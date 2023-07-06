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Новини
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Для відновлення України потрібно співпрацювати з місцевим самоврядуванням, - посли G7

g-7

Представники "Великої сімки" вказали на важливість використання результатів децентралізації для успішної реконструкції України.

Як пише Цензор.НЕТ, про це посли держав G7 написали у Twitter

"Посли G7 зустрілися з представниками Асоціації міст України, щоб почути їхні погляди на участь місцевих органів самоврядування у плануванні та здійсненні реформ і реконструкції України", - йдеться в дописі. 

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За їхніми словами, успішна інклюзивна реконструкція країни передбачатиме співпрацю з місцевими обраними посадовими особами та спиратиметься на позитивні результати важливих реформ децентралізації в Україні. 

Зазначимо, що у червні Європейський парламент ухвалив резолюцію "Стала відбудова та інтеграція України в євроатлантичне співтовариство". У документі уряд України закликали далі зміцнювати місцеве самоврядування та впроваджувати успіх реформи децентралізації в загальну архітектуру відновлення й реконструкції, зокрема, шляхом надання місцевим органам "помітної ролі в прийнятті рішень" щодо відповідних проєктів. Тоді в ЄС також звернули увагу на Асоціацію міст України, Європейський альянс міст та регіонів для відбудови України.

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Автор: 

G-7 G7 (1048) місцеве самоврядування (326) відновлення (601)


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Топ коментарі
+13
Європейці шукають схеми , щоб гроші якось проходили повз зелених мародерів та кацапських агентів .
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06.07.2023 09:48 Відповісти
+6
👏
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06.07.2023 09:45 Відповісти
+6
от ,плять гади.Хочуть"централізованих зелених ненажер при владі " відсунути від корита і перевести на підножний корм.
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06.07.2023 09:50 Відповісти
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06.07.2023 09:45 Відповісти
Європейці шукають схеми , щоб гроші якось проходили повз зелених мародерів та кацапських агентів .
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06.07.2023 09:48 Відповісти
они и спивпрацюють. Говорят привезти денег в ОП. А потом еще. Чем вам не спивпраця?
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06.07.2023 09:49 Відповісти
от ,плять гади.Хочуть"централізованих зелених ненажер при владі " відсунути від корита і перевести на підножний корм.
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06.07.2023 09:50 Відповісти
Можливо вони нарешті зрозуміли, що кошти на відбудову мають йти напряму, а не через чиїсь липкі рученята, хоча навіть, і в такому разі повинний бути контроль за кожною копійкою, бо підарасів на місцях також не менше.
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06.07.2023 09:51 Відповісти
А фінансових нянёк куди?
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06.07.2023 09:52 Відповісти
Про яку співпрацю з місцевим самоврядуванням може йти мова, якщо завдяки бездіяльності Чернівецької обласної влади вже девятий місяць блокується санкціями робота потужного машинобудівного підприємства - Чернівецького Машзаводу. За цей час завод втратив мільйонні контракти з Європейськими замовниками, зв'язки з якими будувались десятиліттями. Завод є потужним експортером обладнання і щорічно збільшував товарообіг з Європою, що давало області непогані показники експортної діяльності. Вирішення питання зняття санкцій з Машзаводу лежить суто в сфері обласної влади, яка до цього часу не вживає ніяких дій щодо цього питання
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06.07.2023 09:53 Відповісти
А що заявляє з цього приводу призначений Зеленським голова цивільно-військової адміністрації Чернівецької області? Він зараз головний в області.
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06.07.2023 09:56 Відповісти
Те ж самісіньке. Тільки блокує роботу не місцева влада, а печерський суд. На чиєсь замовлення. Втратили європейський ринок, держава валютний прибуток, люди зарплати.
БЛОКУЮТЬ РОБОТУ ТРЬОХ АГРОКОМПАНІЙ: подробиці злочинних дій
https://www.youtube.com/watch?v=7ZSceUyEWRs
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06.07.2023 10:05 Відповісти
Ця заява зроблена на підтримку Кличка та інших мерів міст України, проти яких воюють єрмака-зеленські. Воюють навіть послідовніше, затятіше, ніж з каZапами.
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06.07.2023 09:54 Відповісти
Зелени мародери достали всіх, довіри нуль...
Кожного дня зашквари та затримання хабарників та мразот
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06.07.2023 10:00 Відповісти
Одна з причин, чому пліснява всіми силами намагається знищити місцеве самоврядування.
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06.07.2023 10:06 Відповісти
 
 