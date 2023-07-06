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Новини Війна
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Якщо Путін захопить Україну, то з РФ доведеться воювати американцям, - Пенс

майкл,пенс

Колишній віцепрезидент і кандидат на номінацію від Республіканської партії США Майкл Пенс вважає можливим зіткнення американських військ із російськими в разі поразки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Я не сумніваюся, що якщо Володимир Путін захопить Україну, то мине не так багато часу, перш ніж російські військові перетнуть кордон, і нам доведеться відправити наших чоловіків і жінок битися проти них", - зазначив Пенс.

Тому, пояснив колишній віцепрезидент, США готові надавати українцям засоби для боротьби з росіянами, щоб американським військовим не довелося воювати з ними.

За словами Пенса, "те, що відбувається в Україні просто зараз – це не просто війна, це зло".

Читайте: Підтримка України є важлива для безпеки всього НАТО, - колишній віцепрезидент США Пенс

Автор: 

росія (66080) США (23417) Пенс Майк (107)


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Топ коментарі
+32
Имеется в виду тактика русни заставлять другие народы воевать за них.

Они уже так делают - мобилизуют украинцев с оккупированных территорий на войну с Украиной же.

Точно так же сделали бы и в случае захвата ими Украины - погнали бы на запад в качестве пушечного мяса украинцев перед своими войсками
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06.07.2023 14:41 Відповісти
+23
Він має на увазі, що москалі завжди набирали війська на окупованих територіях для подальших війн, це ще від Орди пішло, як приклад Крим і Бамбас ...
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06.07.2023 14:42 Відповісти
+21
И украинцев на штыкх в спину погонят воевать дальше на запад
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06.07.2023 14:37 Відповісти
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И украинцев на штыкх в спину погонят воевать дальше на запад
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06.07.2023 14:37 Відповісти
що за треш????
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06.07.2023 14:38 Відповісти
Имеется в виду тактика русни заставлять другие народы воевать за них.

Они уже так делают - мобилизуют украинцев с оккупированных территорий на войну с Украиной же.

Точно так же сделали бы и в случае захвата ими Украины - погнали бы на запад в качестве пушечного мяса украинцев перед своими войсками
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06.07.2023 14:41 Відповісти
ну с мировым гегемоном война будет не такая ласковая. на их дома за всё существование не упала ни одна бомба. эту неприемлимую ситуацию надо срочно исправлять......
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06.07.2023 15:09 Відповісти
Вы же сейчас говорите о мерзопакостной раисе?

Потому как иначе вы похожи на русака, прикрывшегося прокси с флагом той страны, которую он сейчас призывает бомбить. Хотя русня может жить в какой-то стране и призывать ее бомбить - это вполне соответствует их ментальное шизофрении.
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06.07.2023 16:17 Відповісти
І так московська орда діє столттями.Прямі нащадки монголо-татарської орди.
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06.07.2023 15:48 Відповісти
Він має на увазі, що москалі завжди набирали війська на окупованих територіях для подальших війн, це ще від Орди пішло, як приклад Крим і Бамбас ...
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06.07.2023 14:42 Відповісти
Он правду сказал. То что происходит сейчас это демонстрация бункерного перед Китаем и ОДКБ что с западом воевать можно и если он добьется успеха в Украине, он не остановится на достигнутом и попрет против НАТО только уже с Китаем, Ираном и ОДКБ. И не нужно говорить что украинцев не погонят в первых рядах - именно так все и произойдет. ТЦК тогда детишками покажутся против тех кто будет толкать украинцев на убой
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06.07.2023 14:44 Відповісти
я об этом всегда говорю нытикам в ответ про наши "плохие военкоматы, плохую страну и плохое правительство". Сидите дома, нойте и откупайтесь, не вопрос. Но когда к вам придет параша, будет вам и белка, и свисток. И что такое плохой военком или плохой президент вы наконец-то узнаете. Мало не покажется
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06.07.2023 17:41 Відповісти
Москалі завжди так воювали і навіть зараз це повторюють.
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06.07.2023 14:44 Відповісти
так вже не раз було в історії українців, але нажаль не всі цікавляться тим, як було навіть зараз під час війни
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06.07.2023 15:52 Відповісти
Хто не хоче воювати на боці москалів , той не буде . І кулі полетять - в бік штиків
Не уявляю , як наприклад - можна змусити мене стріляти в бік союзників , а не в кацапню , яку я ненавиджу кожною клітиною свого тіла .
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06.07.2023 15:56 Відповісти
Тут я думаю Вы ошибаетесь,и пример у Вас под боком в виде москальщины.Определенная часть думаю уйдет в сопротивление,большая часть населения с учётом совковости невыветренной с головы примет все как есть.Далее обработка мозгов по ТВ,инету с нужным посылом сделает всю остальную работу в одебиливании населения,пройдет лет 5-10 и никто на войну с проклятым Западом гнать не будит побегут сами американских и европейских нацистов уничтожать.Думаю такой и был план изночально если бы получилось как они хотели захватить Украину за три дня.
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06.07.2023 16:12 Відповісти
Майкл Пенс правий на 100%!

