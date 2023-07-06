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На даху IV енергоблоку ЗАЕС з’явилися невідомі об’єкти, - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

На даху 4-го енергоблоку Запорізької АЕС виявлено невідомі предмети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Їх виявила російська служба видання на фото, зроблених вранці 5 липня та опублікованих Planet Labs.

На даху IV енергоблоку ЗАЕС з’явилися невідомі об’єкти, - ЗМІ 01
На даху IV енергоблоку ЗАЕС з’явилися невідомі об’єкти, - ЗМІ 02

"Роздільна здатність знімку не дозволяє зрозуміти, що саме з'явилося на даху. З упевненістю можна говорити лише про те, що об'єктів немає на жодному іншому супутниковому знімку IV енергоблоку за останні півтора року. За даними Генштабу, заміновано також дах ІІІ енергоблоку", - пише видання.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на дахах енергоблоків Запорізької АЕС росіяни розмістили предмети, схожі на вибухівку.

Водночас МАГАТЕ не виявило ознак мінування на ЗАЕС.

Читайте: Частина російських військ покинула ЗАЕС, - Sky news

Автор: 

Запорізька АЕС (1429)


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Топ коментарі
+24
Краще б вони з"явилися на голові у ти хто здав ЗАЕС.
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06.07.2023 09:30 Відповісти
+16
вспомнилось бодрое празднование 1 мая 1986г в Киеве...
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06.07.2023 09:35 Відповісти
+8
Імітатори вибуху снарядів. Позиції демасковані, русня тепер перемістить заряди.
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06.07.2023 09:28 Відповісти
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Імітатори вибуху снарядів. Позиції демасковані, русня тепер перемістить заряди.
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06.07.2023 09:28 Відповісти
Потрібно атакувати Енергодар та звільняти ЗАЕС, ця путінська вистава затягнулась. Якщо вони хочуть підірвати ЗАЕС потрібно позбавити їх можливості зробити це коли вітер дує в західному напрямку, щоб мінімізувати наслідки ядерного вибуху, якщо він буде. Ініціатива має бути на стороні України!
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06.07.2023 09:32 Відповісти
Щоб підірвати заряди, достатньо натиснути кнопку, це лічені хвилини. Хто може встигнути визволити ЗАЕС за цей час?
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06.07.2023 09:36 Відповісти
Можна заблокувати засобами РЕБ та фіксованого зв'язку передачу будь яких даних по радіо чи по проводам.
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06.07.2023 13:55 Відповісти
А провода теж заблокуєш, чи знайдеш і підірвеш, диванний стратег?
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07.07.2023 07:10 Відповісти
Я так поимаю, не раньше чем освободят Токмак. Уже один раз пытались переплыть на лодках со стороны Никополя, закончилось это печально
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06.07.2023 09:46 Відповісти
схоже, що можуть імітувати
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06.07.2023 09:43 Відповісти
Я би сказав, що це заряди для імітації влучання ракет. Це, мало б доказати, що вибух був зовні, а не у середені (тобто Україна нанесла удар)
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06.07.2023 09:54 Відповісти
На те і розраховано.
У них ще готовий варіант дистанційного підриву зарядів всередині станції у разі, якщо наші війська зайдуть на неї.
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06.07.2023 09:59 Відповісти
Звісно є. Але скоріше за все дистанційний підрив, но по дротах (не по радіо). Це доволі небезпечний об'єкт, а радіодетонатори непередбачувальні і їх можно заглушити
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06.07.2023 10:03 Відповісти
Різних варіантів - безліч. Та хоч по оптоволокну.
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06.07.2023 12:52 Відповісти
Может унитазы прячут?
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06.07.2023 11:50 Відповісти
Рашисти знають що за ними стежать по спктникам НАТО.

Це їх проблеми. Ніхто їх не « демаскував».

Україна робить усе як надо. Попереджуя світ про те що роблять виродки ху&ла.

Світ по трохи прокидається.

Разом до перемоги.
Смерть рашістским окупантам.
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06.07.2023 14:26 Відповісти
Краще б вони з"явилися на голові у ти хто здав ЗАЕС.
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06.07.2023 09:30 Відповісти
Шо пьятак, знову ворога побачив вУкраїні?

