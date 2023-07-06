УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13425 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 006 74

Атака "Калібрами" на Львів: знищено 7 із 10 крилатих ракет, - Повітряні сили

рф,корабель,калібр

Уночі 6 липня 2023 року російські окупанти вчинили черговий терористичний акт. Атаковано Львівщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, близько 1-ї ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря. Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет "Калібр". Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід.

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити лише сім із десяти крилатих ракет "Калібр". На жаль, є влучання ракет по цивільних об’єктах у місті Львів. Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим! Російські військові злочинці обов’язково будуть покарані!", - наголошують у Повітряних силах. 

Також читайте: Аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають на місці влучання російської ракети у Львові, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 6 липня, близько 2:30, у Львові пролунав вибух. Російська ракета влучила у будинок. Згодом президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому зафіксовано жахливі наслідки ракетного удару по Львову.

Внаслідок ракетного удару станом на 7:00 загинуло 4 людини, травмовано - 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали - 64.

За даними ДСНС, станом на 8 ранку 6 липня проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи в 1, 3 та 4 під’їздах зруйнованого будинку у Львові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У будинок у Львові влучив "Калібр", випущений з моря. Така ракета долає 2,5 тис.км, - ОК "Південь"

Автор: 

Львів (3091) обстріл (29206) ракети (4074) Повітряні сили (2765)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
рос. фашисти на українській землі, це наслідок роботи зеленої шобли...
показати весь коментар
06.07.2023 08:52 Відповісти
+21
Постійно захищатись, то від України нічого не залишиться.
Поки ми не вступимо до НАТО або не почнемо бомбити рашу це не закінчиться.
Останнє можливо лише за наявністю ракет здатних до такого, Власного виробництва.
Та ядерної зброї. Все це при зе не можливо.
НАТО, нас блокує Байден. Догадайтесь чому?! біні привіт.
А ракети просто не зробимо бо некомпетенті особи з пратії "зелені вори-колобаранти" не здатні нінащо. О крім красти і тупого піару...
показати весь коментар
06.07.2023 08:50 Відповісти
+21
Є причина і наслідки. Причина мижебратья,прекратіть стрелять,термос, ********* палочки, перепост шляхів ЗСУ-наслідки війна
показати весь коментар
06.07.2023 08:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поки буданов буде давати інтерв'ю для смі, поки оп використовуватиме Україну як ресурс збагачення, поки міністр оборони буде юридично підтримувати свою посаду, а не практично, поки людей будуть ділити на касти ,міста і люди будуть гинуть. Війна для усіх, а в результаті таки ні.
показати весь коментар
06.07.2023 08:46 Відповісти
А я думал руzzкие фашисты виноваты. Пардон.
показати весь коментар
06.07.2023 08:50 Відповісти
рос. фашисти на українській землі, це наслідок роботи зеленої шобли...
показати весь коментар
06.07.2023 08:52 Відповісти
Війна почалася в 2014.

Тоді зе і служок не було.
показати весь коментар
06.07.2023 09:05 Відповісти
Але й не було захопленого півдня, не було розбомблених міст, не було такої кількості загиблих...
показати весь коментар
06.07.2023 09:12 Відповісти


рос. фашисти на українській землі, це наслідок роботи зеленої шобли...

