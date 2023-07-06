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Новини Війна
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Росія замінила вагнерівців під Бахмутом щонайменше шістьма новими підрозділами, - Череватий

рф,армія,поранені

На Бахмутському напрямку росіяни замінили найманців з ПВК "Вагнер" щонайменше шістьма новими підрозділами, зокрема штурмовиками з роти Шторм-Z та бійцями деяких російських ПВК.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник  Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

"Вагнерівці повністю втратили боєздатність в Україні "за десять місяців боїв, в яких сили оборони завдали їм колосальних втрат", тому на заміну їм російське керівництво кинуло нові підрозділи та роти", - зазначив Череватий.

Він додав, що найманців з ПВК "Вагнер" біля Бахмуту замінили повітряно-десантними підрозділи, піхота, підрозділи БАРС, а також бійці деяких російських ПВК, зокрема "Ветеран" та "Патріот" які афільовані з російським Міноборони, а також штурмовими ротами Шторм-Z.

"Головна їхня проблема – люди. На жаль, боєприпаси та техніку вони ще мають, але боячись проводити через суспільні ризики мобілізацію, вони шукають альтернативні шляхи поповнення свого особового складу, тому і використовують ПВК, роти Шторм-Z і інші елементи, щоб поповнити передову", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують утримувати ініціативу, на Лимано-Куп’янському - противник невдало намагається прорвати українську оборону, - Череватий

Автор: 

Бахмут (1562) Череватий Сергій (166)


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