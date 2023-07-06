Зеленський опублікував відео з наслідками удару російських терористів по будинку у Львові. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому зафіксовано жахливі наслідки ракетного удару по Львову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.
"Львів. Наслідки нічного удару російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним. Обовʼязково буде відповідь ворогу. Відчутна", - зазначив глава держави.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 6 липня, близько 2:30, у Львові пролунав вибух. Російська ракета влучила у будинок.
Топ коментарі
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показати весь коментар06.07.2023 08:07 Відповісти Посилання
+38 Алексей Карпенко #519209
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+28 piligrim
показати весь коментар06.07.2023 08:12 Відповісти Посилання
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Чи ти хочеш уподоблюватися усіляким уйобкам типу соловойова чи мардана, які відверто радіють, коли ракети прилітають по домах цивільних українців ? Наша зброя працює саме там, де потрібно, вибиваючи озброєних орків з нашої землі, а не для того, щоб кацапорилі волали на увесь світ "сматрітє всє-біндеравськіє тєрарісти падарвали на расєї дом с мірнимі житєлямі, пагіблі дєті !"
У нас тільки 2 батареї Петріотів на всю країну - їми можна прикрити всю Україну? Ні, не можна, їми можна прикрити тільки 1-2 міста.
Я думаю - певно альдебаранці прилетіли і вам в кімнату гранату кинули?
ну, або кацапи ракетою. хоча, це альдебаранці - точно вони, кацапи ж не можуть таке зробити.
Садовік не може попросити у Польщі пару ЗРК? навіть з польським екіпажем - "їхтутнєт". тільки скавулить шо йому нестерпно жаль бо русня вбила людей. а я думаю шо йому нестерпно пох..
а це не він особисто збив 7 калібрів?????
а може поки проснувся, все бло зроблено???
якийсь маразм.
Действовать на упреждение, ввести 200 километровую зону от своих границ, и контролировать её авиацией. При взлёте ракет иметь доступ заходить в воздушное пространство Украины
Хотя бы до Хмельницкой и Ровенской атомной станции.
Любую войну можно завершить очень быстро: либо путем подписания мирного договора, либо путем использования ядерного оружия, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 5 июля
Поддержки которая даєтся по траншам - не хватает и медленно.
Поэтому если взять неограниченное время - то Украина к сожалению проиграет
Есть лендлиз, для Украины сняли ограничение по оплате в течении 5 лет, не установили нового, т.е. фактически бессрочный - но все равно, не хватает мужества просить
https://www.pravda.com.ua/news/2023/07/6/7410056/
Є закон про лендліз, зі знятими термінами оплати для України - замовляйте.
В чому проблема?
Останнім часом, щось спілкування з адміністрацією США проходить через газети, котрі читають демократи