Відповісти Керування спамом Мені подобається 11

Я відповідала на цей коментар, який є брехнею і хайпом.
Але піплу заходить, бо піпл думати не здатний.
показати весь коментар
06.07.2023 09:19 Відповісти
Так, війна почалася в 2014 році і Ви пишете, що Зе шобли не було? Ви впевнені? Тоді татаров клепав справи на майданівців, єрмак з тадєєвим лупили проукраїнську опозицію, демченко готував документи в Конституцію про злиття України, смірнов обслуговував яника..., а сам Боневтік давав концерти в Горлівці і "шатав" владу, продовжуючи обкакувати із беніномедведчуковського какаканалу "1+1" українців, обзиваючи президента Ющенко синйором голодомопром, Томос- термосом, а саму Україну беручі зі всіх боків. Про ********* палички дкмаю не забулися?
Звичайно винні кацапи, що обстрілюють мирні міста і залізли зі зброєю в чужу державу, але і винна влада, що не робила ракет, бо чим давати відповідь? І мер Садовий лив бруд на 5-го Президента, не міг йому пробачити його сміття по всій Україні і докерувався, що влада не виготовляла ракети, ППО ПРО, а купувала бітум на росії і білорусі, електроенергію, вугілля і відводили війска. Кров українців і на їх руках.
показати весь коментар
06.07.2023 09:20 Відповісти
Дякую, що повторили версію москалів.
Вони саме це й долдонять: єслі би не государствєнний пєрєворот, то нє било би Крима і Донбасса.

зе давав концерти в Горлівці, коли там вже були іхтамнєти.
Порошенко став президентом після анексії Криму і початку бойових дій на Донбасі.

Тому, перепрошую, не переконливо.

х**лу начхати було і є на зе і його шоблу, блазнювання і т.д.

Я залишаюся при своїй версії, яка і є правильною: рашку на агресію заохотив Захід своїм потуранням і особливо перезавантаженням від обамки-бідона після війни в Грузії.

Це розв'язало йому руки, бо воно побачило, що Захід, починаючи і завдячуючи "гегемону" проковтне і наступну агресію - що й сталося під час каденції тих же двох вилупків. А до цього ці ж персонажі і їхні дружки дуже постаралися роззброїти Україну.

Можна скільки завгодно верещати про те, що були згорнуті ракетні програми + асфальт, але нам би все одно не вистачило при такій інтенсивності та тривалості бойових дій.

