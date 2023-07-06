Націоналізовано літак Ан-140-100 підсанкційної російської корпорації "Ростех", - СБУ

За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив ще один позов Міністерства юстиції про передачу в дохід України майна підсанкційної російської корпорації "Ростех".

Мова йде про вантажно-пасажирський літак Ан-140-100 вартістю майже 150 млн грн. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, до повномасштабного вторгнення РФ повітряне судно було передано українському держпідприємству "Антонов" для здійснення технічних налаштувань, випробувань і подальшого повернення до країни-агресора.

За даними слідства, російський літак перебував на балансі московського "Авіаційного комплексу ім. С.В. Іллюшина", який входить до структури "Ростеха" і є провідним виробником військової авіатехніки РФ.

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Саме ця російська компанія постачає бойові літаки для армії країни-агресора, які воюють проти України.

Наразі слідчі СБУ розслідують дії керівництва цієї російської компанії за ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України). Слідство триває.

Комплексні заходи з націоналізації майна російського монополіста проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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