Нема «зауважень» до ху&ла. Нема до рашістів. А от Україна винна…

Зрадник, де б він не був, (в Україні, чи поза) завжди зрадник.
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06.07.2023 14:32 Відповісти
Та то ж вибухівка.
Так сказав Найвеличніший, а йому повідомив Подоляк, який з ермаком готували текст для Нелоха.
Чи в кого є які сумніви в компетентності рекламного агента?
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06.07.2023 09:31 Відповісти
Кстати, заметил, что руснявые боты с недавних пор начали писать на украинском

Учли свой печальный прошлый опыт.

И перестали лайкать для солидности свои же сообщения. А говорят, что русские необучаемые...
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06.07.2023 09:44 Відповісти
Необучаемые там только "либеральные оппозиционеры". ФСБ-шники, к сожалению, вполне обучаемые
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06.07.2023 11:11 Відповісти
Наші експерти запевняють що великої шкоди від підриву заес не буде.
Київ навіть не відчує.
Вибух на атомній станції не несе загрози населенню
Хтось у це вірить ?
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06.07.2023 09:31 Відповісти
вспомнилось бодрое празднование 1 мая 1986г в Киеве...
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06.07.2023 09:35 Відповісти
Я в це не вірю, я це ЗНАЮ!
1. Конструкція реакторів на ЗАЕС більш ******* та більш безпечна, чим на ЧАЕС.
2. Всі реактори заглушені і ніякого ПОТУЖНОГО вибуху бути НЕМОЖЛИВО.
3. Відстань до Києва величезна та напрямки вітру у тій місцевості.
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06.07.2023 09:49 Відповісти
Різні є думки. На рахунок того ж йоду. Виявляється він може з'явитись
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06.07.2023 09:59 Відповісти
Маячня.
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06.07.2023 10:28 Відповісти
Але кацапи можуть вибухом просто вивести ЗАЕС з ладу назавжди. Така кацапська натура. "Нє доставайся ж ти нікаму!" - це ж з їхньої "велікай" літератури.
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06.07.2023 10:03 Відповісти
просто виведення з ладу можна вважати найвдалішим сценарієм для нас. але він малоймовірний, шкода буде значно більшою.
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06.07.2023 10:14 Відповісти
"Вивести з ладу" та "ядерна катастрофа на пів країни" - не бачиш тут "маленької" різниці?
Ось так і працює ІПСО: 10% правди та 90% брехні.
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06.07.2023 10:30 Відповісти
Ага. Ага. « Вывсеврете!»
Это ипсо.

Ніякої загрози для України не мае…
Москалі дуже мирні люди - « Хотят ли русские войны?»…

Вони не чіпатимуть АС… Вони її « захищають»…

Так, кацапе Small?
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06.07.2023 14:39 Відповісти
Ти тупий, чи блаженний?
Де ти побачив у мене "ніякої загрози" та "мирні люди"?
Піди полікуйся, мозок провітри.
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06.07.2023 16:18 Відповісти
Каховську ГЕС жодна ракета чи бомба не могла зруйнувати. Але ж чомусь вона була підірвана?
Немає абсолютно безпечних реакторів. якщо захист реакторів не можна зруйнувати великою кількістю вибухівки, то його можна зруйнувати дуже великою кількістю вибухівки. Знаючи особливості і слабкі місця реактора. А кацапи знають це досконало.

Не обов'язково навіть руйнувати сам реактор, енергоносій першого контуру сам по собі - величезне джерело радіаційного забруднення. Кацапи діють за принципом "випаленої землі", тому ніщо не зупинить їх від надання максимальної шкоди Україні. Вже не буде йти мова про відновлення роботи ЗАЕС, а про відчуження забрудненої радіоактивними ізотопам території. І не на роки, а на віки.
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06.07.2023 13:06 Відповісти
Ще один тупий.
Мова йде НЕ про "неможливо зруйнувати", а мова йде про "організувати та здійснити потужну ядерну катастрофу" - тепловий ВИБУХ РЕАКТОРА!
Коли сотні та сотні ТОН ядерного палива вибухом ВИКИДАЮТЬСЯ назовні та розпиляються на сотні квадратних кілометрів. А хмара радіоактивного пилу та аерозолю розлітається на увесь континент та далі.
Так, як було у Чорнобилі.
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06.07.2023 16:25 Відповісти
Ну, я ж тебе олігофреном поки що не обзивав, "Маленький Тушканчик", чого ніжками сучиш?

