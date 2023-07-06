Ракетний удар по Львову: Наймолодшій жертві 21 рік, найстаршій - 95, - ОВА
Внаслідок обстрілу Львова російськими загарбниками підтверджено загибель 4 осіб, розбір завалів триває.
Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.
"Наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у Львові у квартирі вбила ракета, було лише 21. росія вбиває нашу молодь. Наше майбутнє. Найстаршій загиблій – 95. Жінка пережила ІІ світову, але, на жаль, не пережила рашизму.
Станом на цю годину підтвердили загибель чотирьох осіб. Рятувальники продовжують розбирати завали. Під ними ще можуть бути люди. Роботи будуть тривати до останньої надії. Медичної допомоги потребували 34 людини. 13 з них госпіталізували", - йдеться в повідомленні.
Глава ОВА зазначив, що руйнувань зазнали: понад 30 будинків, більше ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші, санаторна школа.
"Пошкоджена одна підстанція у Львові (150 абонентів залишаються без електропостачання). Це найбільш руйнівна атака по мирному населенню на Львівщині від початку повномасштабної війни.
Поруч з будинком, у який влучила ракета, є укриття. Воно у належному стані і на момент тривоги було відчинене. Але зі всього будинку в укритті перебували лише п’ятеро людей. Дуже прикро", - підсумував Козицький.
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у Львові були пошкоджені понад 30 будинків, понад 50 автомобілів, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші та санаторна школа.
Патаму шта нам так удобн
Крім того--вирішили .демонстративно. начхать на саме ЮНЕСКО. під охороною. якого знаходиться місто Лева. як суцільний АРХІТЕКТУРНИЙ пам*ятник давнини ??? Бачили? Це розбомбили будівлю .зведену за Австро--Угорської імперії...( унікальні архітектурні споруди...)
Думаю : якщо НЕ буде адекватної .нашої. реакції (разом із світовою спільнотою ) -- можна .нажаль. завтра чекати удару і по OperHAUS і по самому пам*ятнику МІЦКЕВИЧА...
З історії : Хмель обложивши поляків -- заборонив - гатить по Львову ядрами... Кривоносу довелося пихтіти на маківку " Високого Замку " . штовхаючи попереду вози із міхами піску...
от цікаво: пан олещук підпорядкований по службі командувачеві Залужному?
якщо так, чи має добродій олещук табельного пістолета, чи треба збирати кошти на це?
Ви обрали президентом блазня з подарованим татом дипломом юриста, який жодного дня не працював по спеціальності, а лише смішив публіку в москві, висміював Україну і знімав серіали про недолугих українців і світочів культури москалів. Він і досі займається подібними відосиками, а бидло дивиться і хлопає в долоні.
Чому ви просите допомоги у Заходу зараз, а не просили до того, коли ви майже без бою здали південь України, віддали беззахисну Запорізьку атомну і Каховську ГЕС?
На ваших руках, якими ви проголосували за блазня, кров сотен тисяч українців. А ви готові цими руками знову голосувати за гнусавого коміка в якості верховного головнокомандувача, який розвалив всі таємні операції спецслужб, повернув убивць-вагнерівців *****, посадив за грати патріотів-волонтерів і бойових офіцерів і генералів, зробив прибуткові державні підприємства збитковими.
Москалі вбивали українців сотні роки і будуть продовжувати вбивати, допоки українці будуть вибирати собі у владу московських агентів.