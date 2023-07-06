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Новини
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Болгарія в очікуванні візиту Зеленського, у Софії посилили заходи безпеки. ФОТО

У четвер, 6 липня, в столиці Болгарії Софії посилили заходи безпеки через очікуваний приїзд Президента України Володимира Зеленського.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал bTV.

Візит Зеленського також підтвердив прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков.

За словами болгарського прем'єра, український президент прилетить на урядовому літаку.

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"У програмі передбачено, що буде зустріч двох президентів", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи очікується зустріч Зеленського із проросійським президентом Болгарії Руменом Радевим.

У центрі столиці посилені заходи безпеки: навколо урядових будівель перебуває велика кількість правоохоронців. Рух транспорту в районі Ради міністрів перекрито.

Болгарія в очікуванні візиту Зеленського, у Софії посилили заходи безпеки 01Болгарія в очікуванні візиту Зеленського, у Софії посилили заходи безпеки 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідає Болгарію, - місцеві ЗМІ

Автор: 

безпека (945) Болгарія (788) візит (1613) Зеленський Володимир (24368)


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Топ коментарі
+9
Переживаю я за Болгарію. Бідоносець їде.
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06.07.2023 11:16 Відповісти
+6
Тримайте свої ДСНС на "товсь", до вас їде бідося. Обов"язково щось згорить, або впаде.
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06.07.2023 11:15 Відповісти
+5
Болгари, пробачте, ми не спеціально
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06.07.2023 11:18 Відповісти
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Тримайте свої ДСНС на "товсь", до вас їде бідося. Обов"язково щось згорить, або впаде.
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06.07.2023 11:15 Відповісти
Переживаю я за Болгарію. Бідоносець їде.
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06.07.2023 11:16 Відповісти
Таке саме відчуття
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06.07.2023 11:18 Відповісти
Болгари, пробачте, ми не спеціально
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06.07.2023 11:18 Відповісти
От бачите, як тільки секс-послицю призначили, так відразу відносини покращились.
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06.07.2023 11:18 Відповісти
Так він до неї їде. А я то думав...
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06.07.2023 12:17 Відповісти
А велосипед с прищепкой на штанине? Так уже не работает? А как все классно в кино было: сортир, майка, звонок в дверь, велосипед. Из охраны - одна прищепка и какой-то лоб, обремененный лишним весом. Романтично как было, свой человек, который хотел, чтобы учитель жил как президент. А тут вот оно как, михалыч...
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06.07.2023 11:18 Відповісти
Ситуация как бы просматривается - у болгар большие запасы советсткого оружия + большое производство боеприпасов, совместимых с калибрами советсткого оружия. По ходу Зеля едет договариваться о поставках. Но зря анонсируют визиты в такое время. В Болгарии традиционно русская разведка активна и имеет большие возможности. Могут быть проблемы . . .
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06.07.2023 11:24 Відповісти
які проблеми ??? цього зрадника, разом з його регентам і агентом фсб ніхто з кацапів в Болгарії чіпати не буде, бо де вони ще такого прокацапського дурня знайдуть ???

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06.07.2023 11:31 Відповісти
Та залиште боневтіка де бажаєте,беня з ермакомі так керують країною,
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06.07.2023 11:35 Відповісти
Храни вас Бог, братушки!
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06.07.2023 13:20 Відповісти
 
 