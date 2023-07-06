На ЗАЕС перебувають приблизно 700 військових РФ, вони мінують усе, - Котін

На окупованій росіянами Запорізькій АЕС у місті Енергодар зберігається велика небезпека через присутність російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі телемарафону.

За словами Котіна, на станції зберігається дуже велика небезпека через присутність російських військових.

"Їхня кількість там то збільшується, то зменшується. За останньою інформацією там перебуває близько 700 військових осіб. Фактично там є і вибухівка, і зброя. Є всі інші речовини, які не потрібні на цьому об’єкті. Станція замінована", - пояснив керівник компанії

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Він також додав, що окупанти продовжують мінувати, як важливе так і неважливе для роботи станції обладнання.

"Вони мінують все, якщо вважають, що з тієї сторони може бути напад. На дахах деяких енергоблоків були розміщені кулеметні гнізда", - додав він.

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