Зеленський опублікував відео з наслідками удару російських терористів по будинку у Львові. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому зафіксовано жахливі наслідки ракетного удару по Львову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

"Львів. Наслідки нічного удару російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним. Обовʼязково буде відповідь ворогу. Відчутна", - зазначив глава держави.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 6 липня, близько 2:30, у Львові пролунав вибух. Російська ракета влучила у будинок.