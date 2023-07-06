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Новини Війна
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Рашисти хочуть провести "вибори" на окупованій Херсонщині 8-10 вересня, - Соболевський

выборы,рф,вибори

Російські загарбники планують провести так звані вибори на тимчасово окупованих територіях Херсонщини з 8 по 10 вересня.

Про це у Telegram повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти встановили дати виборів на Херсонщині - 8, 9, 10 вересня. Про це заявила офіційно "глава Избирательной комиссии Херсонськой области" від окупаційної влади. Ці дії не мають жодного відношення до виборчого процесу і є абсолютно незаконними. Враховуючи те, як вони вже проводили "референдум", по-інакшому як цирк та театр абсурду все це не назвеш", - йдеться в повідомленні.

Соболевський нагадав, що за участь в організації цього шоу буде відповідальність. Кожна особа буде притягнута до відповідальності.

"Звертаюсь до наших жителів у тимчасово окупованих громадах. Друзі, наскільки це буде можливим і не створюватиме загроз життю та здоров’ю - не допомагайте ворогу формувати картинку "щасливого населення", яке нібито добровільно бере участь у виборах. Оминайте це шоу", - підсумував він.

Також читайте: Росіяни депортували ще 185 українських дітей з Херсонщини, - Соболевський

Автор: 

Соболевський Юрій (85) Херсонська область (5884)


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Топ коментарі
+4
Якось пох))) Що це їм дасть. Нехай проводять
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06.07.2023 12:08 Відповісти
+3
Можна взагалі нічого не казати. Він не прессекретар.
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06.07.2023 12:14 Відповісти
+2
А що, Буданов, вам даунам повинен був сказати? Що, все, ми не зможемо повернути свою територію? Такі заяви - необхідний елемент інформаційної війни. Чи потрібно мати інтелект вище 69, щоб зрозуміти настільки очевидні речі?
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06.07.2023 12:08 Відповісти
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А що, Буданов, вам даунам повинен був сказати? Що, все, ми не зможемо повернути свою територію? Такі заяви - необхідний елемент інформаційної війни. Чи потрібно мати інтелект вище 69, щоб зрозуміти настільки очевидні речі?
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06.07.2023 12:08 Відповісти
Можна взагалі нічого не казати. Він не прессекретар.
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06.07.2023 12:14 Відповісти
не согласен. То что говорит Буданов - не то и не другое, обычный троллинг.
может,не всегда уместный, но он и не профессиональный разведчик.
Как народ поумнеет и начнет голосовать мудрее - то и глава ГУР будет профессиональнее.
сейчас же при зеленых, не стоит втаптывать в грязь ЛЮБОГО представителя власти только потому что он зеленый.
НЕ на часі. Да. как при Порохе было актуально = а то Путин нападет. И это в моих глаза не было сарказмом. Реально была опасность нападения.Так и сейчас - зеленые гандоны, но они НАШИ гандоны.
и разгонять зраду сейчас не время. Ваши "яйца по 17 и оманский договорняк" уже порядком надоели,как при Порохе надоели "липецкая фабрика, илловайск и свинарчуки"
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06.07.2023 12:23 Відповісти
*******...
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06.07.2023 12:07 Відповісти
Якось пох))) Що це їм дасть. Нехай проводять
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06.07.2023 12:08 Відповісти
не встигнуть. Бо Херсонщина до того часу вже буде деоккупована.
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06.07.2023 12:25 Відповісти
Чим би кацапи не бавилися, але пиз***ць в Україні їм прийде!
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06.07.2023 12:16 Відповісти
Пристреліть Баліцкого! І тих хто з ним пов'язаний. Що не ясно?
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06.07.2023 12:43 Відповісти
Кого выбирать - то будут, преза хера или сона?
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06.07.2023 13:47 Відповісти
 
 