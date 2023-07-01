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Зеленський звільнив чотирьох голів районних адміністрацій Києва

зеленський

Президент України Володимир Зеленський звільнив керівників чотирьох районних адміністрацій Києва. Відповідні розпорядження 30 червня опублікували на сайті Офісу президента.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Офісу президента.

Відповідні розпорядження були опубліковані у п'ятницю, 30 червня. Зеленський звільнив відразу чотирьох голів районів Києва:

  • Сергія Коваленка звільнили з посади голови Подільської районної адміністрації;

  • Павла Бабія - з посади голови Дніпровської районної адміністрації;

  • Сергія Павловського - з посади голови Святошинської районної адміністрації;

  • Дмитра Ратнікова - з посади голови Деснянської районної адміністрації.

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Також президент  звільнив голів адміністрацій у кількох областях, зокрема:

  • Тетяну Сизон звільнено з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області;
  • Олександра Хомича - з посади голови Житомирської районної державної адміністрації;
  • Людмила Мерзолюк - з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області.

Окрім того, президент призначив Ігоря Ковердягу головою Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області.

Також читайте: Скандального одеського військкома Борисова звільнили з ТЦК, - Гуменюк

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) Київ (19640) звільнення (2688) РДА (199)


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Топ коментарі
+18
час ставити зі свого цирку інших корупціонерів - щоб усім дістався шматочок

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01.07.2023 11:17
+14
А саджати не,бо свої ?
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01.07.2023 11:22
+13
фантомас разбушевался...
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01.07.2023 11:16
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фантомас разбушевался...
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01.07.2023 11:16 Відповісти
Ці вже нажрались, черга за іншими пліснявими.
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01.07.2023 12:03 Відповісти
час ставити зі свого цирку інших корупціонерів - щоб усім дістався шматочок

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01.07.2023 11:17 Відповісти
мляво, "виганяли" Кличка з посади, от і постраждали.
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01.07.2023 11:19 Відповісти
Шило на мило -- Попкова жени .
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01.07.2023 11:22 Відповісти
А саджати не,бо свої ?
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01.07.2023 11:22 Відповісти
А хіба у нас президент саджає?
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01.07.2023 11:58 Відповісти
Ні,але Зеленський особисто обіцяв "саджати"!
Хіба забув?!!
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01.07.2023 15:07 Відповісти
Зеленський багато чого обіцяв, що виходить за межі його повноваженнь і взагалі...
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01.07.2023 15:21 Відповісти
То який висновок?
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01.07.2023 15:32 Відповісти
Звичайний висновок - політики, у тому числі - кандидати у президенти - брешуть.
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01.07.2023 15:47 Відповісти
Саме так. Зе бреше. А "мудрий нарід" вірить його гнилій брехні і іконки бісером вишиває. Хуженєстало. Хотьпоржал!
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01.07.2023 15:51 Відповісти
Народу потрібно у щось вірити. Хоча добре було б іноді мінімально мізки включати, щоб розуміти, що з обіцянного президент може теоретично виконати, а що - ні.
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01.07.2023 17:08 Відповісти
Де у зебілів мізки?
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03.07.2023 03:18 Відповісти
Брешуть всі! І ви не вилюченя.
Питаня в тому що обрані роблять для країни!
А от саме цей висновок 73% -му лохторату і не подобається,і робляться ухиляня від відповіді і відповідальності.
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01.07.2023 19:58 Відповісти
Яке ухиляння? Я у 2010му голосовав не за Януковича, у 2014му не за Порошенка, а у 2019му не за Зеленського, якщо ви на це намагаєтесь натякнути. Можу за Ющенка у 2004му відповідати - за нього так, голосував.
А брехали по факту вони всі 4.
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01.07.2023 20:38 Відповісти
То чого так розхвилювалися,коли не входили до 73%?! Повторюю! А що робили(усі 4) для країни?! Не що збрехали,а що ЗРОБИЛИ? Саме це важливо!
До речі,починаючи з 2020 багато з тих 73% розпочали активно шукати "хто винен у обрані клоуна?"
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01.07.2023 21:55 Відповісти
А з якого це дива ви нафантазували, що я нібито розхвилювався? - Це у вас тут купа знаків оклику, а не в мене.
Зробили - всяке-різне:
При Ющенко ніби покращився загальний рівень життя і порозкрадали армію, а, також, буле велике розчарування "реформаторами", що погрязли у корупції.
При Януковичу- зрозуміло, той був відвертий ворог України і все, що при ньому робилось, окрім, хібащо Євро2012, було для України катастрофою - армію і сбу при ньому просто було знищено, бізнеси віджималися і тд. Готував Україну до знищення.
При Порошенкові підняли армію, зробили українську помісну церкву, створили Прозорро, але провалили більшість інших реформ - небажання Порошенка робити реформи суддівської системи та його кумовство (одне тільки ламяння законів під Луцика чого варте було) також дуже сильно розчарували людей.
При Зелі - закрили ракетні програми, саботували виробницство снарядів, кадрова політика ще гірша за Порошенківську - один Татаров та Баканов варті того, щоб ніколи не голосувати за Зелю...щось трохи по реформах просунулись, якось ніби депутатську недоторканість зняли, але криво, дороги дуже непогані збудували по всій країні, але до війни країну привели абсолютно неготовою.
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01.07.2023 22:09 Відповісти
З ваших дописів! І фантзувати не треба! До тогож або зелесос або расєянін - теж з ваших дописів.
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02.07.2023 09:39 Відповісти
Та ні - все це аж ніяк не виходить к моїх дописів. Все це виходить лишень з ваших хворих фантазій і ні з чого більше.
З моїх дописів виходить лише те, що я не є фанатом Порошенкі - все інше - просто ваша брехня.
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02.07.2023 11:26 Відповісти
Виж розумний,то спробуйте зрозуміти,як що зможете!
Цитувати ваші побрехеньки в дописах - марна втрата часу.
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02.07.2023 12:21 Відповісти
А де ви побачили побрехеньки, окрім своїх постів? Це ж саме ви займаєтесь оббрехуванням мене.
В мене ж ви не знайдете ЖОДНОГО посту за московію - ЖОДНОГО - тому ви просто брешете.
Та й за Зелю у мене також постів немає - я ніколи за нього не агітував і в основному його критикую - лишень іноді, коли ботня занадто заганяється - вказую на це - але так само я роблю, коли заганяються і проти Порошенка.
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02.07.2023 12:52 Відповісти
Зачищає плавно..територію..
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01.07.2023 11:25 Відповісти
Ссит та мітить територію.
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01.07.2023 11:44 Відповісти
Это тех которые в наглую воровали? Ну хотя бы так, лучше конечно бы и посадить😁
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01.07.2023 11:30 Відповісти
От пацанам нєпруха,- не встигли вложене баблішко відбити за отримані посади... а може і встигли...
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01.07.2023 11:30 Відповісти
то ж зелені тваринки, яких сам призначив. міняє клоунів на клоунів
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01.07.2023 11:31 Відповісти
Там когось звільнив та призначиів свого клоуна, там з кимось поговорив... Воно працюйе.
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01.07.2023 11:31 Відповісти
а **** толку, як що міняти шило на мило???
кінцевий результат один
вкрали, свідомо недогледіли, роздербанили....
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01.07.2023 11:41 Відповісти
І шо це буде ? Хорошего ще ніколи нічого не було від дій шмарклі.
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01.07.2023 11:42 Відповісти
норм цирк продовжується, купуй барабани за державний кошт відмивай міліони єдине що тобі буде, бо ділишся з ким потрібно, переведуть на іншу посаду.
Зебанарій в екстазі Зеля працює
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01.07.2023 11:55 Відповісти
А чогось не розумію, мер повинен тим займатися, чи ні????? До чого тут зЄлєпукін ???? Обл., ради розумію, а районні......???? Хтось може пояснити???? Дякую!!!!
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01.07.2023 12:00 Відповісти
це голови громадянсько-військових адміністрацій. їх ніхто не обирав, їх призначав зєля. от тільки не всіх звільнив, а тільки чотирьох. шкода.

