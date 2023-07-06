На саміті НАТО у Вільнюсі Україну не запросять до Альянсу, - Буданов
Результати саміту НАТО у Вільнюсі не задовольнять українське суспільство.
Про це в інтерв'ю The Times наголосив глава Головного управління розвідки Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені досить важко віддати належне саміту НАТО з дуже простої причини: очікування нашого суспільства не будуть задоволені", - заявив очільник ГУР.
За його даними, на саміті будуть "оголошені деякі слова, але нічого більше".
"Я цілком впевнений, що говоритимуть: я бачив чернетки промов", - заявив Буданов.
Топ коментарі
+49 Serhii P.
показати весь коментар06.07.2023 07:54 Відповісти Посилання
+45 Павло Бубенко #551281
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+40 Said_
показати весь коментар06.07.2023 08:01 Відповісти Посилання
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Та й лаються тут переважно соєві боти. На "своєму полі" не страшно і свій арбітр картку не виставить.
Ще одна мерзенна звичка. Колись в шкільному дитинстві знав слово сексот. Смисла не розумів, але так називали тих, хто бігав на когось скаржитись вчительці. А ще їх називали топтунами, стукачами. Як потім виявилось, "сексот" - це абревіатура від "сєкрєтний сотруднік". А потім взнав, що було КГБ і сексоти були не лише серед учнів. Вони оповіщали відповідні служби про неблагонадійних. Зрозуміло, що за доносами сексотів людей садовили, а то й ліквідовували. Зараз таке поширене в рашці, назва КГБ замінена на ФСБ. А сексоти якими були, такими й залишились...
Ой, а з чого я починав розповідь? А згадав... З ботів.