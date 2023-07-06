УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13425 відвідувачів онлайн
Новини Війна
24 712 45

У будинок у Львові влучив "Калібр", випущений з моря. Така ракета долає 2,5 тис.км, - ОК "Південь"

львів

Росія вночі четверга, 6 липня, завдала чергового ракетного удару по території України.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Гуменюк, ракету "Калібр", яка влучила у будинок у Львові, було випущено з моря. Вона може подолати 2500  кілометрів, а тому він покриває фактично всю територію України.

"З досвіду можемо зазначити, що такі наслідки можуть бути як від безпосереднього влучання, так і під час бойової роботи, коли над містом відбуваються збиття, і уламки також можуть нашкодити. Тому ми завжди наголошуємо, що навіть якщо ви дуже вірите в нашу ППО, необхідно переходити в укриття обов'язково, в якій би частині України ви не знаходились", - зазначила Гуменюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський опублікував відео з наслідками удару російських терористів по будинку у Львові. ВIДЕО

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 6 липня, близько 2:30, у Львові пролунав вибух. Російська ракета влучила у будинок. Згодом президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому зафіксовано жахливі наслідки ракетного удару по Львову.

Внаслідок ракетного удару станом на 7:00 загинуло 4 людини, травмовано - 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали - 64.

Автор: 

Львів (3091) обстріл (29206) ракети (4074) Гуменюк Наталія (804)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+24
Оманська Щеля. чому у нас немає ракет такої дальності? Порох заважає?
показати весь коментар
06.07.2023 08:22 Відповісти
+24
Соромлюся спитати - а де наші подібні ракети? Чому вони не б'ють по заклятому, споконвічному нашому ворогові?
показати весь коментар
06.07.2023 08:23 Відповісти
+21
У асфальта нульова летючесть..
показати весь коментар
06.07.2023 08:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так влучила чи впала після того, як її збили?
показати весь коментар
06.07.2023 08:21 Відповісти
Гуменюк не в курсах.
показати весь коментар
06.07.2023 08:45 Відповісти
Вопрос как она долетела. Говорят летели на север, потом резко повернули на запад. 7 збили правда. А где еще 2?
показати весь коментар
06.07.2023 11:01 Відповісти
Оманська Щеля. чому у нас немає ракет такої дальності? Порох заважає?
показати весь коментар
06.07.2023 08:22 Відповісти
Заважають отакі "калібри".Але до повномасштабного вторгнення абсолютно можливо було налагодити виробництво далекобійних ракет і дронів.Так що ваше питання трохи запізнилось.А щодо Пороха то він вже давно нікому не заважає,дайте йому спокій.
показати весь коментар
06.07.2023 08:49 Відповісти
Він же у всьому звинувачує Пороха, навіть у тому шо ми ще не в НАТІ.
показати весь коментар
06.07.2023 09:17 Відповісти
А ти візьми канхвету від Моніки Зелєнські яка відсмоктала в Омані.
показати весь коментар
06.07.2023 09:51 Відповісти
Самолети летять будем всіх бамбить. Ракети не на часі сказав Зеля і його друга морда Єрмачило!
показати весь коментар
06.07.2023 10:05 Відповісти
Це як про Трампа, котрий вже не президент, зате він розблокував поставку зброї після Обами і віцепрезидента Байдена, та наклав санкції на ПП-2, котрі зняв Байден.

А тепер, чуть що - а ось Трамп...
показати весь коментар
06.07.2023 10:36 Відповісти
Соромлюся спитати - а де наші подібні ракети? Чому вони не б'ють по заклятому, споконвічному нашому ворогові?
показати весь коментар
06.07.2023 08:23 Відповісти
У асфальта нульова летючесть..
показати весь коментар
06.07.2023 08:29 Відповісти
та вже нема ні асфальта ні ракет все перевели за кордон Зе-лена зграя
показати весь коментар
06.07.2023 10:06 Відповісти
Не соромся, а краще думай мозком.

Доповiдаю персонально для тебе: одна ракета Калiбр коштуе десь бiля $1 млн. Ракет таких по нам було випущено вже бiльше 1000 шт, тобто на мiльярд доларiв. Загалом було випущено на даний момент бiльше 8000 рiзного гiвна, як дешевше так i дорожче мiльйону. Тобто по найпесемicтичним розрахункам на $8 млрд. При цьому Украiна якось стоiть, не дивлячись на те що окрiм керованих ракет по нам довбить оркська арта та пiхота.

Тобто ти не навчився на помилках ворога, i не зрозумiв що ну не дiе ця довбежка - вона лише марнуе кошти (яких в нас i так небагато) i дратуе населення ?
показати весь коментар
06.07.2023 09:11 Відповісти
А ти думаєш своїм мізком чи як, не діє так так, але все ж таки люди, діти гинуть, будинки руйнують. Треба було клоуну в 2019 році коли вибирали про це говорить, ракетну программу не зупиняти а продовжувати замість доріг які вже вбиті на даний час!
показати весь коментар
06.07.2023 10:11 Відповісти
Звичайно гинуть. I будуть гинути доки буде йти вiйна.
I як рузькi ракети не зупиняють нас, так i нашi ракети не зупинять рузьких.

Тому що iх треба мати переважаючу кiлькiсть, а таке навiть евро-страни не можуть собi дозволити. Переважну - це коли РФ випустила по нам 8000 ракет, ми повиннi випустити 16000 ракет. Базару нема, хочеш жити як в Совку чи Пiвнiчнiй Кореi - жрати стакан рису в день та пiдтиратися лопушком, затомыделаемракеты - вперед, але випусти людей за кордон, що не бажають жити в твоему военiзованому шапiтолii.

