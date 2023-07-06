Атака "Калібрами" на Львів: знищено 7 із 10 крилатих ракет, - Повітряні сили

Уночі 6 липня 2023 року російські окупанти вчинили черговий терористичний акт. Атаковано Львівщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, близько 1-ї ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря. Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет "Калібр". Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід.

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити лише сім із десяти крилатих ракет "Калібр". На жаль, є влучання ракет по цивільних об’єктах у місті Львів. Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим! Російські військові злочинці обов’язково будуть покарані!", - наголошують у Повітряних силах.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 6 липня, близько 2:30, у Львові пролунав вибух. Російська ракета влучила у будинок. Згодом президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому зафіксовано жахливі наслідки ракетного удару по Львову.

Внаслідок ракетного удару станом на 7:00 загинуло 4 людини, травмовано - 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали - 64.

За даними ДСНС, станом на 8 ранку 6 липня проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи в 1, 3 та 4 під’їздах зруйнованого будинку у Львові.

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