тре було б звільнити, підозру з суду та посадити. а на їх місця - вибори.
алеж ніт, не зробить так зє.
боягуз
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01.07.2023 14:29 Відповісти
"ПРИЙДЕ ВЕСНА - САДЖАТИ БУДЕМО!"

"зелений піздун"

тільки війну привів, смерть та розруху
напризначав голів РДА, які крадуть

Все на твоїй совісті, хрипата жаба!
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01.07.2023 12:23 Відповісти
хрипатий щур
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01.07.2023 13:39 Відповісти
Барабаны куплены,теперь придут клавишники и гитаристы,потом вокалисты и будет совсем весело.
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01.07.2023 12:26 Відповісти
Чи це не ті голови, які проти Кличка виступали? Зворотна дія?
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01.07.2023 12:29 Відповісти
Нажаль голів Київських адміністрацій призначає Президент - він має недоторканність

суду=кіна небуде
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01.07.2023 13:43 Відповісти
А того хто їх призначив на ці посади під суд віддали ?
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01.07.2023 12:37 Відповісти
Який суд? Похвальні грамоти за дерибан України дасть.
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01.07.2023 12:58 Відповісти
Нажаль голів Київських адміністрацій призначає Президент - він має недоторканність

суду=кіна небуде
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01.07.2023 13:40 Відповісти
А" барабанщика" звільнили?
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01.07.2023 13:18 Відповісти
Просто звільнили = від корита посунули надто голосно=нагло чавкали=крали

але нічо завтра призначать Послами чи їх помічниками десь

такі цінні кадри=злодії треба оберігати
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01.07.2023 13:39 Відповісти
Сергія Коваленка звільнили з посади голови Подільської районної адміністрації;


Павла Бабія - з посади голови Дніпровської районної адміністрації;


Сергія Павловського - з посади голови Святошинської районної адміністрації;


Дмитра Ратнікова - з посади голови Деснянської районної адміністрації. Джерело:
🙂 Ці диваки на відомому відео дружно пропонують Кличку подати у відставку. 😁 Але доля любить жарти. 🙃
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01.07.2023 13:59 Відповісти
 
 