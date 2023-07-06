На даху IV енергоблоку ЗАЕС з’явилися невідомі об’єкти, - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

На даху 4-го енергоблоку Запорізької АЕС виявлено невідомі предмети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Їх виявила російська служба видання на фото, зроблених вранці 5 липня та опублікованих Planet Labs.





"Роздільна здатність знімку не дозволяє зрозуміти, що саме з'явилося на даху. З упевненістю можна говорити лише про те, що об'єктів немає на жодному іншому супутниковому знімку IV енергоблоку за останні півтора року. За даними Генштабу, заміновано також дах ІІІ енергоблоку", - пише видання.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на дахах енергоблоків Запорізької АЕС росіяни розмістили предмети, схожі на вибухівку.

Водночас МАГАТЕ не виявило ознак мінування на ЗАЕС.

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