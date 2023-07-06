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На Черкащині зафіксували падіння уламків крилатої ракети, пошкоджені дахи будинків, електромережа, - ОВА

ракета,уламки

Вночі на Черкащині зафіксували падіння уламків крилатої ракети.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"У сусідній області ППО відпрацьовувала ворожі цілі. У нас на території зафіксовано падіння уламків збитої там крилатої ракети. Унаслідок цього пошкоджено покрівлі двох будинків і електромережу. Її вже відновлено. На щастя, без потерпілих", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

ППО (3279) ракети (4074) Чернігівська область (948)


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