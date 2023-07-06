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12 липня відбудеться перше засідання Ради Україна–НАТО

нато,україна

Північноатлантичний альянс призначив дату першого засідання Ради Україна-НАТО на 12 липня.

Про це повідомляє пресслужба НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

Перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів разом зі Швецією заплановане о 13:00 12 липня.

Таким чином, засідання відбудеться у другий день проведення саміту Альянсу у Вільнюсі.

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Автор: 

НАТО (6547) саміт (790) Україна (5968)


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україна-палата, уколчик з роствором (що ми ось ось і будем в нато)
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06.07.2023 10:43 Відповісти
Станом на 00-00 ‎06.‎07.‎2023 офіційних запрошень від канцелярії Генерального секретаря НАТО на присутність офіційної делегації України на черговий саміт НАТО в Вільнюсі, Литва (місце проведення будівля Літекспо в Шалтунаї вуп. Свободи 5) не відправлялось.
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06.07.2023 11:00 Відповісти
Документ про вищу освіту Зеленського має ознаки фіктивності, в зв'язку з відсутністю даних про семестрові оціночні бали на протязі всього періоду навчання.

Найкращим стимулом вступу України в НАТО була б відставка президента Зеленського і формування уряду технократів з залученням іноземних консультантів. На це ніхто не піде, тому ми залишимось з наскрізь корумпованою владою неолігархів і війною один на один.
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06.07.2023 11:01 Відповісти
 
 