Росіяни допускають до роботи на ЗАЕС некомпетентний персонал, - Енергоатом

Російській окупанти довіряють керування найбільшим атомним об’єктом Європи - Запорізькою АЕС - недосвідченим спеціалістам з РФ, які не мають необхідних знань та навичок.

Про це заявили в Енергоатомі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кваліфікований український персонал ЗАЕС, який роками забезпечував роботу станції, продовжує піддаватися тиску, залякуванням і шантажу з боку російських ядерних терористів. Водночас зрадники призначають на керівні оперативні посади, для яких необхідна відповідна ліцензія, молодих росіян", - йдеться у повідомленні.

Начальником зміни одного з енергоблоків вони призначили працівника Балаковської АЕС, який має досвід роботи лише сім місяців. Посада передбачає оперативне управління реактором.

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"Навіть такими діями окупанти вчергове наражають світ на небезпеку. Через некомпетентність та недосвідченість завезеного російського персоналу загроза безпечній експлуатації Запорізької АЕС лише зростає", - зауважили в Енергоатомі.