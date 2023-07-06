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Новини
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До Китаю прибули два російські фрегати. Вони візьмуть участь у військових навчаннях

громкий

Російські фрегати "Громкий" та "Совершенный", які раніше помічали біля узбережжя Японії та у водах Тайваню, прибули в порт Шанхаю. Вони залишаться в Китаї на тиждень для участі у військових навчаннях.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Російські кораблі візьмуть участь у спільних з Китаєм військово-морських навчаннях, що мають продемонструвати "тривалу військову співпрацю між двома країнами".

Разом з китайськими кораблями вони збираються відпрацьовувати практику пересування, зв’язку та порятунку на морі.

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"Громкий" та "Совершенный" належать до Тихоокеанського флоту Росії зі штаб-квартирою у Владивостоці.

Раніше ці кораблі помітили біля Тайваню. На Тайвані військові підняли через них літаки та направили кораблі для спостереження, а також активували береговий ракетний комплекс. Через три дні ті самі кораблі зафіксувала поблизу своїх вод Японія.

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Автор: 

Китай (4703) корабель (1617) росія (66080) військові навчання (2781)


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06.07.2023 14:51 Відповісти
шоб ці падлюки на дно пішли
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06.07.2023 13:11 Відповісти
Нехай даже до крейсера моцква не чимчікують, а ляжуть тихенько на дно біля того порту.
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06.07.2023 13:56 Відповісти
А здійснити подвиг крейсера Москва?!
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06.07.2023 14:41 Відповісти
 
 