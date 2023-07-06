У будинок у Львові влучив "Калібр", випущений з моря. Така ракета долає 2,5 тис.км, - ОК "Південь"

Росія вночі четверга, 6 липня, завдала чергового ракетного удару по території України.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Гуменюк, ракету "Калібр", яка влучила у будинок у Львові, було випущено з моря. Вона може подолати 2500 кілометрів, а тому він покриває фактично всю територію України.

"З досвіду можемо зазначити, що такі наслідки можуть бути як від безпосереднього влучання, так і під час бойової роботи, коли над містом відбуваються збиття, і уламки також можуть нашкодити. Тому ми завжди наголошуємо, що навіть якщо ви дуже вірите в нашу ППО, необхідно переходити в укриття обов'язково, в якій би частині України ви не знаходились", - зазначила Гуменюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський опублікував відео з наслідками удару російських терористів по будинку у Львові. ВIДЕО

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 6 липня, близько 2:30, у Львові пролунав вибух. Російська ракета влучила у будинок. Згодом президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому зафіксовано жахливі наслідки ракетного удару по Львову.

Внаслідок ракетного удару станом на 7:00 загинуло 4 людини, травмовано - 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали - 64.