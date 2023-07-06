Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Окупанти минулої доби завдали ударів по мирному населенню Бериславського та Херсонського районів. Ворог здійснив авіаудар по житлових кварталах, скидав боєприпаси з БПЛА, бив із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомили у поліції Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

Окупаційна армія здійснила авіаудар по с.Зміївка, внаслідок вибухів пошкоджено житлові будинки та сільгосптехніка. Під час артилерійського обстрілу смт Білозерка загинув 58-річний чоловік та поранено 5 місцевих жителів, серед яких 10-річний хлопчик, у всіх мінно-вибухові травми, уламкові поранення та гостра реакція на стрес.

У с.Садове Херсонської громади внаслідок російського обстрілу пошкоджено житлові будинки, службовий автомобіль оператора поштового зв’язку та три автомобілі організації, яка на момент удару роздавала мешканцям гуманітарну допомогу, дві жінки отримали поранення.

У с.Іванівка Білозерської громади під російський обстріл потрапив 58-річний чоловік, у нього травма голови.

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Війська РФ ведуть активні обстріли Херсона, від ворожих атак потерпає мікрорайон Корабел, центр міста, Дніпровський район, прибережна зона та передмістя. Ворог з авіації вдарив по смт Антонівка, там пошкоджено склади та ангар на території непрацюючого підприємства.



















