ATACMS та артилерія залишаються пріоритетом, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що поставка артилерії та далекобійних ракет залишається пріоритетом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У Росії є більш далекобійна зброя. Тому ATACMS дуже важливі. Чи прискорить це наші кроки вперед? Так. Сто відсотків. За деякими напрямками ми не могли б навіть думати зараз почати (наступ. - Ред.), тому що у нас просто немає відповідної зброї", - сказав він в інтерв'ю CNN.

"Тому ATACMS - пріоритет, так. Артилерія в цілому. У нас є дефіцит артилерії, і ми не можемо вразити всі цілі через відсутність відповідної кількості артилерії. Ми збираємо на ті чи інші напрямки, які є пріоритетними, але ми не можемо розірватися. Бракує кількості", - зазначив він.

Також читайте: Зеленський про мету візиту до Болгарії: Оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція, саміт НАТО, гарантії безпеки та Формула миру