І так, я не за зе, а порохобот.
показати весь коментар
06.07.2023 09:33 Відповісти
Ви щось читати не вмієте, або заплуталися в своїй брехні. Де це Ви в моєму тексті прочитали про якийсь переворот? Я написав правду на Вашу брехню, що ніби у 2014 році не було Зе-шобли. Вона була і називалася антимайдан, яка гнобила і фальшувала справи проти майданівців і фактично в перших рядах тієї шобли був татаров. Ось якраз і цього татарова і єрмака і інших антимайднівців вибрав нарід, потоптавшись своїит брудники чобітьми по майданівцях, по тих хто їх захищав і захищає. Чи не татаров і єрмак сьогодні грають основну скрипку в офісі Президента?І вибрали вони не армію, мову, віру, ЄС і НАТО, а "какая разница", "перестать стрелять", "отвєсти войска на 10 км з позицій і витот", "пасматреть в глаза пуйлу і увідєть нам мир", "На вайгє наживаєтся Парашенка"... Ось вже другий рік і маємо результат тих дій. А що стосується ракет, так дійно Боневтік заморозив всі програми і Ваш тезис, що їх всеодно не вистачило б, так у мене питання, а скільки не вистачило? Скільки він зробив ракет, танків, САУ "Богдана", безпілотників, снарядів, мінометів, мін...? Та ніскільки, все пішло у "велике крадівницство". А запитайте у нього, навіщо під час війни він знищив мільйони мін?
показати весь коментар
06.07.2023 11:04 Відповісти
война началась при яныке. но кто за месяц до полномасштабки разминировал перешейки?
показати весь коментар
06.07.2023 10:27 Відповісти
Ні. Це наслідок дурості українських виборців (80% населення етнічні українці). Тих хто за блазня голосував а, потім на парламентських виборах "забив гвіздка і труну України" - привів оцей монокоаліційний кагал до влади (нагадую що в "першій сотні Зє" 76 жидів, 14 кацапів, 1 арахамія і всього 9 українців, але й ті кляті піджидки)...
показати весь коментар
06.07.2023 09:23 Відповісти
Є причина і наслідки. Причина мижебратья,прекратіть стрелять,термос, ********* палочки, перепост шляхів ЗСУ-наслідки війна
показати весь коментар
06.07.2023 08:53 Відповісти
"Valentyna *****" ти ********???!!! Причина лише у бажанні рашистів захопити й привласнити Україну яка у них присутня з часу розвалу СРСР, яку спробували втілити у життя починаючи с 2014 року, але що вдалось зробити лише частково бо на той час сил у Московії (т.з. "роССії") не вистачало! Тому вирішили продовжити вже повномасштабною агресією у 2022-му. Вина Зеленського та його шобли не у нападі роССійських нацистів або якоїсь НЕІСНУЮЧОЇ "провокації" цього, а у послаблені армії та Оборонпрому та створені передумов які призвели до захоплення більшої частини України ніж було б у разі реального укріплення ЗСУ та підготовки до МОЖЛИВОГО нападу ворога на Україну!!!
показати весь коментар
06.07.2023 09:15 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2023 18:54 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2023 09:13 Відповісти
А де ще 2 ракети?
показати весь коментар
06.07.2023 10:41 Відповісти
ці дві вулиці на жаль не перетинаються, а відтак у Львові нема такого перехрестя
показати весь коментар
06.07.2023 14:11 Відповісти
Пане, Ви нє са Львова?
показати весь коментар
06.07.2023 14:30 Відповісти
Убогі це такі як ти, бо я пишу від себе,а не по завданню пенька часів януковича
показати весь коментар
06.07.2023 09:00 Відповісти
Ти "Valentyna *****" або дійсно несповна розуму, або провокатор який розповсюджує фейки викручуючи події так, як це роблять рашитські пропагандони підміняючи сенс подій й порушуючи їх хронологію заради брехливих наративів!!! Точно як це робили комуністи розповідаючи про 2-у світову війну лише з 22 червня 1941 року "забувши" що відбувалось ДО цього і яку роль відігравав СРСР у цій війні з самого її початку у вересні 1939-го!!! Диви на нього - це виявляється Кремль чимось "спровокували", а так "він би не почав війну"!!! Досить вже геббельсівшеною займатись!!!
показати весь коментар
06.07.2023 09:21 Відповісти
