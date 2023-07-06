Ракетний удар по Львову: Наймолодшій жертві 21 рік, найстаршій - 95, - ОВА

Внаслідок обстрілу Львова російськими загарбниками підтверджено загибель 4 осіб, розбір завалів триває.

Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"Наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у Львові у квартирі вбила ракета, було лише 21. росія вбиває нашу молодь. Наше майбутнє. Найстаршій загиблій – 95. Жінка пережила ІІ світову, але, на жаль, не пережила рашизму.



Станом на цю годину підтвердили загибель чотирьох осіб. Рятувальники продовжують розбирати завали. Під ними ще можуть бути люди. Роботи будуть тривати до останньої надії. Медичної допомоги потребували 34 людини. 13 з них госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Глава ОВА зазначив, що руйнувань зазнали: понад 30 будинків, більше ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші, санаторна школа.

"Пошкоджена одна підстанція у Львові (150 абонентів залишаються без електропостачання). Це найбільш руйнівна атака по мирному населенню на Львівщині від початку повномасштабної війни.



Поруч з будинком, у який влучила ракета, є укриття. Воно у належному стані і на момент тривоги було відчинене. Але зі всього будинку в укритті перебували лише п’ятеро людей. Дуже прикро", - підсумував Козицький.

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