12 липня відбудеться перше засідання Ради Україна–НАТО

Північноатлантичний альянс призначив дату першого засідання Ради Україна-НАТО на 12 липня.

Про це повідомляє пресслужба НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

Перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів разом зі Швецією заплановане о 13:00 12 липня.

Таким чином, засідання відбудеться у другий день проведення саміту Альянсу у Вільнюсі.

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