Це я уже читала учора, бо ваша "одержимость"моєю персоною реально замовлена. Що ви тут історію пишите минулу, сьогодні зовсім інша історія з недалеким і жадібний до ваших грошей оп. Напишіть,що позитивного зробив зе? Аналіз його правління уже був. Візьміть цитати звідти і апелюйте ними, а не наративами подоляка
показати весь коментар
06.07.2023 09:51 Відповісти
Не викручували би факти на кшталт )(уйла (він же путін) не було б "одержимості"!!! А ФАКТОМ є те, що одним з найрозповсюдженіших способів пропаганди та політтехнології є випинанням якоїсь подією, інформації приниження значимісті якогось вчинку або злочину конкретної особи, або країни яку бажають вивести з під удару як дійсного і єдиного винуваться. Для прикладу підійде аварія у Харкові яку скоїла молода водійка Зайцева перетнувши перехрестя на червоне світло на величезній швидкості у наслідок якої загинуло 5-ть осіб. Тоді намагались її відбілити тім, що водій іншої машини її "підставив" розпочавши дуже повільно рух для перетину перехрестя ще на жовтий сигнал світлофора за мить до того як з'явився зелений. Ніби вин "в усьому винен" бо "зробив перешкоду" цій Зайцевій. Їй це не допомогло хоч і другому водію суд виніс покарання, на мій погляд зовсім несправедливе. От таким займаєшся і ТИ "Valentyna *****", перекидаєш с хворої голови на здорову, хоча ЗЕлю є багато за що засуджувати, але ніяким чином вину Московії (т.з. "роССії") це не спростовує та не пом'якшує!!!
показати весь коментар
06.07.2023 10:12 Відповісти
А ты про ***** что ни будь скажи. А это всё мы и так знаем.
показати весь коментар
06.07.2023 16:27 Відповісти
А я уже писала,що чекаю з нетерпінням на Лебедине озеро.
показати весь коментар
06.07.2023 19:16 Відповісти
Постійно захищатись, то від України нічого не залишиться.
Поки ми не вступимо до НАТО або не почнемо бомбити рашу це не закінчиться.
Останнє можливо лише за наявністю ракет здатних до такого, Власного виробництва.
Та ядерної зброї. Все це при зе не можливо.
НАТО, нас блокує Байден. Догадайтесь чому?! біні привіт.
А ракети просто не зробимо бо некомпетенті особи з пратії "зелені вори-колобаранти" не здатні нінащо. О крім красти і тупого піару...
показати весь коментар
06.07.2023 08:50 Відповісти
Бомбити рашку? Та ні, відновлення свого виробництва ракет, документація, ресурси і логістика є. Якщо орки працюють в Україні по виявленню місць локації ППО, то що заважає таким будановим проводити такі операції в тилу ворога. Навіщо йому посада головного розвідника,якщо він не виконає свої обов'язки. ЦРУ написали, що наразі шпигунів заохочувати..
показати весь коментар
06.07.2023 08:58 Відповісти
проблема не в таємних операціях. Це невід'ємна частина війни. А проблема в тому. Що росіяни не відчувають війни. У них вона там десь далеко. Продукти і продукцію везуть з Китаю. Щось вже і самі виробляють. Заводи з технологіями нікуди не зникли. А по ящику показують що тут вони воюють за свою землю. І їх тихенько, без супротиву мобілізовують. Тим паче можна "заробити". Більшість не розуміє що на українській землі вони дохнуть пачками. Бо просто знов ж таки "не має війни". І цей ресурс на раші найбільший. Відповідно карлик сидить на попі рівно. Вигрібає з сел та інших республік на раші всіх чоловіків. І має постійний мобілізаційний ресурс м'яса.
показати весь коментар
06.07.2023 09:17 Відповісти
Так, люди на високих посадах, які сьогодні відповідають за виробництво українських ракет, не здатні їх виробляти. Як не крамольно це звучить, таке може робити Пашинський, ті ж Свинарчуки, які правдами і неправдами, а деколи і контрабандою завозили комплектуючі під керівництвом Турчинова. І вони це робили, але декому це не подобалося.
показати весь коментар
06.07.2023 08:58 Відповісти
Ех, щось давно ніяких ''кацапських крейсерів'' не топили. Немає ракет? То може зарядити д'єрмаком, чи ще якою зеленою падлою яка заблокувала фінансування.
показати весь коментар
06.07.2023 08:56 Відповісти
