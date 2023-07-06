Кличко ініціював аудит "Київміськбуду" із залученням провідної міжнародної компанії
В ПрАТ "Київміськбуд" буде проведено міжнародний аудит. Таке рішення було ухвалено на вимогу мера Києва Віталія Кличка.
Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"На мою вимогу відбулося спільне засідання Наглядової ради та Правління ПрАТ "Київміськбуд", де було ухвалене рішення про проведення аудиту діяльності компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм. Також працює тимчасова контрольна комісія, яку створили депутати Київради. І вона теж надасть результати перевірки діяльності ПрАТ "Київміськбуд" та її керівництва", - повідомив Віталій Кличко.
Мер наголосив, що на час перевірок керівник "Київміськбуду" Ігор Кушнір відсторонений від виконання обовʼязків.
Водночас діяльність будівельної компанії продовжуватиметься.
"Наглядова рада доручила "Київміськбуду" продовжувати здійснювати діяльність щодо виконання зобов’язань перед інвесторами", - підкреслив Віталій Кличко.
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Віталька білий, пухнастий та патріотичний?
Звісно на фоні Зепісюнов барабанщиків він наче ангол, но по суті дуже обережний та хитрый представник старої школи корупціонерів.
цей аудит абсолютно нічого не дасть, бо гроші виводились через підрядників... але буде гарною підставою більше нічого не перевіряти...
Таке, уже не вперше в Україні, Данилов може підтвердити, разом з усим РНБОУ!
Слава Україні!!
P.S. До складу з аудиту включили альпініста?!
Может кто-то вспомнить хоть один случай в истории Украины, когда "міжнародний аудит" привел к посадкам коррупционеров?
https://www.facebook.com/groups/561517177370557
Який ще "авдіт"? Акції на Фонд держмайна - нехай продають на конкурсі.