Росіяни допускають до роботи на ЗАЕС некомпетентний персонал, - Енергоатом
Російській окупанти довіряють керування найбільшим атомним об’єктом Європи - Запорізькою АЕС - недосвідченим спеціалістам з РФ, які не мають необхідних знань та навичок.
Про це заявили в Енергоатомі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Кваліфікований український персонал ЗАЕС, який роками забезпечував роботу станції, продовжує піддаватися тиску, залякуванням і шантажу з боку російських ядерних терористів. Водночас зрадники призначають на керівні оперативні посади, для яких необхідна відповідна ліцензія, молодих росіян", - йдеться у повідомленні.
Начальником зміни одного з енергоблоків вони призначили працівника Балаковської АЕС, який має досвід роботи лише сім місяців. Посада передбачає оперативне управління реактором.
"Навіть такими діями окупанти вчергове наражають світ на небезпеку. Через некомпетентність та недосвідченість завезеного російського персоналу загроза безпечній експлуатації Запорізької АЕС лише зростає", - зауважили в Енергоатомі.
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Теоретически, покупка э/э в Европе может быть экономически обоснована. Образно и для примера: Львовской обл. требуется электроэнергия. Ровенская АЭС не имеет лимита, т.к. снабжает огромный регион (в т.ч. Киевскую обл.) Поставить можно из Южноукраинской АЭС. Там на выходе 1 кВт/ч стоит 1 грн. Транспортировка в Львовскую обл. - 2 грн. Итого 3 грн. А в Польше можно купить за 2 грн. с копеечной транспортировкой. Выгодно.
Но по-факту, у нас происходит совсем не так. На выходе из Южноукраинской АЭС имеем себестоимость 1 кВт/ч куй знает сколько. Энергоатом держит в строжайшем секрете эту цифру. Но даже если он её озвучит, эта цифра будет включать в себя все прелести коррупционной экономики: не эффективное управление, откаты подрядчиков, "чемоданчики на верх", тысчи посредников, устаревшие технологии, изношенное оборудование и элементарное неумение правильно считать эту самую себестоимость. Плюс: полный безконтроль и безответственность - придумывай какую хочешь цифру, главное бумажками её прикрой красиво.
Но это не все. ТРАНСПОРТИРОВКА э/э - вот где золотое дно. Если для того, чтобы правильно и честно посчитать себестоимость 1кВт/ч на АЭС требуется несколько честных, профессиональных и въедливых аудиторов, то для того чтобы это сделать это для "передачи э/э" требуестя армия таких специалистов + армия хорошо оснащенных технарей. Простой пример: У вас в обосновании себестоимости есть такая статья затрат "потери на ВЛЭП" и там должны быть параметры проводов: длинна, сечение, материал, износ. КАК это все проверить? Написано: "100 км. ВЛЭП". Кто и когда это проверял? Точно 100? А может 80 или 70 или 60? Как проверить? Только физически: проехать по всей протяженности и измерить с учетом провисов. Представляете себе этот объем работы? Будет кто-то это делать? ... Вот и включай в транспортировку э/э любые цифры. Все равно никто не проверит. А если приедет какой-нибудь калека-аудитор из МинЭнерго с з/п 1000$/мес., то с ним всегда можно порешать за "закрыть глаза". На кону-то миллиарды ...
В итоге имеем стоимость э/э в разы больше, чем она может быть. А из Польши(Европы) экспортирум в 2-х случаях: 1) когда ********** реально кладут ракетами генерацию/ТП и э/э физически нет и второй - более распространенный случай - когда олиграхи и коррупционеры в своей жадности ******** настолько, что Украинский кВт/ч оказывается дороже Польского (Европейского).
Для того чтобы это сделать нужна ТОЛЬКО политическая воля. И никакое "общественное давление" тут не поможет. Пока в Украине не появится президент реформатор-государственник, у нас ничего не поменяется.