то тепер всім зрозуміло чому нам не надають ракет св дальності???
чому не дозволяють використовувати їхнє озброєння на території параші???
а щоб ***** могло ібашити нас без наслідків для себе
це називається війна на виснаження
***** виснажується економічно
ми економічно, фізично, демографічно
власників ресурсів на 13 трільйонів баксів, власників самої родючої землі вирішили знищити
а всі разом взяті НАТО ЄС ООН, не можуть навіть зеонового коридору забеспечити
бо їм пох голодні негри, багатостраждальні українці і тупорилі, козломорді ватани
роблять те що вигідно їм
показати весь коментар
06.07.2023 08:56 Відповісти
українцям статично пох на себе- вибори 2019 це довели
то чому когось має хвилювати наша доля ?
показати весь коментар
06.07.2023 09:03 Відповісти
Не треба все валити на 2019.
Саме твій бох почав руйнувати всі досягнення Майдану і підготував ґрунт для пліснявої наволочі. Вона б все одно робила теж саме, тільки б називалася шоколадною.
показати весь коментар
06.07.2023 09:15 Відповісти
А я думала, що виборці януковича захотіли реваншу, тому обрали його блазня, щоб далі мирно жити з рашкою, дивитись кацапські фільми, ходити на концерти басти, жерти олів'є, молитись у рос. церкві, тощо. Мотивацій було багато. Ви ж голосували за людину, яка навіть говорила, що нападу росії не було. Хутін нє вінават, у нього в очах лише мир. А війна вигідна Пороху.
Він жодного разу не назвав рашку агресором- та сторона говорило воно.
І ви всі погоджувались.
показати весь коментар
06.07.2023 09:38 Відповісти
Пані прискіпливо колупається в двох купах лайна щоб ікспердно заявити яка їй більш до смаку
показати весь коментар
06.07.2023 21:42 Відповісти
Не знала, що ви -пані
показати весь коментар
06.07.2023 22:09 Відповісти
Ну якщо Ксенія насправді сеня - то вибачаюсь, не розглядів.
Виправляюсь спеціально для Сені- ...пан колупається..
показати весь коментар
07.07.2023 01:36 Відповісти
Ідеали Майдану зрадили так звані патріоти, які називали себе націоналістами.
Тернопільська проворована команда. Парасюк який працює на Беню. Багато нових, які навіть встигли зрадити мертвих, заради грошей та влади.
Як казали наші закордонні партнери - Україна здатна перемогти у війні, але вона може програти мир. Тобто це натяк на владу. Яка безбожно краде ВСЕ
показати весь коментар
06.07.2023 09:44 Відповісти
Вони там не тупі наверху, знають підходи до кожної людини і суми грошей підкупних там фігурують такі що мало хто втримається. Треба бути дуже вмотивованим щоб через це пройти і не скурвитись. Ось зва що влада не любила Азовців і здала їх у полон до кацапів - з них не навербуєш собі слухняних солдатиків, навідміну від керівництва Азову, там скоріше за все підхід знайшли.
показати весь коментар
06.07.2023 10:49 Відповісти
Ага.
А шоколадний геній проходив повз, і тільки підбирав що погано лежало.
А націоналісти зруйнували судову систему, переслідували і нищили добровільцев, які з 2014 року на війні.
показати весь коментар
06.07.2023 21:37 Відповісти
Знову ви ці страшилки розповідаєте.
Ніякого фактажу під вигадками немає.
показати весь коментар
06.07.2023 22:10 Відповісти
Пані суслика не бачить.
Бува є.
показати весь коментар
07.07.2023 01:33 Відповісти
Здається ви впіймали білочку.
Буває
показати весь коментар
07.07.2023 10:06 Відповісти
Напевне нам таки потрібно ставати новим Ізраїлем. Отримувати зброю, і навіть ядерну нетрадиційними шляхами, в основному контрабандою і особливо власним виробництвом, як це і робили ізраїльтяни всупереч яимогам і США, і Європи, і ООН, подекуди отримуюси навіть санкції на початку створення держави. Тільки ті люди у владі, які зараз за це відповідальні на таке не здатні.
показати весь коментар
06.07.2023 09:04 Відповісти
Знову євреї винні
Уточнюйте які, бо вони бувають різні, від работяг до професури, від освідченихі до пофігістів.
Завжди веселить коли євреїв сприймають як супернацію яка хоче захопити галактику 😁

