Для відновлення України потрібно співпрацювати з місцевим самоврядуванням, - посли G7
Представники "Великої сімки" вказали на важливість використання результатів децентралізації для успішної реконструкції України.
Як пише Цензор.НЕТ, про це посли держав G7 написали у Twitter.
"Посли G7 зустрілися з представниками Асоціації міст України, щоб почути їхні погляди на участь місцевих органів самоврядування у плануванні та здійсненні реформ і реконструкції України", - йдеться в дописі.
За їхніми словами, успішна інклюзивна реконструкція країни передбачатиме співпрацю з місцевими обраними посадовими особами та спиратиметься на позитивні результати важливих реформ децентралізації в Україні.
Зазначимо, що у червні Європейський парламент ухвалив резолюцію "Стала відбудова та інтеграція України в євроатлантичне співтовариство". У документі уряд України закликали далі зміцнювати місцеве самоврядування та впроваджувати успіх реформи децентралізації в загальну архітектуру відновлення й реконструкції, зокрема, шляхом надання місцевим органам "помітної ролі в прийнятті рішень" щодо відповідних проєктів. Тоді в ЄС також звернули увагу на Асоціацію міст України, Європейський альянс міст та регіонів для відбудови України.
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