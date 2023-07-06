На лівому березі в Києві чути вибухи. Працюють наші військові, - КМВА

У Києві на лівому березі Дніпра пролунали вибухи.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"Звуки вибухів на лівому березі Києва. Працюють наші військові. Тому може бути дуже гучно!" - йдеться у повідомленні.

У КМВА закликали містян зберігати спокій.

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