Підскажу - є звичайні нормальні люди, а є кримінал, в основному дніпровські клани це кримінал, відношення до євреїв в них в кращому випадку тільки по паспорту. Скажу більше - цей дніпровський кримінал треба скоротити посадками по тюрмах, бо по Білії справжній юдей це той хто виконує волю Бога, то б то християнин, а не той хто займається криміналом і прикривається походженням.
показати весь коментар
06.07.2023 10:43 Відповісти
Прправка - сіоністи це соціалісти, люди лівого спрямування. Ізраіль побудували люди на соціалістичних засадах, все інше пішло від ортодоксальниї євреїв які стали туди приїджати зі всього світу.
показати весь коментар
06.07.2023 10:46 Відповісти
Вуйку, при написанні слова "забеЗпечити" у тебе атклілса ус. Пашьол вон!
показати весь коментар
06.07.2023 09:05 Відповісти
то ти лиш одну помилку знайшов???
а я зробив десяток бо недобачаю нікуя
то хто из ху?
показати весь коментар
06.07.2023 09:08 Відповісти
Ні, ну винен, звичайно, хтось, а не іпануті 73%. Бо ж вони лише хотіли, щоб весело, по-приколу і поржать (пожрать, посрать...). Все в повному комплекті, все, як замовляли, які, нахрін, претензії до когось? До речі, ЗРК Грім-2, дальність 500-850 км, але ж асфальт і шашлики!
показати весь коментар
06.07.2023 09:18 Відповісти
дуже добре що є такі як Ви, які ясно розуміють ситуацію та ще й можуть про це сказати
а маса, досі за боневтік, віннезнав, бояри погані цар хороший.
показати весь коментар
06.07.2023 09:26 Відповісти
Співчуття родинам загиблих і всім, хто постраждав через ракетну атаку рашистів.
Створення потужної української зброї стримування типу ОТРК, дальністю близько 2500 км, повинно стати національним пріоритетом, поки ЗСУ стримують агресора.
Інакше ракетний терор не зупинити.
показати весь коментар
06.07.2023 09:01 Відповісти
А цей не може зупинитись щоб відоса не запостити.
Йому можна
Згодом президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому зафіксовано жахливі наслідки ракетного удару по Львову. Джерело: https://censor.net/ua/n3429193
показати весь коментар
06.07.2023 09:02 Відповісти
три ракети пролетіли 1000 км без перешкод
але у нас все є....
а в"їбати по об"єкту пуску є чим???
показати весь коментар
06.07.2023 09:05 Відповісти
Так, "союзнички" браво рапортують, що ВСІМ забезпечили і женуть у наступ, забороняючи стріляти по території рашки.
показати весь коментар
06.07.2023 09:08 Відповісти
Ще раз, ****, повторю.
Ні, ну винен, звичайно, хтось, а не іпануті 73%. Бо ж вони лише хотіли, щоб весело, по-приколу і поржать (пожрать, посрать...). Все в повному комплекті, все, як замовляли, які, нахрін, претензії до когось? До речі, ЗРК Грім-2, дальність 500-850 км, але ж асфальт і шашлики!
показати весь коментар
06.07.2023 09:20 Відповісти
А я повторювати, тим більше з всякими ******, не маю бажання.
показати весь коментар
06.07.2023 09:35 Відповісти
А ти до дзеркала не підходь, щоб суку не бачити. То через вас, сучиш зелених, сьогодні в нас все то твориться, через вас, гнид, стільки смертей і біди. А ти, падло, бачте, повторювати не хочеш...
показати весь коментар
06.07.2023 09:40 Відповісти
Помийку свою стули, придурок.
показати весь коментар
06.07.2023 09:44 Відповісти
Виходячи з того, що при влучанні, саме ВЛУЧАННІ ракет (котрі не були збиті) по містах, ніколи, наприклад я у м. Одеса, не бачив як наслідки детонацію ***********, як це відбувалось наприклад при влучанні Storm Shadow у окупованій Макіївці, приходиш до висновку що РЕАЛЬНО ціллю рашистів у містах є дійсно не військові об'єкти та склади *********** (котрі ЗСУ у містах не розміщують) а звичайні цивільні будівлі, житлові будинки, школи, ТРЦ, лікарні й т.п.! Тож таким чином не повинно бути навіть натяку на думку про "помилковість" роССійських нацистів при виборі цілі. Вони дійсно просто бажають вбивати якнайбільше пересічних беззбройних громадян, як це робили і у Ічкерії, і у Грузії, і у Сирії, а зараз в Україні!!! Це все злочини які свідчать про нелюдяність і керівництва Московії (т.з. "роССії"), і її армії, і тих роССіян що підтримують такі дії при цьому боягузливо та брехливо запевняючи світ, що "то не вони", що все це "фейки" та "вистави" Заходу й "українських нацистів" які "самі по собі б'ють"!!!
