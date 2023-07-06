На даху IV енергоблоку ЗАЕС з’явилися невідомі об’єкти, - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО
На даху 4-го енергоблоку Запорізької АЕС виявлено невідомі предмети.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Їх виявила російська служба видання на фото, зроблених вранці 5 липня та опублікованих Planet Labs.
"Роздільна здатність знімку не дозволяє зрозуміти, що саме з'явилося на даху. З упевненістю можна говорити лише про те, що об'єктів немає на жодному іншому супутниковому знімку IV енергоблоку за останні півтора року. За даними Генштабу, заміновано також дах ІІІ енергоблоку", - пише видання.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на дахах енергоблоків Запорізької АЕС росіяни розмістили предмети, схожі на вибухівку.
Водночас МАГАТЕ не виявило ознак мінування на ЗАЕС.
Топ коментарі
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+16 Deodar Revolution
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+8 Деніс Войцеховський
показати весь коментар06.07.2023 09:28 Відповісти Посилання
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У них ще готовий варіант дистанційного підриву зарядів всередині станції у разі, якщо наші війська зайдуть на неї.
Це їх проблеми. Ніхто їх не « демаскував».
Україна робить усе як надо. Попереджуя світ про те що роблять виродки ху&ла.
Світ по трохи прокидається.
Разом до перемоги.
Смерть рашістским окупантам.
Нема «зауважень» до ху&ла. Нема до рашістів. А от Україна винна…
Зрадник, де б він не був, (в Україні, чи поза) завжди зрадник.
Так сказав Найвеличніший, а йому повідомив Подоляк, який з ермаком готували текст для Нелоха.
Чи в кого є які сумніви в компетентності рекламного агента?
Учли свой печальный прошлый опыт.
И перестали лайкать для солидности свои же сообщения. А говорят, что русские необучаемые...
Київ навіть не відчує.
Вибух на атомній станції не несе загрози населенню
Хтось у це вірить ?
1. Конструкція реакторів на ЗАЕС більш ******* та більш безпечна, чим на ЧАЕС.
2. Всі реактори заглушені і ніякого ПОТУЖНОГО вибуху бути НЕМОЖЛИВО.
3. Відстань до Києва величезна та напрямки вітру у тій місцевості.
Ось так і працює ІПСО: 10% правди та 90% брехні.
Это ипсо.
Ніякої загрози для України не мае…
Москалі дуже мирні люди - « Хотят ли русские войны?»…
Вони не чіпатимуть АС… Вони її « захищають»…
Так, кацапе Small?
Де ти побачив у мене "ніякої загрози" та "мирні люди"?
Піди полікуйся, мозок провітри.
Немає абсолютно безпечних реакторів. якщо захист реакторів не можна зруйнувати великою кількістю вибухівки, то його можна зруйнувати дуже великою кількістю вибухівки. Знаючи особливості і слабкі місця реактора. А кацапи знають це досконало.
Не обов'язково навіть руйнувати сам реактор, енергоносій першого контуру сам по собі - величезне джерело радіаційного забруднення. Кацапи діють за принципом "випаленої землі", тому ніщо не зупинить їх від надання максимальної шкоди Україні. Вже не буде йти мова про відновлення роботи ЗАЕС, а про відчуження забрудненої радіоактивними ізотопам території. І не на роки, а на віки.
Мова йде НЕ про "неможливо зруйнувати", а мова йде про "організувати та здійснити потужну ядерну катастрофу" - тепловий ВИБУХ РЕАКТОРА!
Коли сотні та сотні ТОН ядерного палива вибухом ВИКИДАЮТЬСЯ назовні та розпиляються на сотні квадратних кілометрів. А хмара радіоактивного пилу та аерозолю розлітається на увесь континент та далі.
Так, як було у Чорнобилі.
Водо-водяний реактор ВВЕР-1000 на Запорізькій АЕС має принципово іншу конструкцію, ніж графіто-водяний РБМК-1000. Тому характеристики у них дуже різняться. Не буду на них тут зупинятись, але РБМК за надійністю і стабільністю поступається ВВЕР. Тому "потужну ядерну катастрофу" організувати важко, особливо на заглушеному реакторі, але нагидити Україні в радіусі хоча би дебелих десятків кілометрів на сотні років цілком можливо. Якщо кацапи мають таку мету, вони знають ВВЕР-1000 і всі його вразливі місця, то, певно, запрограммували послідовність своїх дій, для нанесення максимальної шкоди. І якщо не буде великого викиду радіоактивних часток, то наші бідові захисники з НАТО можуть просто "не помітити" ядерної події і не відповісти кацапії належним чином. Як обіцяють.
Ось так, "Маленький Тушканчику".
Уважніше читай вище, вникай у тему бесіди та хто що відстоює.
Там людей НЕ "десять км" хвилює, а "долетить чи не долетить їм до Києва".
Таке враження, що ти українську мову через слово, зі словником "розумієш".
Рашисти збираються перевести 4-й енергоблок на ЗАЕС у стан "гарячого зупину" Джерело:
Зазначається, що рашисти свідомо не виконують рішення українського регулятора та не виводять енергоблок №5 у "холодний зупин". Звідти ж.
