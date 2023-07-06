Атака "Калібрами" на Львів: знищено 7 із 10 крилатих ракет, - Повітряні сили
Уночі 6 липня 2023 року російські окупанти вчинили черговий терористичний акт. Атаковано Львівщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, близько 1-ї ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря. Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет "Калібр". Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід.
"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити лише сім із десяти крилатих ракет "Калібр". На жаль, є влучання ракет по цивільних об’єктах у місті Львів. Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим! Російські військові злочинці обов’язково будуть покарані!", - наголошують у Повітряних силах.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 6 липня, близько 2:30, у Львові пролунав вибух. Російська ракета влучила у будинок. Згодом президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому зафіксовано жахливі наслідки ракетного удару по Львову.
Внаслідок ракетного удару станом на 7:00 загинуло 4 людини, травмовано - 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали - 64.
За даними ДСНС, станом на 8 ранку 6 липня проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи в 1, 3 та 4 під’їздах зруйнованого будинку у Львові.
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Тоді зе і служок не було.
рос. фашисти на українській землі, це наслідок роботи зеленої шобли...
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Я відповідала на цей коментар, який є брехнею і хайпом.
Але піплу заходить, бо піпл думати не здатний.
Звичайно винні кацапи, що обстрілюють мирні міста і залізли зі зброєю в чужу державу, але і винна влада, що не робила ракет, бо чим давати відповідь? І мер Садовий лив бруд на 5-го Президента, не міг йому пробачити його сміття по всій Україні і докерувався, що влада не виготовляла ракети, ППО ПРО, а купувала бітум на росії і білорусі, електроенергію, вугілля і відводили війска. Кров українців і на їх руках.
Вони саме це й долдонять: єслі би не государствєнний пєрєворот, то нє било би Крима і Донбасса.
зе давав концерти в Горлівці, коли там вже були іхтамнєти.
Порошенко став президентом після анексії Криму і початку бойових дій на Донбасі.
Тому, перепрошую, не переконливо.
х**лу начхати було і є на зе і його шоблу, блазнювання і т.д.
Я залишаюся при своїй версії, яка і є правильною: рашку на агресію заохотив Захід своїм потуранням і особливо перезавантаженням від обамки-бідона після війни в Грузії.
Це розв'язало йому руки, бо воно побачило, що Захід, починаючи і завдячуючи "гегемону" проковтне і наступну агресію - що й сталося під час каденції тих же двох вилупків. А до цього ці ж персонажі і їхні дружки дуже постаралися роззброїти Україну.
Можна скільки завгодно верещати про те, що були згорнуті ракетні програми + асфальт, але нам би все одно не вистачило при такій інтенсивності та тривалості бойових дій.
І так, я не за зе, а порохобот.
Поки ми не вступимо до НАТО або не почнемо бомбити рашу це не закінчиться.
Останнє можливо лише за наявністю ракет здатних до такого, Власного виробництва.
Та ядерної зброї. Все це при зе не можливо.
НАТО, нас блокує Байден. Догадайтесь чому?! біні привіт.
А ракети просто не зробимо бо некомпетенті особи з пратії "зелені вори-колобаранти" не здатні нінащо. О крім красти і тупого піару...
чому не дозволяють використовувати їхнє озброєння на території параші???
а щоб ***** могло ібашити нас без наслідків для себе
це називається війна на виснаження
***** виснажується економічно
ми економічно, фізично, демографічно
власників ресурсів на 13 трільйонів баксів, власників самої родючої землі вирішили знищити
а всі разом взяті НАТО ЄС ООН, не можуть навіть зеонового коридору забеспечити
бо їм пох голодні негри, багатостраждальні українці і тупорилі, козломорді ватани
роблять те що вигідно їм
то чому когось має хвилювати наша доля ?
Саме твій бох почав руйнувати всі досягнення Майдану і підготував ґрунт для пліснявої наволочі. Вона б все одно робила теж саме, тільки б називалася шоколадною.
Він жодного разу не назвав рашку агресором- та сторона говорило воно.
І ви всі погоджувались.
Виправляюсь спеціально для Сені- ...пан колупається..
Тернопільська проворована команда. Парасюк який працює на Беню. Багато нових, які навіть встигли зрадити мертвих, заради грошей та влади.
Як казали наші закордонні партнери - Україна здатна перемогти у війні, але вона може програти мир. Тобто це натяк на владу. Яка безбожно краде ВСЕ
А шоколадний геній проходив повз, і тільки підбирав що погано лежало.
А націоналісти зруйнували судову систему, переслідували і нищили добровільцев, які з 2014 року на війні.
Ніякого фактажу під вигадками немає.
Бува є.
Буває
Уточнюйте які, бо вони бувають різні, від работяг до професури, від освідченихі до пофігістів.
Завжди веселить коли євреїв сприймають як супернацію яка хоче захопити галактику 😁
Підскажу - є звичайні нормальні люди, а є кримінал, в основному дніпровські клани це кримінал, відношення до євреїв в них в кращому випадку тільки по паспорту. Скажу більше - цей дніпровський кримінал треба скоротити посадками по тюрмах, бо по Білії справжній юдей це той хто виконує волю Бога, то б то християнин, а не той хто займається криміналом і прикривається походженням.
а я зробив десяток бо недобачаю нікуя
то хто из ху?
а маса, досі за боневтік, віннезнав, бояри погані цар хороший.
Створення потужної української зброї стримування типу ОТРК, дальністю близько 2500 км, повинно стати національним пріоритетом, поки ЗСУ стримують агресора.
Інакше ракетний терор не зупинити.
Йому можна
Згодом президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому зафіксовано жахливі наслідки ракетного удару по Львову. Джерело: https://censor.net/ua/n3429193
але у нас все є....
а в"їбати по об"єкту пуску є чим???
Ні, ну винен, звичайно, хтось, а не іпануті 73%. Бо ж вони лише хотіли, щоб весело, по-приколу і поржать (пожрать, посрать...). Все в повному комплекті, все, як замовляли, які, нахрін, претензії до когось? До речі, ЗРК Грім-2, дальність 500-850 км, але ж асфальт і шашлики!
Не треба скрізь. Треба в тих місцях де складно виявити іншими засобами. Піднімати за потреби. Кріплення до легких човнів, щоб перепона не стала для ворога статичною.