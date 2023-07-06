ЗСУ не втратили позиції через підрив Каховської ГЕС окупантами, - ОК "Південь"

Збройні сили України не втратили своїх позицій і не змінили своїх планів через підрив Каховської ГЕС.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Через підрив Каховської ГЕС ми фактично не втратили своїх позицій, не змінили своїх планів і не міняли хід операції. Як і бойової роботи, яку продовжували навіть після того, як росіяни підірвали ГЕС, розраховуючи зупинити контрнаступ. Так і зараз із хімічною небезпекою, про яку йшлося, відносно заводу кримський "Титан", так і відносно радіаційної небезпеки щодо Запорізької АЕС", - сказала вона.

Гуменюк наголосила, що українські військові готові й здатні оперативно та адекватно зреагувати і не змінювати своїх планів бойової роботи. Вона також заявила, що ворог повертається на позиції, які були під водою внаслідок підриву ними Каховської ГЕС, і починає тероризувати з мінометів мирне населення.

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"Вода змінила лінію зіткнення, фактично відкинувши росіян на рівних ділянках від 5 до 15 км. Тому повернення на позиції для них важливе. Щоб повернутись до тероризування правого берега", - сказала вона.

Крім того, росіяни намагаються облаштувати і нові позиції. У тому числі в багатоповерхівках на верхніх поверхах розташовувати мінометні розрахунки для продовження практики обстрілу мирного населення, зокрема тих людей, які ще потерпають від катастрофи.

Гуменюк пояснила, що на лівому березі ще не скрізь відійшла вода, бо лівий набагато нижчий за правий. І тому там становище складне.

"Вони повертаються. І за кількістю й потужності обстрілів це відчувається. Вони намагаються зараз тримати цифри - 50 обстрілів на світловий день і 40 - за ніч. Це за добу приблизно 90 обстрілів. Це та потужність, яку вони тримали до техногенної катастрофи", - сказала вона.

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