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Новини Війна
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Ракетний удар по Львову: Наймолодшій жертві 21 рік, найстаршій - 95, - ОВА

львів

Внаслідок обстрілу Львова російськими загарбниками підтверджено загибель 4 осіб, розбір завалів триває.

Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"Наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у Львові у квартирі вбила ракета, було лише 21. росія вбиває нашу молодь. Наше майбутнє. Найстаршій загиблій – 95. Жінка пережила ІІ світову, але, на жаль, не пережила рашизму.

Станом на цю годину підтвердили загибель чотирьох осіб. Рятувальники продовжують розбирати завали. Під ними ще можуть бути люди. Роботи будуть тривати до останньої надії. Медичної допомоги потребували 34 людини. 13 з них госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Глава ОВА зазначив, що руйнувань зазнали: понад 30 будинків, більше ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші, санаторна школа.

"Пошкоджена одна підстанція у Львові (150 абонентів залишаються без електропостачання). Це найбільш руйнівна атака по мирному населенню на Львівщині від початку повномасштабної війни.

Поруч з будинком, у який влучила ракета, є укриття. Воно у належному стані і на момент тривоги було відчинене. Але зі всього будинку в укритті перебували лише п’ятеро людей. Дуже прикро", - підсумував Козицький.

Читайте: Посол США Брінк засудила ракетний удар РФ по Львову: Продовжуватимемо зміцнювати обороноздатність України

Автор: 

Львів (3091) обстріл (29206) Козицький Максим (126)


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Топ коментарі
+27
Немає сили коментувати свою лють і ненависть до кацапії і раша-фашизму....
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06.07.2023 11:41 Відповісти
+14
Цим язиком скоро будеш лизати нам дупи, москолота дибільна!
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06.07.2023 12:34 Відповісти
+10
Здохніть там всі, кацапські мерзоти.
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06.07.2023 12:51 Відповісти
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Немає сили коментувати свою лють і ненависть до кацапії і раша-фашизму....
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06.07.2023 11:41 Відповісти
Це до питання, чому треба збивати ракети, бо деякі недолуги кажуть, що від уламків так само шкода. Ніт, коли у Львів влучили цілі три ракети, це зовсім інша історія.

у Львові були пошкоджені понад 30 будинків, понад 50 автомобілів, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші та санаторна школа.

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06.07.2023 11:42 Відповісти
коментар відмічено як спам
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06.07.2023 12:20 Відповісти
Цим язиком скоро будеш лизати нам дупи, москолота дибільна!
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06.07.2023 12:34 Відповісти
Здохніть там всі, кацапські мерзоти.
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06.07.2023 12:51 Відповісти
Твій язик , дебіле кацапський , щойно виліз із дупи кадирівця
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06.07.2023 21:44 Відповісти
Я тільки за! Але якщо ти можеш - то збивай. Невже ви вважаєте, що хтось не хоче збивати всі ракети і дрони?
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06.07.2023 16:12 Відповісти
21 и 95.. Все мы в одной лодке..
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06.07.2023 11:56 Відповісти
Ва Львовє била сєводня ґромка, но ми прадолжим спакойна гулять с дєтьмі, разґаварівая с німі на радоном язикє нє ріскуя бить прітєсньоннимі.
Патаму шта нам так удобн
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06.07.2023 12:08 Відповісти
Мои дети - розмовляють виключно українською.
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06.07.2023 14:11 Відповісти
Пора вже цей зеленій мерзоті разом зі своїми поплічниками відповісти за грабунок держави,де хвалені дрони на1000 км.,де пво забрали в київ щоб цього клоуна не дай бог по дурній голові не тріснуло,це колоборанти і повинні всі бути знищенні,і поки ця мерзота буде сидіти на троні ми війни ніколи не виграемо.
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06.07.2023 12:10 Відповісти
Victor Russian troll
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06.07.2023 14:38 Відповісти
Так і є. Тільки кацапський бот може срати під такими новинами.
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06.07.2023 15:12 Відповісти
-- Це вже ліліПУТІНСЬКІ виродки - оскотинили до такої межі. що наважилися поквитатися із Президенткою Європарламенту Робертою Мецелою. яка навідалася у Львів..для перемовин із нашим ЗЕ--?
Крім того--вирішили .демонстративно. начхать на саме ЮНЕСКО. під охороною. якого знаходиться місто Лева. як суцільний АРХІТЕКТУРНИЙ пам*ятник давнини ??? Бачили? Це розбомбили будівлю .зведену за Австро--Угорської імперії...( унікальні архітектурні споруди...)