дякуемо за підтримку України
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06.07.2023 17:04 Відповісти
Це вже серцозна заява... кацапам серп приготовлений... кувалда не допоможе.
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06.07.2023 14:37 Відповісти
Це не просто зло, це Вселенське зло ...
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06.07.2023 14:39 Відповісти
я не проти, щоб цей дядько виграв праймеріз. Але поки що він третій...
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06.07.2023 14:40 Відповісти
Трепло.
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06.07.2023 15:41 Відповісти
Ясно излагает.
Почему раньше молчал?
Почему только под выборы?
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06.07.2023 14:41 Відповісти
Бо якось так:
"Як зазначає Reuters, свіже опитування зафіксувало "різке зростання" підтримки надання озброєння Україні. У травні його підтримували 46% респондентів, нині ж їхнє число зросло до 65%.
Зокрема за постачання американської зброї в Україні висловлюються 81% прихильників Демократичної партії, 56% - Республіканської та 57% незалежних.
Також, як показало опитування Reuters/Ipsos, 76% американців вважають, що надання допомоги Україні демонструє Китаю та іншим суперникам, що Сполучені Штати мають "волю й здатність захищати наші інтереси, наших союзників і їх самих".
Крім того, переважна більшість американців - 67% і 73% відповідно - більш схильні підтримати на президентських виборах у США наступного року кандидата, який продовжить військову допомогу Україні, а також кандидата, який підтримує Україна-НАТО."
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06.07.2023 14:44 Відповісти
тогда байден должен срочно менять тактику.
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06.07.2023 17:43 Відповісти
може тому-що тепер у нього з'явилася підтримка всередині партії, що він відчуває шанси на праймеріз.
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06.07.2023 14:45 Відповісти
Надряд. Проти трампа і Дисантіса не витягне. Хоча політика присутня-Дисантіс був проти підтримки України, а ось останній місяц-два змінив свою думку. Якби громадяни були проти, то і допомога б шла по краплі. Дякуємо розумному американському народу
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06.07.2023 14:56 Відповісти
витягне той, на чиєму боці будуть донори партії.
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06.07.2023 15:00 Відповісти
А шо случится если завоюют Украину. Чого американцам придется воевать з Рф?
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06.07.2023 15:43 Відповісти
Гитлер никогда не останавливается. Российский гитлер в том числе
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06.07.2023 17:31 Відповісти
За Трампа його не було чутно. Чути було про Україну тільки від ПомпеоЗа Трампа його не було чутно. Чути було про Україну тільки від Помпео
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06.07.2023 17:30 Відповісти
Пенс ніколи не мовчав!

