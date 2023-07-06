Рашисти вночі 8 разів атакували Мар’їнку, - Сили оборони

На Таврійському напрямку за минулу добу ворог 23 рази атакував позиції ЗСУ. Загарбники мають на меті заволодіти Мар’їнкою.

Про це заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Загалом на Таврійському напрямку ворог здійснив 586 обстрілів. 23 рази атакував наші позиції", - сказав речник.

За його словами, за минулу добу знищено 47 одиниць військової техніки противника. Зокрема шість танків, чотири гармати, дві самохідні артилерійські установки, ЗРК "Бук", дві станції РЕБ, автомобільну техніку.

Шершень додав, що на Авдіївському напрямку ЗСУ стримують наступ і дають гідну відсіч штурмовим загонам, що мають на меті заволодіти Мар’їнкою.

"Активність не вщухає на флангах фронту довкола Мар’їнки і в самому місті. Тільки цієї ночі було загалом дев'ять атак. На Мар’їнку припало вісім атак, тобто абсолютна більшість", - сказав він.

На півдні Запорізької області ЗСУ має ретельні плани продовження наступальних дій. "Ударні підрозділи ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах. Проводять розмінування шляхів висування. Завдаєм ударів ворогу, продовжуємо наступальні дії", - зазначив речник і додав, що українська артилерія потужно працює: виконала за минулу добу 1 293 вогневих завдання.

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