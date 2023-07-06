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Зеленський опублікував відео з наслідками удару російських терористів по будинку у Львові. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому зафіксовано жахливі наслідки ракетного удару по Львову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського. 

"Львів. Наслідки нічного удару російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним. Обовʼязково буде відповідь ворогу. Відчутна", - зазначив глава держави.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 6 липня, близько 2:30, у Львові пролунав вибух. Російська ракета влучила у будинок.

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) Львів (3091) обстріл (29206) ракети (4074)


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Топ коментарі
+57
Свої відосики запхни в сраку. Де наша відповідь по лаптєрейху?
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06.07.2023 08:07 Відповісти
+38
"Как вам спіцца гаспадін прізідєнт? Пакойнікі вам ні сняцца?"
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06.07.2023 08:14 Відповісти
+28
то лише вінценосний може публікувати наслідки атак та обсмоктувати з усіх ракурсів на марафоні?...
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06.07.2023 08:12 Відповісти
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Свої відосики запхни в сраку. Де наша відповідь по лаптєрейху?
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06.07.2023 08:07 Відповісти
Не можна, то ескалація
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06.07.2023 08:21 Відповісти
Атопутіннападе?
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06.07.2023 08:25 Відповісти
а цей відосік шо не відповідь ?
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06.07.2023 08:24 Відповісти
Очі разуй, де наша відповідь : "Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.23 орієнтовно становлять: особового складу - близько 232 300 (+600) осіб ліквідовано,танків - 4068 (+6) од,бойових броньованих машин - 7932 (+15) од,артилерійських систем - 4310 (+22) од,РСЗВ - 657 (+1) од,засоби ППО - 404 (+9) од Джерело: ".
Чи ти хочеш уподоблюватися усіляким уйобкам типу соловойова чи мардана, які відверто радіють, коли ракети прилітають по домах цивільних українців ? Наша зброя працює саме там, де потрібно, вибиваючи озброєних орків з нашої землі, а не для того, щоб кацапорилі волали на увесь світ "сматрітє всє-біндеравськіє тєрарісти падарвали на расєї дом с мірнимі житєлямі, пагіблі дєті !"
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06.07.2023 08:27 Відповісти
І що ??? за це має горіти, як мінімум військові обʼєкти, нафтобази, нафтопереробні заводи, газокомпрезорні станції, військові заводи, ж/д станції від Белгорода, Брянська і до мурманська, рязані, кірова, челеби, перьмі, астрахані !!!
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06.07.2023 08:38 Відповісти
Кусками асфальту далеко не постріляєш
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06.07.2023 08:41 Відповісти
І то, що в нас немає стратегічної авіації, морських ракетоносіїв, калібрів, кинджалів, іскандерів, х-101, х-555, х-22. Ви там на диванах такі войовничі, що аж мурманськ вимагаєте бомбити. Зіркою смерті, напевно.
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06.07.2023 10:04 Відповісти
Польща буде рада побудувати на своiй територii украiнський завод далекобiйних ракет.
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06.07.2023 10:52 Відповісти
Для того, щоб там побудувати завод-потрібні технології далекобійних ракет, час та кошти. А ми кажемо про сьогодення, про те, що у України є зараз.
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06.07.2023 14:07 Відповісти
мы могли бы спокойно построить завод по произ-ву шахедов. В чем проблема? что союзники нам скажут, что вы. Это так негуманно и приведет к эскалации...
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06.07.2023 23:30 Відповісти
Ти особисто сидиш в окопі в Бахмуті, ****** кацапів і сразу рахуєш і доповідаєш Зелупі
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06.07.2023 15:57 Відповісти
Для тих, до кого туго доходить-там посилання є, хто їх рахує. Для тих, до кого дуже туго доходить, як перейти по посиланню, процитую : "Про це повідомляє із посиланням на https://www.facebook.com/photo/?fbid=617293790583703&set=a.229159252730494 пресцентр Генштабу. "
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06.07.2023 16:59 Відповісти
Це все що він може зробити для своїх адептів нових ліц.А втім на значний контингент 73% -х це діє.
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06.07.2023 08:52 Відповісти
хвастається
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06.07.2023 09:40 Відповісти
вже суттєво напружує факт відсутності адекватної відповіді. Особисто я впевений що Україна, з її ракетно-космічним(!) потенціалом, за майже 1,5 роки повинна була зібрати хоч 10 ракет! 10 грьобаних ракет і відправити їх на моцкву. Хоч одна та й долетіла б!
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06.07.2023 10:13 Відповісти
і де опублікував на мольфармарафоні? Це ще хтось дивиться?
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06.07.2023 08:11 Відповісти
Немає в нас достатньо ППО -- всю краіну пролетіли -- шоб вдарити по Львову
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06.07.2023 08:12 Відповісти
то лише вінценосний може публікувати наслідки атак та обсмоктувати з усіх ракурсів на марафоні?...
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06.07.2023 08:12 Відповісти
Деякі наслідки можна показувати, деякі - ні. Прописати конкретні правило для населення - занадто важко і потрібно кожен випадок аналізувати окремо. Зеля явно не сам обирає, що саме є беспечним показувати - монтують та аналізують спеціалісти - тоді від його імені публікують.
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06.07.2023 09:54 Відповісти
Обовʼязково буде відповідь ворогу. Відчутна Сколько раз мы уже подобное слышали...
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06.07.2023 08:13 Відповісти
"Как вам спіцца гаспадін прізідєнт? Пакойнікі вам ні сняцца?"
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06.07.2023 08:14 Відповісти
Після відосіка і "Мівіни" у нього здоровий міцний сон.
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06.07.2023 08:54 Відповісти
Це ти у свого кремлівського плешивого пуйла запитуєш?
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06.07.2023 09:23 Відповісти
А що сране ппо тільки київ прикриває? Чому ******** влада не дає кожну ніч відповідь?
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06.07.2023 08:17 Відповісти
Стане ППО у тебе в дупі
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06.07.2023 09:24 Відповісти
*сране
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06.07.2023 09:44 Відповісти
А 7 калібрів з 10 що збило? Не ППО?
У нас тільки 2 батареї Петріотів на всю країну - їми можна прикрити всю Україну? Ні, не можна, їми можна прикрити тільки 1-2 міста.
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06.07.2023 09:56 Відповісти
відосиками переможемо, мабудь така стратегія Головнокомандуючого
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06.07.2023 08:18 Відповісти
Але ж кажуть не публікувати відео .Чи комусь можна?
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06.07.2023 08:19 Відповісти
а ти що три роки робив? беню с аметкою кормив? всі цивільні жертви на твоїй совісті!
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06.07.2023 08:22 Відповісти
Звісно, удари по базах орків у маріуполі, бердянську чи феодосії - це добре. Але це все ж таке теріторія України. А щодо ударів по рашці - кіт наплакав.
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06.07.2023 08:22 Відповісти
"молодець", відосік прильоту з адресою будинку , йому можна...
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06.07.2023 08:22 Відповісти
Це відеозвіт для кремл@дського хазяїна?
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06.07.2023 08:24 Відповісти
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06.07.2023 08:25 Відповісти
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06.07.2023 08:30 Відповісти
тільки шо бачив коротке відео - чуваки в общагу, в кімнату заходять(вікно вибите і т.д.), кажуть - ось, скло, все перекинуто - "шо сталось - ніхто не знає"

