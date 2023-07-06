На ЗАЕС перебувають приблизно 700 військових РФ, вони мінують усе, - Котін
На окупованій росіянами Запорізькій АЕС у місті Енергодар зберігається велика небезпека через присутність російських військових.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі телемарафону.
За словами Котіна, на станції зберігається дуже велика небезпека через присутність російських військових.
"Їхня кількість там то збільшується, то зменшується. За останньою інформацією там перебуває близько 700 військових осіб. Фактично там є і вибухівка, і зброя. Є всі інші речовини, які не потрібні на цьому об’єкті. Станція замінована", - пояснив керівник компанії
Він також додав, що окупанти продовжують мінувати, як важливе так і неважливе для роботи станції обладнання.
"Вони мінують все, якщо вважають, що з тієї сторони може бути напад. На дахах деяких енергоблоків були розміщені кулеметні гнізда", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Вони приречені. Питання часу і буде жест доброї волі.
Вітаю, ви прийняті на роботу телеведучим телемарафону.
p.s. А якщо серйозно, дасте посилання хоча б на 1 західне джерело/аналітика/експерта з висновком, подібним вашому?
І ні по земарафоні вам тих речей що я часто популяризую не озвучать. Марафон робить ШОУ, а не інформує. І в моїй правоті ви можете переконаєтесь лиш з часом, або самому проаналізувавши прийти до цих висновків, якщо дано.
Що до того на чому базується мій наратив про майбутній жест доброї волі, то я це тут вже не раз писав - зараз йде фаза контрнаступу по варінню котла, обробці всіх хімарсами, смартснарядами і т.п.. Якщо все буде ок то росіяни просто не встигнуть догнати та обігнати нас по фпв чи іншому. Ми виб'ємо всю їх арту завдяки дронам які її засікуть. Дронами виб'ємо всю броню так що залишаться тільки буханки-ниви. І потім гобліни з високою ймовірністю посипляться так що навіть наші танки хоч щось показати зможуть стріляючи по пустих окопах з кинутими кузьмичами. Ну, а якщо не посипляться, то ми всеодно будемо домінувати бо у нас крім дронів буде ще артилерія, а у них ні. І це без авіації. І тут нам ще 100 000 касетних снарядів для арти дають проти окопів з піхотою... А тепер уявимо що на кінець осені реально буде авіація НАТО. Тоді навіть якщо росіяни не посипляться, то ми зможемо використовувати з безпечної відстані jdam так як прийнято використовувати танки - розбивати укріпрайони та закопувати противника. Тобто навіть наш дефіцит снарядів до САУ і іншої артилерії можна буде обійти завдяки авіації. Так помилки було зроблено, но на результат і наш успіх це не вплине. І я не розкриваю якоїсь таємниці бо можливості законтрити це в росіян немає. Вони приречені. Або в один момент вони вже без техніки всі дружно втечуть як було із Херсоном, або вмруть і ми отримаємо шанс пройти всю росію як ніж крізь масло.
Поскольку Россия всё-равно будет компенсировать все расходы на восстановление Украины - надо сейчас везде объявлять, и в России тоже, через какие-то СМИ - во сколько сотен миллиардов долларов обойдется ей этот теракт на ЗАЭС, и платить за это всё будет российский народ!
И российскому народу надо сейчас постоянно давать эту информацию, в любой форме! Может, тогда они очухаются от этого мракобесия.. И надо постоянно перед их носом махать счетом на триллионы долларов за всё разрушенное в Украине , и что это им платить..
Пояснити, чому?
"Власти ЕС заявили о заморозке российских активов на €207 млрд.
Активы могут направить на восстановление Украины."
charter97.org/ru/news/2023/7/3/554412/