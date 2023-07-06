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Енергетики відновили живлення Запорізької АЕС з основної лінії, - Котін

заес,живлення

4 липня стало відомо, що ЗАЕС вночі втратила живлення з основної лінії, її було підключено до єдиної резервної лінії.

Про це в ефірі телемарафону повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз живлення на станції поновлено і на сьогодні вона живиться від двох ліній, одна 750 кВ, інша 330 кВ", - сказав він.

Він також зазначив, що три дні тому була введена резервна лінія 330 кВ, а в наступну ніч фактично пошкоджена основна лінія, яка чотири місяці живила станцію. Так, станція перейшла в режим часткового блекауту, поки не було заживлено з резервної лінії усі енергоблоки.

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Автор: 

Енергоатом (1645) Петро Котін (111) Запорізька АЕС (1429)


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не пишіть вже про ту АЕС вже задовбало всюда про ядерну катастрофу
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06.07.2023 11:25 Відповісти
А вас що силою хтось заставляє читати чи дивитися ?
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06.07.2023 11:59 Відповісти
я плачу податки)), хочу чути портібну інформацію
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06.07.2023 12:03 Відповісти
А все зрозуміло - тільки ви адресою помилилися.
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06.07.2023 12:09 Відповісти
 
 