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Новини Агресія Росії проти України
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На саміті НАТО у Вільнюсі Україну не запросять до Альянсу, - Буданов

нато,саміт

Результати саміту НАТО у Вільнюсі не задовольнять українське суспільство.

Про це в інтерв'ю The Times наголосив глава Головного управління розвідки Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені досить важко віддати належне саміту НАТО з дуже простої причини: очікування нашого суспільства не будуть задоволені", - заявив очільник ГУР.

За його даними, на саміті будуть "оголошені деякі слова, але нічого більше".

"Я цілком впевнений, що говоритимуть: я бачив чернетки промов", - заявив Буданов.

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Автор: 

Буданов Кирило (496) НАТО (6547) саміт (790)


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Топ коментарі
+49
Це і я міг би сказати. Зрозуміло, що при теперішній владі і стані справ в Україні ні про ЄС, ні про НАТО мова йти не може.
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06.07.2023 07:54 Відповісти
+45
Відкрив Америку, тік-токер ти наш!
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06.07.2023 07:54 Відповісти
+40
НАТО - це військово ПОЛІТИЧНА організація. І якщо у військовій сфері Україна більш-менш відповідає вимогам, то у політичній - аж ніяк. Як то кажуть "Двері НАТО відкриті для України, але яйця по 17 у ті двері не пролазять". А коли до тих яєць додається ще вибіркове правосуддя і купа *********** кротів, то і поготів.
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06.07.2023 08:01 Відповісти
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Шо, пришлепкуватий, правда вона така.Шо ж ти курва почав на мові ботати? Шо, рускоязична щелепа спочатку заважала? Га бот? Шо з реєстрацією кацапе?
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06.07.2023 16:14 Відповісти
"Андрєй Ємєльянов" - ну й щироукраїнські у тебе ім'я та прізвище. То і в кого "узкоязична" щелепа?
Та й лаються тут переважно соєві боти. На "своєму полі" не страшно і свій арбітр картку не виставить.
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06.07.2023 17:54 Відповісти
Оо кацапідор консервний вибухнув... Пшов накуй істота.
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06.07.2023 20:54 Відповісти
Тю, яке недолуге! Точно або з балалайні, або ******. Причому останнє - ймовірніше. ******* тут на своїй фермі всі відв'язані. І обов'язково лаються.
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06.07.2023 21:21 Відповісти
Тупе опудало з Реєстрація:04.06.2023 йди накуй третій раз чмонь.
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06.07.2023 21:23 Відповісти
Які примітивні ці *******. Але вже цьому давно не дивуюсь.

Ще одна мерзенна звичка. Колись в шкільному дитинстві знав слово сексот. Смисла не розумів, але так називали тих, хто бігав на когось скаржитись вчительці. А ще їх називали топтунами, стукачами. Як потім виявилось, "сексот" - це абревіатура від "сєкрєтний сотруднік". А потім взнав, що було КГБ і сексоти були не лише серед учнів. Вони оповіщали відповідні служби про неблагонадійних. Зрозуміло, що за доносами сексотів людей садовили, а то й ліквідовували. Зараз таке поширене в рашці, назва КГБ замінена на ФСБ. А сексоти якими були, такими й залишились...
Ой, а з чого я починав розповідь? А згадав... З ботів.
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06.07.2023 22:07 Відповісти
Дебіле птх, йди нах ще раз ідіоте.
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07.07.2023 11:37 Відповісти
******* вміють лише тупити й матюкатись. Нічого не вдієш, їх набирають за приципом - аби більше та дешевше в розрахунку на бото-одиницю.
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07.07.2023 12:15 Відповісти
В спам кнурособака, в спам
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08.07.2023 07:37 Відповісти
Ну, в спам, то й в спам. Як накажеш...
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08.07.2023 09:25 Відповісти
Интересно скольких чиновников нато ему пришлось подвергнуть пыткам, чтобы получить эту информацию?
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06.07.2023 10:10 Відповісти
Як там гогашпілівілі і секретутка Щєлі, яка без всяких підстав на таємних нарадах іплом торгує?
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06.07.2023 10:12 Відповісти
Найкращий варіант: ЗАПРОШЕННЯ ЗАРАЗ, потім - довгий шлях ратифікацій всіма країнами з можливістю вказувати антикорупційні умови...
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06.07.2023 10:56 Відповісти
Очікувано. Заходу дуже подобається реаліті-шоу про війну. Отож і далі будуть жерти попкорн та спостерігати як гинуть українці, зрідка висловлюючи занепокоєння
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06.07.2023 13:46 Відповісти
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