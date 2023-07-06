Кремль не слідкує за переміщеннями Пригожина, немає можливості та бажання, - Пєсков

Влада РФ не слідкує за переміщеннями ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

"Кремль не слідкує за переміщеннями Пригожина, не має ні можливості, ні бажання це робити", - сказав він.

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