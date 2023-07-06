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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Кремль не слідкує за переміщеннями Пригожина, немає можливості та бажання, - Пєсков

пригожин,євген

Влада РФ не слідкує за переміщеннями ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

"Кремль не слідкує за переміщеннями Пригожина, не має ні можливості, ні бажання це робити", - сказав він.

Читайте: Пригожина на території Білорусі немає, - Лукашенко

Автор: 

Пєсков Дмитро (1692) росія (66080) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+5
Кремль не слідкує за кілером Окурка?

Вірю!
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06.07.2023 13:13 Відповісти
+4
Снова удар в псину?
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06.07.2023 13:06 Відповісти
+4
болван, брехать надо аккуратней и убедительней. а ты шо делаешь? ты вообще брешешь или халтуру гонишь?
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06.07.2023 13:09 Відповісти
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Снова удар в псину?
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06.07.2023 13:06 Відповісти
Він і нам якось пофігу.
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06.07.2023 13:06 Відповісти
нізачот. беріть люсю на роботу, вона навчить загадково промовляти "********"
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06.07.2023 13:07 Відповісти
болван, брехать надо аккуратней и убедительней. а ты шо делаешь? ты вообще брешешь или халтуру гонишь?
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06.07.2023 13:09 Відповісти
всім пох повірять йому чи ні. Ну от ви не повірили. І шо?
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06.07.2023 13:27 Відповісти
Это может быть важнее, чем кажется. Его вранье - откровенная халтура. Такое бывает, когда уже наплевать, мол я устал, я ухожу, а вы все пошли... Возможно, вместе с хозяином. Это только предположение, но когда теряют нюх и делают такие ляпы, что-то изменилось или изменится.
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06.07.2023 13:36 Відповісти
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06.07.2023 13:11 Відповісти
Кремль не слідкує за кілером Окурка?

Вірю!
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06.07.2023 13:13 Відповісти
Атчіво ж нє павєріть.
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06.07.2023 13:26 Відповісти
То чого ж ви так перебзділи як він рішив ити на москву .
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06.07.2023 13:14 Відповісти
А был ли случай в истории чтоб письков сказал правду? Ну хоть один?
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06.07.2023 13:17 Відповісти
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06.07.2023 13:18 Відповісти
Такий банькатий, смішний трохи, чолов"яга, та й вуса ще ворушаться,...а вже таки мрець. Буде лизать гарячих сковорід, як кажуть в ISW- ймовірно, цілу вічність.
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06.07.2023 13:24 Відповісти
Коли є можливість, а нема бажання - то сімулянт,
Коли є бажання, а нема можливості - то імпотент.
А шо таке нема ні бажання ані можливості?
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06.07.2023 13:26 Відповісти
Ахахахаха. Вони навіть за дворовою собакою слідкують в якомусь селі "***********", а тут нема бажання ахахахаха.
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06.07.2023 13:27 Відповісти
І цей бреше, як завжди
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06.07.2023 13:30 Відповісти
Теперь его не найдёшь, у него двойников больше, чем у самого Ху#ла.
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06.07.2023 13:31 Відповісти
Може там вже ''інший пірожин'', а справжній десь хробаків годує.
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06.07.2023 13:34 Відповісти
По факту Прігожин не програв, Лука виграв, а на росії держава розсипалася. Продовження серіалу - незабаром.
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06.07.2023 13:38 Відповісти
якось пох.. де той уе_бан..
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06.07.2023 13:42 Відповісти
Та действительно!
Подумаешь, чувак сбил 7 анало-говнолётов и трахнул путєна в очко на глазах у всего Мира.
Делов то.
Давай, писькофф, ***** дальше...
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06.07.2023 13:56 Відповісти
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06.07.2023 14:03 Відповісти
як і все це бздунярство з "Залісся": тупе, брехливе, огидне!
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06.07.2023 17:08 Відповісти
 
 