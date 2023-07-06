Пригожина на території Білорусі немає, - Лукашенко

Найманці ПВК "Вагнер" перебувають у своїх постійних таборах на території Росії

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Белта".

"Це компанія російська. Тому питання явно не до мене. Наскільки я поінформований, бійці перебувають у своїх таборах. Що стосується Пригожина, він перебуває в Пітері. На території Білорусі його немає", - йдеться в повідомленні.

Щодо бійців ПВК Лукашенко зазначив, що не бачить ризиків для Білорусі, якщо вагнерівці будуть розміщені в країні.

"Мене абсолютно не турбує, що в нас буде розміщена якась кількість бійців. Якщо їх потрібно буде задіяти, ми їх задіємо миттєво. Усі знання, які вони накопичили на фронті, ми розглянемо і будемо використовувати для підготовки", - додав Лукашенко.

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