Рашисти хочуть провести "вибори" на окупованій Херсонщині 8-10 вересня, - Соболевський

Російські загарбники планують провести так звані вибори на тимчасово окупованих територіях Херсонщини з 8 по 10 вересня.

Про це у Telegram повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти встановили дати виборів на Херсонщині - 8, 9, 10 вересня. Про це заявила офіційно "глава Избирательной комиссии Херсонськой области" від окупаційної влади. Ці дії не мають жодного відношення до виборчого процесу і є абсолютно незаконними. Враховуючи те, як вони вже проводили "референдум", по-інакшому як цирк та театр абсурду все це не назвеш", - йдеться в повідомленні.

Соболевський нагадав, що за участь в організації цього шоу буде відповідальність. Кожна особа буде притягнута до відповідальності.

"Звертаюсь до наших жителів у тимчасово окупованих громадах. Друзі, наскільки це буде можливим і не створюватиме загроз життю та здоров’ю - не допомагайте ворогу формувати картинку "щасливого населення", яке нібито добровільно бере участь у виборах. Оминайте це шоу", - підсумував він.

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