На саміті НАТО у Вільнюсі Україну не запросять до Альянсу, - Буданов

Результати саміту НАТО у Вільнюсі не задовольнять українське суспільство.

Про це в інтерв'ю The Times наголосив глава Головного управління розвідки Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені досить важко віддати належне саміту НАТО з дуже простої причини: очікування нашого суспільства не будуть задоволені", - заявив очільник ГУР.

За його даними, на саміті будуть "оголошені деякі слова, але нічого більше".

"Я цілком впевнений, що говоритимуть: я бачив чернетки промов", - заявив Буданов.

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