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Загроза катастрофи на ЗАЕС починає спадати, - Буданов
Загроза російського теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції "зменшується"
Про це в інтерв'ю The Times розповів глава Головного управління розвідки Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.
Він відмовився називати причини такого висновку, але заявив, що до цього призвели "певні публічні та непублічні дії в цій сфері". Буданов сказав, що Україна робить певні публічні та непублічні дії в "цій сфері". На думку глави розвідки, наразі зменшується загроза техногенної катастрофи з боку загарбників.
"І я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи тихенько спадає", – зауважив він.
Топ коментарі
+21 alex petrivskiy
показати весь коментар06.07.2023 07:15 Відповісти Посилання
+15 ZoV KobZona
показати весь коментар06.07.2023 07:25 Відповісти Посилання
+14 Gary Grant
показати весь коментар06.07.2023 07:22 Відповісти Посилання
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Може, якраз через це рашка і здійняла шум ...
Вот что значит команда от Байдена не мешать рушить образ «слабого, но доброго Путина» под «заморозку» войны…(Д.Корнейчук)
Працюють не покладаючи рук, однак лише у зворотньому напрямку.
Здесь всё написано,почему. https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/9437562626317731
Главу Кремля предостерег и Китай.США, Великобритания и Франция предупредили Россию об ответном ударе обычным вооружением в случае применения тактического ядерного оружия в Украине.Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники в западных странах и в России.
Про це в вівторок, 16 серпня, інформує The Washington Post.
Зеленський зазначив, що від початку масштабного вторгнення Росії, Україна почала втрачати від 5 до 7 мільярдів доларів на місяць.
"Якби ми це повідомили (що Росія готує вторгнення, - "Н"), а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, тоді я б втрачали 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні.
Я не кажу, чия це була ідея, але загалом наше внутрішнє відчуття було правильним: якщо ми посіємо хаос серед людей перед вторгненням, росіяни нас зжеруть. Тому що під час хаосу люди тікають з країни", - сказав Зеленський.
"І ось що сталося, коли почалося вторгнення - ми були настільки сильними, наскільки могли бути. Частина наших людей виїхала, але більшість залишилася тут, воювали за свої домівки. І як би цинічно це не звучало, але це люди, які все зупинили", - заявив глава держави.
"Одна справа, коли хаос контрольований і це військовий час - ти керуєш державою по-іншому. Ви можете відкрити кордон, закрити кордон, атакувати, відступати, захищатися. Ви можете взяти під контроль свою інфраструктуру.
І зовсім інша ситуація, коли у вас немає військової ситуації чи надзвичайного режиму, а у вас є держава, якою керує величезна кількість різних чиновників та інституцій. А мінус 7 мільярдів доларів на місяць навіть без зброї - це вже велика війна для нашої країни", - сказав він.
Подставив под удар население Украины
А робіть все можливе і неможливе щоб запобігти катастрофі
Для України і європі а може і світу в цілому
И крым к лету не возьмем, потому что кто-то разбил мост на Чонгаре и кацапы ямок накопали по пути...
Тім більш - не іксперд рівня обдристовича чи принаймні маляр.
Тім не менш, я впевнений, що цапи замінували ЗАЕС. Так само, як раніше замінували каховську ГЕС. Вони того не могли не зробити, це вам не плісняві покидьки, які розмінували Чонгар.
Питання - чи підірвуть, чи ні - не стоїть. Питання - коли і чи призведе то до радіаційної катастрофи - це те, чим більш всього стурбований світ. ООН стурбована коли стурбованнісь оголошувати.
Как нам обезвредить путина ч.4
Как известно, диктатор проводит большую часть своего времени в подземных бункерах Москвы и Урала, но иногда появляется на улице, к примеру, в Кремле.
Необходимо найти по идейным или материальным соображениям своего человека в персонале Кремля, определить маршруты палача и договориться
о тайном монтаже установки инфразвука, оказывающего разрушительное действие на ткани мозга в месте, где постоянно ходит диктатор.
Через некоторое время у него случится удар и он прекратит СВО, либо его подручные прекратят т.к. весь мир хочет ее прекращения, кроме самого бункера и
простых людей раши, оболваненных маразматиком.
Сенсу в цьому немає ніякого, але якщо не дай бог щось трапиться - просто стане зрозуміло, що головний розвідник країни може сказати що завгодно, не несучи найменшої відповідальності за свої слова.
а ось ця "прутня" з нашою ЗАЄС "спаде", коли з ней викинуть гомо-********* війська з на єреф!