Водо-водяний реактор ВВЕР-1000 на Запорізькій АЕС має принципово іншу конструкцію, ніж графіто-водяний РБМК-1000. Тому характеристики у них дуже різняться. Не буду на них тут зупинятись, але РБМК за надійністю і стабільністю поступається ВВЕР. Тому "потужну ядерну катастрофу" організувати важко, особливо на заглушеному реакторі, але нагидити Україні в радіусі хоча би дебелих десятків кілометрів на сотні років цілком можливо. Якщо кацапи мають таку мету, вони знають ВВЕР-1000 і всі його вразливі місця, то, певно, запрограммували послідовність своїх дій, для нанесення максимальної шкоди. І якщо не буде великого викиду радіоактивних часток, то наші бідові захисники з НАТО можуть просто "не помітити" ядерної події і не відповісти кацапії належним чином. Як обіцяють.

Ось так, "Маленький Тушканчику".
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06.07.2023 16:56 Відповісти
Навіщо ти це МЕНІ розказуєш?
Уважніше читай вище, вникай у тему бесіди та хто що відстоює.
Там людей НЕ "десять км" хвилює, а "долетить чи не долетить їм до Києва".
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06.07.2023 17:12 Відповісти
Бач, тут така справа, комусь, щоб до Києва не долетіло, А комусь, щоб, наприклад, до Дніпра. Ти - в Києві? Тобі повезло більше, ніж деяким іншим. Тому не метушись "Маленький Тушканчику". Тебе може й не зачепить. Хоча хто його зна... Важко все передбачити.
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06.07.2023 17:24 Відповісти
Блін, навчись, вже ЧИТАТИ, мозок включи.
Таке враження, що ти українську мову через слово, зі словником "розумієш".
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06.07.2023 17:34 Відповісти
"Маленький Тушканчику", не перетворюйся на кацапа, веди себе гідно.
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06.07.2023 17:45 Відповісти
по п2. є "незначні" уточнення

Рашисти збираються перевести 4-й енергоблок на ЗАЕС у стан "гарячого зупину" Джерело:

Зазначається, що рашисти свідомо не виконують рішення українського регулятора та не виводять енергоблок №5 у "холодний зупин". Звідти ж.

А ще є:

Як пояснює Ольга Кошарна, хоча пʼять енергоблоків тримаються в холодному зупині, то шостий - в гарячому, і його легко можна вивести на мінімально контрольовану потужність. Тоді може початись ланцюгова реакція та змінюється склад радіонуклідів, зокрема, виробляється небезпечний при радіаційній аварії йод-131. А вода для охолодження потрібна не тільки для охолодження реактора в гарячому зупині, а для всіх шістьох та 6 приреакторних басейнів витримки відпрацьованого ядерного палива. Без охолодження в реакторах холодного зупину важка аварія з розплавленням активної зони реактора почнеться через 8 днів, а в гарячому - через 27 годин. Через це може виникнути вибух, подібний до того, що був на Фукусімі, з радіаційними наслідками. Джерело:
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07.07.2023 17:52 Відповісти
кацапські експерти також запевняють, що великої шкоди не буде. І американські те саме запевняють - щоб розколупати реактор потрібно вагон вибухівки, та й то далі кілометра нічого не залетить. Щоб була відчутна ядерна катастрофа потрібно реактори спочатку запустити, але через нестачу електрики це неможливо зробити
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06.07.2023 10:22 Відповісти
Абсолютно не так. Правильно замінований реактор дасть таку кількість радіоактивного забруднення, що нікому мало не видасться. У кацапів було вдосталь часу і натхнення, щоб підготувати більш-менш серйозну катастрофу. Товстий металевий кожух може витримати звичайний вибух. Але чим пробиваються танкова броня? Правильно, кумулятивними зарядами. Де вибухівки знадобиться багаторазово менше. Що завадить кацапам використати потужні кумулятивні заряди?
І не обов'язково запускати реактор у штатному режимі, досить досконало знати його конструкцію (кацапи це чудово знають, та й їхні фахівці не даремно на ЗАЕС приїжджали), щоб створити аварійну ситуацію для саморозгону ядерної реакції в реакторі аж до розплавлення вмісту (ТВЕЛів і всього іншого) всередині реактора. А далі - як бог пошле. А послати може багато чого дуже поганого.
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06.07.2023 13:19 Відповісти
маячня ламерська
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06.07.2023 13:42 Відповісти
Авторитетний фахівець в галузі ядерних реакторів, чи в дзеркало ненароком поглянув, ламерок?
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06.07.2023 14:10 Відповісти
Маячня-маячня і не сперечайся.
Не розкочегариш ти реактор вибухами. Та не викинеш ти паливо з нього заклавши хоч десять вагонів вибухівки ЗВЕРХУ реактора.
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06.07.2023 17:26 Відповісти
Ти вже й сюди встиг прибігти , "Маленький Тушканчику"? Ну й спритний!

