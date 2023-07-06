У будинок у Львові влучив "Калібр", випущений з моря. Така ракета долає 2,5 тис.км, - ОК "Південь"
Росія вночі четверга, 6 липня, завдала чергового ракетного удару по території України.
Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Гуменюк, ракету "Калібр", яка влучила у будинок у Львові, було випущено з моря. Вона може подолати 2500 кілометрів, а тому він покриває фактично всю територію України.
"З досвіду можемо зазначити, що такі наслідки можуть бути як від безпосереднього влучання, так і під час бойової роботи, коли над містом відбуваються збиття, і уламки також можуть нашкодити. Тому ми завжди наголошуємо, що навіть якщо ви дуже вірите в нашу ППО, необхідно переходити в укриття обов'язково, в якій би частині України ви не знаходились", - зазначила Гуменюк.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 6 липня, близько 2:30, у Львові пролунав вибух. Російська ракета влучила у будинок. Згодом президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому зафіксовано жахливі наслідки ракетного удару по Львову.
Внаслідок ракетного удару станом на 7:00 загинуло 4 людини, травмовано - 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали - 64.
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А тепер, чуть що - а ось Трамп...
Доповiдаю персонально для тебе: одна ракета Калiбр коштуе десь бiля $1 млн. Ракет таких по нам було випущено вже бiльше 1000 шт, тобто на мiльярд доларiв. Загалом було випущено на даний момент бiльше 8000 рiзного гiвна, як дешевше так i дорожче мiльйону. Тобто по найпесемicтичним розрахункам на $8 млрд. При цьому Украiна якось стоiть, не дивлячись на те що окрiм керованих ракет по нам довбить оркська арта та пiхота.
Тобто ти не навчився на помилках ворога, i не зрозумiв що ну не дiе ця довбежка - вона лише марнуе кошти (яких в нас i так небагато) i дратуе населення ?
I як рузькi ракети не зупиняють нас, так i нашi ракети не зупинять рузьких.
Тому що iх треба мати переважаючу кiлькiсть, а таке навiть евро-страни не можуть собi дозволити. Переважну - це коли РФ випустила по нам 8000 ракет, ми повиннi випустити 16000 ракет. Базару нема, хочеш жити як в Совку чи Пiвнiчнiй Кореi - жрати стакан рису в день та пiдтиратися лопушком, затомыделаемракеты - вперед, але випусти людей за кордон, що не бажають жити в твоему военiзованому шапiтолii.
А своi +500 ракет можеш випустити хiба що по Молдовi чи Грузii.
Уже писали, целое подразделение прокладывает путь ракете. В москве.
Имена уже знают.
Пролетіла всю Україну, хоч би одне ППО відпрацювало!
Може все в Києві, офіс охороняють....