Якщо Росія вдарить по ЗАЕС, ми відповімо адекватно, - глава МЗС Польщі Рау

Глава МЗС Польщі Збіґнев Рау обіцяє "адекватну" відповідь на можливий удар росіянами по Запорізькій АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Рау сказав в інтерв’ю BBC Newsnight, яке наводить Rzeczpospolita.

"Це буде абсолютно нова ситуація. Тому ми будемо реагувати адекватно", - заявив міністр.

Він додав, що подібний удар або вдавання до подібного шантажу створять абсолютно нову ситуацію не лише для України, але також вплине на значну частину території НАТО.

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"Тому це вимагатиме відповідної реакції. І не чекайте, що я вам скажу, якою саме буде ця відповідь", – наголосив він.

Нагадаємо, раніше у вівторок Генштаб попередив, що окупанти найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на Запорізькій АЕС - на крівлях двох енергоблоків вони розмістили схожі на вибухівку предмети.

Російські пропагандисти вже заявили, що Україна начебто в ніч проти 5 липня збирається "атакувати ЗАЕС із застосуванням високоточної зброї і безпілотників-камікадзе".

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