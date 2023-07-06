Рашисти обстріляли Херсон та область, поранено 5 осіб, - ОВА
Російські загарбники продовжують обстрілювати Херсон та область, внаслідок чого постраждали 5 осіб.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Через ранковий обстріл Антонівки постраждала 73-річна жінка, котра знаходилася на вулиці. Лікарі надали їй медичну допомогу. Від шпиталізації вона відмовилася.
У селищі Приозерне 71-річна жінка та 65-річний чоловік отримали тяжкі поранення. Медики борються за їх життя", - йдеться в повідомленні.
Також росіяни обстріляли й Херсон. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей. На місці працюють рятувальні служби.
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