Думаю : якщо НЕ буде адекватної .нашої. реакції (разом із світовою спільнотою ) -- можна .нажаль. завтра чекати удару і по OperHAUS і по самому пам*ятнику МІЦКЕВИЧА...
З історії : Хмель обложивши поляків -- заборонив - гатить по Львову ядрами... Кривоносу довелося пихтіти на маківку " Високого Замку " . штовхаючи попереду вози із міхами піску...
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06.07.2023 12:42 Відповісти
вы такой наивный. Они гэс разбомбили и весь мир язык в ж*пу засунул, в тут из-за какого-то дома буде адекватна реакція?
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06.07.2023 18:14 Відповісти
Пора вже вгатити по Саратову, Калузі, Ярославлю... Чому їм можна, а нам ні?
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06.07.2023 13:02 Відповісти
а нам америка не разрешаетили вы думаете в украине кто-то решает сложнее вопрос , чем покупка яиц по 17 гр? вот это им и разрешают- обогащайтесь и заткнитесь
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06.07.2023 13:11 Відповісти
поки таеих прильотів по орках не буде, поти триватиме цей терор!
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06.07.2023 13:26 Відповісти
Це нічого не змінить! Прилітать буде по одних, а рішення приймають зовсім інші. ***** пох скільки загине з його стада.
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06.07.2023 13:38 Відповісти
Це змінить все! Бо одне діло без відповіді херачить по цивільним, і зовсім інше - розуміння, що за кожну орківську ракету прилетить отвєточка.
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06.07.2023 16:39 Відповісти
У нас так овер дофіга ракет; що ми можемо собі дозволити валити по тупому стаду, замість знищення складів, техніки, живої сили та комунікацій?!!! В нас є чим давати отвєтрчку??
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06.07.2023 18:12 Відповісти
Нам потрібні свої Калібри!
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06.07.2023 13:47 Відповісти
Візьми під асфальтом.
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06.07.2023 14:38 Відповісти
Іди наху..й асфальтний кацапський бот
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06.07.2023 22:44 Відповісти
Що, зелена моазота, не подобається?
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07.07.2023 09:27 Відповісти
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06.07.2023 13:59 Відповісти
Львов должен быть защищен ПВО (особено Patriot) также хорошо, как и Киев, в этих городах должны функционировать как гражданские аэропорты, так и военные аэродромы, склады с боеприпасами и транспортные логистические центры (под надежным прикритием ПВО)!
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06.07.2023 14:16 Відповісти
Вся цивільна авіація (крім приватних літаків) в Україні, перестала літати, ще в січні минулого року.
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06.07.2023 15:21 Відповісти
при надежно ПВО, удалении от линии фронта и наличии бомбоубежища в аэропорту риски минилальны!
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06.07.2023 15:39 Відповісти
Ще перед війною, страхові компанії перестали страхувати рейси в Україну. Їм однаково, які риски. Без страхування ніхто не летить.
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06.07.2023 15:42 Відповісти
украина сама может быть страховщиком собственных авиакомпаний
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06.07.2023 15:46 Відповісти
"Взять все, и поделить!"
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06.07.2023 15:58 Відповісти
Чому пишеш Україна з маленької , підар козломордий під американським пропором з допомогою VPN
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06.07.2023 22:59 Відповісти
.. а хто Вам сказав... що приватна авіація зараз літає в Україні? Літати перестали ВСІ!!! 24 лютого 2022 року. Крім військових!
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06.07.2023 20:46 Відповісти
В січні уже не літали пасажирські, а 23 лютого Україну покинули літаки олігархів. Коли я про це прочитала, то довго не могла заснути, а коли вранці 24 чоловік розбудив словами "війна", шоку не було.
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07.07.2023 17:55 Відповісти
..а я от думаю... що в січні 2022 року і до вечора 23.02.2022 року я літав не з українськіх аеропортів, а з другої планети! Сонечко! Ще ввечері 23 лютого повним ходом працювали українські аеропорти. Ми повернулися до Львова 23.02.2022 року у 16.00. Більшість літаків олігархів чкурнули задовго до 23.02.2022... Треба було спокійно спати..і вірити Зеленському з розрахунком на травневі шашлики...))) 24.02.22 з Мелітополя під розриви смердячих ракет злітали Іл-76... Два не змогли злетіти... одного знищили при запуску двигунів...(всі там залишилися) ..один несправний. Вночі 24.02.22 одного , що летів до Києва розвернули у повітрі... Іноземні авіакомпанії потроху припиняли літати.. але не українські. В Борисполі майже рік простояли три турецьких літаки..які прилетіли туди вдень 23.02.22 року. Так що треба було спати бо Зелена паскуда не збиралася захищати державу. Але так вийшло, що щось пішло не так... І не читайте на ніч.... Особливо про авіацію і олігархів...)))) І питання!! А що для Вас слова **приватні літаки**? Боїнг-737-800 авіакомпанії МАУ..який особисто належить коломою... і возив пасажирів приватний ..чи ні?
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07.07.2023 20:21 Відповісти
Мабуть, я про МАУ не подумала і не правильно вжила термінологію. Про приватні літаки, мала на увазі особисті жоповозки Ахмєтова, Пінчука ітп. А висновки я робила з роботою зарубіжних авіакомпаній і горіння документів в російських посольству і консульствах. Зеленського не слухаю і правильність цього рішення підтвердили ранішні вибухи 24 02 2022, другу частину яких, я вже почула на власні вуха.
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08.07.2023 08:10 Відповісти
.. не Вас одну нудить від голосу Зепогані... але правда в тому, що ВСІ літали до 24.02.22 і авіакомпанії..і приватні ..і військові... Почали скорочувати рейси..але..як Ви писали ..**перестали літати у січні** не відтворює дійсність. А після перших хвилин нападу..у небі не літали ні **жоповозки** ні інші ЦІВІЛЬНІ... окрім військових. Зараз можливо витягнути літак..який застряг на українських аеродромах... але це ВИКЛЮЧЕННІСТЬ... Скай Ап... щоб витягнути свій Боїнг з України..півроку обивав пороги всіх відомств... А про використання **жоповозів** з ранку 24.02.22 і мови нема. Навіть хрипате їде у Польщу....щоб кудись полетіти...)))
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09.07.2023 17:57 Відповісти
Львів надійно захищений, минулої ночі 2-3 хлопці з АК несли службу як належить, вони стріляли...
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06.07.2023 15:44 Відповісти
пока нет 100% перехвата всех ракет, говорить об этом рано
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06.07.2023 15:50 Відповісти
є 100 % стрільби мимо з боку ппо - казати про це вже пізно