Та завжди тримав за руки рижого дурня.
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06.07.2023 18:34 Відповісти
Це очевидна річ.
А ще армія РФ поповниться українською ватою який КДБ-шники швидко промиють мізки, так само як багатьом на Бамбасі...
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06.07.2023 14:42 Відповісти
І так прийдеться. Рашку треба знищити. Україна це не зробить.
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06.07.2023 14:45 Відповісти
Афганістан знищив ср4ний СРСР .
Україна Переможе! Союзники допомогають!
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06.07.2023 14:51 Відповісти
Так де АTACMS?
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06.07.2023 14:48 Відповісти
Развязанная бункерным война, это демонстрация перед Китаем, Ираном и ОДКБ что с западом воевать можно. Если бункерный добьется успеха, то начнется то чего больше всего боится запад, а именно третья мировая война так как к рашке присоединится и Китай и Иран и ОДКБ и другая шваль
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06.07.2023 14:50 Відповісти
З Афганістану русня пішла, і з України піде. Тільки якою ціною це обійдеться для нас
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06.07.2023 14:50 Відповісти
Ядерна зброя звичайно не Святий Грааль, але це був один з небагатьох аргументів уникнути агресії рашистів. Безцінний час бездарно просрато бездарними політиканами.
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06.07.2023 14:52 Відповісти
який? іпашити ядеркою по колаборантах на Донбасі і в Криму, коли вони махали триколорами з криками "путєн ввєді"? не було би ніякого вторгнення, ні гібридного, ні відкритого, якби не наші колаборанти/манкурти/навароси.
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06.07.2023 15:34 Відповісти
Ні. Потрібно було день і ніч напрацьовувати такі арсенали, щоб не Захід, а рашисти боялись "ескалації".
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06.07.2023 15:44 Відповісти
Ну нарешті почали звучати правильні ноти в республіканців,а не то шо пищить недолуге трампло!!
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06.07.2023 14:55 Відповісти
***** прагне відновити Совок, Україна - тільки перша у списку. Далі по плану інші республіки колишнього СССР, і країни Балтії. Так що, якщо Захід не хоче воювати за Україну з однією паРашею, буде воювати за членів НАТО з новим Совком, Китаєм та Іраном. Припиняйте вже товкти воду у ступі і беріться за *****, бо можете дотовктися до планетарної катастрофи.
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06.07.2023 15:00 Відповісти
а американці і не хочуть воювати..нахєра їм це..легше Україну віддати
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06.07.2023 15:02 Відповісти
А не міг він сказати: давайте вступимо у цю війну раніше, щоб не було запізно! та приймемо Україну до НАТО вже зараз! Бо, в разі поразки України, доведеться битися проти кацапні та й мобілізованих кацапнею українців.
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06.07.2023 15:30 Відповісти
...згорая.
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06.07.2023 15:51 Відповісти
Во слова настоящего государственного мужа. Если США окажут нам помощь на уровне 1% ВВП, как сделала маленькая Эстония, то победа не за горами.
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06.07.2023 15:41 Відповісти
дай атакмс и авиацию с танками и не базикай.....
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06.07.2023 15:44 Відповісти
Пенс, вдолби это бидону, лучше через обаму, бо напрямую может не дойти.
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06.07.2023 15:49 Відповісти
если постучать по бидону - дойдет
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06.07.2023 15:53 Відповісти
уже не захватит, но воевать может все равно придется!
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06.07.2023 15:53 Відповісти
Пенс, где Атакамс???????
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06.07.2023 16:15 Відповісти
Досить словоблуддя. Давайте зброю!
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06.07.2023 16:32 Відповісти
Терпіти не можу ідіотів які кажуть - дай,а не пора самому шось виробляти.
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06.07.2023 16:39 Відповісти
Пенс умный мужик но у него всего лишь 6%.
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06.07.2023 16:52 Відповісти
Атакамс и серьезная помощь пассивных сейчас стран ( Израиль, Швейцария...) и увеличение помощи США с атакамс и ф 16 и другой техникой , также как и принятие НАТО по ускоренной процедуре возможно только тогда когда не будет Зе термитов - марионеток ФСБ и мародеров, когда не будет ермаковщины и татаровщины. Сейчас нас не могут нормально воспринимать. Израиль боится, что его оружие окажется в Иране ( Зе термиты продадут)
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06.07.2023 17:27 Відповісти
а вот это уже интересное заявление, которое фактически ставит крест на любые крупные захватнические планы ************.
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06.07.2023 22:03 Відповісти
 
 