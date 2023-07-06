Болгарія в очікуванні візиту Зеленського, у Софії посилили заходи безпеки. ФОТО
У четвер, 6 липня, в столиці Болгарії Софії посилили заходи безпеки через очікуваний приїзд Президента України Володимира Зеленського.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал bTV.
Візит Зеленського також підтвердив прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков.
За словами болгарського прем'єра, український президент прилетить на урядовому літаку.
"У програмі передбачено, що буде зустріч двох президентів", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи очікується зустріч Зеленського із проросійським президентом Болгарії Руменом Радевим.
У центрі столиці посилені заходи безпеки: навколо урядових будівель перебуває велика кількість правоохоронців. Рух транспорту в районі Ради міністрів перекрито.
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