Ніхто не буде закладати марні вагони вибухівки. Вибухотехніки-фахівці добре знають, як можна досягнути результату значно меншими кількостями вибухівки. На дозвіллі почитай який-небудь
довідник вибухотехніка. Знайдеш там багато цікавого.

Стосовно твого "ЗВЕРХУ". А навіщо там? Наприклад при підриві Херсонської ГЕС, вибухівку не клали вагонами "ЗВЕРХУ". Бо знали куди і скільки покласти. І підірвали ж.
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06.07.2023 17:41 Відповісти
Ой, "Маленький Тушканчику", тут, як виявляється, мають місце додаткові обставини.
Читай і думай.
Рашисти збираються перевести 4-й енергоблок на ЗАЕС у стан "гарячого зупину", - "Енергоатом" Джерело:
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06.07.2023 17:59 Відповісти
І знов повторюю: МОЗКОМ ДУМАЙ!
Ця новина тільки ПІДТВЕРДЖУЄ мої слова:
Раз хочуть розкочегарити реактор у штатному режимі, то:
ні "розкочегарити його вибухівкою", ні "розумно СИЛЬНО підірвати холодний реактор" вони НЕ МОЖУТЬ.
Без запуску реактора зробити велику катастрофу не в змозі.
Що би там вони не знали про реактори та яких фахівців з підриву не мали.
Йди, швиденько видаляй свої попередні пости.
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06.07.2023 18:11 Відповісти
Якийсь ти смиканий "Маленький Тушканчику". Тебе носить то в один бік, то в інший.
Справа ж не в тому, щоб в холодному стані вибухівкою довести до розкочегарюванні реактора. Я, здається, ніде такого не писав. Задача полягає в тому, щоб довести до такого стану, коли відбудеться руйнування реактора і аварійний викид радіоактивних матеріалів. Зрозуміло, що у режимі "гарячої зупинки" реактор стає набагато небезпечнішим, ніж у режимі "холодної зупинки".

Ось цитата:

Об этом 24 Каналу рассказала независимая экспертка по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная. По ее мнению, при определенных обстоятельствах россияне могут использовать ЗАЭС для шантажа Украины.

Смотрите такжеhttps://24tv.ua/ru/situacija-zaporozhskoj-ajes-pochemu-magatje-dolzhna-pokinut-stanciju_n2334932 Российские военные до сих пор находятся на ЗАЭС: почему миссия МАГАТЭ уже не имеет никакого смысла

Почему реактор ЗАЭС нужно перевести в "холодную остановку"

Зимой "горячая остановка" энергоблоков была обусловлена тем, что они должны были производить пар для отопления Энергодара. Но с наступлением весны потребность в этом отпала.

10 февраля Госатомрегулирование Украины распорядилось перевести 5 и 6 энергоблоков в состояние "холодной остановки". Но оккупанты не дали выполнить это распоряжение.

8 июня, на третий день после подрыва Каховской ГЭС, украинский регулятор выдал аналогичное распоряжение, которое призвал немедленно выполнить.

Как пояснила Кошарная, этот перевод реактора в режим "холодной остановки" заключается в медленном снижении температуры первого контура реактора до 70 °C. Это требует около 4 часов подготовки и 20 часов выполнения, в течение которого температура реактора снижается со скоростью 15 °C в час.

Режим "холодной остановки" АЭС более безопасен в кризисных ситуациях. В нем ЗАЭС с момента потери внешнего электроснабжения и воды для охлаждения реактора сможет работать еще 8 дней. А в состоянии "горячей остановки" авария с радиационными выбросами может произойти уже через 27 часов.