показати весь коментар
06.07.2023 09:06 Відповісти
Стосовно сьогоднішнього влучання у Львові, то не має сумнівів що руйнування спричинені підривом бойової частини ракети.
показати весь коментар
06.07.2023 09:20 Відповісти
У Макіївці були Хаймарси
показати весь коментар
06.07.2023 09:36 Відповісти
В мене була інформація про Storm Shadow, але це не суттєво, бо ГОЛОВНЕ те, що то ДІЙСНО був склад БК, а не якийсь житловий будинок, або лікарня яка мала пошкодження та вибиті вікна внаслідок потужної вибухової хвилі що виникла саме через детонації *********** по яких було влучання та почалась пожежа!!! Не було б складу БК, не було б й тих руйнувань у будинках що знаходяться на відстані 200 та більше метрів!!! А відео зняте з БПЛА під час прильоту дуже добре демонструє розліт детонуючих боєзарядів!!!
показати весь коментар
06.07.2023 09:42 Відповісти
Мабуть прокинувся з бодуна, як медведев, і почав писати тупі висери. Подивись, що знаходиться біля цьго зруйнованого будинку у Львові, або біля будинку в Умані. Сподіваюсь Гугл картами користуватись навчився. Кацапи- це мерзенні потвори, але для обстрілу звичайних житлових масивів не потрібно так далеко залітати. Цілі були зовсім інші, але КВО ракети, якісь похибки в наведенні та висотна забудови біля цілі спричиняють такі жахливі руйнування та жертви.
показати весь коментар
06.07.2023 11:02 Відповісти
"...які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс Джерело: ..." А чи не можливо за допомогою повітряних куль (дирежабль) які б тримали під собою сітки, перекривати у разі повітряної тривоги деякі участки Дніпра? Чи такий дідовський спосіб не спрацює?
показати весь коментар
06.07.2023 09:31 Відповісти
Розповіси нам "None None" яку кількість цих самих куль, або дирижаблів на різній висоті треба розмістити по руслах різних річок з забезпеченням утримання їх на місці?! Бо навіть сотня не допоможе, адже великих річок ми знаємо щонайменше три (Дніпро, Буг, Дністер) а є ще безліч менших, і на кожній їх треба встановити в залежності від русла по декілька десятків, а є ще й лимани на узбережжі Чорного моря, великі озера які також можливо використовувати як прикриття. Тож ЄДИНИЙ спосіб РЕАЛЬНО захистити міста, то мати декілька периметрів систем ППО по ВСІЙ Україні, бо б'ють рашисти ракетами і по невеликим, навіть маленьким містам, як та ж Сергіївка у Одеській області, або Краматорськ та Слов'янськ у Донецькій, Первомайськ у Харківській і т.д.!!!
показати весь коментар
06.07.2023 09:52 Відповісти
Уже неодноразово доведено, що крилаті ракети та бпла можна збивати навіть з кулеметів. При належно організованій повітряній обороні такі цілі можна було б успішно збивати з будь-яких літальних апаратів з відповідним озброєнням на борту, адже місця запуску завжди одні і ті ж самі.
показати весь коментар
06.07.2023 10:12 Відповісти
Для перекриття в одному місц - 2 шт. Сітка що звисає між ними. Висота залежить від висоти сітки.
Не треба скрізь. Треба в тих місцях де складно виявити іншими засобами. Піднімати за потреби. Кріплення до легких човнів, щоб перепона не стала для ворога статичною.
показати весь коментар
06.07.2023 11:16 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2023 10:32 Відповісти
клоун де нептуни і проча протикарабелье оружіе,в асфальті,чорне море це лужа,а ти тварюка так крадеш зі своею шоблою зеленою,шо нема сасу занятися іржавими коритами,я не веню кацабів,вони дивлятся на цю недолугу калоборціаніську владу і будуть далі бити по мирному населенню,бо відповіді НЕМАЕ.
показати весь коментар
06.07.2023 12:23 Відповісти
Плата за шашлики у травні та дагавора пасрєдінє, замість віри, мови та армії. Поржал, мудрий наріТ? Не вдавися.
показати весь коментар
08.12.2023 10:43 Відповісти
 
 