Енергетики відновили живлення Запорізької АЕС з основної лінії, - Котін

4 липня стало відомо, що ЗАЕС вночі втратила живлення з основної лінії, її було підключено до єдиної резервної лінії.

Про це в ефірі телемарафону повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз живлення на станції поновлено і на сьогодні вона живиться від двох ліній, одна 750 кВ, інша 330 кВ", - сказав він.

Він також зазначив, що три дні тому була введена резервна лінія 330 кВ, а в наступну ніч фактично пошкоджена основна лінія, яка чотири місяці живила станцію. Так, станція перейшла в режим часткового блекауту, поки не було заживлено з резервної лінії усі енергоблоки.

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