Я думаю - певно альдебаранці прилетіли і вам в кімнату гранату кинули?
ну, або кацапи ракетою. хоча, це альдебаранці - точно вони, кацапи ж не можуть таке зробити.

Садовік не може попросити у Польщі пару ЗРК? навіть з польським екіпажем - "їхтутнєт". тільки скавулить шо йому нестерпно жаль бо русня вбила людей. а я думаю шо йому нестерпно пох..
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06.07.2023 08:32 Відповісти
Тільки агенту Зе можна звітувати перед господарями
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06.07.2023 08:57 Відповісти
прилетів, зняв, відредагував та опублікував....
а це не він особисто збив 7 калібрів?????
а може поки проснувся, все бло зроблено???
якийсь маразм.
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06.07.2023 09:02 Відповісти
"оманські срібняки".заплачено "зе зраднику" за те, щоб він говорив одне(те що буде) і робив справами разом із "зе зрадниками" все ,що потрібно рашисту ,щоб ніколи не було для України і українців того , про що він говорить.Все ,що каже цей блазень для України і її народу "буде" варто читати з "НЕ "
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06.07.2023 09:06 Відповісти
Ой і яка ж це буде відповідь?Дай угадаю,А ну да черговий гавно слюнний відосик.
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06.07.2023 09:18 Відповісти
Елси бы она пролетела Львов, то могла упасть в Польше. Если бы была ядерная боеголовка, как многократно грозился Медведев, Зампреда Совета безопасности РФ, то что должеы делать Поляки.
Действовать на упреждение, ввести 200 километровую зону от своих границ, и контролировать её авиацией. При взлёте ракет иметь доступ заходить в воздушное пространство Украины
Хотя бы до Хмельницкой и Ровенской атомной станции.
Любую войну можно завершить очень быстро: либо путем подписания мирного договора, либо путем использования ядерного оружия, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 5 июля
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06.07.2023 09:21 Відповісти
Все верно.

Поддержки которая даєтся по траншам - не хватает и медленно.

Поэтому если взять неограниченное время - то Украина к сожалению проиграет

Есть лендлиз, для Украины сняли ограничение по оплате в течении 5 лет, не установили нового, т.е. фактически бессрочный - но все равно, не хватает мужества просить
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06.07.2023 10:58 Відповісти
они не пойдут на это
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06.07.2023 23:33 Відповісти
Царство Небесне загиблим, не винних нівчому людей. Горіти в пеклі кацапам. А що стосується Боневтіка і його відоса, то краще хай викладе відос горлівського концерта перед ворогами України, а до Львова разом з мером Садович і вічно непрохідним Гриценко постягують асфальтоукладчики і катки, якими і сьогодні кладуть асфальт, поставлять їх на будинки для захисту від ракет. Це ж стратегія влади, а не будівництво ракет?
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06.07.2023 09:27 Відповісти
сцарства не існує, лицемір! нє, він(ти) голосно заверещить про сцарство і за хвилину забуде.
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06.07.2023 10:13 Відповісти
Відосіки зепрезидент сам знімав?
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06.07.2023 10:21 Відповісти
Зеленський вважає, що контрнаступ сповільнився, бо західна зброя приходить повільно

https://www.pravda.com.ua/news/2023/07/6/7410056/

Є закон про лендліз, зі знятими термінами оплати для України - замовляйте.

В чому проблема?

Останнім часом, щось спілкування з адміністрацією США проходить через газети, котрі читають демократи
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06.07.2023 10:51 Відповісти
"Кіно" знято по заказу ОП студієй Квартал 95 ?
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06.07.2023 11:03 Відповісти
🤔
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06.07.2023 11:04 Відповісти
КралВрал95
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06.07.2023 16:04 Відповісти
 
 