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Новини
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Ізраїль спростив працевлаштування українців

ізраїль

Ізраїль оновив політику щодо працевлаштування українців та продовжив їм візи до кінця 2024 року.

Про це повідомили в уряді Ізраїлю, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Міністр внутрішніх справ Моше Арбель пояснив, що Тель-Авів оновив політику щодо перебування громадян України в Ізраїлі з огляду на "плин часу і набутий досвід".

Українцям, які втекли від війни, тепер дозволяється працевлаштуватися за умови, що минуло 90 днів з моменту їхнього в’їзду в Ізраїль і вони мають український паспорт.

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При цьому роботодавець зобов'язаний перевірити, чи справді у його працівника є український паспорт і чи перебуває він в Ізраїлі понад 90 днів.

Також ухвалено рішення продовжити до 31 січня 2024 року ліцензії на візит типу В/2 (туристичні) громадянам України, які на законних підставах перебували в Ізраїлі в день початку повномасштабного вторгнення РФ або в'їхали після його початку.

"Після завершення цього періоду візи будуть переглянуті", - зазначили в уряді.

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Зараз в Ізраїлі перебувають понад 15 000 біженців з України.

Автор: 

біженці (1897) віза (736) Ізраїль (1659) робота (1247)


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95-квартал у захваті!
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06.07.2023 11:35 Відповісти
Тата Сашу і маму Риму Моніка Зелєнскі вже прилаштувала.
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06.07.2023 11:40 Відповісти
Люся їде на роботу?
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06.07.2023 11:46 Відповісти
тю,пізно всралися.ми он з 1991 року працевлаштовуємо эвреїв - і на самі кошерні посади.
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06.07.2023 12:12 Відповісти
А що було стосовно працевлаштування євреїв до 1991 року?
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06.07.2023 12:22 Відповісти
була резолюція Генеральної асамблеї ООН під номером 3379.всі були по своїх містах.потім хутко резолюцію відмінили.
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08.07.2023 17:00 Відповісти
 
 