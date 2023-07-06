Якщо Путін захопить Україну, то з РФ доведеться воювати американцям, - Пенс
Колишній віцепрезидент і кандидат на номінацію від Республіканської партії США Майкл Пенс вважає можливим зіткнення американських військ із російськими в разі поразки України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Я не сумніваюся, що якщо Володимир Путін захопить Україну, то мине не так багато часу, перш ніж російські військові перетнуть кордон, і нам доведеться відправити наших чоловіків і жінок битися проти них", - зазначив Пенс.
Тому, пояснив колишній віцепрезидент, США готові надавати українцям засоби для боротьби з росіянами, щоб американським військовим не довелося воювати з ними.
За словами Пенса, "те, що відбувається в Україні просто зараз – це не просто війна, це зло".
Топ коментарі
+32 Артур Пирожков #156165
показати весь коментар06.07.2023 14:41 Відповісти Посилання
+23 Qq Qqq #455433
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+21 Nov
показати весь коментар06.07.2023 14:37 Відповісти Посилання
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Они уже так делают - мобилизуют украинцев с оккупированных территорий на войну с Украиной же.
Точно так же сделали бы и в случае захвата ими Украины - погнали бы на запад в качестве пушечного мяса украинцев перед своими войсками
Потому как иначе вы похожи на русака, прикрывшегося прокси с флагом той страны, которую он сейчас призывает бомбить. Хотя русня может жить в какой-то стране и призывать ее бомбить - это вполне соответствует их ментальное шизофрении.
Не уявляю , як наприклад - можна змусити мене стріляти в бік союзників , а не в кацапню , яку я ненавиджу кожною клітиною свого тіла .
дякуемо за підтримку України
Почему раньше молчал?
Почему только под выборы?
"Як зазначає Reuters, свіже опитування зафіксувало "різке зростання" підтримки надання озброєння Україні. У травні його підтримували 46% респондентів, нині ж їхнє число зросло до 65%.
Зокрема за постачання американської зброї в Україні висловлюються 81% прихильників Демократичної партії, 56% - Республіканської та 57% незалежних.
Також, як показало опитування Reuters/Ipsos, 76% американців вважають, що надання допомоги Україні демонструє Китаю та іншим суперникам, що Сполучені Штати мають "волю й здатність захищати наші інтереси, наших союзників і їх самих".
Крім того, переважна більшість американців - 67% і 73% відповідно - більш схильні підтримати на президентських виборах у США наступного року кандидата, який продовжить військову допомогу Україні, а також кандидата, який підтримує Україна-НАТО."
Та завжди тримав за руки рижого дурня.
А ще армія РФ поповниться українською ватою який КДБ-шники швидко промиють мізки, так само як багатьом на Бамбасі...
Україна Переможе! Союзники допомогають!