Аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають на місці влучання російської ракети у Львові, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Станом на 8 ранку 6 липня проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи в 1, 3 та 4 під’їздах зруйнованого будинку у Львові, куди сьогодні вночі влучила російська ракета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, триває розчищення під’їздних шляхів (розкрижування дерев та евакуації запаркованого автомобільного транспорту) внутрішнього двору для проїзду та встановлення інженерної техніки.

Встановлено намети (з них два 2 від ДСНС) для забезпечення першочергових потреб постраждалого населення та персоналу, що працює на місці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У будинок у Львові влучив "Калібр", випущений з моря. Така ракета долає 2,5 тис.км, - ОК "Південь"

"Організовано надання психологічної допомоги постраждалим. На місці події працюють 7 психологів ДСНС. До ліквідації наслідків події від ДСНС залучено 169 осіб та 30 од. техніки та 2 кінологічні розрахунки", - йдеться у повідомленні.









Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетна атака по Львову: ракета влучила у житловий будинок, 4 загиблих (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 6 липня, близько 2:30, у Львові пролунав вибух. Російська ракета влучила у будинок. Згодом президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому зафіксовано жахливі наслідки ракетного удару по Львову.

Внаслідок ракетного удару станом на 7:00 загинуло 4 людини, травмовано - 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали - 64.