А своi +500 ракет можеш випустити хiба що по Молдовi чи Грузii.
показати весь коментар
06.07.2023 10:40 Відповісти
так-так , не діє, вже ніхто не згадує як без світла сиділи? скільки всі витратили коштів на ******* ліхтарики ,батарейки, генератори?
показати весь коментар
06.07.2023 10:26 Відповісти
Нiхто. Тому що адекватнi люди не бачать зв`язку мiж ракетною програмою Украiни та постачанням Iраном мопедiв парашцi.
показати весь коментар
06.07.2023 10:42 Відповісти
Так что получается ? Она пролетела через всё страну и её не заметили ?
показати весь коментар
06.07.2023 08:29 Відповісти
Не так. Она летела по руслу Днепра строго на север. В какойто момент резко изменила курс на запад.
Уже писали, целое подразделение прокладывает путь ракете. В москве.
Имена уже знают.
показати весь коментар
06.07.2023 08:54 Відповісти
та наші ракети украли ще на стадії проектування....витратили сотні мільйонів чи мільярди та проект закрили..наприклад по лінії українського супутника украли мільярди гривень (десять) ..а супутника нема..а розпорядник купив вілли в США і звісно його ніхто нешукає..Гріншпон ..розумієте???..таких не шукають -бо він з кагалу
показати весь коментар
06.07.2023 08:29 Відповісти
Таке враження, що запускали з Польщі!
Пролетіла всю Україну, хоч би одне ППО відпрацювало!
Може все в Києві, офіс охороняють....
показати весь коментар
06.07.2023 08:29 Відповісти
Так там же не одна ракета летела. Было несколько волн пусков. Часть сбили.
показати весь коментар
06.07.2023 08:45 Відповісти
Була сирена десь коло першої години.Через півгодини пролунав далеко-далеко сильний вибух.Потім ще через півгодини вже близько два вибухи,через кілька хвилин ще два і в небі блиснуло це вже коли я вибігав надвір.Живу в північній частині Львова,район Топольної...
показати весь коментар
06.07.2023 08:58 Відповісти
Було усього три вибухи, що аж будинки трусонуло. П'ять не було.
показати весь коментар
06.07.2023 10:15 Відповісти
Зрадонька???
показати весь коментар
06.07.2023 08:48 Відповісти
7 ракет з 10-ти збили ну 3 ,нажаль,, коли нададуть ще одну систему "Патріот" і поставлять на Заході України, то таких "промахів" буде зведено майже до 0
показати весь коментар
06.07.2023 09:45 Відповісти
таких систем потрібно десь 20-30 тоді буде щось а так звичайно 7 з 10 ракет.
показати весь коментар
06.07.2023 10:13 Відповісти
1 патриот не закроет весь запад
показати весь коментар
06.07.2023 19:02 Відповісти
Влучили в жилий будинок хоча цілили в військову частину ба навіть ВУЗ. Така вже точність кацапських ракет в розрахунку під атомну штатну боєголовку
показати весь коментар
06.07.2023 08:33 Відповісти
щось для падіння трохи забагато..
показати весь коментар
06.07.2023 08:33 Відповісти
А що не можна замовити на Рамштайні кілька сот ТОМАГАВКІВ та й запустити віялом по центрах мобілізаційного резерву МО РФ (по просту по цивільному населенню). Бо коли зявляться масові жертви з боку цивільного населення тоді кацапи завиють по іншому. Бо ж зараз проти України воюють колишні підлітки 2014 р
показати весь коментар
06.07.2023 08:39 Відповісти
А можна???? Літаки вже дали????
показати весь коментар
06.07.2023 08:46 Відповісти
Даже по тим ракетам що дають існують обмеження по цілям. Все бояться ескалації.
показати весь коментар
06.07.2023 08:51 Відповісти
Ага, на Рамштайні сидять і чекають, ну коли ж Україна нарешті замовити ці Томагавки, бо вже вся сировина для їх виготовлення псується!
показати весь коментар
06.07.2023 09:33 Відповісти
Шо за ідіоти пишуть "2500 тисяч" ? Це що за математика, дистанційне навчання чи по-73процентівськи?
показати весь коментар
06.07.2023 08:41 Відповісти
Кілометраж дійсно" по-дєбільному напісан".
показати весь коментар
06.07.2023 08:48 Відповісти
🤣так це ж "цЄнзАр"......
показати весь коментар
06.07.2023 09:04 Відповісти
то мабудь 2500 тисяч метрів така точність тільки у кацапів є!
показати весь коментар
06.07.2023 10:16 Відповісти
Це ж Гуменюк. Та сама, що не находила складу злочину у Борисова.
показати весь коментар
06.07.2023 09:14 Відповісти
багато питань.
показати весь коментар
06.07.2023 08:43 Відповісти
А чим на це відповість авіа-космічна держава Україна?..
показати весь коментар
06.07.2023 10:13 Відповісти
Необхідно очистити чорне море від флоту московії.
показати весь коментар
06.07.2023 10:18 Відповісти
А всё потому что не чем ответить.
показати весь коментар
06.07.2023 16:22 Відповісти
"союзников" все устраивает
показати весь коментар
06.07.2023 19:03 Відповісти
 
 