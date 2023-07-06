Загроза катастрофи на ЗАЕС починає спадати, - Буданов

Загроза російського теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції "зменшується"

Про це в інтерв'ю The Times розповів глава Головного управління розвідки Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

Він відмовився називати причини такого висновку, але заявив, що до цього призвели "певні публічні та непублічні дії в цій сфері". Буданов сказав, що Україна робить певні публічні та непублічні дії в "цій сфері". На думку глави розвідки, наразі зменшується загроза техногенної катастрофи з боку загарбників.

"І я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи тихенько спадає", – зауважив він.