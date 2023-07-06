УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13358 відвідувачів онлайн
Новини
3 972 30

На ЗАЕС перебувають приблизно 700 військових РФ, вони мінують усе, - Котін

заес

На окупованій росіянами Запорізькій АЕС у місті Енергодар зберігається велика небезпека через присутність російських військових.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі телемарафону.

За словами Котіна, на станції зберігається дуже велика небезпека через присутність російських військових.

"Їхня кількість там то збільшується, то зменшується. За останньою інформацією там перебуває близько 700 військових осіб. Фактично там є і вибухівка, і зброя. Є всі інші речовини, які не потрібні на цьому об’єкті. Станція замінована", - пояснив керівник компанії

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На даху IV енергоблоку ЗАЕС з’явилися невідомі об’єкти, - ЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Він також додав, що окупанти продовжують мінувати, як важливе так і неважливе для роботи станції обладнання.

"Вони мінують все, якщо вважають, що з тієї сторони може бути напад. На дахах деяких енергоблоків були розміщені кулеметні гнізда", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Енергетики відновили живлення Запорізької АЕС з основної лінії, - Котін

Автор: 

Петро Котін (111) Запорізька АЕС (1429)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Котін Буданова не читав
показати весь коментар
06.07.2023 12:15 Відповісти
+7
А кацапські агенти з МАГАТЕ учора казали що вони нічого не бачили...
показати весь коментар
06.07.2023 12:18 Відповісти
+5
показати весь коментар
06.07.2023 12:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Котін Буданова не читав
показати весь коментар
06.07.2023 12:15 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2023 12:15 Відповісти
А кацапські агенти з МАГАТЕ учора казали що вони нічого не бачили...
показати весь коментар
06.07.2023 12:18 Відповісти
Тільки зелені гниди розміновували, і відводили війська!
показати весь коментар
06.07.2023 12:18 Відповісти
МАГАТЄ має іншу точку зору, з якої жодного мінування не видно.
показати весь коментар
06.07.2023 12:18 Відповісти
МАГАТЕ сидить у Відні, а їм не недали такого потужного бінокля, щоб вони ЗАЕС звідти побачили.
показати весь коментар
06.07.2023 14:33 Відповісти
ЗАЕС треба оточити, і вони самі все розмінують.
показати весь коментар
06.07.2023 12:19 Відповісти
В мене таке враження що це просто відведення очей від чогось іншого. То там всі евакуювались до 5го числа. Тепер там 700 людей. То загроза спадає, тепер знову наростає. То є вибухівка, то немає. Більше шкоди людям приносять своїми балачками.
показати весь коментар
06.07.2023 12:19 Відповісти
На жаль, похизуватись особливо нічим. Ніяких позитивних зрушень ніде нема. Тому і доводиться засцикати очі лохторату різними страшилками, щоб ніхто не бачив провалів.
показати весь коментар
06.07.2023 12:25 Відповісти
Тобто всі ті відео із на сотні одиниць знищеної техніки гоблінської орди це нічого?)

Вони приречені. Питання часу і буде жест доброї волі.
показати весь коментар
06.07.2023 12:31 Відповісти
Можно конкретно назвать сроки жеста доброй воли? Ну чтоб я как говорится "запомнил этот твит".
показати весь коментар
06.07.2023 13:22 Відповісти
Нет нельзя. Военная тайна
показати весь коментар
06.07.2023 21:28 Відповісти
Военной тайной цензоряне точно не обладают.
показати весь коментар
06.07.2023 22:59 Відповісти
Сказав експерт 🤣. Тобто на вашу експертну думку міністри, депутати, офіцери та ще гора інших людей новини не читають, на форумах не сидять, та взагалі хобі пов'язаних із мережею мати не можуть.
показати весь коментар
07.07.2023 15:47 Відповісти
> "Вони приречені. Питання часу і буде жест доброї волі."

Вітаю, ви прийняті на роботу телеведучим телемарафону.

p.s. А якщо серйозно, дасте посилання хоча б на 1 західне джерело/аналітика/експерта з висновком, подібним вашому?
показати весь коментар
06.07.2023 14:31 Відповісти
На кого, кого? На тих що обісралися з Афганом, з Києвом за 3 дня, з коронавірусом та лабораторією Вектор, що просрали держпереворот в Німеччині та ледь в останній момент завдяки нам змогли його зупинити. 🧐І ви хочете щоб я на них посилався? Забудьте це. Я можу лиш їх кенселити, хейтити щоб їх пошвидше списали та розігнали нах. Зрозумійте там немає нормальних аналітиків що озвучують висновки в публічний простір бо ці висновки це великі гроші 🤑, і всіх цих аналітиків розібрали корпорації обклавши договорами 📝 на заборону розголошення результатів їх інтелектуальної праці що належить корпорації, а на держави працюють фріки набрані по квотах і вони навіть не сильно орієнтуються де та Україна на карті, бо для них є більш важливі речі типу як відстояти свою квоту шляхом якогось прайду чи ще чогось чим якісно виконувати свою роботу.

І ні по земарафоні вам тих речей що я часто популяризую не озвучать. Марафон робить ШОУ, а не інформує. І в моїй правоті ви можете переконаєтесь лиш з часом, або самому проаналізувавши прийти до цих висновків, якщо дано.

