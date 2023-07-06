Енергетики відновили живлення Запорізької АЕС з основної лінії, - Котін
4 липня стало відомо, що ЗАЕС вночі втратила живлення з основної лінії, її було підключено до єдиної резервної лінії.
Про це в ефірі телемарафону повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зараз живлення на станції поновлено і на сьогодні вона живиться від двох ліній, одна 750 кВ, інша 330 кВ", - сказав він.
Він також зазначив, що три дні тому була введена резервна лінія 330 кВ, а в наступну ніч фактично пошкоджена основна лінія, яка чотири місяці живила станцію. Так, станція перейшла в режим часткового блекауту, поки не було заживлено з резервної лінії усі енергоблоки.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Карло Карло
показати весь коментар06.07.2023 11:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
smallevilshort
показати весь коментар06.07.2023 11:59 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Карло Карло
показати весь коментар06.07.2023 12:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
smallevilshort
показати весь коментар06.07.2023 12:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль