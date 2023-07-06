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Новини
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Кличко ініціював аудит "Київміськбуду" із залученням провідної міжнародної компанії

кличко

В ПрАТ "Київміськбуд" буде проведено міжнародний аудит. Таке рішення було ухвалено на вимогу мера Києва Віталія Кличка.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"На мою вимогу відбулося спільне засідання Наглядової ради та Правління ПрАТ "Київміськбуд", де було ухвалене рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм. Також працює тимчасова контрольна комісія, яку створили депутати Київради. І вона теж надасть результати перевірки діяльності ПрАТ "Київміськбуд" та її керівництва", - повідомив Віталій Кличко.

Мер наголосив, що на час перевірок керівник "Київміськбуду" Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків.

Водночас діяльність будівельної компанії продовжуватиметься.

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"Наглядова рада доручила "Київміськбуду" продовжувати здійснювати діяльність щодо виконання зобов’язань перед інвесторами", - підкреслив Віталій Кличко.

Автор: 

Київміськбуд (91) Кличко Віталій (3527) Кушнір (25)


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Топ коментарі
+7
Яка мета цього дійства?
Віталька білий, пухнастий та патріотичний?
Звісно на фоні Зепісюнов барабанщиків він наче ангол, но по суті дуже обережний та хитрый представник старої школи корупціонерів.
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06.07.2023 14:47 Відповісти
+5
мета? приховати схематоз в по суті комунальному підприємстві.
цей аудит абсолютно нічого не дасть, бо гроші виводились через підрядників... але буде гарною підставою більше нічого не перевіряти...
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06.07.2023 15:14 Відповісти
+4
Для цього потрібно провести слідчі дії, на Евересті.
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06.07.2023 14:42 Відповісти
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Для цього потрібно провести слідчі дії, на Евересті.
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06.07.2023 14:42 Відповісти
Яка мета цього дійства?
Віталька білий, пухнастий та патріотичний?
Звісно на фоні Зепісюнов барабанщиків він наче ангол, но по суті дуже обережний та хитрый представник старої школи корупціонерів.
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06.07.2023 14:47 Відповісти
мета? приховати схематоз в по суті комунальному підприємстві.
цей аудит абсолютно нічого не дасть, бо гроші виводились через підрядників... але буде гарною підставою більше нічого не перевіряти...
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06.07.2023 15:14 Відповісти
Дуже правильний хід! Гвалту зараз буде!
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06.07.2023 14:50 Відповісти
Ніколи такого не було в Україні, і на тобі, знову, млн украли в Українців і за кордон виїхали… Схематози трубіцина, працюють…
Таке, уже не вперше в Україні, Данилов може підтвердити, разом з усим РНБОУ!
Слава Україні!!
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06.07.2023 15:02 Відповісти
Ось говорила їм мама: не висовуйтеся! Гроші ******* тишу....
P.S. До складу з аудиту включили альпініста?!
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06.07.2023 15:30 Відповісти
"міжнародний аудит"
Может кто-то вспомнить хоть один случай в истории Украины, когда "міжнародний аудит" привел к посадкам коррупционеров?
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06.07.2023 15:40 Відповісти
Віталік, а що до аудиту організованих угрупувань, кооперативів, які КМДА ініціювала на покинутих будівництвах Войцеховського? Схема така: Кличко зупинив будівництва як незаконні, начебто все правильно, але є невелике але… Те, що було заборонено забудовнику чомусь стало дозволено організованим угрупуванням, кооперативам, які нічого нетямлять у будівництві, зате добре тямлять у дерибані вільних площ, шантажі, залякуванні людей та віджиманні квартир! Вже 6 років Кооперативи, з людей збирають кошти по другому колу, та фінансують порушення будівельних норм, щоб будинки взагалі ніколи неможливо було здати в експлуатацію, та був вічний збір коштів та кооперативний бізнес на потерпілих! за 6 років жоден ЖК так і не був зданий в експлуатацію!Голови цих кооперативів бажані гості в КМДА, Мінрегіон, поліції яка спокійно споглядає!
https://www.facebook.com/groups/561517177370557
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06.07.2023 15:58 Відповісти
Всё украдено до нас))
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06.07.2023 16:26 Відповісти
Міжнародні компанії тоже делали аудит Будкепитала жены Кушнира и Энсо Столара, где Ермак через Колюбаева и Кушниры вывели 10 лямов зелени, в Ермаковском СБУ, ДБР, Прокуратуре, БЭБ, Налоговой, НАБУ, НАЦ Банке, (https://www.nssmc.gov.ua/ НКЦПФР Магомедов - внештатный советник Ермака) все эти схемы аудит прошли. А про покупку менеджером года Кушниром для Киевгорстроя 28 гектаров в поле не подходящей для застройки земли в рн Броваров в Требухове за 200 млн грн. с кадастровыми номерами 3221289000:05:004:0051 ,3221289000:05:004:0050 ,3221289000:05:004:0049, 3221289000:05:004:0048 по цене столичной земли расследование или проверка будет? А проверка по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах будет? Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Пока старший Кушнир шлет инвесторов на х..й и умножает на ноль коммунальный Киевгорстрой выводя как здания, участки так и банкротя дочерние предприятия младший тоже в деле. Знакомьтесь фонд АТ «ОРЛАНДО» с уставным капиталом 130 млн грн. сыночка прихвостня Януковича Кушнира Ильи, по совместительству депутата Киевсовета (правда мандат папа купил но это не важно, жмет кнопки в Киевраде вместе с сыном завхоза Януковича Владимиром Кравцем). Ну и тут все по стандарту уход от налогов и вывод капитала в офшоры ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ) все как папа учил с дядей Андреем, как помним бизнес семейный))) по этому все в семью на Кипр к маме - Оксане Кушнир (Будкэпитал она же Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (НЕ 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd). Оксана имеет паспорт Кипра и брачный контракт с Кушниром, а у Кушнира любовные отношения с Кравцем Ермаком Арахамией и Столаром который уже опрокидывал тысячи семей в Элита -Центр. Ермак через своего бизнеспартнера Колюбаева который начал заходить в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, также как и сын и жена Кушнира. Пока крыша ОПЗЖ Ермак у которого через Татарова в ручном режиме СБУ, Прокуратура, ДБР, БЭБ, и судя по нулевой реакции на деятельность семьи Кушниров, и НАБУ тоже ручное, прихвостни Януковича жируют прикормив ОП. Все ОП а именно Ермак и Арахамия уже провели аудит в этих схемах и в доле, а Кличко ссыт в глаза мол ничего не знает
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06.07.2023 17:00 Відповісти
Неподобство! Терміново прямим указом Зеленского відсторонити, І Колю Мітбола призначити!
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06.07.2023 17:21 Відповісти
Кличко! На якого буйка, міський бюджет повинен утримувати цю комерційну структруру, через яку ти ти твоя камарилья розтягує гроші Киян?
Який ще "авдіт"? Акції на Фонд держмайна - нехай продають на конкурсі.
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06.07.2023 18:33 Відповісти
Все расходимся, все по честному. Игорь порядна людина, под калымил на дома на лазурке и на печерске сварщиком, немного водителем бензовоза поработал - всякое бывало, а там с Кравцем словил Джэк-пот - появился свой нефтеперерабатывающий завод с 50 бензовозами, и 50 заправками и должность в Киевгорстрое, и пошло поехало спиливание всех доходов холдинга, а также банкротство дочерних предприятий и отжим для своих как участков так и зданий, не парень а песня - Вундеркинд Кравца/Левочкина. https://forum.domik.ua/service/go?to=ZW1GZmBqZShdMjppMxQMT1ZsNUZONhVFWSQNb3QfdCALAwBeK15bNRJOCQpFc0dbY1QmBABfLhcIABYSDx9BOVdUMksLAwxeMFtJLQQVDhAFNFVVNEsLHxZAM1tIaxYPEwRbM1tMaxYPAgpMJ1pfKAgZC0hbKVNOLQ8WRw9HOl0XNAkEAwtB https://forum.domik.ua/service/go?to=ZWo5Qi1xNGlkTDBBVActUTZZAUdMCgMIQ3JMCwRGGFEfTy5MAkBHWi1AX0EIHHBrH1EeSmcfN0QbXDhEFVEHTW9GGF0fVCteGlYcXTcAGFMGS29GBEcBVytfXEQGQCNeH10fFDJCGVsNQypIH1oQWG9eBVUdUitbXF4GXi0AA1sNUCxE https://kievvlast.com.ua/news/prezident-kiivmiskbudu-igor-kushnir-poyasniv-pohodzhennya-statkiv-jogo-rodini
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15.07.2023 16:12 Відповісти
 
 