"По моему убеждению, миссия МАГАТЭ должна проконтролировать, выполнено ли распоряжение государственного регулятора по переводу 5 энергоблока в режим холодной остановки", - отметила независимая экспертка по ядерной энергетике.

В чем риск "горячей остановки" реактора

Оккупанты оставляют реактор в горячем состоянии для шантажа, убеждена Кошарная. Это последняя козырная карта россиян, которую они постараются разыгрывать.

https://24tv.ua/ru/zaporozhskaja-ajes-pod-ugrozoj-nuzhno-ohladit-reaktor-24-kanal_n2334973
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06.07.2023 18:30 Відповісти
а якщо запустити ланцюгову реакцію вибуху з допомогою якогось там хитромудрого пристрою? вибухова речовина вже є на місці і у неймовірних кількостях!!
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06.07.2023 18:10 Відповісти
Чуда не буває.
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06.07.2023 18:45 Відповісти
Ога, ще трішки, і експерти будуть заявляти що підрив АЕС це корисно для організму, всі хто опиняться у зоні забруднення оздоровлення отримають увесь спектр вітамінів, протеїни та кальцій.
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06.07.2023 10:34 Відповісти
А як же це така роздільна здатність, то колись можна зірочки розрізнити чи книжку читати, напевне з Місяця спостерігають?! Просто у цьому випадку не потібно гугломапсом користуватися.
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06.07.2023 09:35 Відповісти
Стосовно роздільної здатності. Знімки розвідок не набагато більшу роздільну здатність мають. Це не тому, що таку оптику неможливо зробити. Виною тому є те, чим ми дихаємо. Атмосфера.
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06.07.2023 13:23 Відповісти
Дякую за роз'яснення.
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06.07.2023 14:19 Відповісти
"вибухівка" чомусь пофарбована у яскравий білий колір. Здається на дахах, зазвичай розміщують технічні засоби пов'язані з комунікацією.
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06.07.2023 09:35 Відповісти
засоби комунікації на даху енергоблока, ти хитро придумав з оцим...
а яким кольором зазвичай фарбують вибухівки на дахах енергоблоків?)))...террористи про це якось і не подумали
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06.07.2023 09:48 Відповісти
Зазвичай вибухівку фарбують у яскраві кольори, щоб було добре видно з далеку, особливо із штучного супутника землі, призначеного для фотозйомки її поверхні.
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06.07.2023 10:27 Відповісти
,біле виглядає безпечним...голубка миру, білий прапор, мімікрія під оон, цукор, селітра...
дах реактора то не місце, де варто щось камуфлювати під дубок чи койота...вони там виглядатимуть неприродньо...хоча художника для такої справи на заес варто мати , щоби враховував, яким чином все це виглядатиме зі спутника
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06.07.2023 20:26 Відповісти
Рязанский сахар тоже в белых мешках был
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06.07.2023 10:35 Відповісти
Брехня, магате сказало що нічого там нема
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06.07.2023 09:39 Відповісти
"На даху IV енергоблоку ЗАЕС з'явилися невідомі об'єкти" - то травневі шашлички яйцелікого, обраного нарідом схильного до масового суїциду.
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06.07.2023 09:39 Відповісти
Згідно"розкладів" начальника " головного управління росії" в Україні (((()....це все чергова3,14стєж і наклеп на3,14дерацію
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06.07.2023 09:39 Відповісти
У русских страсть к туалетам на улице.
Среш в дырку и сразу на реактор. Коллайдер.
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06.07.2023 09:44 Відповісти
каллайдер...
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06.07.2023 09:57 Відповісти
Калоклдер
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06.07.2023 13:29 Відповісти
Три дня назад об этом заявил Залужный.
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06.07.2023 10:23 Відповісти
Этого фото достаточно, чтобы понять реальную степень понимания происходящего в МАГАТЕ

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06.07.2023 11:30 Відповісти
Типичный Пидоросси!
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06.07.2023 13:28 Відповісти
що і треба було довести! Дякую за фотки. Тепер буде чим тикати в морду всяким натам і магатам після того, як там все-таки відбудуться вибухи....

хоча що може сказати якесь там магате, яке повністю на підсосі в мосКАЛів і пукіна особисто?
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06.07.2023 18:06 Відповісти
гросі із магате сказав що нічого не бачить на заес
значить нічого нема
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06.07.2023 20:36 Відповісти
 
 