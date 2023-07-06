Доба на Харківщині: ворог обстріляв щонайменше 10 населених пунктів, - ОВА

Російські окупанти не припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли Гатища Чугуївського району, Ветеринарного, Козачої Лопані, Зеленого Харківського району.

Противник завдав авіаційних ударів у районі Плетенівки Чугуївського району та в районах Іванівки та Кислівки. Під артилерійським та мінометним ворожим вогнем опинилися Петро-Іванівка, Фиголівка, Моначинівка, Гусинка, Новомлинськ та Кислівка.

У с. Козача Лопань в результаті ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок, без постраждалих.

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О 14.45 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу військовими РФ пошкоджені будинки, господарчі споруди та автомобіль. Отримав поранення чоловік 54 років, госпіталізований у середньому стані.