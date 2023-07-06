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Кремль не слідкує за переміщеннями Пригожина, немає можливості та бажання, - Пєсков
Влада РФ не слідкує за переміщеннями ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.
"Кремль не слідкує за переміщеннями Пригожина, не має ні можливості, ні бажання це робити", - сказав він.
Топ коментарі
+5 Yevgen Shevchenko #551102
показати весь коментар06.07.2023 13:13 Відповісти Посилання
+4 Eight Wonder #490997
показати весь коментар06.07.2023 13:06 Відповісти Посилання
+4 alex petrivskiy
показати весь коментар06.07.2023 13:09 Відповісти Посилання
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Вірю!
Коли є бажання, а нема можливості - то імпотент.
А шо таке нема ні бажання ані можливості?
Подумаешь, чувак сбил 7 анало-говнолётов и трахнул путєна в очко на глазах у всего Мира.
Делов то.
Давай, писькофф, ***** дальше...