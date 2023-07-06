Кличко ініціював аудит "Київміськбуду" із залученням провідної міжнародної компанії

В ПрАТ "Київміськбуд" буде проведено міжнародний аудит. Таке рішення було ухвалено на вимогу мера Києва Віталія Кличка.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"На мою вимогу відбулося спільне засідання Наглядової ради та Правління ПрАТ "Київміськбуд", де було ухвалене рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм. Також працює тимчасова контрольна комісія, яку створили депутати Київради. І вона теж надасть результати перевірки діяльності ПрАТ "Київміськбуд" та її керівництва", - повідомив Віталій Кличко.

Мер наголосив, що на час перевірок керівник "Київміськбуду" Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків.

Водночас діяльність будівельної компанії продовжуватиметься.

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"Наглядова рада доручила "Київміськбуду" продовжувати здійснювати діяльність щодо виконання зобов’язань перед інвесторами", - підкреслив Віталій Кличко.