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Новини Окуповані території
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Росіяни допускають до роботи на ЗАЕС некомпетентний персонал, - Енергоатом

заес

Російській окупанти довіряють керування найбільшим атомним об’єктом Європи - Запорізькою АЕС - недосвідченим спеціалістам з РФ, які не мають необхідних знань та навичок.

Про це заявили в Енергоатомі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кваліфікований український персонал ЗАЕС, який роками забезпечував роботу станції, продовжує піддаватися тиску, залякуванням і шантажу з боку російських ядерних терористів. Водночас зрадники призначають на керівні оперативні посади, для яких необхідна відповідна ліцензія, молодих росіян", - йдеться у повідомленні.

Начальником зміни одного з енергоблоків вони призначили працівника Балаковської АЕС, який має досвід роботи лише сім місяців. Посада передбачає оперативне управління реактором.

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"Навіть такими діями окупанти вчергове наражають світ на небезпеку. Через некомпетентність та недосвідченість завезеного російського персоналу загроза безпечній експлуатації Запорізької АЕС лише зростає", - зауважили в Енергоатомі.

Автор: 

Енергоатом (1645) Запорізька АЕС (1429)


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Та да. Десь є в них компетентний
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06.07.2023 13:45 Відповісти
вся компентенція касапів стоїть/сидить на пляшці з матом.
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06.07.2023 13:49 Відповісти
Намного важнее и актуальнее была бы информация от Энергоатома "себестоимость 1 кВт/ч на выходе из АЭС". Но, я так понимаю, что это суперсекретная информация для граждан Украины.
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06.07.2023 13:54 Відповісти
Тут недавно писали, що ми закуповуємо е/е у європейських країн у дуже "зручний" час, коли наша власна система виробляє енергію з запасом. Просто нема слів. А потім нас просять "прикрутити" кондиціонери у вечірні години, тому що не вистачає генерації.
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06.07.2023 14:21 Відповісти
А тут очень интересно. Я поясню.
Теоретически, покупка э/э в Европе может быть экономически обоснована. Образно и для примера: Львовской обл. требуется электроэнергия. Ровенская АЭС не имеет лимита, т.к. снабжает огромный регион (в т.ч. Киевскую обл.) Поставить можно из Южноукраинской АЭС. Там на выходе 1 кВт/ч стоит 1 грн. Транспортировка в Львовскую обл. - 2 грн. Итого 3 грн. А в Польше можно купить за 2 грн. с копеечной транспортировкой. Выгодно.
Но по-факту, у нас происходит совсем не так. На выходе из Южноукраинской АЭС имеем себестоимость 1 кВт/ч куй знает сколько. Энергоатом держит в строжайшем секрете эту цифру. Но даже если он её озвучит, эта цифра будет включать в себя все прелести коррупционной экономики: не эффективное управление, откаты подрядчиков, "чемоданчики на верх", тысчи посредников, устаревшие технологии, изношенное оборудование и элементарное неумение правильно считать эту самую себестоимость. Плюс: полный безконтроль и безответственность - придумывай какую хочешь цифру, главное бумажками её прикрой красиво.
Но это не все. ТРАНСПОРТИРОВКА э/э - вот где золотое дно. Если для того, чтобы правильно и честно посчитать себестоимость 1кВт/ч на АЭС требуется несколько честных, профессиональных и въедливых аудиторов, то для того чтобы это сделать это для "передачи э/э" требуестя армия таких специалистов + армия хорошо оснащенных технарей. Простой пример: У вас в обосновании себестоимости есть такая статья затрат "потери на ВЛЭП" и там должны быть параметры проводов: длинна, сечение, материал, износ. КАК это все проверить? Написано: "100 км. ВЛЭП". Кто и когда это проверял? Точно 100? А может 80 или 70 или 60? Как проверить? Только физически: проехать по всей протяженности и измерить с учетом провисов. Представляете себе этот объем работы? Будет кто-то это делать? ... Вот и включай в транспортировку э/э любые цифры. Все равно никто не проверит. А если приедет какой-нибудь калека-аудитор из МинЭнерго с з/п 1000$/мес., то с ним всегда можно порешать за "закрыть глаза". На кону-то миллиарды ...
В итоге имеем стоимость э/э в разы больше, чем она может быть. А из Польши(Европы) экспортирум в 2-х случаях: 1) когда ********** реально кладут ракетами генерацию/ТП и э/э физически нет и второй - более распространенный случай - когда олиграхи и коррупционеры в своей жадности ******** настолько, что Украинский кВт/ч оказывается дороже Польского (Европейского).
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06.07.2023 15:00 Відповісти
Дуже дякую за розгорнуту відповідь. Зло вже бере на наш "ефективний менеджмент". Та сама пісня у нас також і з іншими послугами (вода, газ, тепло). Обгрунтувати їх реальну вартість ніхто не може.
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06.07.2023 16:38 Відповісти
"Обгрунтувати їх реальну вартість ніхто не може".

Для того чтобы это сделать нужна ТОЛЬКО политическая воля. И никакое "общественное давление" тут не поможет. Пока в Украине не появится президент реформатор-государственник, у нас ничего не поменяется.
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06.07.2023 17:00 Відповісти
Гомер Симпсон отвечает за безопасность?))) простите смех сквозь слезы ...
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06.07.2023 14:08 Відповісти
А Буданов нам сказав шо всьо нармальна. І по*й шо заміновано все і можуть підірвати в будь-який день
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06.07.2023 14:23 Відповісти
 
 