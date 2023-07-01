Зеленський звільнив чотирьох голів районних адміністрацій Києва
Президент України Володимир Зеленський звільнив керівників чотирьох районних адміністрацій Києва. Відповідні розпорядження 30 червня опублікували на сайті Офісу президента.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Офісу президента.
Відповідні розпорядження були опубліковані у п'ятницю, 30 червня. Зеленський звільнив відразу чотирьох голів районів Києва:
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Сергія Коваленка звільнили з посади голови Подільської районної адміністрації;
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Павла Бабія - з посади голови Дніпровської районної адміністрації;
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Сергія Павловського - з посади голови Святошинської районної адміністрації;
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Дмитра Ратнікова - з посади голови Деснянської районної адміністрації.
Також президент звільнив голів адміністрацій у кількох областях, зокрема:
- Тетяну Сизон звільнено з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;
- Олександра Хомича - з посади голови Житомирської районної державної адміністрації;
- Людмила Мерзолюк - з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.
Окрім того, президент призначив Ігоря Ковердягу головою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області.
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Хіба забув?!!
Питаня в тому що обрані роблять для країни!
А от саме цей висновок 73% -му лохторату і не подобається,і робляться ухиляня від відповіді і відповідальності.
А брехали по факту вони всі 4.
До речі,починаючи з 2020 багато з тих 73% розпочали активно шукати "хто винен у обрані клоуна?"
Зробили - всяке-різне:
При Ющенко ніби покращився загальний рівень життя і порозкрадали армію, а, також, буле велике розчарування "реформаторами", що погрязли у корупції.
При Януковичу- зрозуміло, той був відвертий ворог України і все, що при ньому робилось, окрім, хібащо Євро2012, було для України катастрофою - армію і сбу при ньому просто було знищено, бізнеси віджималися і тд. Готував Україну до знищення.
При Порошенкові підняли армію, зробили українську помісну церкву, створили Прозорро, але провалили більшість інших реформ - небажання Порошенка робити реформи суддівської системи та його кумовство (одне тільки ламяння законів під Луцика чого варте було) також дуже сильно розчарували людей.
При Зелі - закрили ракетні програми, саботували виробницство снарядів, кадрова політика ще гірша за Порошенківську - один Татаров та Баканов варті того, щоб ніколи не голосувати за Зелю...щось трохи по реформах просунулись, якось ніби депутатську недоторканість зняли, але криво, дороги дуже непогані збудували по всій країні, але до війни країну привели абсолютно неготовою.
З моїх дописів виходить лише те, що я не є фанатом Порошенкі - все інше - просто ваша брехня.
Цитувати ваші побрехеньки в дописах - марна втрата часу.
В мене ж ви не знайдете ЖОДНОГО посту за московію - ЖОДНОГО - тому ви просто брешете.
Та й за Зелю у мене також постів немає - я ніколи за нього не агітував і в основному його критикую - лишень іноді, коли ботня занадто заганяється - вказую на це - але так само я роблю, коли заганяються і проти Порошенка.
кінцевий результат один
вкрали, свідомо недогледіли, роздербанили....
Зебанарій в екстазі Зеля працює
тре було б звільнити, підозру з суду та посадити. а на їх місця - вибори.
алеж ніт, не зробить так зє.
боягуз
"зелений піздун"
тільки війну привів, смерть та розруху
напризначав голів РДА, які крадуть
Все на твоїй совісті, хрипата жаба!
суду=кіна небуде
суду=кіна небуде
але нічо завтра призначать Послами чи їх помічниками десь
такі цінні кадри=злодії треба оберігати
Павла Бабія - з посади голови Дніпровської районної адміністрації;
Сергія Павловського - з посади голови Святошинської районної адміністрації;
Дмитра Ратнікова - з посади голови Деснянської районної адміністрації. Джерело:
🙂 Ці диваки на відомому відео дружно пропонують Кличку подати у відставку. 😁 Але доля любить жарти. 🙃