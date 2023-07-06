12 липня відбудеться перше засідання Ради Україна–НАТО
Північноатлантичний альянс призначив дату першого засідання Ради Україна-НАТО на 12 липня.
Про це повідомляє пресслужба НАТО, інформує Цензор.НЕТ.
Перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів разом зі Швецією заплановане о 13:00 12 липня.
Таким чином, засідання відбудеться у другий день проведення саміту Альянсу у Вільнюсі.
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Найкращим стимулом вступу України в НАТО була б відставка президента Зеленського і формування уряду технократів з залученням іноземних консультантів. На це ніхто не піде, тому ми залишимось з наскрізь корумпованою владою неолігархів і війною один на один.