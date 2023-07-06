УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13289 відвідувачів онлайн
Новини
3 776 0

На лівому березі в Києві чути вибухи. Працюють наші військові, - КМВА

символ,кий,київ,київ_лого,київ_символ,либідь,хорив,щек

У Києві на лівому березі Дніпра пролунали вибухи.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"Звуки вибухів на лівому березі Києва. Працюють наші військові. Тому може бути дуже гучно!" - йдеться у повідомленні.

У КМВА закликали містян зберігати спокій.

Також читайте: Зеленський звільнив чотирьох голів районних адміністрацій Києва

На лівому березі в Києві чути вибухи. Працюють наші військові, - КМВА 01

Автор: 

вибух (4525) КМДА (2379) Київ (19665)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 