.
Тім не менш, я впевнений, що цапи замінували ЗАЕС. Так само, як раніше замінували каховську ГЕС. Вони того не могли не зробити, це вам не плісняві покидьки, які розмінували Чонгар.
Питання - чи підірвуть, чи ні - не стоїть. Питання - коли і чи призведе то до радіаційної катастрофи - це те, чим більш всього стурбований світ. ООН стурбована коли стурбованнісь оголошувати.
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06.07.2023 09:04 Відповісти
Буданов деколи несе таку дичину що на вуха не налазить,поки кацапи на станції загроза існує постійно,і не потрібно мені бути співробітником ГРУ чи СБУ щоб це розуміти
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06.07.2023 09:13 Відповісти
Це тому що ракет на 2-3 залпи лишилось .
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06.07.2023 09:22 Відповісти
ее и не было, только на хрена народ опять пугали
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06.07.2023 09:25 Відповісти
Можливо щоб завалити Європу українськими біженцями
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06.07.2023 09:52 Відповісти
Дай-то бог
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06.07.2023 09:39 Відповісти
Буданов своїм язиком всіх врятував, що тут незрозуміло?
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06.07.2023 09:39 Відповісти
Далі буде ...
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06.07.2023 10:22 Відповісти
ЗАЭС плешь все-таки побоится подрывать. Нам нужно думать, как его нейтрализовать.
Как нам обезвредить путина ч.4
Как известно, диктатор проводит большую часть своего времени в подземных бункерах Москвы и Урала, но иногда появляется на улице, к примеру, в Кремле.
Необходимо найти по идейным или материальным соображениям своего человека в персонале Кремля, определить маршруты палача и договориться
о тайном монтаже установки инфразвука, оказывающего разрушительное действие на ткани мозга в месте, где постоянно ходит диктатор.
Через некоторое время у него случится удар и он прекратит СВО, либо его подручные прекратят т.к. весь мир хочет ее прекращения, кроме самого бункера и
простых людей раши, оболваненных маразматиком.
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06.07.2023 10:42 Відповісти
Те саме і про дамбу казали. А ***** не злякався. І навіть своїх солдат потопив.
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06.07.2023 11:08 Відповісти
Якшо Буданов сказав шо не *******, значить точно *******. І скоро.
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06.07.2023 11:09 Відповісти
"И в борьбе с зеленым змеем побеждает змей"(рус.) Я поки що твоєї версії на більше 50% не спостерігаю.
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06.07.2023 16:42 Відповісти
Мої прогнози ніколи не збуваються, тому я намагаюся робити їх якомога більш поганими
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06.07.2023 17:00 Відповісти
Нахя щось робити, евакуювати людей, якщо можна сказати що загроза вибуху спадає? Ідіоти.
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06.07.2023 11:53 Відповісти
Ти недооцінюєшь бажання рфії ТАКОГО, евакуаційно-напруженого сценарію, що надає багато можливостей для подальшого інфо-стресу з переходом до...
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06.07.2023 16:38 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/5/7409964/ пророк Буданов дал заднюю ... после заявления МАГАТЭ гендиректора агентства Рафаэля Гросси .............
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06.07.2023 13:11 Відповісти
Якщо навіть і так, навіщо про це казати? От саме він, що хотів цим висловити і з якою метою? Аби хоч щось сказати?
Сенсу в цьому немає ніякого, але якщо не дай бог щось трапиться - просто стане зрозуміло, що головний розвідник країни може сказати що завгодно, не несучи найменшої відповідальності за свої слова.
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06.07.2023 15:32 Відповісти
На жаль, така "лінія" намітилася і, на мою думку, витоки цього в складовій "МАКСИМАЛЬНИЙ публічний ефект" на потенційний електорат.
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06.07.2023 16:34 Відповісти
Можна зрозуміти це, як натяк на подяку причетним до "зменшення" у тіні, але ж, як і все (майже) в інфосвіті має ефект "другий бік", в якому є потенціальні козері ворогу, адже не все в цьому критичне залишилося в минулому...
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06.07.2023 16:29 Відповісти
Агову ''будьонний'' , в Українському Криму коли купатися будемо???
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06.07.2023 16:41 Відповісти
Коли все расєйське дєрьмо від перебування море розчинить до прийнятного.. Досі всі, як сповіщують, зливи каналізації без будь-якого очищення стікають в море! А морська база?
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06.07.2023 16:47 Відповісти
це, вибачте прутень починає "спадати", коли красуня пройшла та зникла.
а ось ця "прутня" з нашою ЗАЄС "спаде", коли з ней викинуть гомо-********* війська з на єреф!
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06.07.2023 17:03 Відповісти
Егєш а у травні , на шашлики , пом'ятаємо
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06.07.2023 20:26 Відповісти
Дуже дивно, людей у паніку загнали, а навіщо?
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06.07.2023 20:30 Відповісти
Якщо блогер сказав заспокоїтися, значіть можна робити шашлики.
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06.07.2023 20:48 Відповісти
Пане генерале Буданов, за усіма твоїми прогнозами річної і піврічної давнини, війна уже мала закінчитись нашою перемогою, а раша вже мала розвалитись. Твоїм словам вже немає віри, тому не віримо.
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06.07.2023 22:15 Відповісти
 
 