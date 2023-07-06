УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12564 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
743 2

Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Окупанти минулої доби завдали ударів по мирному населенню Бериславського та Херсонського районів. Ворог здійснив авіаудар по житлових кварталах, скидав боєприпаси з БПЛА, бив із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. 

Про це повідомили у поліції Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

Окупаційна армія здійснила авіаудар по с.Зміївка, внаслідок вибухів пошкоджено житлові будинки та сільгосптехніка. Під час артилерійського обстрілу смт Білозерка загинув 58-річний чоловік та поранено 5 місцевих жителів, серед яких 10-річний хлопчик, у всіх мінно-вибухові травми, уламкові поранення та гостра реакція на стрес.

У с.Садове Херсонської громади внаслідок російського обстрілу пошкоджено житлові будинки, службовий автомобіль оператора поштового зв’язку та три автомобілі організації, яка на момент удару роздавала мешканцям гуманітарну допомогу, дві жінки отримали поранення.

У с.Іванівка Білозерської громади під російський обстріл потрапив 58-річний чоловік, у нього травма голови.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби російські загарбники 84 рази обстріляли територію Херсонщини, двоє загиблих, - ОВА

Війська РФ ведуть активні обстріли Херсона, від ворожих атак потерпає мікрорайон Корабел, центр міста, Дніпровський район, прибережна зона та передмістя. Ворог з авіації вдарив по смт Антонівка, там пошкоджено склади та ангар на території непрацюючого підприємства.

Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 01
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 02
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 03
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 04
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 05
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 06
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 07
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 08
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 09
Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини 10

Автор: 

обстріл (29206) Херсон (3442) Херсонська область (5884)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чому ми не можемо знищити ці артустановки, невже вони досі недосяжні для наших засобів ураження...
показати весь коментар
06.07.2023 13:41 Відповісти
Контрбатарейна постійно… але через незначну відстань можуть обстрілювати багато з чого. Далеко не завжди можна зловити той же Град - відстрілявся і звалив. Знищили - тягнуть нове.
Заіпали звісно, немає слів…
показати весь коментар
06.07.2023 13:50 Відповісти
 
 