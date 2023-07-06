Якщо Росія вдарить по ЗАЕС, ми відповімо адекватно, - глава МЗС Польщі Рау
Глава МЗС Польщі Збіґнев Рау обіцяє "адекватну" відповідь на можливий удар росіянами по Запорізькій АЕС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Рау сказав в інтерв’ю BBC Newsnight, яке наводить Rzeczpospolita.
"Це буде абсолютно нова ситуація. Тому ми будемо реагувати адекватно", - заявив міністр.
Він додав, що подібний удар або вдавання до подібного шантажу створять абсолютно нову ситуацію не лише для України, але також вплине на значну частину території НАТО.
"Тому це вимагатиме відповідної реакції. І не чекайте, що я вам скажу, якою саме буде ця відповідь", – наголосив він.
Нагадаємо, раніше у вівторок Генштаб попередив, що окупанти найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на Запорізькій АЕС - на крівлях двох енергоблоків вони розмістили схожі на вибухівку предмети.
Російські пропагандисти вже заявили, що Україна начебто в ніч проти 5 липня збирається "атакувати ЗАЕС із застосуванням високоточної зброї і безпілотників-камікадзе".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але в цьому випадку - Польща не зможе багато що зробити. На жаль.
Північна та Східна Єропа вже давно хотять покінчити з цим шантажем.
Всі по різному
НАТО може знищити нафто-газові родовища.
Може знищити ракетні та інші військові заводи.
Удар можливий з будь-якого боку.
І це - адекватна відповідь?
Я тільки за Польщу!
Але в НАТО не лише Польща, але й ядерні держави.
То їхні язики в їхніх дупах?!
З якого переляку ?
Ви своїх обіцянок навіть не думаєте дотримуватися, а тріщите голосно.
Ми вже наслухалися, ситі по горло.
До речі, що там з ракетою ?
Також прошу нагадати, якою такою була реакція на підрив Каховської ГЕС.
Ви навіть не допомогли ліквідовувати наслідки та рятувати людей.
Якщо Україну знищать - то вони будуть наступні.
"гегемон" цикнув на Польщу за ракету - і все.
Тепер так само "цикнув" за Воллеса.
"Чужими руками добре жар загрібати" (народна мудрість).
Особливо, коли ти через океан від того роздмуханого тобою ж жару.
Україна не керувала тим потенціалом - вона була пусковим майданчиком.
Повного циклу виробництва ЯЗ у нас ніколи не було.
Цим займався інший конкретний народ, що наповнює офіси на Банковій та по областях.
не давав навіть "Джавелінів" ?
Я не бачу тут людей, які цього хочуть.
Розумію -- аби по аес - то адекватно
А рукою по столу і пальчіком. Ну ну /в їхньому розумінні адекватно
нарешті радіації і зрозуміла що вона пропонує світу.
А з військової точки зору треба нищити джерела прибутку - родовища нафти і газу,
військові заводи і так далі.
На вибір НАТО.
Бити треба по дрючку і руках, що тримають той дрючок, а не по дереву, з якого виламали той дрючок.