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Частина російських військ покинула ЗАЕС, - Sky news

заес,аес,запорізька

Протягом останніх днів частина російських військ покинула Запорізьку АЕС. Місцеві мешканці також намагаються залишити потенційно небезпечну зону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Посиленню тривоги сприяли російські заяви в блогах про те, що українці планують атакувати станцію. Коли росіяни звинувачують українців у підготовці до чогось, це часто є ознакою того, що вони самі збираються це зробити, як ми бачили у випадку з Каховською дамбою", - додає видання.

Тим часом джерела видання відзначають, що частина російських військ була виведена з території станції в останні дні.

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Нагадаємо, радник голови концерну "Росенергоатом" Ренат Карчаа заявив, що має дані про намір України атакувати Запорізьку АЕС в ніч на 5 липня.

росія (66080) Запорізька АЕС (1429) атака на ЗАЕС (174)


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Они или драпают и отмашку придумали, мол сохраняем жизни наших парней. Или таки решили устроить теракт, всей душой надеюсь на первое. Но разумом понимаю что будет второе.
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05.07.2023 15:57 Відповісти
Прочитали звіт Грооссі і втекли.
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05.07.2023 15:58 Відповісти
Може бути звичайна ротація.
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05.07.2023 16:13 Відповісти
памагите..нас будут убивать..... тому мы жестом доброй воли валим нах..так было с ЧАЭС понтовались подорвем... все заминировали и поехали с светящимися яйцами...
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05.07.2023 16:26 Відповісти
 
 