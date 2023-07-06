УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13227 відвідувачів онлайн
Новини
3 091 13

Пригожина на території Білорусі немає, - Лукашенко

лукашенко

Найманці ПВК "Вагнер" перебувають у своїх постійних таборах на території Росії

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Белта".

"Це компанія російська. Тому питання явно не до мене. Наскільки я поінформований, бійці перебувають у своїх таборах. Що стосується Пригожина, він перебуває в Пітері. На території Білорусі його немає", - йдеться в повідомленні. 

Щодо бійців ПВК Лукашенко зазначив, що не бачить ризиків для Білорусі, якщо вагнерівці будуть розміщені в країні.

"Мене абсолютно не турбує, що в нас буде розміщена якась кількість бійців. Якщо їх потрібно буде задіяти, ми їх задіємо миттєво. Усі знання, які вони накопичили на фронті, ми розглянемо і будемо використовувати для підготовки", - додав Лукашенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: Я впевнений, що нам ніколи не доведеться використати ядерну зброю

Автор: 

Лукашенко Олександр (2661) ПВК Вагнер (1542) Пригожин Євген (522)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
06.07.2023 11:02 Відповісти
+3
А ядерна зброя на території РБ є? Тільки не звезди бульбофюрер, я те прошу
показати весь коментар
06.07.2023 10:58 Відповісти
+2
В Питере - это в смысле в Ладоге ?

Эх, такого лысого революционера потеряли ...
показати весь коментар
06.07.2023 11:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ядерна зброя на території РБ є? Тільки не звезди бульбофюрер, я те прошу
показати весь коментар
06.07.2023 10:58 Відповісти
В Питере - это в смысле в Ладоге ?

Эх, такого лысого революционера потеряли ...
показати весь коментар
06.07.2023 11:01 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2023 11:02 Відповісти
коли буде, тебе хєрмак проїнформує.
ти в курсі, тарган, це вже не перший раз
показати весь коментар
06.07.2023 11:05 Відповісти
Онєгдот: Бєлоруссєя ще має свою територію
показати весь коментар
06.07.2023 11:05 Відповісти
Формально - так, чим русня і користується на всю катушку.
Думаю, навіть повного поглинення не буде, замість того буде встановлено повний фактичний контроль. Щось часто стали помирати міністри БРСР.
показати весь коментар
06.07.2023 11:10 Відповісти
А брехун звісно ніколи не бреше-саме тому його й називають брехуном...
показати весь коментар
06.07.2023 11:07 Відповісти
Пригожин приєднався до підерських бомжів.
показати весь коментар
06.07.2023 11:09 Відповісти
Авжеж ми віримо губернатору білоруської області РФ.
показати весь коментар
06.07.2023 11:09 Відповісти
Царь то не настоящий.
https://youtu.be/dpt4lOJqwBk
показати весь коментар
06.07.2023 12:02 Відповісти
Женька просто вимагав шкуру оленевода і не який це не путч. Оленевод біля Путіна, як Дерьмак біля Гнусавого. Ну негоже якомусь інородцю правити матушкой.
показати весь коментар
06.07.2023 12:28 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2023 14:22 Відповісти
И тебя гондон тоже скоро не будет.
показати весь коментар
06.07.2023 16:31 Відповісти
 
 