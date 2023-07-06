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Новини Війна
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ATACMS та артилерія залишаються пріоритетом, - Зеленський

atacms

Президент Володимир Зеленський заявив, що поставка артилерії та далекобійних ракет залишається пріоритетом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У Росії є більш далекобійна зброя. Тому ATACMS дуже важливі. Чи прискорить це наші кроки вперед? Так. Сто відсотків. За деякими напрямками ми не могли б навіть думати зараз почати (наступ. - Ред.), тому що у нас просто немає відповідної зброї", - сказав він в інтерв'ю CNN.

"Тому ATACMS - пріоритет, так. Артилерія в цілому. У нас є дефіцит артилерії, і ми не можемо вразити всі цілі через відсутність відповідної кількості артилерії. Ми збираємо на ті чи інші напрямки, які є пріоритетними, але ми не можемо розірватися. Бракує кількості", - зазначив він.

Також читайте: Зеленський про мету візиту до Болгарії: Оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція, саміт НАТО, гарантії безпеки та Формула миру

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) ракети (4074) артилерія (801)


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Топ коментарі
+8
Сапсан, Грім,Нептун, Богдана. ....це майбутнє України, а головне своє і якісне
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06.07.2023 12:57 Відповісти
+6
Ну, судя по принятому бюджету у тебя, Вова, в приоритете асфальт и телешоу для дебилов Ленки Кравец. Так что тут ты сбрехал. Как всегда сбрехал.
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06.07.2023 13:00 Відповісти
+5
щоб отримати ф16 треба трішки попрацбвати :


ДУМАЙТЄ !!!
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06.07.2023 12:53 Відповісти
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щоб отримати ф16 треба трішки попрацбвати :


ДУМАЙТЄ !!!
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06.07.2023 12:53 Відповісти
Сапсан, Грім,Нептун, Богдана. ....це майбутнє України, а головне своє і якісне
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06.07.2023 12:57 Відповісти
Тільки не при зелених...
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06.07.2023 13:11 Відповісти
Не при зелених, так не при зелених. Але і при шоколадних не дуже було.

І просте питання - Де? Де, як, чим, коли і з чого виробляти ту зброю зараз? Та ще й в масових кількостях.
В сараї на колінці навряд чи вийде. Навіть якщо дуже-дуже захочеться.
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06.07.2023 15:28 Відповісти
Ну, судя по принятому бюджету у тебя, Вова, в приоритете асфальт и телешоу для дебилов Ленки Кравец. Так что тут ты сбрехал. Как всегда сбрехал.
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06.07.2023 13:00 Відповісти
Виконання вимог західних партнерів стосовно тотальної корупції, міжнародних злочинців і ФСБшної агентури залишається пріоритетом.
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06.07.2023 13:02 Відповісти
Ютубер Зе.уйло виліз... Єрмак виписав нові фрази до ролі найвєлічнішого, а отже пора заливати до вух українців.
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06.07.2023 13:04 Відповісти
Вашим пріоритетом залишається дерибан стікаючої кров'ю України. Інших пріоритетів у вас прсото немає.
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06.07.2023 13:07 Відповісти
Боневтік дурачком прикидується ))) В пріорітеті КОРУПЦІЯ
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06.07.2023 13:07 Відповісти
Залужнии сказав -- мінус нам 100000 тис артилеріиських снарядів - це 1000 тис смертеи наших воінів .
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06.07.2023 13:10 Відповісти
І це говорить чума яка всю ракетну програму закатала в асфальт.
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06.07.2023 13:12 Відповісти
Заговорив Боневтік про відсутність далекобійних ракет і артилерію? Тобі ж Порошенко із Турчиновим залишили гаарні проекти і гроші на них, а точніше готовий на 100 % "Нептун", "Вільха М", САУ "Богдана" майже готовий "Грім 2" та інші проекти. То де вони? Хто буде відповідати за нецільове використання сотні мільярдів державних грошей під час війни, замість зброї? Хто відповість за вбитих українців, бо хтось піарився на "великому крадівництві", на мільярдних лісах і смартфонах для пенсіонерів. А винні у всьому 73%, це вони зганьбили Україну у 2019 році.
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06.07.2023 13:42 Відповісти
Дурбелику, а як же авіація?
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06.07.2023 13:48 Відповісти
Якщо вже спілкуються із США тільки через газети,

