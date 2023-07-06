До Китаю прибули два російські фрегати. Вони візьмуть участь у військових навчаннях
Російські фрегати "Громкий" та "Совершенный", які раніше помічали біля узбережжя Японії та у водах Тайваню, прибули в порт Шанхаю. Вони залишаться в Китаї на тиждень для участі у військових навчаннях.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.
Російські кораблі візьмуть участь у спільних з Китаєм військово-морських навчаннях, що мають продемонструвати "тривалу військову співпрацю між двома країнами".
Разом з китайськими кораблями вони збираються відпрацьовувати практику пересування, зв’язку та порятунку на морі.
"Громкий" та "Совершенный" належать до Тихоокеанського флоту Росії зі штаб-квартирою у Владивостоці.
Раніше ці кораблі помітили біля Тайваню. На Тайвані військові підняли через них літаки та направили кораблі для спостереження, а також активували береговий ракетний комплекс. Через три дні ті самі кораблі зафіксувала поблизу своїх вод Японія.
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