Ізраїль спростив працевлаштування українців
Ізраїль оновив політику щодо працевлаштування українців та продовжив їм візи до кінця 2024 року.
Про це повідомили в уряді Ізраїлю, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Міністр внутрішніх справ Моше Арбель пояснив, що Тель-Авів оновив політику щодо перебування громадян України в Ізраїлі з огляду на "плин часу і набутий досвід".
Українцям, які втекли від війни, тепер дозволяється працевлаштуватися за умови, що минуло 90 днів з моменту їхнього в’їзду в Ізраїль і вони мають український паспорт.
При цьому роботодавець зобов'язаний перевірити, чи справді у його працівника є український паспорт і чи перебуває він в Ізраїлі понад 90 днів.
Також ухвалено рішення продовжити до 31 січня 2024 року ліцензії на візит типу В/2 (туристичні) громадянам України, які на законних підставах перебували в Ізраїлі в день початку повномасштабного вторгнення РФ або в'їхали після його початку.
"Після завершення цього періоду візи будуть переглянуті", - зазначили в уряді.
Зараз в Ізраїлі перебувають понад 15 000 біженців з України.
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