Що до того на чому базується мій наратив про майбутній жест доброї волі, то я це тут вже не раз писав - зараз йде фаза контрнаступу по варінню котла, обробці всіх хімарсами, смартснарядами і т.п.. Якщо все буде ок то росіяни просто не встигнуть догнати та обігнати нас по фпв чи іншому. Ми виб'ємо всю їх арту завдяки дронам які її засікуть. Дронами виб'ємо всю броню так що залишаться тільки буханки-ниви. І потім гобліни з високою ймовірністю посипляться так що навіть наші танки хоч щось показати зможуть стріляючи по пустих окопах з кинутими кузьмичами. Ну, а якщо не посипляться, то ми всеодно будемо домінувати бо у нас крім дронів буде ще артилерія, а у них ні. І це без авіації. І тут нам ще 100 000 касетних снарядів для арти дають проти окопів з піхотою... А тепер уявимо що на кінець осені реально буде авіація НАТО. Тоді навіть якщо росіяни не посипляться, то ми зможемо використовувати з безпечної відстані jdam так як прийнято використовувати танки - розбивати укріпрайони та закопувати противника. Тобто навіть наш дефіцит снарядів до САУ і іншої артилерії можна буде обійти завдяки авіації. Так помилки було зроблено, но на результат і наш успіх це не вплине. І я не розкриваю якоїсь таємниці бо можливості законтрити це в росіян немає. Вони приречені. Або в один момент вони вже без техніки всі дружно втечуть як було із Херсоном, або вмруть і ми отримаємо шанс пройти всю росію як ніж крізь масло.
показати весь коментар
07.07.2023 15:41 Відповісти
Хтось цілєспрямовано піздить. Або Гроссі, або Буданов-Котін. Хтось, щось, готує. Навіть бабці у Миколаїві, у черзі запитують - Ну шо там ЗАЕС - ще не рванули.
показати весь коментар
06.07.2023 12:23 Відповісти
кацапи мінують навіть дитячі іграшки, так що сумніву що до мінування ЗАЕС немає, також немає сумніву що до піздежу Гроссі чи ви думаєте кацапи водять хороводами по машзалу членів моніторінгової групи та показують що, та як вони замінували? Є відео де той Гроссі ухвально мотає гривою коли йому показують котлован з кацапською ракетою, а про будьоного я взагалі промовчу тому ніяких "або" - всі вони піздять і *******
показати весь коментар
06.07.2023 12:57 Відповісти
БудЬОнов сказав " мінування атмєна", значит так і є. Не даремно ж він уже два рази Крим взяв, правда поки тільки ротом, але давайте вважати це прилюдією.
показати весь коментар
06.07.2023 12:23 Відповісти
Буданов сказав що вже все норм загроза заменьшилась бо ракети тупо були останні, а тут пан Котін такє каже, ну шо це такє))
показати весь коментар
06.07.2023 12:37 Відповісти
А магатегросюк не бачить ознак мінування.
показати весь коментар
06.07.2023 13:00 Відповісти
"..они минируют все,"

Поскольку Россия всё-равно будет компенсировать все расходы на восстановление Украины - надо сейчас везде объявлять, и в России тоже, через какие-то СМИ - во сколько сотен миллиардов долларов обойдется ей этот теракт на ЗАЭС, и платить за это всё будет российский народ!
И российскому народу надо сейчас постоянно давать эту информацию, в любой форме! Может, тогда они очухаются от этого мракобесия.. И надо постоянно перед их носом махать счетом на триллионы долларов за всё разрушенное в Украине , и что это им платить..
показати весь коментар
06.07.2023 14:18 Відповісти
И ещё, может быть, будет "обратка" по какой-нибудь российской АЭС, или по нескольким АЭС сразу - пусть они это будут иметь в виду, всегда..
показати весь коментар
06.07.2023 14:23 Відповісти
На жаль, це поки що лише мрії.
показати весь коментар
06.07.2023 14:37 Відповісти
США сказали, что за взрыв ЗАЭС "будут уничтожены военные лидеры россии": https://www.c-span.org/video/?528936-1/senators-graham-blumenthal-news-conference-russian-nuclear-threats Senators Graham and Blumenthal News Conference on Russian Nuclear Threats | C-SPAN.org
показати весь коментар
07.07.2023 00:15 Відповісти
Та я ж не проти. Тільки маю сумнів, глянувши на обіцяні F-16.
Пояснити, чому?
показати весь коментар
07.07.2023 00:25 Відповісти
Вы из Европы такие наивные. Вы считаете, их интересует будущее? У них его нет.
показати весь коментар
06.07.2023 21:31 Відповісти
Ну, я всё-же верю что если им постоянно, каждый день напоминать о долге, который растет каждый день и который им всё-равно придется уплатить, и постоянно вертеть перед их носом эти цифры, триллионы, и из чего этот долг состоит - то, думаю, через некоторое время всё-же это возымет действие, не все же там бараны..
показати весь коментар
06.07.2023 22:35 Відповісти
Ну, не совсем уж это и мечты, а в финансовом плане начало уже положено:
"Власти ЕС заявили о заморозке российских активов на €207 млрд.
Активы могут направить на восстановление Украины."
charter97.org/ru/news/2023/7/3/554412/
показати весь коментар
06.07.2023 15:31 Відповісти
президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин наверное не общается с МАГАТЭ и Буданов ....... как лебедь ,рак и щука
показати весь коментар
06.07.2023 18:08 Відповісти
 
 