А ще є:
Як пояснює Ольга Кошарна, хоча пʼять енергоблоків тримаються в холодному зупині, то шостий - в гарячому, і його легко можна вивести на мінімально контрольовану потужність. Тоді може початись ланцюгова реакція та змінюється склад радіонуклідів, зокрема, виробляється небезпечний при радіаційній аварії йод-131. А вода для охолодження потрібна не тільки для охолодження реактора в гарячому зупині, а для всіх шістьох та 6 приреакторних басейнів витримки відпрацьованого ядерного палива. Без охолодження в реакторах холодного зупину важка аварія з розплавленням активної зони реактора почнеться через 8 днів, а в гарячому - через 27 годин. Через це може виникнути вибух, подібний до того, що був на Фукусімі, з радіаційними наслідками. Джерело:
І не обов'язково запускати реактор у штатному режимі, досить досконало знати його конструкцію (кацапи це чудово знають, та й їхні фахівці не даремно на ЗАЕС приїжджали), щоб створити аварійну ситуацію для саморозгону ядерної реакції в реакторі аж до розплавлення вмісту (ТВЕЛів і всього іншого) всередині реактора. А далі - як бог пошле. А послати може багато чого дуже поганого.
Не розкочегариш ти реактор вибухами. Та не викинеш ти паливо з нього заклавши хоч десять вагонів вибухівки ЗВЕРХУ реактора.
Ніхто не буде закладати марні вагони вибухівки. Вибухотехніки-фахівці добре знають, як можна досягнути результату значно меншими кількостями вибухівки. На дозвіллі почитай який-небудь
довідник вибухотехніка. Знайдеш там багато цікавого.
Стосовно твого "ЗВЕРХУ". А навіщо там? Наприклад при підриві Херсонської ГЕС, вибухівку не клали вагонами "ЗВЕРХУ". Бо знали куди і скільки покласти. І підірвали ж.
Читай і думай.
Рашисти збираються перевести 4-й енергоблок на ЗАЕС у стан "гарячого зупину", - "Енергоатом" Джерело:
Ця новина тільки ПІДТВЕРДЖУЄ мої слова:
Раз хочуть розкочегарити реактор у штатному режимі, то:
ні "розкочегарити його вибухівкою", ні "розумно СИЛЬНО підірвати холодний реактор" вони НЕ МОЖУТЬ.
Без запуску реактора зробити велику катастрофу не в змозі.
Що би там вони не знали про реактори та яких фахівців з підриву не мали.
Йди, швиденько видаляй свої попередні пости.
Справа ж не в тому, щоб в холодному стані вибухівкою довести до розкочегарюванні реактора. Я, здається, ніде такого не писав. Задача полягає в тому, щоб довести до такого стану, коли відбудеться руйнування реактора і аварійний викид радіоактивних матеріалів. Зрозуміло, що у режимі "гарячої зупинки" реактор стає набагато небезпечнішим, ніж у режимі "холодної зупинки".
Ось цитата:
Об этом 24 Каналу рассказала независимая экспертка по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная. По ее мнению, при определенных обстоятельствах россияне могут использовать ЗАЭС для шантажа Украины.
Смотрите такжеhttps://24tv.ua/ru/situacija-zaporozhskoj-ajes-pochemu-magatje-dolzhna-pokinut-stanciju_n2334932 Российские военные до сих пор находятся на ЗАЭС: почему миссия МАГАТЭ уже не имеет никакого смысла
Почему реактор ЗАЭС нужно перевести в "холодную остановку"
Зимой "горячая остановка" энергоблоков была обусловлена тем, что они должны были производить пар для отопления Энергодара. Но с наступлением весны потребность в этом отпала.
10 февраля Госатомрегулирование Украины распорядилось перевести 5 и 6 энергоблоков в состояние "холодной остановки". Но оккупанты не дали выполнить это распоряжение.
8 июня, на третий день после подрыва Каховской ГЭС, украинский регулятор выдал аналогичное распоряжение, которое призвал немедленно выполнить.
Как пояснила Кошарная, этот перевод реактора в режим "холодной остановки" заключается в медленном снижении температуры первого контура реактора до 70 °C. Это требует около 4 часов подготовки и 20 часов выполнения, в течение которого температура реактора снижается со скоростью 15 °C в час.
Режим "холодной остановки" АЭС более безопасен в кризисных ситуациях. В нем ЗАЭС с момента потери внешнего электроснабжения и воды для охлаждения реактора сможет работать еще 8 дней. А в состоянии "горячей остановки" авария с радиационными выбросами может произойти уже через 27 часов.
"По моему убеждению, миссия МАГАТЭ должна проконтролировать, выполнено ли распоряжение государственного регулятора по переводу 5 энергоблока в режим холодной остановки", - отметила независимая экспертка по ядерной энергетике.
В чем риск "горячей остановки" реактора
Оккупанты оставляют реактор в горячем состоянии для шантажа, убеждена Кошарная. Это последняя козырная карта россиян, которую они постараются разыгрывать.
https://24tv.ua/ru/zaporozhskaja-ajes-pod-ugrozoj-nuzhno-ohladit-reaktor-24-kanal_n2334973
забрудненняоздоровлення отримають увесь спектр вітамінів, протеїни та кальцій.
а яким кольором зазвичай фарбують вибухівки на дахах енергоблоків?)))...террористи про це якось і не подумали
дах реактора то не місце, де варто щось камуфлювати під дубок чи койота...вони там виглядатимуть неприродньо...хоча художника для такої справи на заес варто мати , щоби враховував, яким чином все це виглядатиме зі спутника
Среш в дырку и сразу на реактор. Коллайдер.
хоча що може сказати якесь там магате, яке повністю на підсосі в мосКАЛів і пукіна особисто?
значить нічого нема