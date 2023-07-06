ATACMS та артилерія залишаються пріоритетом, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що поставка артилерії та далекобійних ракет залишається пріоритетом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У Росії є більш далекобійна зброя. Тому ATACMS дуже важливі. Чи прискорить це наші кроки вперед? Так. Сто відсотків. За деякими напрямками ми не могли б навіть думати зараз почати (наступ. - Ред.), тому що у нас просто немає відповідної зброї", - сказав він в інтерв'ю CNN.
"Тому ATACMS - пріоритет, так. Артилерія в цілому. У нас є дефіцит артилерії, і ми не можемо вразити всі цілі через відсутність відповідної кількості артилерії. Ми збираємо на ті чи інші напрямки, які є пріоритетними, але ми не можемо розірватися. Бракує кількості", - зазначив він.
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І просте питання - Де? Де, як, чим, коли і з чого виробляти ту зброю зараз? Та ще й в масових кількостях.
В сараї на колінці навряд чи вийде. Навіть якщо дуже-дуже захочеться.
то потрібно заявити, що по результатам саміту НАТО,
Україна скористається законом про лендліз, і в рамках нього попросить ATACAMS
НА ДЕЯКИХ НАПРЯМКАХ МИ ЩЕ НАВІТЬ НЕ ДУМАЄМО ПРО КОНТРНАСТУП. ЗБРОЇ НЕМАЄ - ПРЕЗИДЕНТ
https://zn.ua/ukr/war/na-dejakikh-naprjamkakh-mi-shche-navit-ne-dumajemo-pro-kontrnastup-zbroji-nemaje-prezident-.html
Тобто зброї немає, проте є закон про лендліз
В чому проблема скористатись лендлізом?
Чи США повинні заставити Україну попросити лендліз?
Более того, через пару месяцев этот вопрос и вовсе будет закрыт, действие закона заканчивается.
Причина? Байдену и США удобнее оперировать пакетами помощи, они ограничены, они легко контролируемы, они понятны и просты. А ленд-лиз то такє... НЕ при этой администрации.
Причина - скорее иная
В США уже и на Байдена есть компромат, как минимум всплыло дело буризмы, и в рамках него 17 записанных разговоров о взятке в 5млн$
Но компромат может быть в больших масштабах и у иностранных государств, и это может влиять на лендлиз
Республиканец предложил лендлиз в январе 2022, чтобы показать поддержку Украине, и может предотвратить войну, Конгресс проголосовал, президент-демократ со скрипом подписал
После 1 октября, лендлиз закончится и официальная версия будет "Украина не просила лендлиз, поэтому его не было", а мы не причем - закон был, надо было пользоваться
Скорее шантаж, компромат - чтобы официально не просили
т.е. их хватит, просто на текущую поддержку и то если президент не забудет подписать как в 2022 году
через пару недель Конгрес уходит на каникулы до начала сентября, т.е. даже при желании не будет кому проголосовать за увеличение бюджета
Т.е. по факту до 1 октября - существенной помощи уже не будет, прийдется пользоваться тем, что есть - а про это уже статья от Залужного, теперь от Президент в прессе - что помощи не хватает
Итого, надо просить лендлиз, который президент может утверждать без Конгресса
или писать статьи и ждать 1 октября