от цікаво: пан олещук підпорядкований по службі командувачеві Залужному?

якщо так, чи має добродій олещук табельного пістолета, чи треба збирати кошти на це?
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06.07.2023 15:57 Відповісти
А який ви хотіли мати результат, коли ви закрили всі ракетні програми, не купили жодного снаряду, не вирили жодного окопу, а лише прокладали асфальт для російських танків і готувались лише на шашлики на майскіє?
Ви обрали президентом блазня з подарованим татом дипломом юриста, який жодного дня не працював по спеціальності, а лише смішив публіку в москві, висміював Україну і знімав серіали про недолугих українців і світочів культури москалів. Він і досі займається подібними відосиками, а бидло дивиться і хлопає в долоні.
Чому ви просите допомоги у Заходу зараз, а не просили до того, коли ви майже без бою здали південь України, віддали беззахисну Запорізьку атомну і Каховську ГЕС?
На ваших руках, якими ви проголосували за блазня, кров сотен тисяч українців. А ви готові цими руками знову голосувати за гнусавого коміка в якості верховного головнокомандувача, який розвалив всі таємні операції спецслужб, повернув убивць-вагнерівців *****, посадив за грати патріотів-волонтерів і бойових офіцерів і генералів, зробив прибуткові державні підприємства збитковими.
Москалі вбивали українців сотні роки і будуть продовжувати вбивати, допоки українці будуть вибирати собі у владу московських агентів.
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06.07.2023 17:28 Відповісти
Зеленський - не московський агент , а от ти якраз московський . Ти шо думаєш , що тут красиво розписав ботяра під українським прапорцем і все . Тебе видно троляра як на долоні. Вас тут штук вісім на цій гілці гуляє зараз , щоб пригасити злість українців після удару по Львову на вас уродів козломордих
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06.07.2023 22:56 Відповісти
он петькин агент
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07.07.2023 09:49 Відповісти
Скільки ще ми будемо безпорадно стогнати рахувати і оплакувати жертви російського нахабного терору дивитися на мерзенні пики роспропагандонів на ублюдочні ухмилки путінського кодла?Скільки ще у цивілізованому ********* світі з оонами,радбезами парє гаагами буде розроблятися механізм створення міжнародного трибуналу?До якого виходку треба йти щоб використати там за призначенням ордер на арешт путіна?Коли нарешті ми завдамо нищівні удари по місцях і засобах запуску та виробництва клятих російських ракет по їх коритах по аеродромах по літаках і по коліях якми пруть до нас ешелони рашистської нечисті.І замітьте ці удари мають бути у відповідь на уже існуючу ескалацію за вже розрушені міста за вже загинувших людей
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06.07.2023 18:45 Відповісти
Вилізла ще одна кацапська козломорда ботяра під італійським прапором , сама сидячи в мордорі
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06.07.2023 22:47 Відповісти
Пам'ятаймо це, бо буде час коли війна скінчиться і почнуться розмови про прімірєніє. І досить вати буде за те щоб все забути.
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06.07.2023 22:52 Відповісти
 
 