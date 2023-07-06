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Новини
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Якщо Росія вдарить по ЗАЕС, ми відповімо адекватно, - глава МЗС Польщі Рау

рау

Глава МЗС Польщі Збіґнев Рау обіцяє "адекватну" відповідь на можливий удар росіянами по Запорізькій АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Рау сказав в інтерв’ю BBC Newsnight, яке наводить Rzeczpospolita.

"Це буде абсолютно нова ситуація. Тому ми будемо реагувати адекватно", - заявив міністр.

Він додав, що подібний удар або вдавання до подібного шантажу створять абсолютно нову ситуацію не лише для України, але також вплине на значну частину території НАТО.

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"Тому це вимагатиме відповідної реакції. І не чекайте, що я вам скажу, якою саме буде ця відповідь", – наголосив він.

Нагадаємо, раніше у вівторок Генштаб попередив, що окупанти найближчим часом можуть розпочати підготовку до провокацій на Запорізькій АЕС - на крівлях двох енергоблоків вони розмістили схожі на вибухівку предмети.

Російські пропагандисти вже заявили, що Україна начебто в ніч проти 5 липня збирається "атакувати ЗАЕС із застосуванням високоточної зброї і безпілотників-камікадзе".

Читайте також: Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС - стабільний, - Енергоатом

Автор: 

МЗС Польщі (217) Рау Збіґнев (105) атака на ЗАЕС (174)


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Топ коментарі
+10
Щира подяка Польщі за всіляку допомогу.
Але в цьому випадку - Польща не зможе багато що зробити. На жаль.
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06.07.2023 09:21 Відповісти
+6
Так казали і про повномасштабний напад. І шо?
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06.07.2023 09:19 Відповісти
+3
Ага, висловимо таке потужне занепокоєння, що ще ніхто у світі так сильно не непокоївся
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06.07.2023 09:45 Відповісти
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Так казали і про повномасштабний напад. І шо?
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06.07.2023 09:19 Відповісти
Щира подяка Польщі за всіляку допомогу.
Але в цьому випадку - Польща не зможе багато що зробити. На жаль.
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06.07.2023 09:21 Відповісти
Польща ж не сама.
Північна та Східна Єропа вже давно хотять покінчити з цим шантажем.
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06.07.2023 09:41 Відповісти
То більш бажане, ніж реальне.
Всі по різному
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06.07.2023 21:39 Відповісти
Поляки обіцяли прикрити ППО західні області. І шо?
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06.07.2023 09:27 Відповісти
Польща - краіна НАТО. А це інші можливості.
НАТО може знищити нафто-газові родовища.
Може знищити ракетні та інші військові заводи.
Удар можливий з будь-якого боку.
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06.07.2023 09:38 Відповісти
На ядерну загрозу знищити якесь нафто-газове родовище?
І це - адекватна відповідь?
Я тільки за Польщу!
Але в НАТО не лише Польща, але й ядерні держави.
То їхні язики в їхніх дупах?!
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06.07.2023 12:34 Відповісти
Чому ви вирішили, що українці мають вам вірити, Заходу, Штатам, ЄС, НАТО ?

З якого переляку ?

Ви своїх обіцянок навіть не думаєте дотримуватися, а тріщите голосно.

Ми вже наслухалися, ситі по горло.

До речі, що там з ракетою ?

Також прошу нагадати, якою такою була реакція на підрив Каховської ГЕС.

Ви навіть не допомогли ліквідовувати наслідки та рятувати людей.
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06.07.2023 09:42 Відповісти
Полякам, фінам та балтійцм вірити можна, бо вони вже знають як пахне "русскій сапог".
Якщо Україну знищать - то вони будуть наступні.
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06.07.2023 09:54 Відповісти
Так. Тільки вони нічого не вирішують.

"гегемон" цикнув на Польщу за ракету - і все.
Тепер так само "цикнув" за Воллеса.

"Чужими руками добре жар загрібати" (народна мудрість).
Особливо, коли ти через океан від того роздмуханого тобою ж жару.
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06.07.2023 09:58 Відповісти
Цикнути можна на Воллеса, але не на Великобританію.
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06.07.2023 10:02 Відповісти
Воллес - міністр оборони Великобританії. Нагадую це.
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06.07.2023 12:36 Відповісти
арестович не отсвечивай
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06.07.2023 10:25 Відповісти
Ага, висловимо таке потужне занепокоєння, що ще ніхто у світі так сильно не непокоївся
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06.07.2023 09:45 Відповісти
звернуться до оон. ті знають що робити ))))
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06.07.2023 09:50 Відповісти
Де б ми були без даних розвідки, "Джавелініав", "Хаймарсів", ППО, зарплат і пенсій ?
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06.07.2023 10:00 Відповісти
Ми були б там, де сьогодні Білорусь.
Україна не керувала тим потенціалом - вона була пусковим майданчиком.
Повного циклу виробництва ЯЗ у нас ніколи не було.
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06.07.2023 10:06 Відповісти
В Україні питання ЯЗ, зброї, бюджету, майбутнього українці ніколи і не вирішували.
Цим займався інший конкретний народ, що наповнює офіси на Банковій та по областях.
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06.07.2023 10:22 Відповісти
Повернути владу, яка угробила 5 арсеналів *********** і зробила гривню утричі слабшою, а українцв утричі біднішими ? Яка підписала мінські кабальні "домовленості"? Ту владу, якій Захід
не давав навіть "Джавелінів" ?
Я не бачу тут людей, які цього хочуть.
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06.07.2023 10:40 Відповісти
А я бачу. Вульгарних матюкливих ботів, які обзивають всіх з ними незгодних або ЗЕленими, або кацапами, та ще й погрожують збігати поскаржитись своєму "граючому тренеру", про якого тут згадувати категорично заборонено.
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06.07.2023 12:43 Відповісти
Буде хіба що привід для чергового бла-бла-бла...
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06.07.2023 09:58 Відповісти
А як зрозуміти слово --адекватно
Розумію -- аби по аес - то адекватно
А рукою по столу і пальчіком. Ну ну /в їхньому розумінні адекватно
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06.07.2023 10:06 Відповісти
Знищити російську АЕС корисно хіба з просвітницьких мотивів - щоб московня наїлась,
нарешті радіації і зрозуміла що вона пропонує світу.
А з військової точки зору треба нищити джерела прибутку - родовища нафти і газу,
військові заводи і так далі.
На вибір НАТО.
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06.07.2023 10:31 Відповісти
Дуже сумнівно з військової точки зору.
Бити треба по дрючку і руках, що тримають той дрючок, а не по дереву, з якого виламали той дрючок.
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06.07.2023 12:46 Відповісти
 
 