то потрібно заявити, що по результатам саміту НАТО,

Україна скористається законом про лендліз, і в рамках нього попросить ATACAMS

НА ДЕЯКИХ НАПРЯМКАХ МИ ЩЕ НАВІТЬ НЕ ДУМАЄМО ПРО КОНТРНАСТУП. ЗБРОЇ НЕМАЄ - ПРЕЗИДЕНТ

https://zn.ua/ukr/war/na-dejakikh-naprjamkakh-mi-shche-navit-ne-dumajemo-pro-kontrnastup-zbroji-nemaje-prezident-.html

Тобто зброї немає, проте є закон про лендліз

В чому проблема скористатись лендлізом?

Чи США повинні заставити Україну попросити лендліз?
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06.07.2023 14:03 Відповісти
Проблема в том, что администрация Байден НЕ даёт разрешение на ленд-лиз. И точка.
Более того, через пару месяцев этот вопрос и вовсе будет закрыт, действие закона заканчивается.
Причина? Байдену и США удобнее оперировать пакетами помощи, они ограничены, они легко контролируемы, они понятны и просты. А ленд-лиз то такє... НЕ при этой администрации.
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06.07.2023 14:14 Відповісти
Это понятно - что неформально, попросили официально не просить лендлиз

Причина - скорее иная

В США уже и на Байдена есть компромат, как минимум всплыло дело буризмы, и в рамках него 17 записанных разговоров о взятке в 5млн$

Но компромат может быть в больших масштабах и у иностранных государств, и это может влиять на лендлиз

Республиканец предложил лендлиз в январе 2022, чтобы показать поддержку Украине, и может предотвратить войну, Конгресс проголосовал, президент-демократ со скрипом подписал

После 1 октября, лендлиз закончится и официальная версия будет "Украина не просила лендлиз, поэтому его не было", а мы не причем - закон был, надо было пользоваться
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06.07.2023 14:32 Відповісти
Возможно и так, но факт есть факт, в рамках ленд-лиза поставки решено было не проводить. И решение это было скорее всего совместное, Украины и США. Иначе бы либо те, либо другие говорил об этом в том или ином смысле, то ли удивляясь и предлагая, то ли требуя и обижаясь.
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06.07.2023 22:15 Відповісти
логически не понятно, почему Украине это не выгодно

Скорее шантаж, компромат - чтобы официально не просили
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06.07.2023 23:15 Відповісти
Артиллерист, бл*....
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06.07.2023 14:40 Відповісти
Денег выделенных на 2023 финансовый год (до 1 октября) осталось 3-4млрд

т.е. их хватит, просто на текущую поддержку и то если президент не забудет подписать как в 2022 году

через пару недель Конгрес уходит на каникулы до начала сентября, т.е. даже при желании не будет кому проголосовать за увеличение бюджета

Т.е. по факту до 1 октября - существенной помощи уже не будет, прийдется пользоваться тем, что есть - а про это уже статья от Залужного, теперь от Президент в прессе - что помощи не хватает

Итого, надо просить лендлиз, который президент может утверждать без Конгресса

или писать статьи и ждать 1 октября
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06.07.2023 14:45 Відповісти
А F-16-ті вже нена часі?
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06.07.2023 15:48 Відповісти
Нельзя наступать без превосходства в воздухе (авиации)
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06.07.2023 16:49 Відповісти
можно еще как... только потери будут выше, а темпы наступления ниже.
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06.07.2023 22:17 Відповісти
ваши слова опровергаются реальной ситуацией на поле боя
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07.07.2023 06:08 Відповісти
Не дадут. Ермаковщина и Зе татаровщина украла денег на 15 лет вперёд и продолжает превращать Украину в рашу - фактически такая же диктатура , только ,, тихая, и более циничная и и изощренная
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06.07.2023 17:35 Відповісти
 
 