Якщо Путін захопить Україну, то з РФ доведеться воювати американцям, - Пенс

Колишній віцепрезидент і кандидат на номінацію від Республіканської партії США Майкл Пенс вважає можливим зіткнення американських військ із російськими в разі поразки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Я не сумніваюся, що якщо Володимир Путін захопить Україну, то мине не так багато часу, перш ніж російські військові перетнуть кордон, і нам доведеться відправити наших чоловіків і жінок битися проти них", - зазначив Пенс.

Тому, пояснив колишній віцепрезидент, США готові надавати українцям засоби для боротьби з росіянами, щоб американським військовим не довелося воювати з ними.

За словами Пенса, "те, що відбувається в Україні просто зараз – це не просто війна, це зло".

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