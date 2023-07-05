Частина російських військ покинула ЗАЕС, - Sky news

Протягом останніх днів частина російських військ покинула Запорізьку АЕС. Місцеві мешканці також намагаються залишити потенційно небезпечну зону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Посиленню тривоги сприяли російські заяви в блогах про те, що українці планують атакувати станцію. Коли росіяни звинувачують українців у підготовці до чогось, це часто є ознакою того, що вони самі збираються це зробити, як ми бачили у випадку з Каховською дамбою", - додає видання.

Тим часом джерела видання відзначають, що частина російських військ була виведена з території станції в останні дні.

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Нагадаємо, радник голови концерну "Росенергоатом" Ренат Карчаа заявив, що має дані про намір України атакувати Запорізьку АЕС в ніч на 5 липня.